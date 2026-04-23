Директор Центра противодействия коррупции Каленюк: Есть высокая вероятность, что Зеленский был напрямую связан с коррупцией на высоком уровне

Каленюк о коррупции, Зеленском и Ермаке

Исполнительный директор Центра по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что чувствует себя "заложницей" ситуации в Украине из-за зависимости государства от решений президента.

По ее словам, выживание государства зависит от действий главы государства, которого в нынешних условиях невозможно сменить.

Зависимость государства от решений президента

Каленюк отметила, что ключевые процессы в Украине напрямую связаны с решениями Зеленского. Она подчеркнула, что такая ситуация создает ощущение ограниченного влияния общества на события в государстве.

Отдельно она высказала предположение о возможной причастности президента к коррупции на высоком уровне, отметив, что считает такую вероятность высокой.

"Я чувствую себя заложницей. Я живу в Украине. Выживание государства зависит от того, что делает президент. Президента мы сменить не можем. Есть высокая вероятность, что президент был напрямую связан с коррупцией на высоком уровне", — подчеркнула Каленюк.

Роль Ермака и Офиса президента

В ходе интервью активистка также обратила внимание на влияние бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Большое количество решений проходит через Офис президента и через Ермака", — добавила директор Центра противодействия коррупции.

По ее словам, значительная часть решений формируется именно в рамках Офиса президента, что свидетельствует о концентрации влияния в управлении государством.

Увольнение Ермака

Также следует добавить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в неэффективной борьбе с коррупцией и заявил о поддержке антикоррупционных органов.

Зеленский Владимир (24024) коррупция (8725) Ермак Андрей (1518) Каленюк Дарья (42)
+7
Це всі давно розуміють
23.04.2026 18:50 Ответить
+6
Зеля рулить
23.04.2026 18:50 Ответить
+6
Практично нульова ймовірність, що він прямо не дотичний.
23.04.2026 18:56 Ответить
Зеля рулить
23.04.2026 18:50 Ответить
23.04.2026 19:00 Ответить
Зеленський, сам просто дико здивований, чому до нього, так і не прийшли, і досі з 2020 року, генпрокурори із слідчим та кайданками!?!?!?
Це ж для усієї України та Західних Партнеріа, очевидні його злочини???
Стільки уваги, до якихось там кабміндічів-єрмака-шурми-шиферів-недострєльонних, та ще сотень з оточення, отих помічників ригоАНАЛІВ!!…
А зеленський, і сам такого повідомив би слідчим з кривоОхоронних структур, що і портнов з двічінесудимим, очі витріщили б….
Так що він, все ж надіється…, що і до нього зайдуть, оті уважні слідчі!!!…
23.04.2026 19:17 Ответить
Це всі давно розуміють
23.04.2026 18:50 Ответить
ото вже ЦПК не занесли сумку? виглядає саме так
23.04.2026 18:50 Ответить
Може, у вас косоокість?
23.04.2026 19:22 Ответить
23.04.2026 18:51 Ответить
страшно уявити що Ішак буде керувати країною років 12 або більше
23.04.2026 18:52 Ответить
А що хтось вважав що ЗЕ преться в президенти чогось доброго українцям зробити? Наробив...
23.04.2026 18:52 Ответить
Практично нульова ймовірність, що він прямо не дотичний.
23.04.2026 18:56 Ответить
Це очевидний факт , а не "ймовірність"
23.04.2026 18:56 Ответить
Який в біса дотичний? Він з корефанами активно створював корупційну систему, вдало прикидаючись придурком, що перший раз чує про таке.
23.04.2026 19:10 Ответить
23.04.2026 18:59 Ответить
Яко схожий на осла, вуха як в осла, рже як осел і воняє як осел - то це і є осел.
23.04.2026 19:03 Ответить
Більше на вгодованого щура.
23.04.2026 19:04 Ответить
Мені ця заява нагадує стару усмішку:
- Зараз японська співачка Атомулі Ядалася, виконає пісню "Сумніви".
23.04.2026 19:03 Ответить
23.04.2026 19:17 Ответить
ШоВиТакоєГаваріте?
Це мокшанське ІПСО.
23.04.2026 19:05 Ответить
Реально дивують ті представники славного племені дегенератів, які до сих пір не зрозуміли, що реальним організатором та паханом зграї зелених мародерів є їхній залізнояйцевий вожак, тупе мстиве чмо, яке приймає безпосередню участь в щоденному грабунку держави!
23.04.2026 19:07 Ответить
Да нет,он нииичего не знает,как можно так говорить,его обманывают и подставляют,***,пока идиоты не способны думать и не способны говорить правду их будут натягивать и уничтожать
23.04.2026 19:07 Ответить
директорка приватної конторки щось заявила, це важливо!
23.04.2026 19:07 Ответить
а чому був?!
23.04.2026 19:10 Ответить
Дійшло на 7 рік мародерства
23.04.2026 19:12 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/

19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв

«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.

«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.

23.04.2026 19:22 Ответить
Та ви шо... А ми думали він не знає про витівки його компаньйонів, друзів, кумів, співробітників, довірених, назначенців і він весь у білому та святий і руки його ніколи нічого не крали. Та і в загалі - він нікому, нічого не винен.
23.04.2026 19:13 Ответить
"президент був прямо дотичний до високої посадової корупції"
- отже, Зєля - або лох-вухастий або топ-корупціонер - у будь-якому випадку ситуація - лайно..
23.04.2026 19:15 Ответить
Директор Центра противодействия коррупции Каленюк: Есть высокая вероятность, что Зеленский был напрямую связан с коррупцией на высоком уровне
=============
Дура! Читай ст. 24 Конституції!
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв за ознакою посади. Якщо президент візьме кулемет і кожного ранку з балкону Банкової буде стріляти по прохожим, ви що, до кінця його каденції будете дивитися на це і набої підносити? Ні. А корупція для вас це, ***, ******* препона.
23.04.2026 19:16 Ответить
Порочіт святоє імя вєлікого лідєра всєх врємьон і народов янєлоха боневтіковіча напалєона.
23.04.2026 19:19 Ответить
Чому був???
23.04.2026 19:19 Ответить
ну і шо з цим зеленським покідько президентом України ,тепер робити ?!!! Де ті всі горласті піарникі , цього поца подівалися ?!!!... Зносиьь вже його , бо самі не виживите в" його " Україні ...
23.04.2026 19:20 Ответить
він її просто очолює. роль дотичного йому дєрьмак порадив зіграти ))
23.04.2026 19:22 Ответить
 
 