Директор Центра противодействия коррупции Каленюк: Есть высокая вероятность, что Зеленский был напрямую связан с коррупцией на высоком уровне

Исполнительный директор Центра по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что чувствует себя "заложницей" ситуации в Украине из-за зависимости государства от решений президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью на YouTube-проекте "Украинской правды".

По ее словам, выживание государства зависит от действий главы государства, которого в нынешних условиях невозможно сменить.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зависимость государства от решений президента

Каленюк отметила, что ключевые процессы в Украине напрямую связаны с решениями Зеленского. Она подчеркнула, что такая ситуация создает ощущение ограниченного влияния общества на события в государстве.

Отдельно она высказала предположение о возможной причастности президента к коррупции на высоком уровне, отметив, что считает такую вероятность высокой.

"Я чувствую себя заложницей. Я живу в Украине. Выживание государства зависит от того, что делает президент. Президента мы сменить не можем. Есть высокая вероятность, что президент был напрямую связан с коррупцией на высоком уровне", — подчеркнула Каленюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций разблокированы, - Зеленский

Роль Ермака и Офиса президента

В ходе интервью активистка также обратила внимание на влияние бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Большое количество решений проходит через Офис президента и через Ермака", — добавила директор Центра противодействия коррупции.

По ее словам, значительная часть решений формируется именно в рамках Офиса президента, что свидетельствует о концентрации влияния в управлении государством.

Читайте также: Ермак "выступает" на фронте: познакомил певца с комбригом бригады "Спартан"

Увольнение Ермака

Также следует добавить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в неэффективной борьбе с коррупцией и заявил о поддержке антикоррупционных органов.

Читайте также: Ручное управление в системе власти — "благодатная" почва для роста коррупции, — Буданов