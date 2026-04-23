Директор Центра противодействия коррупции Каленюк: Есть высокая вероятность, что Зеленский был напрямую связан с коррупцией на высоком уровне
Исполнительный директор Центра по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что чувствует себя "заложницей" ситуации в Украине из-за зависимости государства от решений президента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью на YouTube-проекте "Украинской правды".
По ее словам, выживание государства зависит от действий главы государства, которого в нынешних условиях невозможно сменить.
Зависимость государства от решений президента
Каленюк отметила, что ключевые процессы в Украине напрямую связаны с решениями Зеленского. Она подчеркнула, что такая ситуация создает ощущение ограниченного влияния общества на события в государстве.
Отдельно она высказала предположение о возможной причастности президента к коррупции на высоком уровне, отметив, что считает такую вероятность высокой.
"Я чувствую себя заложницей. Я живу в Украине. Выживание государства зависит от того, что делает президент. Президента мы сменить не можем. Есть высокая вероятность, что президент был напрямую связан с коррупцией на высоком уровне", — подчеркнула Каленюк.
Роль Ермака и Офиса президента
В ходе интервью активистка также обратила внимание на влияние бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Большое количество решений проходит через Офис президента и через Ермака", — добавила директор Центра противодействия коррупции.
По ее словам, значительная часть решений формируется именно в рамках Офиса президента, что свидетельствует о концентрации влияния в управлении государством.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ сообщили, что подозрение в адрес Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак стал председателем одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Также следует добавить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в неэффективной борьбе с коррупцией и заявил о поддержке антикоррупционных органов.
Це ж для усієї України та Західних Партнеріа, очевидні його злочини???
Стільки уваги, до якихось там кабміндічів-єрмака-шурми-шиферів-недострєльонних, та ще сотень з оточення, отих помічників ригоАНАЛІВ!!…
А зеленський, і сам такого повідомив би слідчим з кривоОхоронних структур, що і портнов з двічінесудимим, очі витріщили б….
Так що він, все ж надіється…, що і до нього зайдуть, оті уважні слідчі!!!…
- Зараз японська співачка Атомулі Ядалася, виконає пісню "Сумніви".
Це мокшанське ІПСО.
19 квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
- отже, Зєля - або лох-вухастий або топ-корупціонер - у будь-якому випадку ситуація - лайно..
=============
Дура! Читай ст. 24 Конституції!
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв за ознакою посади. Якщо президент візьме кулемет і кожного ранку з балкону Банкової буде стріляти по прохожим, ви що, до кінця його каденції будете дивитися на це і набої підносити? Ні. А корупція для вас це, ***, ******* препона.