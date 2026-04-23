Є висока ймовірність, що Зеленський був прямо дотичний до високої посадової корупції: директорка Центру протидії корупції Каленюк

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк заявила, що відчуває себе "заручницею" ситуації в Україні через залежність держави від рішень президента.

За її словами, виживання держави залежить від дій глави держави, якого, за нинішніх умов, неможливо змінити.

Залежність держави від рішень президента

Каленюк наголосила, що ключові процеси в Україні напряму пов’язані з рішеннями Зеленського. Вона підкреслила, що така ситуація створює відчуття обмеженого впливу суспільства на події в державі.

Окремо вона висловила припущення щодо можливої причетності президента до корупції на високому рівні, зазначивши, що вважає таку ймовірність високою.

"Я себе відчуваю заручником. Я живу в Україні. Виживання держави залежить від того, що робить президент. Президента поміняти ми не можемо. Є висока ймовірність, що президент був прямо дотичний до високої посадової корупції", - наголосила Каленюк.

Роль Єрмака та Офісу президента

У ході інтерв’ю активістка також звернула увагу на вплив колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Велика кількість рішень проходить через Офіс президента і через Єрмака", - додала директорка Центру протидії корупції.

За її словами, значна частина рішень формується саме в межах Офісу президента, що свідчить про концентрацію впливу в управлінні державою.

Звільнення Єрмака

Також слід додати, що раніше президент України Володимир Зеленський відкинув закиди в неефективній боротьбі з корупцією та заявив про підтримку антикорупційних органів.

