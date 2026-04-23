Є висока ймовірність, що Зеленський був прямо дотичний до високої посадової корупції: директорка Центру протидії корупції Каленюк
Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк заявила, що відчуває себе "заручницею" ситуації в Україні через залежність держави від рішень президента.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю на YouTube-проєкті "Української правди".
За її словами, виживання держави залежить від дій глави держави, якого, за нинішніх умов, неможливо змінити.
Залежність держави від рішень президента
Каленюк наголосила, що ключові процеси в Україні напряму пов’язані з рішеннями Зеленського. Вона підкреслила, що така ситуація створює відчуття обмеженого впливу суспільства на події в державі.
Окремо вона висловила припущення щодо можливої причетності президента до корупції на високому рівні, зазначивши, що вважає таку ймовірність високою.
"Я себе відчуваю заручником. Я живу в Україні. Виживання держави залежить від того, що робить президент. Президента поміняти ми не можемо. Є висока ймовірність, що президент був прямо дотичний до високої посадової корупції", - наголосила Каленюк.
Роль Єрмака та Офісу президента
У ході інтерв’ю активістка також звернула увагу на вплив колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Велика кількість рішень проходить через Офіс президента і через Єрмака", - додала директорка Центру протидії корупції.
За її словами, значна частина рішень формується саме в межах Офісу президента, що свідчить про концентрацію впливу в управлінні державою.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада 2025 року, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
-
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Також слід додати, що раніше президент України Володимир Зеленський відкинув закиди в неефективній боротьбі з корупцією та заявив про підтримку антикорупційних органів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ж для усієї України та Західних Партнеріа, очевидні його злочини???
Стільки уваги, до якихось там кабміндічів-єрмака-шурми-шиферів-недострєльонних, та ще сотень з оточення, отих помічників ригоАНАЛІВ!!…
А зеленський, і сам такого повідомив би слідчим з кривоОхоронних структур, що і портнов з двічінесудимим, очі витріщили б….
Так що він, все ж надіється…, що і до нього зайдуть, оті уважні слідчі!!!…
- Зараз японська співачка Атомулі Ядалася, виконає пісню "Сумніви".
Це мокшанське ІПСО.
19 квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
- отже, Зєля - або лох-вухастий або топ-корупціонер - у будь-якому випадку ситуація - лайно..
=============
Дура! Читай ст. 24 Конституції!
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв за ознакою посади. Якщо президент візьме кулемет і кожного ранку з балкону Банкової буде стріляти по прохожим, ви що, до кінця його каденції будете дивитися на це і набої підносити? Ні. А корупція для вас це, ***, ******* препона.
добровільно він не піде, бо занадто багато питань до нього, включно з державною зрадою!
ДЛЯ БІЛЬШОСТІ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТІСТІ ВЖЕ 12 РОКІВ ЯК НЕДІЄ.
У вас же є докази!
1. ЩЕ НІ ПРИ ЖОДНОМУ ПРЕЗИДЕНТОВІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТАК МАССОВО НЕВЕЛАСЬ БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ. І це при тому шо сам президент Зеленський ніколи необіцяв нікому рубати руки. Але справ проти корупціонерів уже заведено більше ніж за всі попередні роки незалежності.
2. Команда президента України вже може вихвалятися досягненням президента України в стилі Лі Куан Ю першого прем"єра Сінгапура - ПОСАДИ ТРОХ СВОЇХ ДРУЗІВ ЯКШО ХОЧЕШ ПОБОРОТИ КОРРУПЦІЮ.
Президент Зеленський ЖОДНОГО РАЗУ НЕ ВТРУТИВСЯ В КОРУПЦІЙНІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОТИ СВОЇХ ДРУЗІВ. Якшо є злочин, якшо є шо пред'явити - БУДЬ ЛАСКА ПРЕД'ЯВЛЯЙТЕ ТА ПЕРЕДАВАЙТЕ СПРАВУ ДО СУДУ, це і є позиуія президента України.
У суспільстві спершу поширилася думка, що ситуацію може виправити рішення Конституційного Суду України. І чомусь, влада спочатку сприяла такому твердженню, але потім - кардинально змінила свою думку. Стали відповідати у стилі - «кому треба то той нехай і звертається до Конституційного Суду України» А сталося те, що, мабуть, все ж таки віднайшовся хтось в Офісі президента України, хто вказав на те, що рішення з приводу строку повноважень Президента України вже було у 2014 році. І воно не на користь шостого президента України Володимира Зеленського де вказано-Конституційний Суд України наголошує, закріплений частиною першою статті 103 Основного Закону України п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається Президент України.Мало того, що з парламентсько-президентської республіки утворили де факто супер президентську чи то незрозумілу конституційному праву - офісну, то ще пішли далі. Замість демократичної республіканської форми правління - нам нав'язують диктатуру воєнного стану у країні яка перебуває у стані війни!