УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17087 відвідувачів онлайн
Новини Корупція в Україні
4 092 58

Є висока ймовірність, що Зеленський був прямо дотичний до високої посадової корупції: директорка Центру протидії корупції Каленюк

Каленюк про корупцію, Зеленського і Єрмака

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк заявила, що відчуває себе "заручницею" ситуації в Україні через залежність держави від рішень президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю на YouTube-проєкті "Української правди".

За її словами, виживання держави залежить від дій глави держави, якого, за нинішніх умов, неможливо змінити.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Залежність держави від рішень президента

Каленюк наголосила, що ключові процеси в Україні напряму пов’язані з рішеннями Зеленського. Вона підкреслила, що така ситуація створює відчуття обмеженого впливу суспільства на події в державі.

Окремо вона висловила припущення щодо можливої причетності президента до корупції на високому рівні, зазначивши, що вважає таку ймовірність високою.

"Я себе відчуваю заручником. Я живу в Україні. Виживання держави залежить від того, що робить президент. Президента поміняти ми не можемо. Є висока ймовірність, що президент був прямо дотичний до високої посадової корупції", - наголосила Каленюк.

Роль Єрмака та Офісу президента

У ході інтерв’ю активістка також звернула увагу на вплив колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Велика кількість рішень проходить через Офіс президента і через Єрмака", - додала директорка Центру протидії корупції.

За її словами, значна частина рішень формується саме в межах Офісу президента, що свідчить про концентрацію впливу в управлінні державою.

Звільнення Єрмака

Також слід додати, що раніше президент України Володимир Зеленський відкинув закиди в неефективній боротьбі з корупцією та заявив про підтримку антикорупційних органів.

Автор: 

Зеленський Володимир (27545) корупція (5023) Єрмак Андрій (1633) Каленюк Дар’я (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Це всі давно розуміють
показати весь коментар
23.04.2026 18:50 Відповісти
+13
страшно уявити що Ішак буде керувати країною років 12 або більше
показати весь коментар
23.04.2026 18:52 Відповісти
+12
Практично нульова ймовірність, що він прямо не дотичний.
показати весь коментар
23.04.2026 18:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля рулить
показати весь коментар
23.04.2026 18:50 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 19:00 Відповісти
Яка схожість з отаманом запорізьких козаків! Напевно нащадок Дорошенка чи Сагайдачного.
показати весь коментар
23.04.2026 19:30 Відповісти
Зеленський, сам просто дико здивований, чому до нього, так і не прийшли, і досі з 2020 року, генпрокурори із слідчим та кайданками!?!?!?
Це ж для усієї України та Західних Партнеріа, очевидні його злочини???
Стільки уваги, до якихось там кабміндічів-єрмака-шурми-шиферів-недострєльонних, та ще сотень з оточення, отих помічників ригоАНАЛІВ!!…
А зеленський, і сам такого повідомив би слідчим з кривоОхоронних структур, що і портнов з двічінесудимим, очі витріщили б….
Так що він, все ж надіється…, що і до нього зайдуть, оті уважні слідчі!!!…
показати весь коментар
23.04.2026 19:17 Відповісти
Це всі давно розуміють
показати весь коментар
23.04.2026 18:50 Відповісти
🤥🤢сліпий- тупий -глухий , а став , мультимільйонером , абуть Ілона Маска переплюнув
23.04.2026 19:28
показати весь коментар
23.04.2026 19:28 Відповісти
ото вже ЦПК не занесли сумку? виглядає саме так
23.04.2026 18:50
показати весь коментар
23.04.2026 18:50 Відповісти
Може, у вас косоокість?
показати весь коментар
23.04.2026 19:22 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 18:51 Відповісти
страшно уявити що Ішак буде керувати країною років 12 або більше
23.04.2026 18:52
показати весь коментар
23.04.2026 18:52 Відповісти
Ви бачите хоча би один фактор, що здатен його зупинити?
23.04.2026 20:01
показати весь коментар
23.04.2026 20:01 Відповісти
А що хтось вважав що ЗЕ преться в президенти чогось доброго українцям зробити? Наробив...
23.04.2026 18:52
показати весь коментар
23.04.2026 18:52 Відповісти
Практично нульова ймовірність, що він прямо не дотичний.
23.04.2026 18:56
показати весь коментар
23.04.2026 18:56 Відповісти
Це очевидний факт , а не "ймовірність"
23.04.2026 18:56
показати весь коментар
23.04.2026 18:56 Відповісти
Який в біса дотичний? Він з корефанами активно створював корупційну систему, вдало прикидаючись придурком, що перший раз чує про таке.
23.04.2026 19:10
показати весь коментар
23.04.2026 19:10 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 18:59 Відповісти
Яко схожий на осла, вуха як в осла, рже як осел і воняє як осел - то це і є осел.
23.04.2026 19:03
показати весь коментар
23.04.2026 19:03 Відповісти
Більше на вгодованого щура.
показати весь коментар
23.04.2026 19:04 Відповісти
Мені ця заява нагадує стару усмішку:
- Зараз японська співачка Атомулі Ядалася, виконає пісню "Сумніви".
показати весь коментар
23.04.2026 19:03 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2026 19:17 Відповісти
ШоВиТакоєГаваріте?
Це мокшанське ІПСО.
показати весь коментар
23.04.2026 19:05 Відповісти
Реально дивують ті представники славного племені дегенератів, які до сих пір не зрозуміли, що реальним організатором та паханом зграї зелених мародерів є їхній залізнояйцевий вожак, тупе мстиве чмо, яке приймає безпосередню участь в щоденному грабунку держави!
23.04.2026 19:07
показати весь коментар
23.04.2026 19:07 Відповісти
Да нет,он нииичего не знает,как можно так говорить,его обманывают и подставляют,***,пока идиоты не способны думать и не способны говорить правду их будут натягивать и уничтожать
23.04.2026 19:07
показати весь коментар
23.04.2026 19:07 Відповісти
директорка приватної конторки щось заявила, це важливо!
23.04.2026 19:07
показати весь коментар
23.04.2026 19:07 Відповісти
Якої конторки? З ЦПК радяться усі посли ЄС, і дуже зважають на їхні ініціативи та інформацію. Приватна конторка - іпонські оченята роздери трохи, бо завузькі вони у тебе
23.04.2026 19:36
показати весь коментар
23.04.2026 19:36 Відповісти
це звичайна ГОшка, ти теж можеш відкрити центр протидії корупції імені макумбе й отримувати гранти за розслідування.
23.04.2026 19:42
показати весь коментар
23.04.2026 19:42 Відповісти
а чому був?!
показати весь коментар
23.04.2026 19:10 Відповісти
Дійшло на 7 рік мародерства
показати весь коментар
23.04.2026 19:12 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/

19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв

«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.

«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.

показати весь коментар
23.04.2026 19:22 Відповісти
Та ви шо... А ми думали він не знає про витівки його компаньйонів, друзів, кумів, співробітників, довірених, назначенців і він весь у білому та святий і руки його ніколи нічого не крали. Та і в загалі - він нікому, нічого не винен.
23.04.2026 19:13
показати весь коментар
23.04.2026 19:13 Відповісти
"президент був прямо дотичний до високої посадової корупції"
- отже, Зєля - або лох-вухастий або топ-корупціонер - у будь-якому випадку ситуація - лайно..
показати весь коментар
23.04.2026 19:15 Відповісти
Директор Центра противодействия коррупции Каленюк: Есть высокая вероятность, что Зеленский был напрямую связан с коррупцией на высоком уровне
=============
Дура! Читай ст. 24 Конституції!
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв за ознакою посади. Якщо президент візьме кулемет і кожного ранку з балкону Банкової буде стріляти по прохожим, ви що, до кінця його каденції будете дивитися на це і набої підносити? Ні. А корупція для вас це, ***, ******* препона.
показати весь коментар
23.04.2026 19:16 Відповісти
Ти дійсно Русский Алкаш, і це вже невиліковне - президент має емунітет на час свого правління. Усьо, по закону правоохоронні органи можуть тільки дивитись на нього, з презирством, з осудом, але тільки дивитись. Ну, а якщо він почне з балкона пуляти по перехожим, тоді його або пристрелять, або визнають недієздатним і позбавлять президентства. А так, то да - можеш взяти картонний плакатик і піти під балкон
23.04.2026 19:32
показати весь коментар
23.04.2026 19:32 Відповісти
То ти дебіл потомствений у 17-му поколінні. Ти з яких будеш? З тих що набої подають чи з тих, хто ходить під балконом? Зеленський вже завдяки 73% ******** вбив майже мільйон українців.
23.04.2026 19:46
показати весь коментар
23.04.2026 19:46 Відповісти
Порочіт святоє імя вєлікого лідєра всєх врємьон і народов янєлоха боневтіковіча напалєона.
23.04.2026 19:19
показати весь коментар
23.04.2026 19:19 Відповісти
Чому був???
показати весь коментар
23.04.2026 19:19 Відповісти
ну і шо з цим зеленським покідько президентом України ,тепер робити ?!!! Де ті всі горласті піарникі , цього поца подівалися ?!!!... Зносиьь вже його , бо самі не виживите в" його " Україні ...
23.04.2026 19:20
показати весь коментар
23.04.2026 19:20 Відповісти
він її просто очолює. роль дотичного йому дєрьмак порадив зіграти ))
23.04.2026 19:22
показати весь коментар
23.04.2026 19:22 Відповісти
Зелька потянув до влади всю свою сінагогу, що могло підти не так?
23.04.2026 19:25
показати весь коментар
23.04.2026 19:25 Відповісти
Зеленський став президентом завдяки корупції та не справедливості, але він її очолив. В цивілізованій країні він на виборах вже нічого б не отримав, але нажаль, завдяки закону про воєнний стан, підписаний Порошенко він досі при владі. Це все всі зробили, бо повірили шоумену, а так звані попередники, зробили грунт для диктатури. Тепер інша ситуація, яку можуть врятувати гроші, але в Україні страшна демографія, країна помирає, орієнтовно у 2035 році нас буде десь до 20 млн. якщо зара нічого не виправляти. Автоматизація може врятувати купу галузей, але вона не врятує державу, бо держава це народ.
23.04.2026 19:26
показати весь коментар
23.04.2026 19:26 Відповісти
Посадити його у президентське крісло, не так вже й важко було, а от витягти з того крісла- це дуже велике питання. Так що пристебніть ремені. Схоже ще довго буде трясти!)
23.04.2026 19:27
показати весь коментар
23.04.2026 19:27 Відповісти
наш вова будує диктатуру значно швидше, навчаясь у свого вчителя з північних болот...
добровільно він не піде, бо занадто багато питань до нього, включно з державною зрадою!
показати весь коментар
23.04.2026 19:38 Відповісти
Не може такого бути! Той факт, що він просто весь з головою вкритий толпами клептоманів-свинарчуків; те, що навколо його нема жодної людини, що не хворіє на клептоманію в особливо важкій формі, ЗОВСІМ ні про що не каже. Це все випадковість...
23.04.2026 19:33
показати весь коментар
23.04.2026 19:33 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО обіцяв САДЖАТИ В ТЮРМУ ЗА ОДНУ ГРИВНЮ ХАБАРА // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і поряд
показати весь коментар
23.04.2026 19:35 Відповісти
Так він і є образ зеленої корупції, тобто вертикаль, ви що тільки зараз дізналися?
показати весь коментар
23.04.2026 19:37 Відповісти
Припущення до справи не підіш'єш. Є факти - оголошуй, а інакше мовчи. Виявляється до рук такого собі суперчесного Шабуніна, попереднього керівника ЦПК, теж гроші прилипали.
показати весь коментар
23.04.2026 19:41 Відповісти
Є докази того що він був в омані в 2019 році? Я думаю є і чекають свого часу
показати весь коментар
23.04.2026 19:50 Відповісти
И что. Говорят Трамп трахал Клинтона. К делу не пришьешь.
показати весь коментар
23.04.2026 19:55 Відповісти
З 2014 року в Україні діє революційне більшовитське право. І це так зручно в політичній боротьбі за доступ до корита.
ДЛЯ БІЛЬШОСТІ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТІСТІ ВЖЕ 12 РОКІВ ЯК НЕДІЄ.
показати весь коментар
23.04.2026 19:55 Відповісти
Ймовірність?

У вас же є докази!
показати весь коментар
23.04.2026 19:56 Відповісти
Для усіх революціонерів для котрих недіє презумція невинуватості є ДУЖЕ ПОГАНІ НОВИНИ.
1. ЩЕ НІ ПРИ ЖОДНОМУ ПРЕЗИДЕНТОВІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТАК МАССОВО НЕВЕЛАСЬ БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ. І це при тому шо сам президент Зеленський ніколи необіцяв нікому рубати руки. Але справ проти корупціонерів уже заведено більше ніж за всі попередні роки незалежності.
2. Команда президента України вже може вихвалятися досягненням президента України в стилі Лі Куан Ю першого прем"єра Сінгапура - ПОСАДИ ТРОХ СВОЇХ ДРУЗІВ ЯКШО ХОЧЕШ ПОБОРОТИ КОРРУПЦІЮ.
Президент Зеленський ЖОДНОГО РАЗУ НЕ ВТРУТИВСЯ В КОРУПЦІЙНІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОТИ СВОЇХ ДРУЗІВ. Якшо є злочин, якшо є шо пред'явити - БУДЬ ЛАСКА ПРЕД'ЯВЛЯЙТЕ ТА ПЕРЕДАВАЙТЕ СПРАВУ ДО СУДУ, це і є позиуія президента України.
показати весь коментар
23.04.2026 20:06 Відповісти
корупція. для "зе" все одно що повітря необхідне для життя.Без корупції, йому ніяка реанімація не допоможе....
показати весь коментар
23.04.2026 20:09 Відповісти
Ішак свідомо створив усі умови для дерибану. "Ці руки нічого не крали" ми вже проходили. Це обкурене чмо - ватажок злочинного угрупування.
показати весь коментар
23.04.2026 20:13 Відповісти
Питання до ,,прозрєвшего" - а при тих руках шо ,,нічого не крали" КОРРУПЦІЯ БУЛА, ЧИ НІ ??????
показати весь коментар
23.04.2026 20:27 Відповісти
Що задумала шановна пані Дарія Каленюк з ЦПК- її вислів, "виживання держави залежить від дій глави держави, якого, за нинішніх умов, не можливо змінити" ,схожий на те що вона умисно виклала його можливо на чиєсь прохання ?
У суспільстві спершу поширилася думка, що ситуацію може виправити рішення Конституційного Суду України. І чомусь, влада спочатку сприяла такому твердженню, але потім - кардинально змінила свою думку. Стали відповідати у стилі - «кому треба то той нехай і звертається до Конституційного Суду України» А сталося те, що, мабуть, все ж таки віднайшовся хтось в Офісі президента України, хто вказав на те, що рішення з приводу строку повноважень Президента України вже було у 2014 році. І воно не на користь шостого президента України Володимира Зеленського де вказано-Конституційний Суд України наголошує, закріплений частиною першою статті 103 Основного Закону України п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на який обирається Президент України.Мало того, що з парламентсько-президентської республіки утворили де факто супер президентську чи то незрозумілу конституційному праву - офісну, то ще пішли далі. Замість демократичної республіканської форми правління - нам нав'язують диктатуру воєнного стану у країні яка перебуває у стані війни!
показати весь коментар
23.04.2026 20:18 Відповісти
... читая коменты, понимаешь,что "цензор.нет" - бульвар капуцинов...
показати весь коментар
23.04.2026 20:19 Відповісти
Да Ви шо ми це чуємо 30 років при кожному презі він прямо дотичний до корупції і шо грабунок продовжуєтся довгограюча пластинка
показати весь коментар
23.04.2026 20:22 Відповісти
 
 