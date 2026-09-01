Зарегистрирован законопроект о независимой экспертизе по делам о коррупции на высшем уровне, - "слуга народа" Радина

Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина заявила о регистрации законопроекта № 15569 о создании независимого экспертного учреждения для расследования дел о коррупции на высшем уровне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Радиной в Facebook.

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Радина рассказала о проблеме с экспертизами

По словам депутата, одной из самых длительных задержек с выполнением пункта меморандума с МВФ остается вопрос доступа НАБУ к независимой экспертизе.

Радина также упомянула записи НАБУ, на которых человек с голосом, похожим на голос Микитася, якобы заявляет: "Если в НАБУ будет прослушка или экспертиза, нам всем п*ц".

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Депутат заявила, что фигуранты дел НАБУ и САП пытаются подкупать экспертов, останавливать или затягивать проведение экспертиз. Она также отметила, что одно и то же учреждение может выдавать два или более взаимоисключающих заключений по одному делу.

Радина добавила, что руководитель САП Александр Клименко сообщал об угрозах в адрес эксперта по делу "Династии". По ее словам, от нее требовали отказаться от завершения экспертной оценки стоимости поместий в Козыне.

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Что предусматривает законопроект №15569

По словам Радиной, документ предусматривает специализацию Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз исключительно на делах о коррупции на высшем уровне. Обращаться в учреждение смогут все стороны процесса.

Также законопроект предусматривает создание независимого Наблюдательного совета, гарантии независимости экспертов и четкие сроки проведения экспертиз.

Радина отметила, что создание экспертного учреждения для дел о крупной коррупции также является требованием ЕС для получения финансирования по программе Ukraine Facility.

По её словам, в случае выполнения этого требования до конца 2026 года Украина должна получить не менее 120 млн евро. В случае пропуска дедлайна, заявила депутат, Украина рискует не получить эти средства.

Операция "Форест Гамп"

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.

По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс Банка" Гладишенко.

Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".

В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.

20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.

20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".

21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.

25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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