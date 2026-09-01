Зареєстровано законопроєкт про незалежну експертизу для топкорупційних справ, - "слуга народу" Радіна

Народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна заявила про реєстрацію законопроєкту №15569 щодо створення незалежної експертної установи для топкорупційних справ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Радіної у Фейсбуці.

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Радіна розповіла про проблему з експертизами

За словами депутатки, однією з найдовших затримок із виконанням пункту меморандуму з МВФ залишається питання доступу НАБУ до незалежної експертизи.

Радіна також згадала записи НАБУ, на яких людина з голосом, схожим на голос Микитася, нібито заявляє: "Якщо у НАБУ буде прослушка або експертиза, нам усім п*ц".

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Депутатка заявила, що фігуранти справ НАБУ і САП намагаються купувати експертизи, зупиняти або затягувати їх проведення. Вона також зазначила, що одна й та сама установа може видавати два або більше взаємовиключних висновків в одній справі.

Радіна додала, що керівник САП Олександр Клименко повідомляв про погрози експертці у справі "Династії". За її словами, від неї вимагали відмовитися від завершення експертної оцінки вартості маєтків у Козині.

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Що передбачає законопроєкт №15569

За словами Радіної, документ передбачає спеціалізацію Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз винятково на топкорупційних справах. Звертатися до установи зможуть усі сторони процесу.

Також законопроєкт передбачає створення незалежної Наглядової ради, гарантії незалежності експертів та чіткі строки проведення експертиз.

Радіна зазначила, що створення експертної установи для топкорупційних справ є також вимогою ЄС для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility.

За її словами, у разі виконання цієї вимоги до кінця 2026 року Україна має отримати щонайменше 120 млн євро. У разі пропуску дедлайну, заявила депутатка, Україна ризикує не отримати ці кошти.

Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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