МИД не причастно к передвижениям Кравченко за рубежом, - Тихий

Украинские дипломатические учреждения в настоящее время не принимают участия в деятельности бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, его встречах или передвижениях.

Об этом во время общения с журналистами заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

МИД не причастен к передвижениям Кравченко

Тихий отметил, что не знает, где в настоящее время находится Кравченко.

Также пресс-секретарь озвучил позицию МИД относительно возможных правовых механизмов в случае, если Кравченко будет вручено подозрение.

По его словам, если возникнут правовые основания для привлечения дипломатических учреждений, МИД будет оказывать содействие в пределах своих законных полномочий.

"Поживем - увидим, как это будет происходить", - сказал Тихий.

Напомним, что во вторник, 15 сентября, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко.

Читайте также: "Управленческие функции" в ОГП выполняет Максим Крым. "Слідство.Інфо" обнаружило у его жены паспорт РФ

Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать отстранение Руслана Кравченко от должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

Читайте также: Комитет потребовал от прокуроров выяснить, кто за что отвечает, кто является и.о. руководителя ОГП. Они обязались это сделать, - народный депутат Яцик