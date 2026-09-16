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Новости Отставка Руслана Кравченко
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МИД не причастно к передвижениям Кравченко за рубежом, - Тихий

Георгий, Тихий

Украинские дипломатические учреждения в настоящее время не принимают участия в деятельности бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, его встречах или передвижениях.

Об этом во время общения с журналистами заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

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МИД не причастен к передвижениям Кравченко 

Тихий отметил, что не знает, где в настоящее время находится Кравченко.

Также пресс-секретарь озвучил позицию МИД относительно возможных правовых механизмов в случае, если Кравченко будет вручено подозрение.

По его словам, если возникнут правовые основания для привлечения дипломатических учреждений, МИД будет оказывать содействие в пределах своих законных полномочий.

"Поживем - увидим, как это будет происходить", - сказал Тихий. 

  • Напомним, что во вторник, 15 сентября, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко.

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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать отстранение Руслана Кравченко от должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

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Автор: 

МИД (7335) Кравченко Руслан (288) Тихий Георгий (97)
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Топ комментарии
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1. На кордонах з Польщею велики черги (5-6 годин) , тобто Кравченко без черги їхав по дипломатичному паспорту? Був у Кравченко дип паспорт
2. хто із прикордонників пропустив Кравченко . ДБР має усю смену допросити на ПОЛІГРАФІ
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16.09.2026 18:45 Ответить
+4
І ще , хто з Києва дзвонив керівникам прикордонної служби ? Це ж для ДБР і СБУ проще простого вирахувати
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16.09.2026 18:48 Ответить
+4
на момент виїзду кравченко був ген прокурор, тобто, недоторканий.
тому зелене гундосе чмо і тягнуло час.....
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16.09.2026 18:48 Ответить

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