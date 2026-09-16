МИД не причастно к передвижениям Кравченко за рубежом, - Тихий
Украинские дипломатические учреждения в настоящее время не принимают участия в деятельности бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, его встречах или передвижениях.
Об этом во время общения с журналистами заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.
МИД не причастен к передвижениям Кравченко
Тихий отметил, что не знает, где в настоящее время находится Кравченко.
Также пресс-секретарь озвучил позицию МИД относительно возможных правовых механизмов в случае, если Кравченко будет вручено подозрение.
По его словам, если возникнут правовые основания для привлечения дипломатических учреждений, МИД будет оказывать содействие в пределах своих законных полномочий.
"Поживем - увидим, как это будет происходить", - сказал Тихий.
- Напомним, что во вторник, 15 сентября, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко.
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать отстранение Руслана Кравченко от должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
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2. хто із прикордонників пропустив Кравченко . ДБР має усю смену допросити на ПОЛІГРАФІ
тому зелене гундосе чмо і тягнуло час.....