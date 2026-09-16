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Новини Відставка Руслана Кравченка
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МЗС не залучене до переміщень Кравченка за кордоном, - Тихий

георгій,тихий

Українські дипломатичні установи наразі не беруть участі у діяльності ексгенпрокурора Руслана Кравченка, його зустрічах чи переміщеннях.

Про це під час спілкування з журналістами заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ.

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МЗС не залучене до переміщень Кравченка 

Тихий зазначив, що не знає, де наразі перебуває Кравченко.

Також речник озвучив позицію МЗС щодо можливих правових механізмів у випадку, якщо Кравченку вручать підозру.

За його словами, якщо виникнуть правові підстави для залучення дипломатичних установ, МЗС надаватиме сприяння в межах своїх законних повноважень.

"Поживемо — побачимо, як це буде відбуватися",- сказав Тихий. 

  • Нагадаємо, що у вівторок, 15 вересня, Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
  • Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

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Автор: 

МЗС (4257) Кравченко Руслан (310) Тихий Георгій (97)
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Топ коментарі
+9
1. На кордонах з Польщею велики черги (5-6 годин) , тобто Кравченко без черги їхав по дипломатичному паспорту? Був у Кравченко дип паспорт
2. хто із прикордонників пропустив Кравченко . ДБР має усю смену допросити на ПОЛІГРАФІ
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16.09.2026 18:45 Відповісти
+7
на момент виїзду кравченко був ген прокурор, тобто, недоторканий.
тому зелене гундосе чмо і тягнуло час.....
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16.09.2026 18:48 Відповісти
+6
І ще , хто з Києва дзвонив керівникам прикордонної служби ? Це ж для ДБР і СБУ проще простого вирахувати
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16.09.2026 18:48 Відповісти

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