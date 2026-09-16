МЗС не залучене до переміщень Кравченка за кордоном, - Тихий

Українські дипломатичні установи наразі не беруть участі у діяльності ексгенпрокурора Руслана Кравченка, його зустрічах чи переміщеннях.

Про це під час спілкування з журналістами заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє Цензор.НЕТ.

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МЗС не залучене до переміщень Кравченка

Тихий зазначив, що не знає, де наразі перебуває Кравченко.

Також речник озвучив позицію МЗС щодо можливих правових механізмів у випадку, якщо Кравченку вручать підозру.

За його словами, якщо виникнуть правові підстави для залучення дипломатичних установ, МЗС надаватиме сприяння в межах своїх законних повноважень.

"Поживемо — побачимо, як це буде відбуватися",- сказав Тихий.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 вересня, Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

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