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Саммит "Карпатской восьмерки", "космический" дефицит финансирования и уничтожение пусковой установки РФ, обстреливавшей Киев: главные новости за 18 сентября. ВИДЕО

Украина и семь европейских государств запустили новый формат сотрудничества C8 — "Карпатская восьмерка". Европейская комиссия ожидает от Киева контракты на закупку ракет для Patriot для выделения выплат, а Зеленский заявил о "космическом" дефиците финансирования.

Цензор.НЕТ собрал главные новости за 18 сентября.

Саммит "Карпатской восьмерки"

Президент Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата C8 - Карпатской восьмерки с участием Украины и семи европейских государств.

Саммит объединил Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию. На саммите подготовилик подписанию более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро.

ЕК ждет от Украины контракты на перехватчики для Patriot

Украина до сих пор не представила в Еврокомиссию подписанные контракты на закупку ракет-перехватчиков для Patriot. Из-за этого ЕС не может осуществить соответствующие выплаты из средств кредита на общую сумму 90 млрд евро.

Российские обстрелы украинских городов

Враг дважды подряд атаковал центральную часть Одессы. Пострадали 10 человек. В Балаклее в результате вражеских ударов погибли два человека.

Также оккупанты нанесли удар по Сумам, известно о пяти пострадавших. Вечером в Киеве раздавались взрывы — враг атаковал баллистическими ракетами.

Уничтожение российской пусковой установки С-400, которая обстреливала Киев 

В Брянской области России, по предварительным данным, Силы обороны уничтожили одну из пусковых установок баллистических ракет С-400 "Триумф", которые Россия использовала для ударов по Киеву.

"Космический" дефицит финансирования 

Президент Владимир Зеленский заявил о "космическом" дефиците финансирования Украины, отметив, что не хватает средств даже на расширение производства средств перехвата дронов.

В Минфине заявляют, что правительство и в дальнейшем в приоритетном порядке финансирует сектор безопасности и обороны, заработную плату работникам бюджетной сферы и социальные выплаты - именно эти расходы обеспечены фактическими поступлениями в бюджет. Финансирование других направлений зависит от оказания помощи международными партнерами.

Другие новости

  • Российский посланник диктатора РФ Путина Кирилл Дмитриев и лидеры ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) готовят переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию, в частности о возможном возобновлении работы газопроводов "Северный поток".
  • За прошедшую неделю с временно оккупированных Россией территорий удалось вернуть 33 детей и подростков.

Читайте также: На саммите "Карпатской восьмерки" подготовили более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро, - Зеленский

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