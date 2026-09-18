Саміт "Карпатської вісімки", "космічний" дефіцит фінансування та знищення пускової установки РФ, яка обстрілювала Київ: головні новини за 18 вересня. ВIДЕО

Україна та сім європейських держав започаткували новий формат співпраці C8 — "Карпатська вісімка". Європейська комісія чекає від Києва контракти на закупівлю ракет до Patriot для виділення виплат, а Зеленський заявив про "космічний" дефіцит фінансування.

Цензор.НЕТ зібрав головні за 18 вересня.

Саміт Карпатської вісімки

Президент Володимир Зеленський оголосив про старт нового формату C8 – Карпатської вісімки за участю України та семи європейських держав.

Саміт об'єднав Україну, Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію та Угорщину. На саміті підготували до підписання більше 50 угод на суму понад мільярд євро.

ЄК чекає від України контракти на перехоплювачі для Patriot

Україна досі не подала в Єврокомісію підписані контракти на закупівлю ракет-перехоплювачів для Patriot. Через це ЄС не може здійснити відповідні виплати з коштів кредиту на загальну суму 90 млрд євро.

Російські обстріли українських міст

Ворог двічі поспіль атакував центральну частину Одеси. Постраждали 10 людей. У Балаклії внаслідок ворожих ударів загинули дві людини.

Також окупанти вдарили по Сумах, відомо про п’ятьох постраждалих. Ввечері лунали вибухи у Києві - ворог атакував балістикою.

Знищення російської пускової установки С-400, яка обстрілювала Київ

У Брянській області Росії, за попередніми даними, Сили оборони знищили одну з пускових установок балістичних ракет С-400 "Триумф", які Росія використовувала для ударів по Києву.

"Космічний" дефіцит фінансування

Президент Володимир Зеленський заявив про "космічний" дефіцит фінансування України, заявивши, що бракує коштів навіть на масштабування виробництва перехоплювачів дронів.

У Мінфіні кажуть, що уряд і надалі в пріоритетному порядку фінансує сектор безпеки й оборони, заробітну плату працівникам бюджетної сфери та соціальні виплати — саме ці видатки забезпечені фактичними надходженнями до бюджету. Фінансування інших напрямів залежить від надання допомоги міжнародними партнерами.

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Російський посланець диктатора РФ Путіна Кирило Дмитрієв та лідери ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) готують переговори про відновлення поставок російського газу до Німеччини, зокрема щодо можливого відновлення роботи газопроводів "Північний потік".

За минулий тиждень з тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути 33 дітей та підлітків.

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