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Новости
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Атака РФ на Киев, $6,6 млрд помощи от ЕС и опровержение ОП относительно заявления Трампа: главные новости за 25 сентября. ВИДЕО

В результате атак дронов РФ на Киев есть погибшие и пострадавшие. Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ в Перми и Новошахтинске. В ЕС договорились о выделении 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для Украины, а в ОП назвали "ложной информацией" "предложение" Трампа Зеленскому поехать в Москву на переговоры.

Цензор.НЕТ собрал главные новости за 25 сентября.

Атаки РФ на Киев

В течение дня враг атаковал Киев дронами. Известно о 7 погибших и 59 пострадавших, среди них есть дети.

  • В Соломенском районе повреждено офисное здание: поврежден фасад и выбиты окна. Погибли 4 человека. Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра.
  • В Печерском районе БПЛА попал в многоэтажку на уровне 7–10 этажей. Погиб 14-летний мальчик — он был гражданином Израиля.
  • В результате российского удара в Шевченковском районе повреждено здание Высшего совета правосудия. Травмы получили шесть человек.

Вражеские атаки на Одесскую область и Сумы

  • В Одесской области захватчики атаковали дроном автомобиль сотрудников ДТЭК. В результате атаки один энергетик погиб, еще один — получил ранения.
  • На Сумы враг сбросил две кассетные бомбы. Пострадали 12 человек, среди них — трое детей.

Ситуация в Олешках ухудшается

В оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

Поражение двух НПЗ РФ 

Генштаб ВСУ сообщил о поражении двух НПЗ в России: в Перми и Новошахтинске.

Скандал с Сеулом из-за пленных из КНДР

В Офисе Президента опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР. 

Ранее Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.

6,6 млрд евро для Украины из Европейского фонда мира

Страны-члены Европейского Союза договорились об условиях выделения 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для Украины.

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Предложение Трампа Зеленскому поехать в Москву 

Президент США Дональд Трамп, по информации Bloomberg, призвал президента Украины Владимира Зеленского отправиться в Москву на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время в Офисе президента заявили, что это "ложная информация".

Другие новости

  • Центр искусственного интеллекта "А1" при Министерстве обороны Украины создает платформу SPECTR для анализа боевых данных и планирования операций на фронте.
  • Венгрия продолжает блокировать открытие остальных четырех переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС. В то же время другие страны блока никаких оговорок не выдвигают.
  • Россия продолжает депортацию и принудительное перемещение украинских детей с временно оккупированных территорий, однако изменила тактику по сравнению с первыми годами полномасштабной войны. Теперь детей чаще вывозят небольшими группами, отправляют в российские "лагеря" или на "обучение", а также разлучают с родителями и передают под опеку россиян. 
  • Торговый холдинг Fozzy Group объявил об организационных изменениях и сокращении части сотрудников офисных команд, сети супермаркетов "Сильпо" и логистического направления с 1 ноября из-за убытков, вызванных полномасштабной войной.

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Автор: 

Венгрия (2741) Киев (27529) обстрел (35677) помощь (8727) Сумская область (4555) Сумы (1487) Южная Корея (370) Евросоюз (18940) Трамп Дональд (8276) Олешки (88) Херсонская область (6115) Сумский район (729) Херсонский район (1065)
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