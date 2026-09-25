Атака РФ на Киев, $6,6 млрд помощи от ЕС и опровержение ОП относительно заявления Трампа: главные новости за 25 сентября. ВИДЕО

В результате атак дронов РФ на Киев есть погибшие и пострадавшие. Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ в Перми и Новошахтинске. В ЕС договорились о выделении 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для Украины, а в ОП назвали "ложной информацией" "предложение" Трампа Зеленскому поехать в Москву на переговоры.

Цензор.НЕТ собрал главные новости за 25 сентября.

Атаки РФ на Киев

В течение дня враг атаковал Киев дронами. Известно о 7 погибших и 59 пострадавших, среди них есть дети.

В Соломенском районе повреждено офисное здание: поврежден фасад и выбиты окна. Погибли 4 человека. Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра.

В Печерском районе БПЛА попал в многоэтажку на уровне 7–10 этажей. Погиб 14-летний мальчик — он был гражданином Израиля.

В результате российского удара в Шевченковском районе повреждено здание Высшего совета правосудия. Травмы получили шесть человек.

Вражеские атаки на Одесскую область и Сумы

В Одесской области захватчики атаковали дроном автомобиль сотрудников ДТЭК. В результате атаки один энергетик погиб, еще один — получил ранения.

На Сумы враг сбросил две кассетные бомбы. Пострадали 12 человек, среди них — трое детей.

Ситуация в Олешках ухудшается

В оккупированных Олешках в Херсонской области из-за отсутствия поставок люди голодают, а в некоторых семьях уже начали есть собак.

Поражение двух НПЗ РФ

Генштаб ВСУ сообщил о поражении двух НПЗ в России: в Перми и Новошахтинске.

Скандал с Сеулом из-за пленных из КНДР

В Офисе Президента опровергли, что Украина договаривалась с Южной Кореей не разглашать информацию о передаче военнопленных граждан КНДР.

Ранее Южная Корея обвинила Зеленского в разглашении секретной операции по передаче пленных из КНДР.

6,6 млрд евро для Украины из Европейского фонда мира

Страны-члены Европейского Союза договорились об условиях выделения 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира для Украины.

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Предложение Трампа Зеленскому поехать в Москву

Президент США Дональд Трамп, по информации Bloomberg, призвал президента Украины Владимира Зеленского отправиться в Москву на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время в Офисе президента заявили, что это "ложная информация".

Другие новости

Центр искусственного интеллекта "А1" при Министерстве обороны Украины создает платформу SPECTR для анализа боевых данных и планирования операций на фронте.

Венгрия продолжает блокировать открытие остальных четырех переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС. В то же время другие страны блока никаких оговорок не выдвигают.

Россия продолжает депортацию и принудительное перемещение украинских детей с временно оккупированных территорий, однако изменила тактику по сравнению с первыми годами полномасштабной войны. Теперь детей чаще вывозят небольшими группами, отправляют в российские "лагеря" или на "обучение", а также разлучают с родителями и передают под опеку россиян.

Торговый холдинг Fozzy Group объявил об организационных изменениях и сокращении части сотрудников офисных команд, сети супермаркетов "Сильпо" и логистического направления с 1 ноября из-за убытков, вызванных полномасштабной войной.

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