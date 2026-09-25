Атака РФ на Київ, $6,6 млрд допомоги від ЄС та спростування ОП щодо заяви Трампа: головні новини за 25 вересня. ВIДЕО
Внаслідок дронових атак РФ на Київ є загиблі та постраждалі. Сили оборони України уразили НПЗ у Пермі й Новошахтинську. У ЄС домовилися щодо виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для України, а в ОП назвали "неправдивою інформацією" "пропозицію" Трампа Зеленському поїхати до Москви на переговори.
Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 25 вересня.
Атаки РФ на Київ
Ворог впродовж дня атакував Київ дронами. Відомо про 7 загиблих та 59 постраждалих, серед них є діти.
- У Соломʼянському районі пошкоджена офісна будівля: пошкоджений фасад та вибиті вікна. Загинуло 4 людини. Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру.
- У Печерському районі БпЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Загинув 14-річний хлопчик - він був громадянином Ізраїлю.
- Через російський удар у Шевченківському районі пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Травмовані шестеро людей.
Ворожі атаки на Одещину та Суми
- На Одещині загарбники атакували дроном автомобіль працівників ДТЕК. Внаслідок атаки один енергетик загинув, ще один - зазнав поранення.
- На Суми ворог скинув два КАБи. Постраждали 12 людей, серед них - троє дітей.
Ситуація в Олешках погіршується
В окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.
Ураження двох НПЗ РФ
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження двох НПЗ в Росії: у Пермі та Новошахтинську.
Скандал із Сеулом через полонених із КНДР
В Офісі Президента заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.
Раніше Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.
6,6 млрд євро для України з Європейського фонду миру
Країни-члени Європейського Союзу домовилися щодо умов виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для України.
Пропозиція Трампа Зеленському поїхати до Москви
Президент США Дональд Трамп, за інформацією Bloomberg, закликав президента України Володимира Зеленського вирушити до Москви на прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Натомість в Офісі президента заявили, що це "неправдива інформація".
Інші новини
- Центр штучного інтелекту "А1" при Міністерстві оборони України створює платформу SPECTR для аналізу бойових даних і планування операцій на фронті.
- Угорщина продовжує блокувати відкриття решти чотирьох переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Водночас інші країни блоку ніяких застережень не висувають.
- Росія продовжує депортацію та примусове переміщення українських дітей із тимчасово окупованих територій, однак змінила тактику порівняно з першими роками повномасштабної війни. Тепер дітей частіше вивозять невеликими групами, відправляють до російських "таборів" або на "навчання", а також розлучають із батьками та передають під опіку росіян.
- Торговельний холдинг Fozzy Group оголосив про організаційні зміни та скорочення частини співробітників офісних команд, мережі супермаркетів "Сільпо" й логістичного напряму з 1 листопада через збитки від повномасштабної війни.
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