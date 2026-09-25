Атака РФ на Київ, $6,6 млрд допомоги від ЄС та спростування ОП щодо заяви Трампа: головні новини за 25 вересня. ВIДЕО

Внаслідок дронових атак РФ на Київ є загиблі та постраждалі. Сили оборони України уразили НПЗ у Пермі й Новошахтинську. У ЄС домовилися щодо виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для України, а в ОП назвали "неправдивою інформацією" "пропозицію" Трампа Зеленському поїхати до Москви на переговори.

Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 25 вересня.

Атаки РФ на Київ

Ворог впродовж дня атакував Київ дронами. Відомо про 7 загиблих та 59 постраждалих, серед них є діти.

У Соломʼянському районі пошкоджена офісна будівля: пошкоджений фасад та вибиті вікна. Загинуло 4 людини. Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру.

У Печерському районі БпЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Загинув 14-річний хлопчик - він був громадянином Ізраїлю.

Через російський удар у Шевченківському районі пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Травмовані шестеро людей.

Ворожі атаки на Одещину та Суми

На Одещині загарбники атакували дроном автомобіль працівників ДТЕК. Внаслідок атаки один енергетик загинув, ще один - зазнав поранення.

На Суми ворог скинув два КАБи. Постраждали 12 людей, серед них - троє дітей.

Ситуація в Олешках погіршується

В окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.

Ураження двох НПЗ РФ

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження двох НПЗ в Росії: у Пермі та Новошахтинську.

Скандал із Сеулом через полонених із КНДР

В Офісі Президента заперечили, що Україна домовлялася із Південною Кореєю не розголошувати інформацію про передачу військовополонених громадян КНДР.

Раніше Південна Корея звинуватила Зеленського у розголошенні таємної операції з передачі полонених КНДР.

6,6 млрд євро для України з Європейського фонду миру

Країни-члени Європейського Союзу домовилися щодо умов виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру для України.

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Пропозиція Трампа Зеленському поїхати до Москви

Президент США Дональд Трамп, за інформацією Bloomberg, закликав президента України Володимира Зеленського вирушити до Москви на прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Натомість в Офісі президента заявили, що це "неправдива інформація".

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