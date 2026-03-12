16 граждан Украины эвакуировали с Ближнего Востока в Польшу, - МИД. ФОТО

Во исполнение поручения Президента Украины МИД работает над обеспечением безопасного возвращения граждан Украины, которые изъявили желание вернуться с Ближнего Востока на Родину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, министр иностранных дел Андрей Сибига держит на личном контроле защиту прав граждан и осуществление эвакуаций.

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Эвакуировано 16 украинцев

"11-12 марта 2026 года МИД Украины совместно с МИД Польши провели этап эвакуации граждан Украины из региона Ближнего Востока в Варшаву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские дипломаты в Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Кувейте обеспечили эвакуацию 16 граждан Украины, оказавшихся в сложной ситуации из-за боевых действий в регионе

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Помощь от Польши

"Выражаем искреннюю благодарность польским коллегам за организационную поддержку в рамках #PKWBliskiWschód, а также ЕС за координационную роль. Польша в очередной раз подтвердила: украинско-польская солидарность - это конкретные действия", - заявили в МИД.

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Также отмечается, что МИД Украины продолжает оказывать всю необходимую помощь гражданам Украины на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Посольство Украины в ОАЭ призвало граждан Украины, которые вынужденно находятся на территории ОАЭ и Бахрейна, заполнить информационно-учетную форму в связи с ситуацией с безопасностью в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн.

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