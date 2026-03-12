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Новости Фото Удар Израиля по Ирану Операция США против Ирана Эвакуация украинцев с Ближнего Востока
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16 граждан Украины эвакуировали с Ближнего Востока в Польшу, - МИД. ФОТО

Во исполнение поручения Президента Украины МИД работает над обеспечением безопасного возвращения граждан Украины, которые изъявили желание вернуться с Ближнего Востока на Родину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, министр иностранных дел Андрей Сибига держит на личном контроле защиту прав граждан и осуществление эвакуаций.

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Эвакуация украинцев с Ближнего Востока

Эвакуировано 16 украинцев

"11-12 марта 2026 года МИД Украины совместно с МИД Польши провели этап эвакуации граждан Украины из региона Ближнего Востока в Варшаву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские дипломаты в Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Кувейте обеспечили эвакуацию 16 граждан Украины, оказавшихся в сложной ситуации из-за боевых действий в регионе

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Эвакуация украинцев с Ближнего Востока

Помощь от Польши

"Выражаем искреннюю благодарность польским коллегам за организационную поддержку в рамках #PKWBliskiWschód, а также ЕС за координационную роль. Польша в очередной раз подтвердила: украинско-польская солидарность - это конкретные действия", - заявили в МИД.

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Также отмечается, что МИД Украины продолжает оказывать всю необходимую помощь гражданам Украины на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Посольство Украины в ОАЭ призвало граждан Украины, которые вынужденно находятся на территории ОАЭ и Бахрейна, заполнить информационно-учетную форму в связи с ситуацией с безопасностью в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн.

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Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

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МИД (7079) эвакуация (2303) Ближний Восток (223)
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А шо вони там робили?
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12.03.2026 13:30 Ответить
Страждали
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12.03.2026 13:34 Ответить
Недоїдали, батрачили щоб хоч діточок прогодувати...
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12.03.2026 15:10 Ответить
дубайський батальйон . Сподіваюсь задниця Лабоди зараз у безпеці і не схудла годувальниця.
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12.03.2026 14:32 Ответить
А чому до Польщі а не в Україну ? І якщо до Польщі чому ці біженці прикриваються синьо-жовтим прапором а не біло-червоним ?
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12.03.2026 15:46 Ответить
Вони не українці - продали Батківщину заради арабського обрізаного пуя.
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12.03.2026 16:53 Ответить
 
 