16 граждан Украины эвакуировали с Ближнего Востока в Польшу, - МИД. ФОТО
Во исполнение поручения Президента Украины МИД работает над обеспечением безопасного возвращения граждан Украины, которые изъявили желание вернуться с Ближнего Востока на Родину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, министр иностранных дел Андрей Сибига держит на личном контроле защиту прав граждан и осуществление эвакуаций.
Эвакуировано 16 украинцев
"11-12 марта 2026 года МИД Украины совместно с МИД Польши провели этап эвакуации граждан Украины из региона Ближнего Востока в Варшаву", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские дипломаты в Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Кувейте обеспечили эвакуацию 16 граждан Украины, оказавшихся в сложной ситуации из-за боевых действий в регионе
Помощь от Польши
"Выражаем искреннюю благодарность польским коллегам за организационную поддержку в рамках #PKWBliskiWschód, а также ЕС за координационную роль. Польша в очередной раз подтвердила: украинско-польская солидарность - это конкретные действия", - заявили в МИД.
Также отмечается, что МИД Украины продолжает оказывать всю необходимую помощь гражданам Украины на Ближнем Востоке и в других регионах мира.
Что предшествовало?
Напомним, ранее Посольство Украины в ОАЭ призвало граждан Украины, которые вынужденно находятся на территории ОАЭ и Бахрейна, заполнить информационно-учетную форму в связи с ситуацией с безопасностью в Объединенных Арабских Эмиратах и Королевстве Бахрейн.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
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