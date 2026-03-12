16 громадян України евакуювали із Близького Сходу до Польщі, - МЗС. ФОТО
На виконання доручення Президента України МЗС працює над забезпеченням безпечного повернення на громадян України, які виявили бажання повернутися з Близького Сходу на Батьківщину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, міністр закордонних справ Андрій Сибіга тримає на особистому контролі захист прав громадян і здійснення евакуацій.
Евакуйовано 16 українці
"11-12 березня 2026 року МЗС України спільно з МЗС Польщі провели етап евакуації громадян України з регіону Близького Сходу до Варшави", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські дипломати в Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили евакуацію 16 громадян України, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні
Допомога від Польщі
"Висловлюємо щиру вдячність польським колегам за організаційну підтримку в рамках #PKWBliskiWschód, а також ЄС за координаційну роль. Польща вкотре підтвердила: українсько-польська солідарність - це конкретні дії", - заявили в МЗС.
Також наголошується, що МЗС України продовжує надавати всю необхідну допомогу громадянам України на Близькому Сході та в інших регіонах світу.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше Посольство України в ОАЕ закликало громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, заповнити інформаційно-облікову форму у зв’язку з безпековою ситуацією в Об’єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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