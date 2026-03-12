16 громадян України евакуювали із Близького Сходу до Польщі, - МЗС. ФОТО

На виконання доручення Президента України МЗС працює над забезпеченням безпечного повернення на громадян України, які виявили бажання повернутися з Близького Сходу на Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, міністр закордонних справ Андрій Сибіга тримає на особистому контролі захист прав громадян і здійснення евакуацій.

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Евакуйовано 16 українці

"11-12 березня 2026 року МЗС України спільно з МЗС Польщі провели етап евакуації громадян України з регіону Близького Сходу до Варшави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські дипломати в Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили евакуацію 16 громадян України, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні

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Допомога від Польщі

"Висловлюємо щиру вдячність польським колегам за організаційну підтримку в рамках #PKWBliskiWschód, а також ЄС за координаційну роль. Польща вкотре підтвердила: українсько-польська солідарність - це конкретні дії", - заявили в МЗС.

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Також наголошується, що МЗС України продовжує надавати всю необхідну допомогу громадянам України на Близькому Сході та в інших регіонах світу.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Посольство України в ОАЕ закликало громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, заповнити інформаційно-облікову форму у зв’язку з безпековою ситуацією в Об’єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн.

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