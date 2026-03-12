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Новини Фото Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану Евакуація українців із Близького Сходу
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16 громадян України евакуювали із Близького Сходу до Польщі, - МЗС. ФОТО

На виконання доручення Президента України МЗС працює над забезпеченням безпечного повернення на громадян України, які виявили бажання повернутися з Близького Сходу на Батьківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, міністр закордонних справ Андрій Сибіга тримає на особистому контролі захист прав громадян і здійснення евакуацій.

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Евакуація українців із Близького Сходу

Евакуйовано 16 українці

"11-12 березня 2026 року МЗС України спільно з МЗС Польщі провели етап евакуації громадян України з регіону Близького Сходу до Варшави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські дипломати в Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили евакуацію 16 громадян України, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні

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Евакуація українців із Близького Сходу

Допомога від Польщі

"Висловлюємо щиру вдячність польським колегам за організаційну підтримку в рамках #PKWBliskiWschód, а також ЄС за координаційну роль. Польща вкотре підтвердила: українсько-польська солідарність - це конкретні дії", - заявили в МЗС.

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Також наголошується, що МЗС України продовжує надавати всю необхідну допомогу громадянам України на Близькому Сході та в інших регіонах світу.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Посольство України в ОАЕ закликало громадян України, які вимушено перебувають на території ОАЕ та Бахрейну, заповнити інформаційно-облікову форму у зв’язку з безпековою ситуацією в Об’єднаних Арабських Еміратах та Королівстві Бахрейн.

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Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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МЗС (4347) евакуація (2546) Близький Схід (350)
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А шо вони там робили?
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12.03.2026 13:30 Відповісти
Страждали
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12.03.2026 13:34 Відповісти
Недоїдали, батрачили щоб хоч діточок прогодувати...
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12.03.2026 15:10 Відповісти
дубайський батальйон . Сподіваюсь задниця Лабоди зараз у безпеці і не схудла годувальниця.
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12.03.2026 14:32 Відповісти
А чому до Польщі а не в Україну ? І якщо до Польщі чому ці біженці прикриваються синьо-жовтим прапором а не біло-червоним ?
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12.03.2026 15:46 Відповісти
Вони не українці - продали Батківщину заради арабського обрізаного пуя.
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12.03.2026 16:53 Відповісти
 
 