Зеленський про переговори з Путіним: "Я зателефонував - мені не відповіли"
Президент України Володимир Зеленський подавав запит на розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Однак у Кремлі не відповіли.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, яке цитує пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
Президент України подав запит на розмову з Путіним після 26 березня. Тоді на Донбасі відбулося загострення ситуації, в результаті якого загинули чотири українські воїни і ще двоє зазнали поранень.
"Я попросив керівника Офісу зв’язатися (з президентом Російської Федерації. – Ред.), я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову – розмови не було. Спершу вони офіційно сказали, що запиту не було. Але ж я пам’ятаю", - заявив Зеленський.
Він додав, що це є показником того, чи хоче Росія дійсно закінчити війну.
"На це питання можна відповісти діями: я зателефонував – мені не відповіли. На сьогодні така відповідь", - резюмував президент України.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
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ты ж втирал про мир в глазах куйла, и что это все барыги которые наживаются на войне виноваты...
Источник: https://censor.net/ru/n3260088
Ну ти хоч надиктував ***** на автовідповідач якісь погрози? Щось на кшталт "Путін, даю 24 часа!"
Бгг
https://twitter.com/kameniar_ua
https://twitter.com/kameniar_ua Каменяр https://twitter.com/kameniar_ua @kameniar_ua https://twitter.com/kameniar_ua/status/1382810654982213634 9 ч
Нічого завтра клоун не здасть, не переживайте.
Вони спеціально завищували небезпеки, щоб показати себе в результаті переможцями.
І з приводу дій/слів перших осіб США теж не бачу причин для істерик. Ці дії/слова наразі не говорять ні про що. І кожен їх трактує як хоче (точніше так, як хотів би чути, виходячи з власної упередженості). А що за цим усім буде стояти - побачимо.
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»
Путин, наверное, тоже в курсе...
п.с.
Тим більше, французькі ЗМІ нещодавно розповсюдили інформацію, що французька сторона сама зацікавлена в надання Україні винищувачів Rafaleі:
Французькі ЗМІ: Макрон запропонує винищувачі Rafale Україні https://mil.in.ua/uk/news/frantsuzki-zmi-makron-zaproponuye-vynyshhuvachi-rafale-********/
Книга уже стала одной из самых популярных во Франции.
Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави.
ПОРОШЕНКО НЕОТСТУПНО ЗАЩИЩАЛ СУВЕРЕНИТЕТ СВОЕЙ СТРАНЫ, тогда как Путин добивался автономии для восставших провинций и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели.
https://tsn.ua/ru/politika/olland-v-memuarah-rasskazal-kak-putin-i-poroshenko-krichali-drug-na-druga-v-minske-1209438.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/08/30/7190665/
Один из членов украинской делегации мне (Гордону) сказал, что прощаясь с делегацией украинской,
ПУТИН ПОЖАЛ РУКУ ДВУМ ЛЮДЯМ - ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСКОМУ И ТЕБЕ.
Это правда?
- Ну, когда уходил, он подошел...
- Двум.
- За руку. Да.
https://gordonua.com/publications/uvolnjaja-menja-zelenskij-skazal-ty-kak-neljubimaja-zhenshchina-polnyj-tekst-intervju-bogdana-gordonu-1517453.html
Позор
Такое разве повысит голос на Пу? Оно ж там получает дивидепды от проката своего говнофильмеца
Да и вообще Зелю, видать, больше интересует продажа украинской земли, а не ПДЧ, НАТО ит.п.
Надо по- быстрому прибарахлится, пока народ занят спасением себя от Ковида, войны, не знает что делать с тарифами…
Зеленский и украинская земля.
Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.
Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.
Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г (!). президент Зеленский Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.
….
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_19.html
Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня
Но не назвав мне часа, сказала только: "Жди"
И вот с утра волнуясь, я жду у телефона
И беспокойно сердце стучит в моей груди
Быть может ты забыла мой номер телефона
Быть может ты смеешься над верностью моей
Но я не понимаю, зачем ты так сердита
Ну перестань смеяться, и позвони скорей
Но я не понимаю, зачем ты так сердита
Ну перестань смеяться, и позвони скорей