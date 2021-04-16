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Новини Агресія Росії проти України
17 159 76

Зеленський про переговори з Путіним: "Я зателефонував - мені не відповіли"

Зеленський про переговори з Путіним:

Президент України Володимир Зеленський подавав запит на розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Однак у Кремлі не відповіли.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, яке цитує пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Президент України подав запит на розмову з Путіним після 26 березня. Тоді на Донбасі відбулося загострення ситуації, в результаті якого загинули чотири українські воїни і ще двоє зазнали поранень.

"Я попросив керівника Офісу зв’язатися (з президентом Російської Федерації. – Ред.), я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову – розмови не було. Спершу вони офіційно сказали, що запиту не було. Але ж я пам’ятаю", - заявив Зеленський.

Він додав, що це є показником того, чи хоче Росія дійсно закінчити війну.

"На це питання можна відповісти діями: я зателефонував – мені не відповіли. На сьогодні така відповідь", - резюмував президент України.

Читайте: Зеленський про дії РФ: "Чекають", що ми підемо в наступ на Донбасі. Але ми не дамо їм "такого щастя"

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) перемовини (3010) путін володимир (24124)


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Топ коментарі
+35
"Я позвонил - мне не ответили"
Ну ти хоч надиктував ***** на автовідповідач якісь погрози? Щось на кшталт "Путін, даю 24 часа!"
Бгг

Зеленский о переговорах с Путиным: "Я позвонил - мне не ответили" - Цензор.НЕТ 2253
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16.04.2021 09:59 Відповісти
+27
Может номером ошибся?
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16.04.2021 09:51 Відповісти
+20
А бакланов в СБУ з освітою? А прокурорка Бенядіктова з прокурорською освітою? Чи можливо Котлета по київські, що займає посаду голлови Закарпатської області з освітою? До речі, Луценко практик, він працював міністром внутрішніх справ, а вже потім генпрокурором. Наявність освіти ще не гарантує майстерність і професійність. Пан Шпонка, чи пшонка був професійним і що натворив? Чи міністр захерченко був професійним і скільки загинуло на Майдані. А які питання до Луценка?
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16.04.2021 10:05 Відповісти
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"не верь, не бойся, не звони". читать если бы не умел было бы не плохо.
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16.04.2021 09:50 Відповісти
ННАДА БЫЛО В ГЛАЗА ПОСМОТРЕТЬ!
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16.04.2021 12:33 Відповісти
...зачем стоило унижаться, если уже послали и к тому же глубоко - раз ахрессор и лет 7 лет воюем , не понятно!!!)
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16.04.2021 12:48 Відповісти
......и еще выносить это на весь мир
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16.04.2021 12:50 Відповісти
Нужно ещё набирать ...а если не ответит то звонить германскому командованию
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16.04.2021 09:51 Відповісти
Может номером ошибся?
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16.04.2021 09:51 Відповісти
Та все простіше.. "позвонил" по роялю, але у рояля немає WI-FI...
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16.04.2021 09:58 Відповісти
А бакланов в СБУ з освітою? А прокурорка Бенядіктова з прокурорською освітою? Чи можливо Котлета по київські, що займає посаду голлови Закарпатської області з освітою? До речі, Луценко практик, він працював міністром внутрішніх справ, а вже потім генпрокурором. Наявність освіти ще не гарантує майстерність і професійність. Пан Шпонка, чи пшонка був професійним і що натворив? Чи міністр захерченко був професійним і скільки загинуло на Майдані. А які питання до Луценка?
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16.04.2021 10:05 Відповісти
пан Мошонка
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16.04.2021 14:08 Відповісти
***** абіділ кловуна. Ай-я-яй. Як ти не відповів президенту Молдови, так не відповіли і тобі. Лошара.
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16.04.2021 09:52 Відповісти
Я пазваніл - мєня паслалі, я ішо пазваніл - мєня ішо паслалі. Мнє нравітся, кала мєня пасілают. Патаму буду званіть ішо. Дохтар, я мазозіст?
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16.04.2021 09:53 Відповісти
Точно так же и Петю посылали в Кремле, гугл все помнит. Не надо из себя клоуна "остроумного" корчить.
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16.04.2021 10:49 Відповісти
Тебе обидно стало за криворогого шлимазла вовочку?
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16.04.2021 11:21 Відповісти
Мне обидно,что большую часть населения Украины составляют Шариковы и Максы Полиграфы.
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16.04.2021 11:44 Відповісти
Так, у дурного ************* виходить корчити з себе "островумного". 😔 Ти теж це зауважив? 😊 А я думав, ти тут від Полояка. 😁 А ти на Зєлєнского батон крошиш! 😉
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16.04.2021 11:55 Відповісти
Пуцтин Пороха ненавидел в этом разница, гугл все помнит
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16.04.2021 14:00 Відповісти
"Жму руку, обнимаю"
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16.04.2021 14:27 Відповісти
Тєрпіла
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16.04.2021 13:18 Відповісти
Як це "не ответили?" Звони чорту і визивай ДБР, хай порушують справу. Ти диви які неуважні і наглі, не бажать відповідати Найвелічайшему миротворцю відкосніку. І каски військової не бояться, а можливо вони не дивилися, як Валедемар був на війні?
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16.04.2021 09:53 Відповісти
Может номер поменяли?
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16.04.2021 09:54 Відповісти
Треба було по Skype- в сраку заглянути!Зеленский о переговорах с Путиным: "Я позвонил - мне не ответили" - Цензор.НЕТ 8965
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16.04.2021 10:09 Відповісти
>Он добавил, что это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.

ты ж втирал про мир в глазах куйла, и что это все барыги которые наживаются на войне виноваты...
Источник: https://censor.net/ru/n3260088
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16.04.2021 09:58 Відповісти
"Я позвонил - мне не ответили"
Ну ти хоч надиктував ***** на автовідповідач якісь погрози? Щось на кшталт "Путін, даю 24 часа!"
Бгг

Зеленский о переговорах с Путиным: "Я позвонил - мне не ответили" - Цензор.НЕТ 2253
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16.04.2021 09:59 Відповісти
у касабів це називається "створити вигідну переговорну позицію"

https://twitter.com/kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua Каменяр https://twitter.com/kameniar_ua @kameniar_ua https://twitter.com/kameniar_ua/status/1382810654982213634 9 ч

Нічого завтра клоун не здасть, не переживайте.
Вони спеціально завищували небезпеки, щоб показати себе в результаті переможцями.
І з приводу дій/слів перших осіб США теж не бачу причин для істерик. Ці дії/слова наразі не говорять ні про що. І кожен їх трактує як хоче (точніше так, як хотів би чути, виходячи з власної упередженості). А що за цим усім буде стояти - побачимо.
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16.04.2021 10:25 Відповісти
так у него тел не 102 а другой
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16.04.2021 10:00 Відповісти
Сказали :"Мальчик пустых бутылок пока нету.".
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16.04.2021 10:03 Відповісти
Даже в глаз не дали заглянуть.
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16.04.2021 10:05 Відповісти
Зеленский о переговорах с Путиным: "Я позвонил - мне не ответили" - Цензор.НЕТ 3882"
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16.04.2021 10:07 Відповісти
штраф буде? чи недоторкана свята шишка? порушення зафіксовано.
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16.04.2021 10:08 Відповісти
Луценко, то ти спамиш свій прокол?
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16.04.2021 10:42 Відповісти
а, то зелені спамлять, бо там про них мова. Коля Котлета, Зеленський, то ти спамиш?
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16.04.2021 10:43 Відповісти
Та ти шо?! А як же твоє просто домовитись? Перестати стєлять. Все ж було просто......шлемазл та мразь.
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16.04.2021 10:11 Відповісти
В рельсу звонить надо на Малаховом кургане тогда Х#йло услышит у него дача рядом....
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16.04.2021 10:13 Відповісти
Мабуть, дома нікого не було... Треба було у бункер передзвонити...
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16.04.2021 10:17 Відповісти
Абидна, панимаешь ! ? (с)
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16.04.2021 10:31 Відповісти
Стидно Зеленим, спамлять фотку. не хочуть, щоб читачі форуму пішли за лінком слухати, що Луценко знає про Зеленського і Ко.Зеленський про переговори з Путіним: "Я зателефонував - мені не відповіли" - Цензор.НЕТ 3624"
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16.04.2021 10:45 Відповісти
Ага, видать из-за этого и война начнется
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16.04.2021 11:00 Відповісти
Серіал «Папік» виробництва студії «Квартал- 95» увійшов у ТОП -5 на російському ТБ
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»

Путин, наверное, тоже в курсе...
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16.04.2021 10:45 Відповісти
Мдаа , важка , невиліковна хвороба ,під назвою -янєлох
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16.04.2021 10:45 Відповісти
Что должен ответить незванный гость, или вор, должен немедленно убраться, или прикинуться идиотом, и сказать, заблудился, на какой ответ от преступриков рассчитывал Зе, наверное извинения, неужели до сих пор не вьехал, что наши соседи уголовные преступрики?
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16.04.2021 10:46 Відповісти
Клоун на веревочках то ли Каломойского, то ли просто их синагоги. Пока эта клоака коррупции с круговой порукой со всеми ахметовыми и прочими пинчуками будет рулить в Украине, зло не прекратится.
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16.04.2021 10:50 Відповісти
Не ищите зраду, и Петра Алексеевича там точно так же игнорировали.
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16.04.2021 10:50 Відповісти
пороха боялись, а тут чего бояться
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16.04.2021 10:56 Відповісти
його відверто зневажають , а він продовжує повзати на колінах , щоб щє кудись заглять путлеру.
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16.04.2021 10:56 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі з президентом Макроном має вимагати від Франції надання нашій держави ( з локалізаціє. їх виробництва в Україні). в лізинг винищувачі Rafaleі, для заміни в Повітряних Силах України радянських МіГ-29.

п.с.
Тим більше, французькі ЗМІ нещодавно розповсюдили інформацію, що французька сторона сама зацікавлена в надання Україні винищувачів Rafaleі:
Французькі ЗМІ: Макрон запропонує винищувачі Rafale Україні https://mil.in.ua/uk/news/frantsuzki-zmi-makron-zaproponuye-vynyshhuvachi-rafale-********/
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16.04.2021 11:05 Відповісти
Рафали это не лучший вариант. но если никто больше ничего не предлагает то нужно брать. Ка-только кто-то первый начнет поставлять тяжелые образцы вооружений в Украину от других отбоя не будет. Они и кредиты будут давать, потому что нужно как-то сохранять производство.
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16.04.2021 11:28 Відповісти
Наверное специально звонил, когда никого не было дома, а то еще б нахер послали, клоуна такого)))
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16.04.2021 11:07 Відповісти
Олланд в мемуарах рассказал, как Путин и Порошенко кричали друг на друга в Минске
Книга уже стала одной из самых популярных во Франции.
Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави.
ПОРОШЕНКО НЕОТСТУПНО ЗАЩИЩАЛ СУВЕРЕНИТЕТ СВОЕЙ СТРАНЫ, тогда как Путин добивался автономии для восставших провинций и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели.
https://tsn.ua/ru/politika/olland-v-memuarah-rasskazal-kak-putin-i-poroshenko-krichali-drug-na-druga-v-minske-1209438.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/08/30/7190665/
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16.04.2021 11:11 Відповісти
...а как же - "...жму руку , обнимаю!!!")))
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16.04.2021 12:54 Відповісти
ЖмурукИ
Один из членов украинской делегации мне (Гордону) сказал, что прощаясь с делегацией украинской,
ПУТИН ПОЖАЛ РУКУ ДВУМ ЛЮДЯМ - ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСКОМУ И ТЕБЕ.
Это правда?

- Ну, когда уходил, он подошел...
- Двум.
- За руку. Да.
https://gordonua.com/publications/uvolnjaja-menja-zelenskij-skazal-ty-kak-neljubimaja-zhenshchina-polnyj-tekst-intervju-bogdana-gordonu-1517453.html
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16.04.2021 15:22 Відповісти
Малчику не ответили, айя-яй. Пусть пойдет поплачется Мамме Рыме в пазуху.
Позор
Такое разве повысит голос на Пу? Оно ж там получает дивидепды от проката своего говнофильмеца
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16.04.2021 11:15 Відповісти
Я звонил, мне не ответили. Тебе не ответит оккупант, о величайший политик современности, ему некогда полезть в карман штанов за телефоном во время насилования твоей Родины
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16.04.2021 11:18 Відповісти
Треба було три зелених свистка відправити ху#лу.
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16.04.2021 11:18 Відповісти


Да и вообще Зелю, видать, больше интересует продажа украинской земли, а не ПДЧ, НАТО ит.п.
Надо по- быстрому прибарахлится, пока народ занят спасением себя от Ковида, войны, не знает что делать с тарифами…

Зеленский и украинская земля.

Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.
Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.

Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г (!). президент Зеленский Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.
….
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.
…..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_19.html
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16.04.2021 11:21 Відповісти
А папа Рима что сказал?
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16.04.2021 11:35 Відповісти
Зеленський про переговори з Путіним: "Я зателефонував - мені не відповіли" - Цензор.НЕТ 6719
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16.04.2021 11:38 Відповісти
Шо робииця! Агент кремля не може в кремль дозвонитись! )
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16.04.2021 11:44 Відповісти
В этот клуб тебе Вова ещё рановато.
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16.04.2021 11:48 Відповісти
Ну то есть Зеля 2 года убеждается в том что с Путиным бесполезно разговаривать?
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16.04.2021 11:49 Відповісти
Санду тебе тоже звонил,а ты не брала трубку.
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16.04.2021 12:32 Відповісти
терпила. И нравится ему быть терпилой
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16.04.2021 12:41 Відповісти
І про що Зе хоче говорити з Х.лом?
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16.04.2021 13:18 Відповісти
Нет смысла с ним говорить. Если гопник решил тебя гопнуть - помочь могут только живительные *******
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16.04.2021 13:33 Відповісти
https://youtu.be/FxySCRFXZOo Полад Бюль Бюль оглы Позвони

Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня
Но не назвав мне часа, сказала только: "Жди"
И вот с утра волнуясь, я жду у телефона
И беспокойно сердце стучит в моей груди

Быть может ты забыла мой номер телефона
Быть может ты смеешься над верностью моей
Но я не понимаю, зачем ты так сердита
Ну перестань смеяться, и позвони скорей
Но я не понимаю, зачем ты так сердита
Ну перестань смеяться, и позвони скорей
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16.04.2021 13:42 Відповісти
Зеленський про переговори з Путіним: "Я зателефонував - мені не відповіли" - Цензор.НЕТ 5940
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16.04.2021 14:13 Відповісти
То хай дерьмак зі свого набере, та передасть тобі слухавку.
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16.04.2021 14:28 Відповісти
гнусавий поц просто петляє разом з павліном. Наобіцяв фюреру казна що, видно, перебували обоє в ейфорії. А коли прийшлось виконувати обіцяне - здрейфили. тут і Штанмаеер,відведення військ, згортування озброєння, навіть добрались до історії броненосця "Потемкина" (харчування) і Трамп з Байденом, і Порошенко тощо. Павлін ходив по мінську і давав указівки, що вирішувати. І одночасно поповнювали власний пенсійний фонд, як в Україні так і зовні. А коли прийлось виконувати свої слова, почали петляти, бо крепко испугались, бо можуть повеститься з ними брутально, як в країні так і зовні. Зараз мікрон вручить поцу і павліну чорну мітку. А фюреру є за що брати зелену масть за фаберже. Після жовтня 1917 коли підрахували ленінці золотий запас і забрані коштовності, зразу ж почали мародерствувати. Під жупелом світової революції, масово вивозились всі цінності і продавались за кордоном. ленін поставив свого касира ганецького уповноваженим каси ЦК, звідки безконтрольно видавалось все для світової революції. підтвердженням цьому історія з сейфом Свердлова. До речі, у свердлова вигребли все вже у 1937 році, коли арештували його сина і його матір принесла сталіну все награбоване в 1917,1918 роках. А родич свердлова ягодааж до 1935 року торгував краденим в Німеччині, однак попався, бо продав коштовності попередньому власнику. А наш дует програв і Америці і рейху, А як петляти, коли всі ходи вже записані.
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16.04.2021 14:30 Відповісти
Юстас не дозвонился Алексу.
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16.04.2021 14:34 Відповісти
Не ответили, потому что с испуганным дурачком никто не разговаривает
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16.04.2021 14:51 Відповісти
Пуйло был на горшке -- срал.
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16.04.2021 16:58 Відповісти
Тупикова базова стабільність нашого суспільства побудована на теорії віри в БОГ (великий обман громадян). Передбачає необхідність війни - вбивства людей, які не вірять у цей обман. А куди дівся Закон?
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03.02.2022 08:30 Відповісти
 
 