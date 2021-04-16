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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о переговорах с Путиным: "Я позвонил - мне не ответили"

Зеленский о переговорах с Путиным:

Президент Украины Владимир Зеленский подавал запрос на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако в Кремле не ответили.

Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Figaro, которое цитирует пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины подал запрос на разговор с Путиным после 26 марта. Тогда на Донбассе произошло обострение ситуации, в результате которого погибли четыре украинских военных и еще двое получили ранения.

"Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации. - Ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню", - заявил Зеленский.

Он добавил, что это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.

"На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - резюмировал президент Украины.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) переговоры (5073) путин владимир (31564)


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Топ комментарии
+35
"Я позвонил - мне не ответили"
Ну ти хоч надиктував ***** на автовідповідач якісь погрози? Щось на кшталт "Путін, даю 24 часа!"
Бгг

Зеленский о переговорах с Путиным: "Я позвонил - мне не ответили" - Цензор.НЕТ 2253
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16.04.2021 09:59 Ответить
+27
Может номером ошибся?
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16.04.2021 09:51 Ответить
+20
А бакланов в СБУ з освітою? А прокурорка Бенядіктова з прокурорською освітою? Чи можливо Котлета по київські, що займає посаду голлови Закарпатської області з освітою? До речі, Луценко практик, він працював міністром внутрішніх справ, а вже потім генпрокурором. Наявність освіти ще не гарантує майстерність і професійність. Пан Шпонка, чи пшонка був професійним і що натворив? Чи міністр захерченко був професійним і скільки загинуло на Майдані. А які питання до Луценка?
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16.04.2021 10:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"не верь, не бойся, не звони". читать если бы не умел было бы не плохо.
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16.04.2021 09:50 Ответить
ННАДА БЫЛО В ГЛАЗА ПОСМОТРЕТЬ!
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16.04.2021 12:33 Ответить
...зачем стоило унижаться, если уже послали и к тому же глубоко - раз ахрессор и лет 7 лет воюем , не понятно!!!)
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16.04.2021 12:48 Ответить
......и еще выносить это на весь мир
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16.04.2021 12:50 Ответить
Нужно ещё набирать ...а если не ответит то звонить германскому командованию
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16.04.2021 09:51 Ответить
Может номером ошибся?
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16.04.2021 09:51 Ответить
Та все простіше.. "позвонил" по роялю, але у рояля немає WI-FI...
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16.04.2021 09:58 Ответить
А бакланов в СБУ з освітою? А прокурорка Бенядіктова з прокурорською освітою? Чи можливо Котлета по київські, що займає посаду голлови Закарпатської області з освітою? До речі, Луценко практик, він працював міністром внутрішніх справ, а вже потім генпрокурором. Наявність освіти ще не гарантує майстерність і професійність. Пан Шпонка, чи пшонка був професійним і що натворив? Чи міністр захерченко був професійним і скільки загинуло на Майдані. А які питання до Луценка?
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16.04.2021 10:05 Ответить
пан Мошонка
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16.04.2021 14:08 Ответить
***** абіділ кловуна. Ай-я-яй. Як ти не відповів президенту Молдови, так не відповіли і тобі. Лошара.
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16.04.2021 09:52 Ответить
Я пазваніл - мєня паслалі, я ішо пазваніл - мєня ішо паслалі. Мнє нравітся, кала мєня пасілают. Патаму буду званіть ішо. Дохтар, я мазозіст?
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16.04.2021 09:53 Ответить
Точно так же и Петю посылали в Кремле, гугл все помнит. Не надо из себя клоуна "остроумного" корчить.
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16.04.2021 10:49 Ответить
Тебе обидно стало за криворогого шлимазла вовочку?
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16.04.2021 11:21 Ответить
Мне обидно,что большую часть населения Украины составляют Шариковы и Максы Полиграфы.
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16.04.2021 11:44 Ответить
Так, у дурного ************* виходить корчити з себе "островумного". 😔 Ти теж це зауважив? 😊 А я думав, ти тут від Полояка. 😁 А ти на Зєлєнского батон крошиш! 😉
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16.04.2021 11:55 Ответить
Пуцтин Пороха ненавидел в этом разница, гугл все помнит
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16.04.2021 14:00 Ответить
"Жму руку, обнимаю"
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16.04.2021 14:27 Ответить
Тєрпіла
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16.04.2021 13:18 Ответить
Як це "не ответили?" Звони чорту і визивай ДБР, хай порушують справу. Ти диви які неуважні і наглі, не бажать відповідати Найвелічайшему миротворцю відкосніку. І каски військової не бояться, а можливо вони не дивилися, як Валедемар був на війні?
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16.04.2021 09:53 Ответить
Может номер поменяли?
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16.04.2021 09:54 Ответить
Треба було по Skype- в сраку заглянути!Зеленский о переговорах с Путиным: "Я позвонил - мне не ответили" - Цензор.НЕТ 8965
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16.04.2021 10:09 Ответить
>Он добавил, что это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.

ты ж втирал про мир в глазах куйла, и что это все барыги которые наживаются на войне виноваты...
Источник: https://censor.net/ru/n3260088
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16.04.2021 09:58 Ответить
"Я позвонил - мне не ответили"
Ну ти хоч надиктував ***** на автовідповідач якісь погрози? Щось на кшталт "Путін, даю 24 часа!"
Бгг

Зеленский о переговорах с Путиным: "Я позвонил - мне не ответили" - Цензор.НЕТ 2253
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16.04.2021 09:59 Ответить
у касабів це називається "створити вигідну переговорну позицію"

https://twitter.com/kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua Каменяр https://twitter.com/kameniar_ua @kameniar_ua https://twitter.com/kameniar_ua/status/1382810654982213634 9 ч

Нічого завтра клоун не здасть, не переживайте.
Вони спеціально завищували небезпеки, щоб показати себе в результаті переможцями.
І з приводу дій/слів перших осіб США теж не бачу причин для істерик. Ці дії/слова наразі не говорять ні про що. І кожен їх трактує як хоче (точніше так, як хотів би чути, виходячи з власної упередженості). А що за цим усім буде стояти - побачимо.
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16.04.2021 10:25 Ответить
так у него тел не 102 а другой
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16.04.2021 10:00 Ответить
Сказали :"Мальчик пустых бутылок пока нету.".
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16.04.2021 10:03 Ответить
Даже в глаз не дали заглянуть.
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16.04.2021 10:05 Ответить
Зеленский о переговорах с Путиным: "Я позвонил - мне не ответили" - Цензор.НЕТ 3882"
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16.04.2021 10:07 Ответить
штраф буде? чи недоторкана свята шишка? порушення зафіксовано.
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16.04.2021 10:08 Ответить
Луценко, то ти спамиш свій прокол?
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16.04.2021 10:42 Ответить
а, то зелені спамлять, бо там про них мова. Коля Котлета, Зеленський, то ти спамиш?
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16.04.2021 10:43 Ответить
Та ти шо?! А як же твоє просто домовитись? Перестати стєлять. Все ж було просто......шлемазл та мразь.
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16.04.2021 10:11 Ответить
В рельсу звонить надо на Малаховом кургане тогда Х#йло услышит у него дача рядом....
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16.04.2021 10:13 Ответить
Мабуть, дома нікого не було... Треба було у бункер передзвонити...
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16.04.2021 10:17 Ответить
Абидна, панимаешь ! ? (с)
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16.04.2021 10:31 Ответить
Стидно Зеленим, спамлять фотку. не хочуть, щоб читачі форуму пішли за лінком слухати, що Луценко знає про Зеленського і Ко.Зеленський про переговори з Путіним: "Я зателефонував - мені не відповіли" - Цензор.НЕТ 3624"
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16.04.2021 10:45 Ответить
Ага, видать из-за этого и война начнется
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16.04.2021 11:00 Ответить
Серіал «Папік» виробництва студії «Квартал- 95» увійшов у ТОП -5 на російському ТБ
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»

Путин, наверное, тоже в курсе...
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16.04.2021 10:45 Ответить
Мдаа , важка , невиліковна хвороба ,під назвою -янєлох
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16.04.2021 10:45 Ответить
Что должен ответить незванный гость, или вор, должен немедленно убраться, или прикинуться идиотом, и сказать, заблудился, на какой ответ от преступриков рассчитывал Зе, наверное извинения, неужели до сих пор не вьехал, что наши соседи уголовные преступрики?
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16.04.2021 10:46 Ответить
Клоун на веревочках то ли Каломойского, то ли просто их синагоги. Пока эта клоака коррупции с круговой порукой со всеми ахметовыми и прочими пинчуками будет рулить в Украине, зло не прекратится.
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16.04.2021 10:50 Ответить
Не ищите зраду, и Петра Алексеевича там точно так же игнорировали.
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16.04.2021 10:50 Ответить
пороха боялись, а тут чего бояться
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16.04.2021 10:56 Ответить
його відверто зневажають , а він продовжує повзати на колінах , щоб щє кудись заглять путлеру.
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16.04.2021 10:56 Ответить
Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої зустрічі з президентом Макроном має вимагати від Франції надання нашій держави ( з локалізаціє. їх виробництва в Україні). в лізинг винищувачі Rafaleі, для заміни в Повітряних Силах України радянських МіГ-29.

п.с.
Тим більше, французькі ЗМІ нещодавно розповсюдили інформацію, що французька сторона сама зацікавлена в надання Україні винищувачів Rafaleі:
Французькі ЗМІ: Макрон запропонує винищувачі Rafale Україні https://mil.in.ua/uk/news/frantsuzki-zmi-makron-zaproponuye-vynyshhuvachi-rafale-********/
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16.04.2021 11:05 Ответить
Рафали это не лучший вариант. но если никто больше ничего не предлагает то нужно брать. Ка-только кто-то первый начнет поставлять тяжелые образцы вооружений в Украину от других отбоя не будет. Они и кредиты будут давать, потому что нужно как-то сохранять производство.
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16.04.2021 11:28 Ответить
Наверное специально звонил, когда никого не было дома, а то еще б нахер послали, клоуна такого)))
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16.04.2021 11:07 Ответить
Олланд в мемуарах рассказал, как Путин и Порошенко кричали друг на друга в Минске
Книга уже стала одной из самых популярных во Франции.
Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави.
ПОРОШЕНКО НЕОТСТУПНО ЗАЩИЩАЛ СУВЕРЕНИТЕТ СВОЕЙ СТРАНЫ, тогда как Путин добивался автономии для восставших провинций и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели.
https://tsn.ua/ru/politika/olland-v-memuarah-rasskazal-kak-putin-i-poroshenko-krichali-drug-na-druga-v-minske-1209438.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/08/30/7190665/
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16.04.2021 11:11 Ответить
...а как же - "...жму руку , обнимаю!!!")))
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16.04.2021 12:54 Ответить
ЖмурукИ
Один из членов украинской делегации мне (Гордону) сказал, что прощаясь с делегацией украинской,
ПУТИН ПОЖАЛ РУКУ ДВУМ ЛЮДЯМ - ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСКОМУ И ТЕБЕ.
Это правда?

- Ну, когда уходил, он подошел...
- Двум.
- За руку. Да.
https://gordonua.com/publications/uvolnjaja-menja-zelenskij-skazal-ty-kak-neljubimaja-zhenshchina-polnyj-tekst-intervju-bogdana-gordonu-1517453.html
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16.04.2021 15:22 Ответить
Малчику не ответили, айя-яй. Пусть пойдет поплачется Мамме Рыме в пазуху.
Позор
Такое разве повысит голос на Пу? Оно ж там получает дивидепды от проката своего говнофильмеца
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16.04.2021 11:15 Ответить
Я звонил, мне не ответили. Тебе не ответит оккупант, о величайший политик современности, ему некогда полезть в карман штанов за телефоном во время насилования твоей Родины
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16.04.2021 11:18 Ответить
Треба було три зелених свистка відправити ху#лу.
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16.04.2021 11:18 Ответить


Да и вообще Зелю, видать, больше интересует продажа украинской земли, а не ПДЧ, НАТО ит.п.
Надо по- быстрому прибарахлится, пока народ занят спасением себя от Ковида, войны, не знает что делать с тарифами…

Зеленский и украинская земля.

Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.
Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.

Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г (!). президент Зеленский Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.
….
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.
…..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_19.html
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16.04.2021 11:21 Ответить
А папа Рима что сказал?
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16.04.2021 11:35 Ответить
Зеленський про переговори з Путіним: "Я зателефонував - мені не відповіли" - Цензор.НЕТ 6719
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16.04.2021 11:38 Ответить
Шо робииця! Агент кремля не може в кремль дозвонитись! )
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16.04.2021 11:44 Ответить
В этот клуб тебе Вова ещё рановато.
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16.04.2021 11:48 Ответить
Ну то есть Зеля 2 года убеждается в том что с Путиным бесполезно разговаривать?
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16.04.2021 11:49 Ответить
Санду тебе тоже звонил,а ты не брала трубку.
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16.04.2021 12:32 Ответить
терпила. И нравится ему быть терпилой
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16.04.2021 12:41 Ответить
І про що Зе хоче говорити з Х.лом?
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16.04.2021 13:18 Ответить
Нет смысла с ним говорить. Если гопник решил тебя гопнуть - помочь могут только живительные *******
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16.04.2021 13:33 Ответить
https://youtu.be/FxySCRFXZOo Полад Бюль Бюль оглы Позвони

Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня
Но не назвав мне часа, сказала только: "Жди"
И вот с утра волнуясь, я жду у телефона
И беспокойно сердце стучит в моей груди

Быть может ты забыла мой номер телефона
Быть может ты смеешься над верностью моей
Но я не понимаю, зачем ты так сердита
Ну перестань смеяться, и позвони скорей
Но я не понимаю, зачем ты так сердита
Ну перестань смеяться, и позвони скорей
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16.04.2021 13:42 Ответить
Зеленський про переговори з Путіним: "Я зателефонував - мені не відповіли" - Цензор.НЕТ 5940
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16.04.2021 14:13 Ответить
То хай дерьмак зі свого набере, та передасть тобі слухавку.
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16.04.2021 14:28 Ответить
гнусавий поц просто петляє разом з павліном. Наобіцяв фюреру казна що, видно, перебували обоє в ейфорії. А коли прийшлось виконувати обіцяне - здрейфили. тут і Штанмаеер,відведення військ, згортування озброєння, навіть добрались до історії броненосця "Потемкина" (харчування) і Трамп з Байденом, і Порошенко тощо. Павлін ходив по мінську і давав указівки, що вирішувати. І одночасно поповнювали власний пенсійний фонд, як в Україні так і зовні. А коли прийлось виконувати свої слова, почали петляти, бо крепко испугались, бо можуть повеститься з ними брутально, як в країні так і зовні. Зараз мікрон вручить поцу і павліну чорну мітку. А фюреру є за що брати зелену масть за фаберже. Після жовтня 1917 коли підрахували ленінці золотий запас і забрані коштовності, зразу ж почали мародерствувати. Під жупелом світової революції, масово вивозились всі цінності і продавались за кордоном. ленін поставив свого касира ганецького уповноваженим каси ЦК, звідки безконтрольно видавалось все для світової революції. підтвердженням цьому історія з сейфом Свердлова. До речі, у свердлова вигребли все вже у 1937 році, коли арештували його сина і його матір принесла сталіну все награбоване в 1917,1918 роках. А родич свердлова ягодааж до 1935 року торгував краденим в Німеччині, однак попався, бо продав коштовності попередньому власнику. А наш дует програв і Америці і рейху, А як петляти, коли всі ходи вже записані.
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16.04.2021 14:30 Ответить
Юстас не дозвонился Алексу.
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16.04.2021 14:34 Ответить
Не ответили, потому что с испуганным дурачком никто не разговаривает
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16.04.2021 14:51 Ответить
Пуйло был на горшке -- срал.
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16.04.2021 16:58 Ответить
Тупикова базова стабільність нашого суспільства побудована на теорії віри в БОГ (великий обман громадян). Передбачає необхідність війни - вбивства людей, які не вірять у цей обман. А куди дівся Закон?
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03.02.2022 08:30 Ответить
 
 