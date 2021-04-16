Зеленский о переговорах с Путиным: "Я позвонил - мне не ответили"
Президент Украины Владимир Зеленский подавал запрос на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако в Кремле не ответили.
Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Figaro, которое цитирует пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
Президент Украины подал запрос на разговор с Путиным после 26 марта. Тогда на Донбассе произошло обострение ситуации, в результате которого погибли четыре украинских военных и еще двое получили ранения.
"Я попросил руководителя Офиса связаться (с президентом Российской Федерации. - Ред.), я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню", - заявил Зеленский.
Он добавил, что это является показателем того, хочет ли Россия действительно завершить войну.
"На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - резюмировал президент Украины.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
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ты ж втирал про мир в глазах куйла, и что это все барыги которые наживаются на войне виноваты...
Источник: https://censor.net/ru/n3260088
Ну ти хоч надиктував ***** на автовідповідач якісь погрози? Щось на кшталт "Путін, даю 24 часа!"
Бгг
https://twitter.com/kameniar_ua
https://twitter.com/kameniar_ua Каменяр https://twitter.com/kameniar_ua @kameniar_ua https://twitter.com/kameniar_ua/status/1382810654982213634 9 ч
Нічого завтра клоун не здасть, не переживайте.
Вони спеціально завищували небезпеки, щоб показати себе в результаті переможцями.
І з приводу дій/слів перших осіб США теж не бачу причин для істерик. Ці дії/слова наразі не говорять ні про що. І кожен їх трактує як хоче (точніше так, як хотів би чути, виходячи з власної упередженості). А що за цим усім буде стояти - побачимо.
Можна привітати ЗЄ, який навіть в момент, коли до війни один крок, примудряється заробляти у Росії
Головне - не забувати нагадувати українцям про загрозу війни.
І частіше розповідати про «Ліпецьку фабрику» і про «війна не закінчується, бо на ній наживаються»
Путин, наверное, тоже в курсе...
п.с.
Тим більше, французькі ЗМІ нещодавно розповсюдили інформацію, що французька сторона сама зацікавлена в надання Україні винищувачів Rafaleі:
Французькі ЗМІ: Макрон запропонує винищувачі Rafale Україні https://mil.in.ua/uk/news/frantsuzki-zmi-makron-zaproponuye-vynyshhuvachi-rafale-********/
Книга уже стала одной из самых популярных во Франции.
Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави.
ПОРОШЕНКО НЕОТСТУПНО ЗАЩИЩАЛ СУВЕРЕНИТЕТ СВОЕЙ СТРАНЫ, тогда как Путин добивался автономии для восставших провинций и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели.
https://tsn.ua/ru/politika/olland-v-memuarah-rasskazal-kak-putin-i-poroshenko-krichali-drug-na-druga-v-minske-1209438.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/08/30/7190665/
Один из членов украинской делегации мне (Гордону) сказал, что прощаясь с делегацией украинской,
ПУТИН ПОЖАЛ РУКУ ДВУМ ЛЮДЯМ - ПРЕЗИДЕНТУ ЗЕЛЕНСКОМУ И ТЕБЕ.
Это правда?
- Ну, когда уходил, он подошел...
- Двум.
- За руку. Да.
https://gordonua.com/publications/uvolnjaja-menja-zelenskij-skazal-ty-kak-neljubimaja-zhenshchina-polnyj-tekst-intervju-bogdana-gordonu-1517453.html
Позор
Такое разве повысит голос на Пу? Оно ж там получает дивидепды от проката своего говнофильмеца
Да и вообще Зелю, видать, больше интересует продажа украинской земли, а не ПДЧ, НАТО ит.п.
Надо по- быстрому прибарахлится, пока народ занят спасением себя от Ковида, войны, не знает что делать с тарифами…
Зеленский и украинская земля.
Задолго до того, как "земельная реформа " в Украине вошла в стадию реализации проекта мы внимательно отслеживали все перипетии связанные с этим. Вокруг этого крутилось и крутится много разных интересантов, но на серьезные реализации в этой сфере, нужны серьезные деньги.
Особый интерес к украинской земле проявляла всегда франко-австрийско-израильская финансовая группа известная под неофициальным названием "Columbus", основанная в Вене в 2001 году как сообщество объединяющее крупнейших представителей финансовых кругов Европы для проведения совместных финансово-экономических операций в странах Восточной Европы и Ближнего Востока с совокупным финансовый ресурсом около 12-20 млрд. $.
Именно с ее представителем Oskar Deutsch встречался 14.09.2019 г (!). президент Зеленский Присутствовал на этой встрече и организовал ее, помощник президента Анатолий Ермак.
….
Украинская сторона после этого была проинформирована об особых условиях группы в реализации этого проекта. Эти условия - принятие законов о прямом участии иностранцев в вопросе приватизации земли.
…..
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_19.html
Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня
Но не назвав мне часа, сказала только: "Жди"
И вот с утра волнуясь, я жду у телефона
И беспокойно сердце стучит в моей груди
Быть может ты забыла мой номер телефона
Быть может ты смеешься над верностью моей
Но я не понимаю, зачем ты так сердита
Ну перестань смеяться, и позвони скорей
Но я не понимаю, зачем ты так сердита
Ну перестань смеяться, и позвони скорей