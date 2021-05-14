Головні новини 14 травня: відставка міністрів, Медведчук з електронним браслетом

Міністри Степанов, Криклій і Петрашко ідуть у відставку, на Медведчука наділи електронний браслет, проти ворів у законі ввели санкції.

Відставка міністрів

Посад можуть позбутися міністри охорони здоров'я, економіки та інфраструктури. При цьому Криклій і Петрашко написали заяви про звільнення за власним бажанням. А Степанов говорить, що ніякої заяви не писав - але подання прем'єр-міністра Шмигаля про його відставку надійшло до парламенту.

РНБО взялася за ворів у законі і жителів Конча-Заспи

Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти ворів у законі і кримінальних авторитетів - як українських, так і іноземних.

Крім цього, Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій у Конча-Заспі і Пущі-Водиці. За словами президента, останніми роками на тамтешніх держдачах оселилися "незрозумілі люди" - і потрібно розібратися, на яких підставах вони там живуть.

Також Зеленський анонсував створення кібервійськ і посилення заходів з біологічної безпеки. Міністр цифровізації Федоров пообіцяв, що буде створена телевізійна мережа з доступом до 12 безкоштовних телеканалів. А секретар РНБО Данілов повідомив, що США ввели санкції проти 61 громадянина України - держава буде розбиратися, проти кого саме і за що саме.

На Медведчука наділи електронний браслет

На Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, наділи електронний браслет.

Справу проти нього прокоментував президент Зеленський: "Вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук", - написав він у колонці для журналу "Фокус". Висловився і кум Медведчука, президент РФ Путін: він назвав справу проти глави політради ОПЗЖ "зачисткою політичного поля". І припустив, що в Україні "схоже, тепер усіх, хто працює з РФ, притягуватимуть до відповідальності".

Росія намагається прикрити Медведчука: там поспішають ліквідувати компанію, через перереєстрацію якої за законами країни-окупанта йому повідомили про підозру.

Семенченка підозрюють в обстрілі телеканалу "112 Україна"

За версією слідства, в липні 2019 року він провів розвідку на місці, "залучив двох учасників підлеглого йому збройного формування" і заплатив їм, щоб вони обстріляли будівлю телеканалу з протитанкового гранатомета.

Депутати побилися в прямому ефірі

Колишній нардеп Барна в прямому ефірі накинувся з кулаками на чинного народного депутата Соломчука. Їх розтягнули ведучі, на місце викликали поліцію. "Якщо біологічна істота Барна звик жити за законами племені, то його треба ізолювати від оточуючих", - сказав Соломчук.

"Суддю Автомайдану" Царевич поновили на посаді

Печерський райсуд Києва на підставі рішення Верховного Суду поновив на посаді суддю Оксану Царевич, відому рішеннями проти автомайданівців. При цьому вона не веде жодних справ. На запитання про те, чи отримує Царевич зарплату, в суді не відповіли.

Кабмін ввів держрегулювання ціни на бензин

Регулювання діятиме до кінця карантину. Встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

Перша леді вважає, що ті, хто називає Зеленського "клоуном" "ображають цілу професію"

"Він був коміком, це була його професія. Він не був клоуном, це - інша професія. Тобто люди, які називають його клоуном, хочуть образити цілу професію. Мене ображає, що, наприклад, ображають Кривий Ріг, цілий регіон. А це - майже мільйонне місто", - сказала Олена Зеленська.