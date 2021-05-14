Главные новости 14 мая: отставка министров, Медведчук с электронным браслетом

Министры Степанов, Криклий и Петрашко уходят в отставку, на Медведчука надели электронный браслет, против воров в законе ввели санкции,

Отставка министров

Должностей могут лишиться министры здравоохранения, экономики и инфраструктуры. При этом Криклий и Петрашко написали заявления об увольнении по собственному желанию. А Степанов говорит, что никакого заявления не писал - но представление премьер-министра Шмыгаля о его отставке поступило в парламент.

СНБО взялся за воров в законе и жителей Конча-Заспы

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против воров в законе и криминальных авторитетов - как украинских, так и иностранных.

Кроме этого, Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. По словам президента, в последние годы на тамошних госдачах поселились "непонятные люди" - и нужно разобраться, на каких основаниях они там живут.

Также Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности. Министр цифровизации Федоров пообещал, что будет создана телевизионная сеть с доступом к 12 бесплатным телеканалам. А секретарь СНБО Данилов сообщил, что США ввели санкции против 61 гражданина Украины - государство будет разбираться, против кого именно и за что именно.

На Медведчука надели электронный браслет

На находящегося под домашним арестом Медведчука надели электронный браслет.

Дело против него прокомментировал президент Зеленский: "Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук", - написал он в колонке для журнала "Фокус". Высказался и кум Медведчука, президент РФ Путин: он назвал дело против главы политсовета ОПЗЖ "зачисткой политического поля". И предположил, что в Украине "похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности".

Россия пытается прикрыть Медведчука: там спешно ликвидируют компанию, из-за перерегистрации которой по закона страны-оккупанты ему сообщили о подозрении.

Семенченко подозревают в обстреле телеканала "112 Украина"

По версии следствия, в июле 2019 года он провел разведку на месте, "привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования" и заплатил им, чтобы они обстреляли здание телеканала из противотанкового гранатомета.

Депутаты подрались в прямом эфире

Бывший нардеп Барна в прямом эфире набросился с кулаками на действующего народного депутата Соломчука. Их растащили ведущие, на место вызвали полицию. "Если биологическое существо Барна привык жить по законам племени, то его надо изолировать от окружающих", - сказал Соломчук.

"Судью Автомайдана" Царевич восстановили в должности

Печерский райсуд Киева на основании решения Верховного Суда восстановил в должности судью Оксану Царевич, известную решениями против автомайдановцев. При этом она не ведет никаких дел. На вопрос о том, получает ли Царевич зарплату, в суде не ответили.

Кабмин ввел госрегулирование цены на бензин

Регулирование будет действовать до конца карантина. Установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Первая леди считает, что называющие Зеленского "клоуном" "оскорбляют целую профессию"

"Он был комиком, это была его профессия. Он не был клоуном, это - другая профессия. То есть люди, которые называют его клоуном, хотят оскорбить целую профессию. Меня оскорбляет, что, например, оскорбляют Кривой Рог, целый регион. А это - почти миллионный город", - сказала Елена Зеленская.