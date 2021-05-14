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Новости Политика Украины
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бензин (289) вор в законе (312) Зеленский (16565) Медведчук (1755) отставка (3094) СНБО (4377) Петрашко (84) Семенченко Семен (380) Барна (118) Царевич (21) Степанов Максим (2061) Криклий (323) Елена Зеленская (206)

Главные новости 14 мая: отставка министров, Медведчук с электронным браслетом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 14 мая: отставка министров, Медведчук с электронным браслетом

Министры Степанов, Криклий и Петрашко уходят в отставку, на Медведчука надели электронный браслет, против воров в законе ввели санкции,

Отставка министров

Должностей могут лишиться министры здравоохранения, экономики и инфраструктуры. При этом Криклий и Петрашко написали заявления об увольнении по собственному желанию. А Степанов говорит, что никакого заявления не писал - но представление премьер-министра Шмыгаля о его отставке поступило в парламент.

СНБО взялся за воров в законе и жителей Конча-Заспы

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против воров в законе и криминальных авторитетов - как украинских, так и иностранных.

Кроме этого, Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. По словам президента, в последние годы на тамошних госдачах поселились "непонятные люди" - и нужно разобраться, на каких основаниях они там живут.

Также Зеленский анонсировал создание кибервойск и усиление мер по биологической безопасности. Министр цифровизации Федоров пообещал, что будет создана телевизионная сеть с доступом к 12 бесплатным телеканалам. А секретарь СНБО Данилов сообщил, что США ввели санкции против 61 гражданина Украины - государство будет разбираться, против кого именно и за что именно.

На Медведчука надели электронный браслет

На находящегося под домашним арестом Медведчука надели электронный браслет.

Дело против него прокомментировал президент Зеленский: "Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук", - написал он в колонке для журнала "Фокус". Высказался и кум Медведчука, президент РФ Путин: он назвал дело против главы политсовета ОПЗЖ "зачисткой политического поля". И предположил, что в Украине "похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности".

Россия пытается прикрыть Медведчука: там спешно ликвидируют компанию, из-за перерегистрации которой по закона страны-оккупанты ему сообщили о подозрении.

Семенченко подозревают в обстреле телеканала "112 Украина"

По версии следствия, в июле 2019 года он провел разведку на месте, "привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования" и заплатил им, чтобы они обстреляли здание телеканала из противотанкового гранатомета.

Депутаты подрались в прямом эфире

Бывший нардеп Барна в прямом эфире набросился с кулаками на действующего народного депутата Соломчука. Их растащили ведущие, на место вызвали полицию. "Если биологическое существо Барна привык жить по законам племени, то его надо изолировать от окружающих", - сказал Соломчук.

"Судью Автомайдана" Царевич восстановили в должности

Печерский райсуд Киева на основании решения Верховного Суда восстановил в должности судью Оксану Царевич, известную решениями против автомайдановцев. При этом она не ведет никаких дел. На вопрос о том, получает ли Царевич зарплату, в суде не ответили.

Кабмин ввел госрегулирование цены на бензин

Регулирование будет действовать до конца карантина. Установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Первая леди считает, что называющие Зеленского "клоуном" "оскорбляют целую профессию"

"Он был комиком, это была его профессия. Он не был клоуном, это - другая профессия. То есть люди, которые называют его клоуном, хотят оскорбить целую профессию. Меня оскорбляет, что, например, оскорбляют Кривой Рог, целый регион. А это - почти миллионный город", - сказала Елена Зеленская.

Автор: Ольга Лузан
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"Перша леді вважає, що ті, хто називає Зеленського "клоуном" "ображають цілу професію"- згідний вона свого чоловіка знає краще! Головні новини 14 травня: відставка міністрів, Медведчук з електронним браслетом - Цензор.НЕТ 5516
Це створіння навіть клоуном не наз Головні новини 14 травня: відставка міністрів, Медведчук з електронним браслетом - Цензор.НЕТ 6860 веш щоб професію не образити!
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14.05.2021 23:21 Ответить
 
 