Головні новини 20 травня: пресконференція Зеленського, Рада призначила трьох міністрів

Зеленський відзвітував про 2 роки президентства і потрапив у скандал з косовороткою, парламент призначив нових міністрів, США можуть зняти санкції з "Північного потоку-2", - головні новини України і світу 20 травня.

Пресконференція Зеленського

Глава держави зібрав журналістів в ангарі ДП "Антонов" і три години відповідав на їхні запитання - щоправда, Цензор.НЕТ запитати про провал спецоперацій з "вагнерівцями" так і не дали. Зеленський розповів, що думає про війну, Путіна, Медведчука, олігархів, санкції, Татарова, "Нафтогаз", Степанова, Вірастюка і Кличка, а також показав журналістам листування з підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь. Коротко основні тези президента зібрав у своєму блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Розгорнуту аналітику Тетяни Ніколаєнко і Євгенія Кузьменка можна прочитати в рубриці "Резонанс".

Нові міністри

Рада призначила Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я, Олексія Любченка - першим віцепрем'єром - міністром економіки і Олександра Кубракова - міністром інфраструктури.

Затримали двох головних ворів у законі

У руках силовиків опинилися двоє найвпливовіших в Україні ворів у законі - Умка і Лаша Сван. Їх звинувачують у встановленні і поширенні злочинного впливу. За даними слідчих, ці злочинці отримали авторитет серед представників злочинного світу за підтримки топпредставників російського криміналітету.

Всього від початку року в Україні повідомили про підозру п'ятьом ворам у законі і ще 70 їхнім підручним.

У Киви хочуть відібрати 1,2 млн грн

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива може втратити кошти, отримані від здачі в оренду жомової ями - раніше цю яму він називав основним джерелом свого доходу. Слідчі САП з'ясували, що і яма - не його, і фірма, яка взяла її в оренду - фальшива. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд конфіскувати у Киви зароблені гроші.

США можуть зняти санкції з "Північного потоку-2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не вводитимуть санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" і її керівника Маттіаса Варніга, оскільки це "відповідає національним інтересам" США. Зеленський назвав такий поворот подій особистим програшем Байдена, а міністр закордонних справ Кулеба - поразкою дипломатії США.

Зеленський у вишиванці чи косоворотці?

Соцмережі вирують: президент і перша леді в День вишиванки опублікували фото у вишитих сорочках, стилізованих під старовину. На Володимирі Зеленському - сорочка з косим коміром і вишивкою. У соцмережах її тут же охрестили косовороткою. Дизайнер, який створив одяг, каже, що це - традиційна старовинна українська сорочка, прикрашена вишивкою з Дніпропетровщини. Думки етнографів і фольклористів розділилися.