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Новини Політика України
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вор у законі (232) вишиванка (71) Зеленський (17387) пресконференція (177) санкції (6830) Північний потік (1369) Кива (367) Ляшко Віктор (1352) Кубраков Олександр (249) Любченко Олексій (79)

Головні новини 20 травня: пресконференція Зеленського, Рада призначила трьох міністрів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 20 травня: пресконференція Зеленського, Рада призначила трьох міністрів

Зеленський відзвітував про 2 роки президентства і потрапив у скандал з косовороткою, парламент призначив нових міністрів, США можуть зняти санкції з "Північного потоку-2", - головні новини України і світу 20 травня.

Пресконференція Зеленського

Глава держави зібрав журналістів в ангарі ДП "Антонов" і три години відповідав на їхні запитання - щоправда, Цензор.НЕТ запитати про провал спецоперацій з "вагнерівцями" так і не дали. Зеленський розповів, що думає про війну, Путіна, Медведчука, олігархів, санкції, Татарова, "Нафтогаз", Степанова, Вірастюка і Кличка, а також показав журналістам листування з підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь. Коротко основні тези президента зібрав у своєму блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Розгорнуту аналітику Тетяни Ніколаєнко і Євгенія Кузьменка можна прочитати в рубриці "Резонанс".

Нові міністри

Рада призначила Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я, Олексія Любченка - першим віцепрем'єром - міністром економіки і Олександра Кубракова - міністром інфраструктури.

Затримали двох головних ворів у законі

У руках силовиків опинилися двоє найвпливовіших в Україні ворів у законі - Умка і Лаша Сван. Їх звинувачують у встановленні і поширенні злочинного впливу. За даними слідчих, ці злочинці отримали авторитет серед представників злочинного світу за підтримки топпредставників російського криміналітету.

Всього від початку року в Україні повідомили про підозру п'ятьом ворам у законі і ще 70 їхнім підручним.

У Киви хочуть відібрати 1,2 млн грн

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива може втратити кошти, отримані від здачі в оренду жомової ями - раніше цю яму він називав основним джерелом свого доходу. Слідчі САП з'ясували, що і яма - не його, і фірма, яка взяла її в оренду - фальшива. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд конфіскувати у Киви зароблені гроші.

США можуть зняти санкції з "Північного потоку-2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не вводитимуть санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" і її керівника Маттіаса Варніга, оскільки це "відповідає національним інтересам" США. Зеленський назвав такий поворот подій особистим програшем Байдена, а міністр закордонних справ Кулеба - поразкою дипломатії США.

Зеленський у вишиванці чи косоворотці?

Соцмережі вирують: президент і перша леді в День вишиванки опублікували фото у вишитих сорочках, стилізованих під старовину. На Володимирі Зеленському - сорочка з косим коміром і вишивкою. У соцмережах її тут же охрестили косовороткою. Дизайнер, який створив одяг, каже, що це - традиційна старовинна українська сорочка, прикрашена вишивкою з Дніпропетровщини. Думки етнографів і фольклористів розділилися.
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Топ коментарі
+3
Главные новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, Рада назначила трех министров - Цензор.НЕТ 9476
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20.05.2021 22:22
+3
"Ех,да загулял,загулял ,парнишка да парень молодой ,молодой ,в вишиваной косовороточке ,веселенький(обдовбаний) такой" !!!)))
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20.05.2021 22:24
+3
Главные новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, Рада назначила трех министров - Цензор.НЕТ 3723
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20.05.2021 22:28
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Лялькова вистава кремлівського балагана триває!!)))
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20.05.2021 22:14 Відповісти
-- детям -- детского ...

...кабакам -- кабацкий дым, птицам -- высь раздольную... ...благодати -- всем святым, а закрытым -- вольную... ...пацанам -- красивых снов... ...павшим -- неба царского... ...девочкам подать любовь, а друзьям -- шаманскаго! *)
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20.05.2021 22:21 Відповісти
"Ех,да загулял,загулял ,парнишка да парень молодой ,молодой ,в вишиваной косовороточке ,веселенький(обдовбаний) такой" !!!)))
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20.05.2021 22:24 Відповісти
-- в избе гуляють партизаны! *)
https://censor.net/ru/news/3266623/naznachenie_2_ministrov_tosty_i_romansy_dlya_zastolya_ot_ponomareva_i_perepiska_shahova_s_buseyi_ruki
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20.05.2021 22:35 Відповісти
собаки лають. а караван іде
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20.05.2021 22:16 Відповісти
Питання лише в тому ,в якому напрямку рухається цей караван !!!)))
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20.05.2021 22:19 Відповісти
Зеля сміявся з усіх. Тепер всі сміються з нього.Головні новини 20 травня: пресконференція Зеленського, Рада призначила трьох міністрів - Цензор.НЕТ 8288
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20.05.2021 23:03 Відповісти
Змінят ще десяток міністрів,розроблят ще десяток програм на кшталт "лагідної українізаціі" ,утворят з десяток баро по боротьбі з корупцією ,але сценарій лялькового балагана лишиться незмінним і зелена пліснява лишиться зеленою пліснявою !!! Це все лише імітація бурхливої державної діяльності !!))
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20.05.2021 22:18 Відповісти
Відновлення енергоімпорта з Росіі та Білорусі,це перемога зеленої плісняви !!!)))
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20.05.2021 22:21 Відповісти
Главные новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, Рада назначила трех министров - Цензор.НЕТ 9476
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20.05.2021 22:22 Відповісти
"Будем бамбить!!!" (С) !!!)))
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20.05.2021 22:25 Відповісти
Главные новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, Рада назначила трех министров - Цензор.НЕТ 3723
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20.05.2021 22:28 Відповісти
Ім вже прийшов час сидіти
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20.05.2021 22:33 Відповісти
Головні новини 20 травня: пресконференція Зеленського, Рада призначила трьох міністрів - Цензор.НЕТ 9196.
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20.05.2021 23:13 Відповісти


Andante@andante_sen 9 ч

"Очищення влади відбувається. Я впевнений у наступній Раді буде ще... чище"
обличчя в цей момент:

Головні новини 20 травня: пресконференція Зеленського, Рада призначила трьох міністрів - Цензор.НЕТ 3618
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20.05.2021 23:49 Відповісти
3(три!) часа невнятного бессмысленного хрипения (хрюканья) теперь ЭТО называеться "отчитался"!
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21.05.2021 07:31 Відповісти
 
 