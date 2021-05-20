Головні новини 20 травня: пресконференція Зеленського, Рада призначила трьох міністрів
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Зеленський відзвітував про 2 роки президентства і потрапив у скандал з косовороткою, парламент призначив нових міністрів, США можуть зняти санкції з "Північного потоку-2", - головні новини України і світу 20 травня.
Пресконференція Зеленського
Глава держави зібрав журналістів в ангарі ДП "Антонов" і три години відповідав на їхні запитання - щоправда, Цензор.НЕТ запитати про провал спецоперацій з "вагнерівцями" так і не дали. Зеленський розповів, що думає про війну, Путіна, Медведчука, олігархів, санкції, Татарова, "Нафтогаз", Степанова, Вірастюка і Кличка, а також показав журналістам листування з підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь. Коротко основні тези президента зібрав у своєму блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Розгорнуту аналітику Тетяни Ніколаєнко і Євгенія Кузьменка можна прочитати в рубриці "Резонанс".
Нові міністри
Рада призначила Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я, Олексія Любченка - першим віцепрем'єром - міністром економіки і Олександра Кубракова - міністром інфраструктури.
Затримали двох головних ворів у законі
У руках силовиків опинилися двоє найвпливовіших в Україні ворів у законі - Умка і Лаша Сван. Їх звинувачують у встановленні і поширенні злочинного впливу. За даними слідчих, ці злочинці отримали авторитет серед представників злочинного світу за підтримки топпредставників російського криміналітету.
Всього від початку року в Україні повідомили про підозру п'ятьом ворам у законі і ще 70 їхнім підручним.
У Киви хочуть відібрати 1,2 млн грн
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива може втратити кошти, отримані від здачі в оренду жомової ями - раніше цю яму він називав основним джерелом свого доходу. Слідчі САП з'ясували, що і яма - не його, і фірма, яка взяла її в оренду - фальшива. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд конфіскувати у Киви зароблені гроші.
США можуть зняти санкції з "Північного потоку-2"
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не вводитимуть санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" і її керівника Маттіаса Варніга, оскільки це "відповідає національним інтересам" США. Зеленський назвав такий поворот подій особистим програшем Байдена, а міністр закордонних справ Кулеба - поразкою дипломатії США.
Зеленський у вишиванці чи косоворотці?
Соцмережі вирують: президент і перша леді в День вишиванки опублікували фото у вишитих сорочках, стилізованих під старовину. На Володимирі Зеленському - сорочка з косим коміром і вишивкою. У соцмережах її тут же охрестили косовороткою. Дизайнер, який створив одяг, каже, що це - традиційна старовинна українська сорочка, прикрашена вишивкою з Дніпропетровщини. Думки етнографів і фольклористів розділилися.
Будь ласка, зачекайте...
...кабакам -- кабацкий дым, птицам -- высь раздольную... ...благодати -- всем святым, а закрытым -- вольную... ...пацанам -- красивых снов... ...павшим -- неба царского... ...девочкам подать любовь, а друзьям -- шаманскаго! *)
https://censor.net/ru/news/3266623/naznachenie_2_ministrov_tosty_i_romansy_dlya_zastolya_ot_ponomareva_i_perepiska_shahova_s_buseyi_ruki
Andante@andante_sen 9 ч
"Очищення влади відбувається. Я впевнений у наступній Раді буде ще... чище"
обличчя в цей момент: