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Новости Политика Украины
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вор в законе (310) вышиванка (116) Зеленский (16498) пресс-конференция (313) санкции (10610) Северный поток (1428) Кива (397) Ляшко Виктор (1317) Кубраков Александр (202) Любченко Алексей (80)

Главные новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, Рада назначила трех министров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, Рада назначила трех министров

Зеленский отчитался о 2 годах президентства и попал в скандал с косовороткой, парламент назначил новых министров, США могут снять санкции с "Северного потока-2", - главные новости Украины и мира 20 мая.

Пресс-конференция Зеленского

Глава государства собрал журналистов в ангаре ГП "Антонов" и три часа отвечал на их вопросы – правда, Цензор.НЕТ спросить о провале спецопераций с "вагнеровцами" так и не дали. Зеленский рассказал, что думает о войне, Путине, Медведчуке, олигархах, санкциях, Татарове, "Нафтогазе", Степанове, Вирастюке и Кличко, а также показал журналистам переписку с подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь. Кратко основные тезисы президента собрал в своем блоге главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Развернутую аналитику Татьяны Николаенко и Евгения Кузьменко можно прочесть в рубрике "Резонанс".

Новые министры

Рада назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения, Алексея Любченко - первым вице-премьером - министром экономики и Александра Кубракова - министром инфраструктуры.

Задержали двух главных воров в законе

В руках силовиков оказались двое самых влиятельных в Украине воров в законе - Умка и Лаша Сван. Их обвиняют в установлении и распространение преступного влияния. По данным следователей, эти воры получили авторитет среди представителей преступного мира мира при поддержке топ-представителей российского криминалитета.

Всего сначала года в Украине сообщили о подозрении пяти ворам законе и ещё 70 их подручным.

У Кивы хотят отобрать 1,2 млн грн

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива может лишиться средств, полученных от сдачи в аренду жомовой ямы - ранее эту яму он называл основным источником своего дохода. Следователи САП выяснили, что и яма - не его, и фирма, которая взяла ее в аренду - поддельная. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд конфисковать у Кивы заработанные деньги.

США могут снять санкции с "Северного потока-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не будут вводить санкций против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя Маттиаса Варнига, так как это "соответствует национальным интересам" США. Зеленский назвал такой поворот событий личным проигрышем Байдена, а министр иностранных дел Кулеба - поражением дипломатии США.

Зеленский в вышиванке или косоворотке?

Соцсети бушуют: президент и первая леди в День вышиванки опубликовали фото в вышитых нарядах, стилизованных под старину. На Владимире Зеленском - рубашка с косым воротом и вышивкой. В соцсетях ее тут же окрестили косовороткой. Создавший наряд дизайнер говорит, что это - традиционная старинная украинская одежда, украшенная вышивкой с Днепропетровщины. Мнения этнографов и фольклористов разделились.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Главные новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, Рада назначила трех министров - Цензор.НЕТ 9476
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20.05.2021 22:22
+3
"Ех,да загулял,загулял ,парнишка да парень молодой ,молодой ,в вишиваной косовороточке ,веселенький(обдовбаний) такой" !!!)))
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20.05.2021 22:24
+3
Главные новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, Рада назначила трех министров - Цензор.НЕТ 3723
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20.05.2021 22:28
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Лялькова вистава кремлівського балагана триває!!)))
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20.05.2021 22:14 Ответить
-- детям -- детского ...

...кабакам -- кабацкий дым, птицам -- высь раздольную... ...благодати -- всем святым, а закрытым -- вольную... ...пацанам -- красивых снов... ...павшим -- неба царского... ...девочкам подать любовь, а друзьям -- шаманскаго! *)
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20.05.2021 22:21 Ответить
"Ех,да загулял,загулял ,парнишка да парень молодой ,молодой ,в вишиваной косовороточке ,веселенький(обдовбаний) такой" !!!)))
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20.05.2021 22:24 Ответить
-- в избе гуляють партизаны! *)
https://censor.net/ru/news/3266623/naznachenie_2_ministrov_tosty_i_romansy_dlya_zastolya_ot_ponomareva_i_perepiska_shahova_s_buseyi_ruki
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20.05.2021 22:35 Ответить
собаки лають. а караван іде
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20.05.2021 22:16 Ответить
Питання лише в тому ,в якому напрямку рухається цей караван !!!)))
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20.05.2021 22:19 Ответить
Зеля сміявся з усіх. Тепер всі сміються з нього.Головні новини 20 травня: пресконференція Зеленського, Рада призначила трьох міністрів - Цензор.НЕТ 8288
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20.05.2021 23:03 Ответить
Змінят ще десяток міністрів,розроблят ще десяток програм на кшталт "лагідної українізаціі" ,утворят з десяток баро по боротьбі з корупцією ,але сценарій лялькового балагана лишиться незмінним і зелена пліснява лишиться зеленою пліснявою !!! Це все лише імітація бурхливої державної діяльності !!))
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20.05.2021 22:18 Ответить
Відновлення енергоімпорта з Росіі та Білорусі,це перемога зеленої плісняви !!!)))
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20.05.2021 22:21 Ответить
Главные новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, Рада назначила трех министров - Цензор.НЕТ 9476
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20.05.2021 22:22 Ответить
"Будем бамбить!!!" (С) !!!)))
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20.05.2021 22:25 Ответить
Главные новости 20 мая: пресс-конференция Зеленского, Рада назначила трех министров - Цензор.НЕТ 3723
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20.05.2021 22:28 Ответить
Ім вже прийшов час сидіти
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20.05.2021 22:33 Ответить
Головні новини 20 травня: пресконференція Зеленського, Рада призначила трьох міністрів - Цензор.НЕТ 9196.
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20.05.2021 23:13 Ответить


Andante@andante_sen 9 ч

"Очищення влади відбувається. Я впевнений у наступній Раді буде ще... чище"
обличчя в цей момент:

Головні новини 20 травня: пресконференція Зеленського, Рада призначила трьох міністрів - Цензор.НЕТ 3618
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20.05.2021 23:49 Ответить
3(три!) часа невнятного бессмысленного хрипения (хрюканья) теперь ЭТО называеться "отчитался"!
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21.05.2021 07:31 Ответить
 
 