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Новини Політика України
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Google (113) Білорусь (5969) вакцина (3528) вето (132) декларація (851) олігарх (688) в'язниця (389) Шувалов (26) Міненерговугілля (183) електронне декларування (1016) ДБР (2565) Чертков Олексій (5)

Головні новини 3 червня: законопроєкт про олігархів і "податок на Google"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 3 червня: законопроєкт про олігархів і

Стало відомо, які обмеження хочуть ввести проти олігархів, Рада підтримала "податок на Google", штати поділяться з Україною вакциною від COVID-19, - головні новини України та світу 3 червня.

Законопроєкт про олігархів

Текст президентського закону про деолігархізацію опубліковано на сайті Верховної Ради. Документ передбачає, що рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Олігархам заборонять фінансувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. Законопроєкт буде визнаний невідкладним. Його вже внесли на розгляд комітету парламенту з питань національної безпеки.

Ще з Ради: декларації, "податок на Google" і Білорусь

Депутати ухвалили закон про електронне декларування, який повертає тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях. Документ тут же розкритикували за те, що він давав можливість переписати майно на родичів і не вказувати його в декларації. Зеленський заявив, що не підпише законопроєкт.

Парламент також схвалив законопроєкт про введення податку з продажів електронних послуг. Автори законопроєкту вважають, що він дозволить Україні щороку додатково отримувати 3 млрд грн.

Крім цього, Верховна Рада прийняла постанову про ситуацію в Білорусі. Парламентарії засудили дії білоруської влади, яка примусово посадила в Мінську іноземний цивільний літак. За постанову проголосували 280 народних депутатів.

ДБР обшукало Міненерго та облгази

Державне бюро розслідувань провело одночасно 47 обшуків у справі про зловживання в Міненерговугілля. Слідчі вважають, що Міністерство енергетики у 2017 році незаконно безкоштовно передало газорозподільні системи в користування приватним операторам. За їхніми даними, це завдало державі збитків на 1,5 млрд грн.

Першу в'язницю продали з аукціону

Розташована у Львові виконавча колонія пішла з молотка за 377,5 млн грн - майже втричі більше за стартову ціну. "Тюрми розходяться, як гарячі пиріжки", - прокоментував торги міністр юстиції Денис Малюська.

В Україну не пустили російського політтехнолога

Ігор Шувалов, який відповідав за інформаційну політику режиму Януковича, прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Дубая. Його завернули - з 2017 року в'їзд в Україну для Шувалова заборонено.

Офіцера Держприкордонслужби не можуть знайти третю добу

Оприлюднене раніше повідомлення про те, що офіцер Чертков знайшовся, не відповідає дійсності. Де він - ніхто не знає третю добу. Офіцер володіє інформацією про систему охорони державного кордону від Криму до Дунаю.

США поділяться з Україною вакциною від COVID-19

Сполучені Штати виділять іншим країнам 80 млн доз вакцини. Серед одержувачів буде й Україна. Президент Зеленський вже подякував своєму американському колезі Байдену за цю допомогу.
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Топ коментарі
+5
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини надійшла до вживання !!!)))
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03.06.2021 22:06
+4
Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google" - Цензор.НЕТ 6287
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03.06.2021 22:22
+4
Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google" - Цензор.НЕТ 7647
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03.06.2021 22:24
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Опять подорожало)))
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03.06.2021 22:04 Відповісти
А чего я должен налоги платить а гугл нет ?Надо еще и блогеров обложить. Имитация ,но принцип правильный.
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04.06.2021 07:27 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини надійшла до вживання !!!)))
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03.06.2021 22:06 Відповісти
Перейду на "DukDuckDuckGo (сокр. DDG) - поисковая система, придающая особое значение обеспечиванию конфиденциальности пользователей и отказу от «пузыря фильтров» персонализированных результатов поиска. DuckDuckGo ...
Не вірю..резиденція в США, Пенсільванія...
😎
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03.06.2021 22:10 Відповісти
то что "чюдят" зе-долб#$бы вовсе не безобидно. похоже на переселение душ "неопытный зе!" - это поздний янукович.
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03.06.2021 22:10 Відповісти
ЗЕ набагато гірший. Він узурпував всі гілки влади.
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03.06.2021 22:16 Відповісти
Кожному своє. Пчіли бачать перш за все мід, ну а мухи...
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03.06.2021 22:26 Відповісти
Зеля сам підпадає під визначення олігарха по цьому закону.
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03.06.2021 22:14 Відповісти
Ви що таке казати?! Це агентсмітизм!!! Сьогодні називаєте Бубочку олігархом, а завтра - погроми, холокост і німці! Каравул, фошизьм затівають!!!111!1
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03.06.2021 22:34 Відповісти
Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google" - Цензор.НЕТ 6287
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03.06.2021 22:22 Відповісти
Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google" - Цензор.НЕТ 7647
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03.06.2021 22:24 Відповісти
Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google" - Цензор.НЕТ 3629
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03.06.2021 22:28 Відповісти
С 1 января 2017 г. власти обязали все иностранные компании, в том числе Microsoft, Apple, Google, Facebook, продающие услуги или виртуальные товары на территории России, отчислять в казну страны НДС с электронных услуг в размере 18%. С 2019 г. сумма НДС выросла до 20%. - синхронізуємось?
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03.06.2021 22:31 Відповісти
Пора Гугл и ФБ запрещать. В Беларусии и в Московии тоже такое учудили. А мы идём по их стопам.
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03.06.2021 22:31 Відповісти
Ще й урахують досвід КНДР та їхньої зкріпної мережі "Кванмен"...
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03.06.2021 23:05 Відповісти
От і побачимо хто в Україні мега супер олігарх - той кого не беде у списку )))
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03.06.2021 23:01 Відповісти
"БЕРЕЗА: "Слуги" планують розпилити 100 млрд. грн без тендерів на "Великому будівництві"
https://www.youtube.com/watch?v=4j38uDNg1S0
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03.06.2021 23:02 Відповісти
ну а зачем "нарiду" google - все скоро на зебурнет перейдем. подсеть чебурнета.
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03.06.2021 23:11 Відповісти
Канадцы вздрючили кацапскую сборную в Риге. Красная машина, сделанная криворукими, снова заглохла.
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03.06.2021 23:25 Відповісти
Угу. Али тоже практически заблокировали. Еле дышит.
Попробовал через прокси - все нормально.
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04.06.2021 05:59 Відповісти
 
 