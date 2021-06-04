Головні новини 3 червня: законопроєкт про олігархів і "податок на Google"

Стало відомо, які обмеження хочуть ввести проти олігархів, Рада підтримала "податок на Google", штати поділяться з Україною вакциною від COVID-19, - головні новини України та світу 3 червня.

Законопроєкт про олігархів

Текст президентського закону про деолігархізацію опубліковано на сайті Верховної Ради. Документ передбачає, що рішення про визнання людини олігархом ухвалюватиме РНБО. Олігархам заборонять фінансувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. Законопроєкт буде визнаний невідкладним. Його вже внесли на розгляд комітету парламенту з питань національної безпеки.

Ще з Ради: декларації, "податок на Google" і Білорусь

Депутати ухвалили закон про електронне декларування, який повертає тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях. Документ тут же розкритикували за те, що він давав можливість переписати майно на родичів і не вказувати його в декларації. Зеленський заявив, що не підпише законопроєкт.

Парламент також схвалив законопроєкт про введення податку з продажів електронних послуг. Автори законопроєкту вважають, що він дозволить Україні щороку додатково отримувати 3 млрд грн.

Крім цього, Верховна Рада прийняла постанову про ситуацію в Білорусі. Парламентарії засудили дії білоруської влади, яка примусово посадила в Мінську іноземний цивільний літак. За постанову проголосували 280 народних депутатів.

ДБР обшукало Міненерго та облгази

Державне бюро розслідувань провело одночасно 47 обшуків у справі про зловживання в Міненерговугілля. Слідчі вважають, що Міністерство енергетики у 2017 році незаконно безкоштовно передало газорозподільні системи в користування приватним операторам. За їхніми даними, це завдало державі збитків на 1,5 млрд грн.

Першу в'язницю продали з аукціону

Розташована у Львові виконавча колонія пішла з молотка за 377,5 млн грн - майже втричі більше за стартову ціну. "Тюрми розходяться, як гарячі пиріжки", - прокоментував торги міністр юстиції Денис Малюська.

В Україну не пустили російського політтехнолога

Ігор Шувалов, який відповідав за інформаційну політику режиму Януковича, прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Дубая. Його завернули - з 2017 року в'їзд в Україну для Шувалова заборонено.

Офіцера Держприкордонслужби не можуть знайти третю добу

Оприлюднене раніше повідомлення про те, що офіцер Чертков знайшовся, не відповідає дійсності. Де він - ніхто не знає третю добу. Офіцер володіє інформацією про систему охорони державного кордону від Криму до Дунаю.

США поділяться з Україною вакциною від COVID-19

Сполучені Штати виділять іншим країнам 80 млн доз вакцини. Серед одержувачів буде й Україна. Президент Зеленський вже подякував своєму американському колезі Байдену за цю допомогу.