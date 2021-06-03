Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google"

Стало известно, какие ограничения хотят ввести против олигархов, Рада поддержала "налог на Google", штаты поделятся с Украиной вакцины от COVID-19, - главные новости Украины и мира 3 июня.

Законопроект об олигархах

Текст президентского о деолигархизации опубликован на сайте Верховной Рады. Документ предусматривает, что решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Олигархам запретят финансировать партии и покупать объекты большой приватизации. Законопроект будет признан неотложным. Его уже внесли на рассмотрение комитета парламента по национальной безопасности.

Еще из Рады: декларации, "налог на Google" и Беларусь

Депутаты приняли закон об электронном декларировании, возвращающий тюремное заключение за ложь в декларациях. Документ тут же раскритиковали за то, что он давал возможность переписать имущество на родственников и не указывать его в декларации. Зеленский заявил, что не подпишет законопроект.

Парламент также одобрил законопроект о введении налога с продаж электронных услуг. Авторы законопроекта считают, что он позволит Украине каждый год дополнительно получать 3 млрд грн.

Кроме этого, Верховная Рада приняла постановление о ситуации в Беларуси. Парламентарии осудили действия белорусских властей, принудительно посадивших в Минске иностранный гражданский самолёт. За постановления проголосовали 280 народных депутатов.

ГБР обыскало Минэнерго и облгазы

Государственное бюро расследований провело одновременно 47 обысков по делу о злоупотреблениях в Минэнергоугля. Следователи считают, что Министерство энергетики в 2017 году незаконно бесплатно передало газораспределительные системы в пользование частным операторам. По их данным, это нанесло государству ущерб в 1,5 млрд грн.

Первую тюрьму продали с аукциона

Расположенная во Львове исполнительная колония ушла с молотка за 377,5 млн грн - почти в 3 раза больше стартовой цены. "Тюрьмы расходятся, как горячие пирожки", - прокомментировал торги министр юстиции Денис Малюська.

В Украину не пустили российского политтехнолога

Игорь Шувалов, отвечавший за информационную политику режима Януковича, прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Дубая. Его завернули - с 2017 года въезд в Украину для Шувалова запрещен.

Офицера Госпогранслужбы не могут найти третьи сутки

Обнародованное ранее сообщение о том, что офицер Чертков нашелся, не соответствует действительности. Где он – никто не знает третьи сутки. Офицер владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная.

США поделятся с Украиной вакциной от COVID-19

Соединенные Штаты выделят другим странам 80 млн доз вакцины. Среди получателей будет и Украина. Президент Зеленский уже поблагодарил своего американского коллегу Байдена за эту помощь.