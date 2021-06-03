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Новости Политика Украины
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Google (125) Беларусь (7524) вакцина (3815) вето (354) декларация (1313) олигарх (1016) тюрьма (817) Шувалов (55) Минэнергоугля (543) электронное декларирование (1015) ГБР (2547) Чертков Алексей (6)

Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и

Стало известно, какие ограничения хотят ввести против олигархов, Рада поддержала "налог на Google", штаты поделятся с Украиной вакцины от COVID-19, - главные новости Украины и мира 3 июня.

Законопроект об олигархах

Текст президентского о деолигархизации опубликован на сайте Верховной Рады. Документ предусматривает, что решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Олигархам запретят финансировать партии и покупать объекты большой приватизации. Законопроект будет признан неотложным. Его уже внесли на рассмотрение комитета парламента по национальной безопасности.

Еще из Рады: декларации, "налог на Google" и Беларусь

Депутаты приняли закон об электронном декларировании, возвращающий тюремное заключение за ложь в декларациях. Документ тут же раскритиковали за то, что он давал возможность переписать имущество на родственников и не указывать его в декларации. Зеленский заявил, что не подпишет законопроект.

Парламент также одобрил законопроект о введении налога с продаж электронных услуг. Авторы законопроекта считают, что он позволит Украине каждый год дополнительно получать 3 млрд грн.

Кроме этого, Верховная Рада приняла постановление о ситуации в Беларуси. Парламентарии осудили действия белорусских властей, принудительно посадивших в Минске иностранный гражданский самолёт. За постановления проголосовали 280 народных депутатов.

ГБР обыскало Минэнерго и облгазы

Государственное бюро расследований провело одновременно 47 обысков по делу о злоупотреблениях в Минэнергоугля. Следователи считают, что Министерство энергетики в 2017 году незаконно бесплатно передало газораспределительные системы в пользование частным операторам. По их данным, это нанесло государству ущерб в 1,5 млрд грн.

Первую тюрьму продали с аукциона

Расположенная во Львове исполнительная колония ушла с молотка за 377,5 млн грн - почти в 3 раза больше стартовой цены. "Тюрьмы расходятся, как горячие пирожки", - прокомментировал торги министр юстиции Денис Малюська.

В Украину не пустили российского политтехнолога

Игорь Шувалов, отвечавший за информационную политику режима Януковича, прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Дубая. Его завернули - с 2017 года въезд в Украину для Шувалова запрещен.

Офицера Госпогранслужбы не могут найти третьи сутки

Обнародованное ранее сообщение о том, что офицер Чертков нашелся, не соответствует действительности. Где он – никто не знает третьи сутки. Офицер владеет информацией о системе охраны государственной границы от Крыма до Дуная.

США поделятся с Украиной вакциной от COVID-19

Соединенные Штаты выделят другим странам 80 млн доз вакцины. Среди получателей будет и Украина. Президент Зеленский уже поблагодарил своего американского коллегу Байдена за эту помощь.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини надійшла до вживання !!!)))
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03.06.2021 22:06
+4
Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google" - Цензор.НЕТ 6287
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03.06.2021 22:22
+4
Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google" - Цензор.НЕТ 7647
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03.06.2021 22:24
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Опять подорожало)))
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03.06.2021 22:04 Ответить
А чего я должен налоги платить а гугл нет ?Надо еще и блогеров обложить. Имитация ,но принцип правильный.
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04.06.2021 07:27 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини надійшла до вживання !!!)))
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03.06.2021 22:06 Ответить
Перейду на "DukDuckDuckGo (сокр. DDG) - поисковая система, придающая особое значение обеспечиванию конфиденциальности пользователей и отказу от «пузыря фильтров» персонализированных результатов поиска. DuckDuckGo ...
Не вірю..резиденція в США, Пенсільванія...
😎
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03.06.2021 22:10 Ответить
то что "чюдят" зе-долб#$бы вовсе не безобидно. похоже на переселение душ "неопытный зе!" - это поздний янукович.
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03.06.2021 22:10 Ответить
ЗЕ набагато гірший. Він узурпував всі гілки влади.
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03.06.2021 22:16 Ответить
Кожному своє. Пчіли бачать перш за все мід, ну а мухи...
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03.06.2021 22:26 Ответить
Зеля сам підпадає під визначення олігарха по цьому закону.
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03.06.2021 22:14 Ответить
Ви що таке казати?! Це агентсмітизм!!! Сьогодні називаєте Бубочку олігархом, а завтра - погроми, холокост і німці! Каравул, фошизьм затівають!!!111!1
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03.06.2021 22:34 Ответить
Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google" - Цензор.НЕТ 6287
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03.06.2021 22:22 Ответить
Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google" - Цензор.НЕТ 7647
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03.06.2021 22:24 Ответить
Главные новости 3 июня: законопроект об олигархах и "налог на Google" - Цензор.НЕТ 3629
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03.06.2021 22:28 Ответить
С 1 января 2017 г. власти обязали все иностранные компании, в том числе Microsoft, Apple, Google, Facebook, продающие услуги или виртуальные товары на территории России, отчислять в казну страны НДС с электронных услуг в размере 18%. С 2019 г. сумма НДС выросла до 20%. - синхронізуємось?
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03.06.2021 22:31 Ответить
Пора Гугл и ФБ запрещать. В Беларусии и в Московии тоже такое учудили. А мы идём по их стопам.
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03.06.2021 22:31 Ответить
Ще й урахують досвід КНДР та їхньої зкріпної мережі "Кванмен"...
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03.06.2021 23:05 Ответить
От і побачимо хто в Україні мега супер олігарх - той кого не беде у списку )))
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03.06.2021 23:01 Ответить
"БЕРЕЗА: "Слуги" планують розпилити 100 млрд. грн без тендерів на "Великому будівництві"
https://www.youtube.com/watch?v=4j38uDNg1S0
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03.06.2021 23:02 Ответить
ну а зачем "нарiду" google - все скоро на зебурнет перейдем. подсеть чебурнета.
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03.06.2021 23:11 Ответить
Канадцы вздрючили кацапскую сборную в Риге. Красная машина, сделанная криворукими, снова заглохла.
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03.06.2021 23:25 Ответить
Угу. Али тоже практически заблокировали. Еле дышит.
Попробовал через прокси - все нормально.
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04.06.2021 05:59 Ответить
 
 