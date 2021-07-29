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Зустріч Зеленського і Байдена буде на підвищених тонах, - "слуга народу" Арахамія

Зустріч Зеленського і Байдена буде на підвищених тонах, -

На думку глави фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давида Арахамії, щонайменше непублічна частина майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена "мине на підвищених тонах" через те, що США і Німеччина узгодили завершення будівництва і запуск російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив у програмі Ток-шоу №1 на каналі Україна 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

30 серпня Зеленський зустрінеться з Байденом у Білому домі.

"Я очікую, з огляду на градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком", – сказав він.

Також читайте: Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія

Арахамія додав, що публічно дипломатичною мовою в таких ситуаціях кажуть "ми глибоко стурбовані", а віч-на-віч – "говорять як є".

На його думку, "добро" з Вашингтона на запуск ПП-2 і "загравання з Росією" – це "якась така неформальна коаліція проти Китаю".

Глава політради "слуг" стверджує, що зараз Україна "намагається кожен контакт у Конгресі США консолідувати в єдину позицію", оскільки в ситуації з ПП-2 все ще "залишаються ходи". "Взагалі, це головна тема візиту. <...> Коли Конгрес у вересні почне працювати, ви побачите, що він буде дуже сильно опиратися цьому рішенню Байдена", – запевнив він.

Також читайте: Лубківський про заяви Арахамії щодо візиту Зеленського до США: Хлопці, може, не варто їхати на таких нервах? Своїм нинішнім криком ви не виправите свою бездіяльність попередніх років

Арахамія вважає, що багато конгресменів "перервуть свою відпустку і приїдуть" на зустріч Байдена із Зеленським.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".

Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.

13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".

Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.

Автор: 

Байден Джо (2893) візит (1623) Зеленський Володимир (24576) США (23613) Північний потік (2475) Арахамія Давид (1107)


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Топ коментарі
+90
Боже, врятуй Україну від зелених ідіотів!
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29.07.2021 12:29 Відповісти
+71
Господи, помоги Украине!
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29.07.2021 12:26 Відповісти
+69
Да заткните этого абхазского ушлёпка !!!
На месте США я бы аннулировал визу Арахамии навсегда.
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29.07.2021 12:28 Відповісти
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Чем меньше у Пороха корыто для воровства тем больше сужается анус у Порохоботов. ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ! *********** (порохоботы) ,а вам не кажется чем больше вы триндите тем у Зеленского больше рейтинг? Я согласен с Арахамия . Зеленскому нужно идти в ва-банк или даже Порошенко не будет ,что воровать. Подумайте хоть один раз продажные.
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29.07.2021 20:47 Відповісти
сходи в спам, недоумок
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29.07.2021 21:02 Відповісти
У порохоботов диктатура хуже коммунистической, я сам уйду а то от вас пованивает коррупцией.
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29.07.2021 21:05 Відповісти
Давай я пердну, а ты понюхаешь чем пованивает
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29.07.2021 21:19 Відповісти
по меньшей мере непубличная часть предстоящей встречи президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена "пройдет на повышенных тонах"Источник: https://censor.net/ru/n3279763

А пианину на повышенный тон уже настроили?
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29.07.2021 20:51 Відповісти
Украине уже терять нечего, потому и нужны повышенные тона.
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29.07.2021 20:58 Відповісти
Та да, зайшов і з ноги його, з ноги, поки непризнає зєЛоха вЄлічайшим првІтєлєм
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30.07.2021 08:47 Відповісти
А с путиным на повышенных тонах поговорить не охота ?
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30.07.2021 12:53 Відповісти
Арахамия туповат, как собственно и практически все "Слуги народа", умеют лишь перебивать на ток-шоу умных людей и хамить им.
СП-1 и 2?
Польша строит газопровод к себе из Норвегии, а не болтает языком.
Греция достраивает газопровод от Турции и не будет покупать газ у Германии.
Италия УЖЕ официально отказалась от закупок газа у Германии.
Испания покупает газ из Северной Африки.
А согласно Третьего энергопакета, для предотвращения монополии в трубе должно быть не более 50% газа от одного из поставщиков!!!

И это не всё.
Есть еще огромные запасы газа из Туркмении, Казахстана и Узбекистана, которые идут пока транзитом через РФ, а скоро должны пойти транзитом через Турцию в Южную Европу, отсекая ту же Болгарию от влияния Москвы!

Но и это ещё не всё.
Примерно в районе острова Кипр, найдено и подтверждено просто колоссальное месторождение природного газа и на него претендуют сразу 4 страны и этот газ очень быстро пойдет до того же газопровода из Турции в Грецию...!!!
И кому тогда станет продавать газ из Северных потоков Германия? Интересный вопрос, не правда ли? И не Турция ли станет европейским газовых хабом, а не Германия?

Думаете это уже всё? Нет, вишенка на тортике!
Украина!!!
Ссылаюсь на слова бывшего начальника Военной разведки ЗСУ и начальника СБУ генерала Смешко. Вот думается мне, что и раньше и теперь он всё же имеет информацию, недоступную рядовому жителю Украины.
Итак. по словам Игоря Смешко, в 1991-м году, на территории УССР добыто около 90 миллиардов кубов природного газа.
По его же словам, сегодня добывается минимум 40 млрд кубов газа, а не как нам врут Президенты, Коболев и Витренко. про около 17 млрд кубов.
У меня есть еще одна оценка, одного эксперта, так он, на основании анализа количества работающих скважин, говорит о добыче в год от 70 до 80 млрд кубов природного газа.
Заметим, что украинская ГТС работает стабильно при 40 млрд кубов газа!!!
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30.07.2021 12:58 Відповісти
По-моему у обезьяны задание рассорить Украину с главным союзником.
Т.е. его поганым оралом намолоть столько херни, чтобы США сказали "мы пас, приходите, когда у власти станут вменяемые люди"
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29.07.2021 21:00 Відповісти
Зустріч Зеленського і Байдена буде на підвищених тонах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1377
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29.07.2021 21:12 Відповісти
Мені здається, що не не слуга народу, а говнюк.
Незрозуміло, якого народу...
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29.07.2021 22:23 Відповісти
ну чесно, млять, жалко Байдена. буде бідний Джо відгребати по повній.
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29.07.2021 22:42 Відповісти
Дедушке 85 лет . Хоть бы не ушатал морского пехотинца
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29.07.2021 23:12 Відповісти
"Встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах", - Серьезно??? а кто из них повышать будет?
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30.07.2021 00:36 Відповісти
ты на кого тявкаешь
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30.07.2021 04:43 Відповісти
Моська знать сильна раз лает на слона. А у арохамиии должность офисного шута такая при ермаке . Лицедеи квартальные по другому не умеют.
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30.07.2021 04:46 Відповісти
АААА слюшай совсем арахимел-даа
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30.07.2021 05:20 Відповісти
этот ара спутником чтоли ширнулся, что так колбасит и пучит его?))...
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30.07.2021 06:01 Відповісти
прямо на максимально высоких тонах, фальцетом зеля будет пищать
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30.07.2021 06:39 Відповісти
Президент України Володимир Олександрович Зеленський буде і повинен говорити так, як цього вимагають інтереси ПОРЯДНИХ громадян України. Істеричні верески ІНШИХ громадян мало кого обходять.
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30.07.2021 07:17 Відповісти
На повышенных градусах
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30.07.2021 07:41 Відповісти
и хтож будетЪ тона повышать??? а зачем ехать туда исли ****** можно сразу отсюда по те-
лефону??? нас по прежнему держатЪ за 73%..........
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30.07.2021 07:53 Відповісти
Что я с ним сделаю! Это море крови! Сейчас будет убийство!
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30.07.2021 08:39 Відповісти
Оманский Бубочка и повышенные тона!!!.........

Не смешите!!! Курица никогда не станет Орлом.
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30.07.2021 12:07 Відповісти
в смысле? гАспадин зеленский, вы готовы постирать портки гАспадина путина?
- да, сэр!
-молчи, лох! мы разговариваем на повышенных тонах!

какой ******...мы там идем в китай...нет?
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30.07.2021 12:24 Відповісти
Арахамия туповат, как собственно и практически все "Слуги народа", умеют лишь перебивать на ток-шоу умных людей и хамить им.

А почитайте то, что написал ниже. Думаю, что многих читателей эта информация удивит.

СП-1 и 2?
Польша строит газопровод к себе из Норвегии, а не болтает языком.
Греция достраивает газопровод от Турции и не будет покупать газ у Германии.
Италия УЖЕ официально отказалась от закупок газа у Германии.
Испания покупает газ из Северной Африки.
А согласно Третьего энергопакета, для предотвращения монополии в трубе должно быть не более 50% газа от одного из поставщиков!!!

И это не всё.
Есть еще огромные запасы газа из Туркмении, Казахстана и Узбекистана, которые идут пока транзитом через РФ, а скоро должны пойти транзитом через Турцию в Южную Европу, отсекая ту же Болгарию от влияния Москвы!

Но и это ещё не всё.
Примерно в районе острова Кипр, найдено и подтверждено просто колоссальное месторождение природного газа и на него претендуют сразу 4 страны и этот газ очень быстро пойдет до того же газопровода из Турции в Грецию...!!!

И кому тогда станет продавать газ из Северных потоков Германия? Интересный вопрос, не правда ли? И не Турция ли станет европейским газовых хабом, а не Германия?

Думаете это уже всё? Нет, вишенка на тортике!
Украина!!!
Ссылаюсь на слова бывшего начальника Военной разведки ЗСУ и начальника СБУ генерала Смешко. Вот думается мне, что и раньше и теперь он всё же имеет информацию, недоступную рядовому жителю Украины.
Итак. по словам Игоря Смешко, в 1991-м году, на территории УССР добыто около 90 миллиардов кубов природного газа.
По его же словам, сегодня добывается минимум 40 млрд кубов газа, а не как нам врут Президенты, Коболев и Витренко. про около 17 млрд кубов.
У меня есть еще одна оценка, одного эксперта, так он, на основании анализа количества работающих скважин, говорит о добыче в год от 70 до 80 млрд кубов природного газа.

Заметим, что украинская ГТС работает стабильно при 40 млрд кубов газа!!!
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30.07.2021 12:57 Відповісти
Яб ему лопатой по морде врезал, абизяна овигевшая
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07.10.2021 07:21 Відповісти
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