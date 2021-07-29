Зустріч Зеленського і Байдена буде на підвищених тонах, - "слуга народу" Арахамія
На думку глави фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давида Арахамії, щонайменше непублічна частина майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена "мине на підвищених тонах" через те, що США і Німеччина узгодили завершення будівництва і запуск російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це він заявив у програмі Ток-шоу №1 на каналі Україна 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
30 серпня Зеленський зустрінеться з Байденом у Білому домі.
"Я очікую, з огляду на градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком", – сказав він.
Арахамія додав, що публічно дипломатичною мовою в таких ситуаціях кажуть "ми глибоко стурбовані", а віч-на-віч – "говорять як є".
На його думку, "добро" з Вашингтона на запуск ПП-2 і "загравання з Росією" – це "якась така неформальна коаліція проти Китаю".
Глава політради "слуг" стверджує, що зараз Україна "намагається кожен контакт у Конгресі США консолідувати в єдину позицію", оскільки в ситуації з ПП-2 все ще "залишаються ходи". "Взагалі, це головна тема візиту. <...> Коли Конгрес у вересні почне працювати, ви побачите, що він буде дуже сильно опиратися цьому рішенню Байдена", – запевнив він.
Арахамія вважає, що багато конгресменів "перервуть свою відпустку і приїдуть" на зустріч Байдена із Зеленським.
Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.
Коментуючи угоду, президент США Джо Байден заявив: Зупинити будівництво "Північного потоку-2" не видавалося можливим.
Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.
Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.
Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.
Нагадаємо, 7 липня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: "Досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує наслідування, його неодмінно потрібно переймати". Пізніше Арахамія заявив: "Китай для України - партнер номер один".
Глава партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що Україна може перейняти у Китаю досвід партійної меритократії.
13 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Тим часом, радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив: "Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід".
Водночас заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм.
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А пианину на повышенный тон уже настроили?
СП-1 и 2?
Польша строит газопровод к себе из Норвегии, а не болтает языком.
Греция достраивает газопровод от Турции и не будет покупать газ у Германии.
Италия УЖЕ официально отказалась от закупок газа у Германии.
Испания покупает газ из Северной Африки.
А согласно Третьего энергопакета, для предотвращения монополии в трубе должно быть не более 50% газа от одного из поставщиков!!!
И это не всё.
Есть еще огромные запасы газа из Туркмении, Казахстана и Узбекистана, которые идут пока транзитом через РФ, а скоро должны пойти транзитом через Турцию в Южную Европу, отсекая ту же Болгарию от влияния Москвы!
Но и это ещё не всё.
Примерно в районе острова Кипр, найдено и подтверждено просто колоссальное месторождение природного газа и на него претендуют сразу 4 страны и этот газ очень быстро пойдет до того же газопровода из Турции в Грецию...!!!
И кому тогда станет продавать газ из Северных потоков Германия? Интересный вопрос, не правда ли? И не Турция ли станет европейским газовых хабом, а не Германия?
Думаете это уже всё? Нет, вишенка на тортике!
Украина!!!
Ссылаюсь на слова бывшего начальника Военной разведки ЗСУ и начальника СБУ генерала Смешко. Вот думается мне, что и раньше и теперь он всё же имеет информацию, недоступную рядовому жителю Украины.
Итак. по словам Игоря Смешко, в 1991-м году, на территории УССР добыто около 90 миллиардов кубов природного газа.
По его же словам, сегодня добывается минимум 40 млрд кубов газа, а не как нам врут Президенты, Коболев и Витренко. про около 17 млрд кубов.
У меня есть еще одна оценка, одного эксперта, так он, на основании анализа количества работающих скважин, говорит о добыче в год от 70 до 80 млрд кубов природного газа.
Заметим, что украинская ГТС работает стабильно при 40 млрд кубов газа!!!
Т.е. его поганым оралом намолоть столько херни, чтобы США сказали "мы пас, приходите, когда у власти станут вменяемые люди"
Незрозуміло, якого народу...
лефону??? нас по прежнему держатЪ за 73%..........
Не смешите!!! Курица никогда не станет Орлом.
- да, сэр!
-молчи, лох! мы разговариваем на повышенных тонах!
какой ******...мы там идем в китай...нет?
А почитайте то, что написал ниже. Думаю, что многих читателей эта информация удивит.
СП-1 и 2?
Польша строит газопровод к себе из Норвегии, а не болтает языком.
Греция достраивает газопровод от Турции и не будет покупать газ у Германии.
Италия УЖЕ официально отказалась от закупок газа у Германии.
Испания покупает газ из Северной Африки.
А согласно Третьего энергопакета, для предотвращения монополии в трубе должно быть не более 50% газа от одного из поставщиков!!!
И это не всё.
Есть еще огромные запасы газа из Туркмении, Казахстана и Узбекистана, которые идут пока транзитом через РФ, а скоро должны пойти транзитом через Турцию в Южную Европу, отсекая ту же Болгарию от влияния Москвы!
Но и это ещё не всё.
Примерно в районе острова Кипр, найдено и подтверждено просто колоссальное месторождение природного газа и на него претендуют сразу 4 страны и этот газ очень быстро пойдет до того же газопровода из Турции в Грецию...!!!
И кому тогда станет продавать газ из Северных потоков Германия? Интересный вопрос, не правда ли? И не Турция ли станет европейским газовых хабом, а не Германия?
Думаете это уже всё? Нет, вишенка на тортике!
Украина!!!
Ссылаюсь на слова бывшего начальника Военной разведки ЗСУ и начальника СБУ генерала Смешко. Вот думается мне, что и раньше и теперь он всё же имеет информацию, недоступную рядовому жителю Украины.
Итак. по словам Игоря Смешко, в 1991-м году, на территории УССР добыто около 90 миллиардов кубов природного газа.
По его же словам, сегодня добывается минимум 40 млрд кубов газа, а не как нам врут Президенты, Коболев и Витренко. про около 17 млрд кубов.
У меня есть еще одна оценка, одного эксперта, так он, на основании анализа количества работающих скважин, говорит о добыче в год от 70 до 80 млрд кубов природного газа.
Заметим, что украинская ГТС работает стабильно при 40 млрд кубов газа!!!