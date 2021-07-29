Встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах, - "слуга народа" Арахамия
По мнению главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, по меньшей мере непубличная часть предстоящей встречи президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена "пройдет на повышенных тонах" из-за того, что США и Германия согласовали завершение строительства и запуск российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом он заявил в программе Ток-шоу №1 на канале Украина 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
30 августа Зеленский и Байден встретятся в Белом доме.
"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком", – сказал он.
Арахамия добавил, что публично на дипломатическом языке в таких ситуациях говорят "мы глубоко встревожены", а тет-а-тет – "говорят как есть".
По его мнению, добро из Вашингтона на запуск "Северного потока-2" и "заигрывание с Россией" – это "некая такая неформальная коалиция против Китая".
Глава политсовета "слуг" утверждает, что сейчас Украина "пытается каждый контакт в Конгрессе США консолидировать в единую позицию", так как по "Северному потоку-2" все еще "остаются ходы". "Это вообще-то главная тема визита. <...> Когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена", – заверил он.
Арахамия считает, что многие конгрессмены "прервут свой отпуск и приедут" на встречу Байдена с Зеленским.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.
Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".
Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.
13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.
Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".
Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.
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А пианину на повышенный тон уже настроили?
СП-1 и 2?
Польша строит газопровод к себе из Норвегии, а не болтает языком.
Греция достраивает газопровод от Турции и не будет покупать газ у Германии.
Италия УЖЕ официально отказалась от закупок газа у Германии.
Испания покупает газ из Северной Африки.
А согласно Третьего энергопакета, для предотвращения монополии в трубе должно быть не более 50% газа от одного из поставщиков!!!
И это не всё.
Есть еще огромные запасы газа из Туркмении, Казахстана и Узбекистана, которые идут пока транзитом через РФ, а скоро должны пойти транзитом через Турцию в Южную Европу, отсекая ту же Болгарию от влияния Москвы!
Но и это ещё не всё.
Примерно в районе острова Кипр, найдено и подтверждено просто колоссальное месторождение природного газа и на него претендуют сразу 4 страны и этот газ очень быстро пойдет до того же газопровода из Турции в Грецию...!!!
И кому тогда станет продавать газ из Северных потоков Германия? Интересный вопрос, не правда ли? И не Турция ли станет европейским газовых хабом, а не Германия?
Думаете это уже всё? Нет, вишенка на тортике!
Украина!!!
Ссылаюсь на слова бывшего начальника Военной разведки ЗСУ и начальника СБУ генерала Смешко. Вот думается мне, что и раньше и теперь он всё же имеет информацию, недоступную рядовому жителю Украины.
Итак. по словам Игоря Смешко, в 1991-м году, на территории УССР добыто около 90 миллиардов кубов природного газа.
По его же словам, сегодня добывается минимум 40 млрд кубов газа, а не как нам врут Президенты, Коболев и Витренко. про около 17 млрд кубов.
У меня есть еще одна оценка, одного эксперта, так он, на основании анализа количества работающих скважин, говорит о добыче в год от 70 до 80 млрд кубов природного газа.
Заметим, что украинская ГТС работает стабильно при 40 млрд кубов газа!!!
Т.е. его поганым оралом намолоть столько херни, чтобы США сказали "мы пас, приходите, когда у власти станут вменяемые люди"
Незрозуміло, якого народу...
лефону??? нас по прежнему держатЪ за 73%..........
Не смешите!!! Курица никогда не станет Орлом.
- да, сэр!
-молчи, лох! мы разговариваем на повышенных тонах!
какой ******...мы там идем в китай...нет?
А почитайте то, что написал ниже. Думаю, что многих читателей эта информация удивит.
СП-1 и 2?
Польша строит газопровод к себе из Норвегии, а не болтает языком.
Греция достраивает газопровод от Турции и не будет покупать газ у Германии.
Италия УЖЕ официально отказалась от закупок газа у Германии.
Испания покупает газ из Северной Африки.
А согласно Третьего энергопакета, для предотвращения монополии в трубе должно быть не более 50% газа от одного из поставщиков!!!
И это не всё.
Есть еще огромные запасы газа из Туркмении, Казахстана и Узбекистана, которые идут пока транзитом через РФ, а скоро должны пойти транзитом через Турцию в Южную Европу, отсекая ту же Болгарию от влияния Москвы!
Но и это ещё не всё.
Примерно в районе острова Кипр, найдено и подтверждено просто колоссальное месторождение природного газа и на него претендуют сразу 4 страны и этот газ очень быстро пойдет до того же газопровода из Турции в Грецию...!!!
И кому тогда станет продавать газ из Северных потоков Германия? Интересный вопрос, не правда ли? И не Турция ли станет европейским газовых хабом, а не Германия?
Думаете это уже всё? Нет, вишенка на тортике!
Украина!!!
Ссылаюсь на слова бывшего начальника Военной разведки ЗСУ и начальника СБУ генерала Смешко. Вот думается мне, что и раньше и теперь он всё же имеет информацию, недоступную рядовому жителю Украины.
Итак. по словам Игоря Смешко, в 1991-м году, на территории УССР добыто около 90 миллиардов кубов природного газа.
По его же словам, сегодня добывается минимум 40 млрд кубов газа, а не как нам врут Президенты, Коболев и Витренко. про около 17 млрд кубов.
У меня есть еще одна оценка, одного эксперта, так он, на основании анализа количества работающих скважин, говорит о добыче в год от 70 до 80 млрд кубов природного газа.
Заметим, что украинская ГТС работает стабильно при 40 млрд кубов газа!!!