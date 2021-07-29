Встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах, - "слуга народа" Арахамия

По мнению главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, по меньшей мере непубличная часть предстоящей встречи президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена "пройдет на повышенных тонах" из-за того, что США и Германия согласовали завершение строительства и запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в программе Ток-шоу №1 на канале Украина 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

30 августа Зеленский и Байден встретятся в Белом доме.

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком", – сказал он.

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Арахамия добавил, что публично на дипломатическом языке в таких ситуациях говорят "мы глубоко встревожены", а тет-а-тет – "говорят как есть".

По его мнению, добро из Вашингтона на запуск "Северного потока-2" и "заигрывание с Россией" – это "некая такая неформальная коалиция против Китая".

Глава политсовета "слуг" утверждает, что сейчас Украина "пытается каждый контакт в Конгрессе США консолидировать в единую позицию", так как по "Северному потоку-2" все еще "остаются ходы". "Это вообще-то главная тема визита. <...> Когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена", – заверил он.

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Арахамия считает, что многие конгрессмены "прервут свой отпуск и приедут" на встречу Байдена с Зеленским.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.