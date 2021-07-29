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Новости Газовая война
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Встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах, - "слуга народа" Арахамия

Встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах, -

По мнению главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, по меньшей мере непубличная часть предстоящей встречи президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена "пройдет на повышенных тонах" из-за того, что США и Германия согласовали завершение строительства и запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в программе Ток-шоу №1 на канале Украина 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

30 августа Зеленский и Байден встретятся в Белом доме.

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком", – сказал он.

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Арахамия добавил, что публично на дипломатическом языке в таких ситуациях говорят "мы глубоко встревожены", а тет-а-тет – "говорят как есть".

По его мнению, добро из Вашингтона на запуск "Северного потока-2" и "заигрывание с Россией" – это "некая такая неформальная коалиция против Китая".

Глава политсовета "слуг" утверждает, что сейчас Украина "пытается каждый контакт в Конгрессе США консолидировать в единую позицию", так как по "Северному потоку-2" все еще "остаются ходы". "Это вообще-то главная тема визита. <...> Когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена", – заверил он.

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Арахамия считает, что многие конгрессмены "прервут свой отпуск и приедут" на встречу Байдена с Зеленским.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

Комментируя соглашение, президент США Джо Байден заявил: Остановить строительство "Северного потока-2" не представлялось возможным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила на слушаниях в сенате, что США и Германия будут нацелены на продление соглашения о транзите газа через Украину сразу на 10 лет.

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

Автор: 

Байден Джо (2795) визит (3120) Зеленский Владимир (21064) США (27325) Северный поток (1458) Арахамия Давид (991)


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Топ комментарии
+90
Боже, врятуй Україну від зелених ідіотів!
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29.07.2021 12:29 Ответить
+71
Господи, помоги Украине!
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29.07.2021 12:26 Ответить
+69
Да заткните этого абхазского ушлёпка !!!
На месте США я бы аннулировал визу Арахамии навсегда.
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29.07.2021 12:28 Ответить
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Страница 3 из 3
Чем меньше у Пороха корыто для воровства тем больше сужается анус у Порохоботов. ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ! *********** (порохоботы) ,а вам не кажется чем больше вы триндите тем у Зеленского больше рейтинг? Я согласен с Арахамия . Зеленскому нужно идти в ва-банк или даже Порошенко не будет ,что воровать. Подумайте хоть один раз продажные.
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29.07.2021 20:47 Ответить
сходи в спам, недоумок
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29.07.2021 21:02 Ответить
У порохоботов диктатура хуже коммунистической, я сам уйду а то от вас пованивает коррупцией.
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29.07.2021 21:05 Ответить
Давай я пердну, а ты понюхаешь чем пованивает
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29.07.2021 21:19 Ответить
по меньшей мере непубличная часть предстоящей встречи президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена "пройдет на повышенных тонах"Источник: https://censor.net/ru/n3279763

А пианину на повышенный тон уже настроили?
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29.07.2021 20:51 Ответить
Украине уже терять нечего, потому и нужны повышенные тона.
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29.07.2021 20:58 Ответить
Та да, зайшов і з ноги його, з ноги, поки непризнає зєЛоха вЄлічайшим првІтєлєм
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30.07.2021 08:47 Ответить
А с путиным на повышенных тонах поговорить не охота ?
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30.07.2021 12:53 Ответить
Арахамия туповат, как собственно и практически все "Слуги народа", умеют лишь перебивать на ток-шоу умных людей и хамить им.
СП-1 и 2?
Польша строит газопровод к себе из Норвегии, а не болтает языком.
Греция достраивает газопровод от Турции и не будет покупать газ у Германии.
Италия УЖЕ официально отказалась от закупок газа у Германии.
Испания покупает газ из Северной Африки.
А согласно Третьего энергопакета, для предотвращения монополии в трубе должно быть не более 50% газа от одного из поставщиков!!!

И это не всё.
Есть еще огромные запасы газа из Туркмении, Казахстана и Узбекистана, которые идут пока транзитом через РФ, а скоро должны пойти транзитом через Турцию в Южную Европу, отсекая ту же Болгарию от влияния Москвы!

Но и это ещё не всё.
Примерно в районе острова Кипр, найдено и подтверждено просто колоссальное месторождение природного газа и на него претендуют сразу 4 страны и этот газ очень быстро пойдет до того же газопровода из Турции в Грецию...!!!
И кому тогда станет продавать газ из Северных потоков Германия? Интересный вопрос, не правда ли? И не Турция ли станет европейским газовых хабом, а не Германия?

Думаете это уже всё? Нет, вишенка на тортике!
Украина!!!
Ссылаюсь на слова бывшего начальника Военной разведки ЗСУ и начальника СБУ генерала Смешко. Вот думается мне, что и раньше и теперь он всё же имеет информацию, недоступную рядовому жителю Украины.
Итак. по словам Игоря Смешко, в 1991-м году, на территории УССР добыто около 90 миллиардов кубов природного газа.
По его же словам, сегодня добывается минимум 40 млрд кубов газа, а не как нам врут Президенты, Коболев и Витренко. про около 17 млрд кубов.
У меня есть еще одна оценка, одного эксперта, так он, на основании анализа количества работающих скважин, говорит о добыче в год от 70 до 80 млрд кубов природного газа.
Заметим, что украинская ГТС работает стабильно при 40 млрд кубов газа!!!
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30.07.2021 12:58 Ответить
По-моему у обезьяны задание рассорить Украину с главным союзником.
Т.е. его поганым оралом намолоть столько херни, чтобы США сказали "мы пас, приходите, когда у власти станут вменяемые люди"
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29.07.2021 21:00 Ответить
Зустріч Зеленського і Байдена буде на підвищених тонах, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1377
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29.07.2021 21:12 Ответить
Мені здається, що не не слуга народу, а говнюк.
Незрозуміло, якого народу...
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29.07.2021 22:23 Ответить
ну чесно, млять, жалко Байдена. буде бідний Джо відгребати по повній.
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29.07.2021 22:42 Ответить
Дедушке 85 лет . Хоть бы не ушатал морского пехотинца
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29.07.2021 23:12 Ответить
"Встреча Зеленского и Байдена будет на повышенных тонах", - Серьезно??? а кто из них повышать будет?
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30.07.2021 00:36 Ответить
ты на кого тявкаешь
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30.07.2021 04:43 Ответить
Моська знать сильна раз лает на слона. А у арохамиии должность офисного шута такая при ермаке . Лицедеи квартальные по другому не умеют.
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30.07.2021 04:46 Ответить
АААА слюшай совсем арахимел-даа
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30.07.2021 05:20 Ответить
этот ара спутником чтоли ширнулся, что так колбасит и пучит его?))...
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30.07.2021 06:01 Ответить
прямо на максимально высоких тонах, фальцетом зеля будет пищать
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30.07.2021 06:39 Ответить
Президент України Володимир Олександрович Зеленський буде і повинен говорити так, як цього вимагають інтереси ПОРЯДНИХ громадян України. Істеричні верески ІНШИХ громадян мало кого обходять.
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30.07.2021 07:17 Ответить
На повышенных градусах
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30.07.2021 07:41 Ответить
и хтож будетЪ тона повышать??? а зачем ехать туда исли ****** можно сразу отсюда по те-
лефону??? нас по прежнему держатЪ за 73%..........
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30.07.2021 07:53 Ответить
Что я с ним сделаю! Это море крови! Сейчас будет убийство!
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30.07.2021 08:39 Ответить
Оманский Бубочка и повышенные тона!!!.........

Не смешите!!! Курица никогда не станет Орлом.
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30.07.2021 12:07 Ответить
в смысле? гАспадин зеленский, вы готовы постирать портки гАспадина путина?
- да, сэр!
-молчи, лох! мы разговариваем на повышенных тонах!

какой ******...мы там идем в китай...нет?
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30.07.2021 12:24 Ответить
Арахамия туповат, как собственно и практически все "Слуги народа", умеют лишь перебивать на ток-шоу умных людей и хамить им.

А почитайте то, что написал ниже. Думаю, что многих читателей эта информация удивит.

СП-1 и 2?
Польша строит газопровод к себе из Норвегии, а не болтает языком.
Греция достраивает газопровод от Турции и не будет покупать газ у Германии.
Италия УЖЕ официально отказалась от закупок газа у Германии.
Испания покупает газ из Северной Африки.
А согласно Третьего энергопакета, для предотвращения монополии в трубе должно быть не более 50% газа от одного из поставщиков!!!

И это не всё.
Есть еще огромные запасы газа из Туркмении, Казахстана и Узбекистана, которые идут пока транзитом через РФ, а скоро должны пойти транзитом через Турцию в Южную Европу, отсекая ту же Болгарию от влияния Москвы!

Но и это ещё не всё.
Примерно в районе острова Кипр, найдено и подтверждено просто колоссальное месторождение природного газа и на него претендуют сразу 4 страны и этот газ очень быстро пойдет до того же газопровода из Турции в Грецию...!!!

И кому тогда станет продавать газ из Северных потоков Германия? Интересный вопрос, не правда ли? И не Турция ли станет европейским газовых хабом, а не Германия?

Думаете это уже всё? Нет, вишенка на тортике!
Украина!!!
Ссылаюсь на слова бывшего начальника Военной разведки ЗСУ и начальника СБУ генерала Смешко. Вот думается мне, что и раньше и теперь он всё же имеет информацию, недоступную рядовому жителю Украины.
Итак. по словам Игоря Смешко, в 1991-м году, на территории УССР добыто около 90 миллиардов кубов природного газа.
По его же словам, сегодня добывается минимум 40 млрд кубов газа, а не как нам врут Президенты, Коболев и Витренко. про около 17 млрд кубов.
У меня есть еще одна оценка, одного эксперта, так он, на основании анализа количества работающих скважин, говорит о добыче в год от 70 до 80 млрд кубов природного газа.

Заметим, что украинская ГТС работает стабильно при 40 млрд кубов газа!!!
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30.07.2021 12:57 Ответить
Яб ему лопатой по морде врезал, абизяна овигевшая
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07.10.2021 07:21 Ответить
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