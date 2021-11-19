УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16333 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
12 306 168
Буданов (345) війна (56332) розвідка (3615) спецслужби (258) ПВК "Вагнер" (1476)

Неприпустимо обговорювати спецоперації у публічному просторі, - глава ГУР Буданов про справу "вагнерівців"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Неприпустимо обговорювати спецоперації у публічному просторі, - глава ГУР Буданов про справу

В українській розвідці вважають неприпустимим, що справа "вагнерівців" виноситься в медіапростір, оскільки закрита інформація не має бути доступна усім.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" повідомив начальник Головного управління розвідки МО України бригадний генерал Кирило Буданов.

За його словами, в жодній цивілізованій країні немає, щоб закрита інформація щодо проведення спецоперацій виносилася назагал.

"Я, як кадровий офіцер спецслужби, вважаю трошки недоцільним, коли питання проведення спеціальних операцій виноситься у публічне поле. У жодній цивілізованій країні світу таке неприпустимо. Цього немає ніде. Якщо хтось може сказати, що це помилка, скажіть країну, у якій ви можете показати подібне розслідування. Ці речі ніколи не виходять у публічне поле", - сказав Буданов.

На запитання в студії про те, чи міг взагалі керівник Офісу Єрмак впливати на хід проведення спеціальної операції, він відповів: "Я з повною відповідальністю можу вам сказати, що згідно із Законом про розвідку, пан керівник Офісу, ким би він не був, не може втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу. Ні він не може, ні я не маю повноважень слухати під час проведення подібних акцій цю посадову особу".

Також Буданов прокоментував наказ колишнього керівника розвідки Василя Бурби у справі щодо "вагнерівців". Окрім того, Буданов запевнив, що це питання варто поставити слідчим органам, які мають розібратися, хто і куди "злив" інформацію.

"Всі документи всі охочі мали змогу передати Тимчасовій слідчій комісії, яка цим займалася. Тимчасова слідча комісія мала відкриту частину і закриту частину. На закриту частину усі, в тому числі колишній керівник Головного управління розвідки пан Бурба, надавали свої матеріали, свої свідчення. Все, що вони хотіли, вони туди надали. Що за матеріали зараз висвітлюють у пресі, для мене невідомо. Мабуть, це питання слід поставити слідчим органам, які мають розібратися, що саме і хто куди злив, що показав чи навіщо дезінформують суспільство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський може дати свідчення у справі "вагнерівців". Якщо хтось "злив" - має понести відповідальність, - Разумков

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

17 листопада вийшло розслідування Bellingcat та The Insider щодо операції проти "вагнерівців". Згідно з опублікованим 17 листопада 2021 року розслідуванням Bellingcat, Єрмак на завершальному етапі операції із затримання найманців ПВК Вагнера, наприкінці липня 2020 року, "запропонував відкласти" її на тиждень. Саме тоді президент Володимир Зеленський досяг домовленності про припинення вогню на Донбасі. За словами тодішнього директора ГУР Василя Бурби, ОП вважав, що якщо спецоперація продовжуватиметься відповідно до плану та завершиться затриманнями 25 липня, тишу на Донбасі не буде встановлено.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+51
Тобто зривати-припустимо,а обговорювати-ні...
показати весь коментар
19.11.2021 07:52
+35
Державна зрада НЄлоха і шобли є неприпустимою і повинна обговорюватися в суд!
На «слугах» не просто шапка на голові горить, а з неї полум'я валить як з реактивного двигуна.
показати весь коментар
19.11.2021 07:55
+30
Ні в одній цивілізованій країні презедент-нарколига разом зі своїм своєю шльондрою, дЄрьмаком, не зливають спецоперації по захопленню терористів і злочинців, іншим терористам і злочинцям
показати весь коментар
19.11.2021 08:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пора сажать,иначе дебилов в стране не убавится. Идиоты,которые не понимают последствий,которые возомнили, что удостоверение журналиста дает право беспредельничать остановятся только в зоне,на "параше".Нельзя менять социализм на "журнализм",хотя бы на цивилизованный капитализм нужно. Иначе , "капец"стране. Останутся журналисты и проститутки в "выжженом поле". Только крысы и тараканы выживают в ядерной войне.Помните об этом властьпридержащие.
показати весь коментар
19.11.2021 08:26 Відповісти
Ну, ось перший дебіл і відізвався.
показати весь коментар
19.11.2021 08:29 Відповісти
Гораздо опаснее те, кто возомнил, что удостоверение презедента дает право беспредельничать
показати весь коментар
19.11.2021 08:37 Відповісти
Президент Владимир Зеленский заявил, что история с задержанием вагнеровцев в Минске летом 2020 года не была операцией Украины. По его словам, «это была идея других стран».
показати весь коментар
19.11.2021 08:54 Відповісти
голубки))) если рядом Люся, то разведка перестала существовать
показати весь коментар
19.11.2021 10:43 Відповісти
Пену, мокша дырявая, с морды лица сотри, а то захлебнешься
показати весь коментар
19.11.2021 08:35 Відповісти
А я абсолютно не согласен. Факт того, что высшее руководство страны сливает врагу секретные операции, должен быть максимально оглашен, чтоб такие как вы в следующий раз думали, кого выбирать.
показати весь коментар
19.11.2021 08:35 Відповісти
Буданов трепло и карьерист пришедший на свою должность по тупам более приннципиальных товарищей.
показати весь коментар
19.11.2021 08:34 Відповісти
В 2016 году он с группой спецуры ходил в Крым и оттуда успешно вышли не смотря на то что за группой велась охота
показати весь коментар
19.11.2021 09:07 Відповісти
Тоді Буданов був бійцем і повага йому за це, але зараз він став одним із команди членограя, тому скурвився за посаду і гроші.
показати весь коментар
19.11.2021 09:19 Відповісти
Не хрін було провалювать операцію то і обговорення не було б в медіа!
показати весь коментар
19.11.2021 08:34 Відповісти
Покарання за зраду не має строків давності. Навіть якщо зрада по тупості і недалекоглядності
показати весь коментар
19.11.2021 08:37 Відповісти
С каких херов буданов триндит, что в демократических странах измена родине не обговаривается общественностью
показати весь коментар
19.11.2021 08:37 Відповісти
Буданов триндить те , що ім вигідно , а нам своє робить :
давити продажних мерзотників , які прикриваються владою і безкарністю , але це поки що 😠
показати весь коментар
19.11.2021 08:42 Відповісти
Припустымо ЗЕпредательство страны.
Припустымо Ермаковское агентурное руснявое существование.
Припустымо наличие агентуры руснявой в ОП непосредственно.

Буданов этого всего не замечает принципиально, а вот обговорювать - непрепустымо!

Буданов у что, приплатили в ОП?
Сколько?
показати весь коментар
19.11.2021 08:39 Відповісти
посадою.
показати весь коментар
19.11.2021 08:49 Відповісти
Якщо розвідників зрадили свої, то мовчання є більшою зрадою
показати весь коментар
19.11.2021 08:39 Відповісти
Буданов, ця влада тимчасова, а свою репутацію і честь потім не відмиєш. Не будь лещенком і арестовичем, згадай що ти офіцер.
показати весь коментар
19.11.2021 08:41 Відповісти
От офицера там только погоны
показати весь коментар
19.11.2021 08:45 Відповісти
Буданова можно уже снимать. Это не разведчик, а дерьмо.
показати весь коментар
19.11.2021 08:42 Відповісти
операція вже провалена, саме тому треба виносити на загал сам факт, і досліджувати які ролі зіграли дійові особи. Дуже зручно під грифом "секретно" поховати державну зраду.

І ще, "...згідно із Законом про розвідку, пан керівник Офісу, ким би він не був, не може втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу. Ні він не може, ні я не маю повноважень слухати під час проведення подібних акцій цю посадову особу...". Так питання в тому що він не маючи права давати вказівки а ти не мав забов'язань виконувати його вказівки - він ДАВАВ ці вказівки, а ти, шкура, ВИКОНУВАВ його злочинні зрадницькі накази.
показати весь коментар
19.11.2021 08:47 Відповісти
Згоден, Бурба повідомив таємну інформацію ЄРМАКУ, який не мав доступу до такої категорії інформації. Більш того, Бурба, за його словами, виконав вказівку особи, яка не мала таких повноважень.

Той випадок, коли пукнув в воду, а бульбашки не пішли😁
показати весь коментар
19.11.2021 09:46 Відповісти
. .
показати весь коментар
19.11.2021 10:00 Відповісти
хермака в известность поставил буба, чем совершил должностное преступление, дуняша
показати весь коментар
19.11.2021 12:15 Відповісти
Ти пропустив букву "р". Васька обидется 😉
показати весь коментар
19.11.2021 13:26 Відповісти
.Був кращої думки про Буданова . Але коли він ,бойовий генерал , герой війни , стає на захист держзрадників ,, хочу тепер йому сказати - ПНХ. .
показати весь коментар
19.11.2021 08:47 Відповісти
Він стає на захист себе. Бо виявляється, що ГРУ МО виконує вказівки Єрмака.
показати весь коментар
19.11.2021 08:59 Відповісти
А вас не дивує скільки бойових ветеранів проголосували за ЗЕ в 2019 році?

То чому герой Кримського походу 2016 року вас дивує коли працює на ЗЕ.
показати весь коментар
19.11.2021 09:04 Відповісти
Чому мене дивує ,, та тому що я не мав на увазі особисто ЗЕ . Я говорив про -держзрадників взагалі . Неважливо якого кольору . На даний момент , виявилось що - ЗЕленого . .
Але мова не про них , а про те що генерал напевно ж усвідомлює що злив цієї операції ( тобто витік інформації про неї стороннім особам ( лукашенку ) і тим самим фактично - попередження ворога ( фсб кацапії ) про неї ) це - держзрада . І не дивлячись на це , пробує відмазати державних посадовців , які й виказали ворогу , державну таємницю .
Саме ЦЕ мене дивує . Генерал який за логкою - мав одягнути Єрмаку і ЗЕ кайданки , стає на їх захист . .
показати весь коментар
19.11.2021 09:48 Відповісти
Сторонники версии о "сливе" "Вагнергейта" - в основном представители оппозиции - обвиняют вероятных причастных к недоказанной утечке информации в государственной измене и ждали от расследования Bellingcat подтверждения своим обвинениям.

Однако они, похоже, будут разочарованы: в тексте документа нет данных о том, что белорусские и российские спецслужбы обладали информацией о готовящейся операции до момента ареста "вагнеровцев" в санатории "Белорусочка".
показати весь коментар
19.11.2021 10:53 Відповісти
Змушений тебе розчарувати , -прихильники опозиції розчаровні не будуть .. До біса беллінгкат , до біса ермака , до біса ВСЕ .!! Доказ зливу інформації про спецоперацію ГУР ,це - інтерв'ю самого преЗЕдента , аналу Г+Г , де він , з екрану телящика ,всій Україні ,сам зізнався в тому що дзвонив лукі , і попередив його про вагнерівців .
Це - залізобетонний доказ держзради ,, більш твердого доказу злочина не існує в природі . Злочинець сам зізнався у злочині . Бінго !! .
показати весь коментар
19.11.2021 11:14 Відповісти
Так это его право разрешать операцию и заканчивать операцию,а в какой форме это произойдёт не вашего ума дело.И скаких это пор вы стали верить политикам и президентам во всём что они говорят?Нельзя быть таким доверчивым,тут верю,тут не верю.
показати весь коментар
19.11.2021 12:04 Відповісти
По-видимому, даже 3 августа представители Кремля еще не знали истинных причин такого положения 33 россиян, поскольку и Песков, и российский консул в Минске заявляли, что эти люди были сотрудниками частной охранной компании, которые «направлялись в третью страну» и просто не попали на рейс.
показати весь коментар
19.11.2021 11:03 Відповісти
тактика страуса
показати весь коментар
19.11.2021 08:51 Відповісти
Дерьмак права не мав втручатися в операцию, НАч.ГРУ не мав права Люся арестович також...А хто ж тоди пустив все коту пид хвостяру???
показати весь коментар
19.11.2021 08:51 Відповісти
Якщо на публіку, то це показуха, а не спецоперація. Тому й використано порохоботами проти Зеленського. Фактично ж операцію зірвав Лукашенко.
показати весь коментар
19.11.2021 08:53 Відповісти
С Зелоха подачи. Зебил, ну ладно ты тупой - тебе положено, а с какого перепугу ты решил, что вокруг такие же бараны как ты?
показати весь коментар
19.11.2021 08:57 Відповісти
После слива спецоперации высшим руководством страны информация по ней уже оприори не закрыта . У нас что в стране есть избранные на слив информации и все остальные?Особенно эта фраза -кто и куда слил информацию .Да ты батенька всех заинтриговал .
показати весь коментар
19.11.2021 08:53 Відповісти
Ребзи, вы сами этого добились, когда начали откровенно лгать.
И, чем больше ЗЕлень лгала, ьем больше было вопросов.

А теперь уже поздно пить баржоми, когда все всплыло. Тем более, что речь идет про умышленный провал операции.

Думать про последствия надо было тогда, когда какая-то канцелярская ***** Ермак вместо ЗЕ решения принимала, а вы их исполняли вместо того, чтобы написать рапорт и отказаться выполнять преступные рекомендации.
показати весь коментар
19.11.2021 08:57 Відповісти
Так то оно так, но против ЗЕленых гопников играть по правилам бессмысленно
показати весь коментар
19.11.2021 09:01 Відповісти
Поки що , але ще не вечір😣
показати весь коментар
19.11.2021 09:11 Відповісти
Україною правлять її вороги - всіх у відставку і до суду, головний серед них ЗЕлик.
показати весь коментар
19.11.2021 09:12 Відповісти
пісюнограй,зрадник ти скажений! згинь як роса на сонці!
показати весь коментар
19.11.2021 09:18 Відповісти
Недопустимо нагло врать и предавать Украинский народ. А я смотрю ты один из когорты ЗЕ жополизов!
показати весь коментар
19.11.2021 09:30 Відповісти
точно, тоьько лукашенко и путин должны знать,
им зеленский и доложил,
в чём проблема ?
показати весь коментар
19.11.2021 09:32 Відповісти
шкода, дуже шкода, що пан Буданов пристав на бік покидьків, а не на бік своїх бойових побратимів.
показати весь коментар
19.11.2021 09:34 Відповісти
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
показати весь коментар
19.11.2021 09:38 Відповісти
Цікаво , а буданови будуть нести відповідальність разом за законом ? Чи вони , як завжди , будуть першими його топити і :"ми нє зналі , что он такой !" .
показати весь коментар
19.11.2021 09:50 Відповісти
Няша№2, а ты почему молчишь? Даже праффесора шапочных наук привлекли к суду и ответственности, за предвыборную ложь, а у тебя, какой то призЕдент, даже не президент, вне законов Украины!
Бенядиктова, тебе не зЕлох а мы платим за работу!!!
показати весь коментар
19.11.2021 09:56 Відповісти
Інформація повинна бути закрита тому, що б ніхто не відповідав за такий обсир.
показати весь коментар
19.11.2021 10:23 Відповісти
ну... "Гнів Божий" обговорюють і досі... подія вже стала історією, яка впливає на сьогодення.... тож...
друга теза - Андруша не може... А що Андруша, за своєю посадою взагалі може? Перерахувати віники у будівлі? Поремонтувати двері? Але ж лізе всюди, від міжнародних перемовин, до призначення посадовців... тобто Вова передав своєму завгоспу (хоч це й порушення Конституції) "рулити" всім "господарством" ? то ж Андруша таки може...? Не має права, але може...
показати весь коментар
19.11.2021 10:41 Відповісти
Обосрался - обтекай. Всё просто жеж
показати весь коментар
19.11.2021 10:48 Відповісти
В цивилизованной стране все причастные были бы уже под следствием, президенту (прости господи) объявлен импичмент.
показати весь коментар
19.11.2021 11:01 Відповісти
ну почему нет такого? есть
было
например в штатах активно обсуждались работа спецслужб в отеле "Уотергейт"
показати весь коментар
19.11.2021 11:31 Відповісти
Не треба було брехати!!! А всі ті дані московити знають від тих уродів яких ви повинні були затримати!!!!!!!
показати весь коментар
19.11.2021 12:07 Відповісти
Неприпустимо терпіти з зрадників на чолі держави, а не прислужувати їм.
показати весь коментар
19.11.2021 12:15 Відповісти
Данну і минулу операцію якраз потрібно обговорювати якраз у публічному просторі,бо як показала практика, всі до одного правоохоронні органи не діяли, вони заодно з тими, хто зливав інформації розвідників. А ворогів потрібно знати.
показати весь коментар
19.11.2021 12:20 Відповісти
"закриту інформацію" треба закривати, а не розголошувати усяким єрмакам, котрі передадуть її комусь.
показати весь коментар
19.11.2021 14:29 Відповісти
Так всі знають, що єрмак начальник зеленського, то кому ще не як йому передавати? Чи Ви вважаєте розвідників ГРУ дурнями? Я так не вважаю, вони точно знають що робити і кому що говорити.
показати весь коментар
19.11.2021 14:44 Відповісти
это правда. тот кто слил секретные документы обязан отвечать.
показати весь коментар
19.11.2021 14:46 Відповісти
Атой хто злив іноформацію ворогу повинен нестипокарання?
показати весь коментар
19.11.2021 15:01 Відповісти
так я про то же и говорю. слили секретные документы в прессу, а значит и врагу.
показати весь коментар
19.11.2021 15:04 Відповісти
при всій повазі до минулих подвигів Буданова,
провалені операції мають бути оприлюднені для суспільства і винні мають понести покарання

країна, де розголошують операції ?
будь ласка - Ізраіль
але там вдалі операції, бо немає запроданців
показати весь коментар
19.11.2021 14:48 Відповісти
Ога-Ога… треба сховати факт державної зради від суспільства?) н
показати весь коментар
19.11.2021 15:00 Відповісти
Звиздит буданов! А Ирангейт?
показати весь коментар
20.11.2021 00:23 Відповісти
Перш за все не припустимо зливати спецоперації ворогу.
показати весь коментар
20.11.2021 16:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 