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Новини Політика України
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акція (1103) Зеленський (17420) Лукашенко (2308) мітинг (731) НАТО (5129) послання (23) протест (2249) Путін (21438) Росія (47179) Донбас (21733) Столтенберг Єнс (1343) Блінкен (941) Стахів Остап (12)

Головні новини 1 грудня: послання Зеленського, протест на Майдані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 1 грудня: послання Зеленського, протест на Майдані

Володимир Зеленський звернувся до Ради, на Майдані вимагали його відставки, Путін хоче гарантій, що Україна не буде в НАТО, - головні новини 1 грудня.

Виступ Зеленського в Раді

Президент звернувся до депутатів з посланням. Повністю його виступ можна переглянути тут. Якщо коротко, то , за версією президента, в країні все добре. Дороги будують, армію розвивають, зарплатню лікарів підвищують. А маленькі українці скоро отримают економічні паспорти, а разом з ними - персональні рахунки, де накопичуватиметься плата за використання надр (дорослим поки доведеться вдовольнитися кредитами під 5%). Одне слово - боротьба з олігархами триває.

А ще Зеленський сказав, що без прямих перемовин з Путіним зупинити війну неможливо.

Акція протесту на Майдані

Ввечері на Майдані Незалежності відбулася акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот". Мітингарі вимагають відставки Зеленського та повного перезавантаження влади. Учасники акції проголосили створення координаційної ради об’єднаної опозиції та пообіцяли, що протести триватимуть.

На Донбасі поранено цивільну особу

Це сталося через дистанційне минування околиць Мар’їнки військами РФ.

Путін вимагає, щоб Україна не вступала до НАТО

Росія хоче ропочати переговори про юридичні гарантії нерозширення НАТО на схід. У НАТО в переговорах відмовили: Росія не має право вето в питанні вступу України до альянсу, - заявив Столтенберг.

Лукашенко розказав про "наш народ" в Україні

"Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша, Україна, там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання. Якщо ми, не дай Боже, опинимося, якщо Росія опиниться перед агресією з боку України, ми в тісній зв'язці - економічно, юридично, політично - будемо з Росією. І юридично - це головне", - заявив білоруський диктатор.

Напруга через можливу агресію РФ зростає

Концентрація сил РФ викликає тривогу, ми маємо бути готові до найгіршого, - каже генсек НАТО Столтенберг. Росія підготувала плани агресивних дій проти України, - додає Блінкен.

Є побоювання, що можуть "переважити настрої на користь силового вирішення проблеми Донбасу", - твердить секретар Путіна Пєсков. "Не може бути й мови", - відповідає МЗС РФ на пропозицію Ердогана щодо посередництва стосовно Донбасу.

Сьогодні ж Росія розпочала навчання на полігонах Південного війського округу, що межує з Україною. Участь в них беруть 10 тис. військовослужбовців.

Стахів вийшов із СІЗО

Майже мільйон гривень застави за антивакцинатора внесли його прибічники.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Скажи, в какой момент тебе стало комфортно рядом с русскими сатанистами из рпц кгб?
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02.12.2021 00:22
+4
Курва, ну хоть один зеленоруснявый пропагандон расскажет подробности зепереворота?
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01.12.2021 23:58
+3
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01.12.2021 23:42
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"Послання Зеленського"
Далі ніж бачить.
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01.12.2021 23:30 Відповісти
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01.12.2021 23:34 Відповісти
За ігри на роялі послання чути не було.
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01.12.2021 23:41 Відповісти
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01.12.2021 23:42 Відповісти
Пісюнковий злодій
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01.12.2021 23:50 Відповісти
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01.12.2021 23:53 Відповісти
- Я так хочу.
- Чего?
- Ну же Шелдон, возьми меня.
- Куда же я тебя возьму, ты неодета?
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02.12.2021 00:15 Відповісти
Слушай, а как мне активизировать чип? Дважды привился Модерной, а сигналы рептилоидов с Нибиру никак не могу принимать.Или это просто 555G сигнал блокирует?
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02.12.2021 00:02 Відповісти
У тебя все впереди - главное терпение !!! ..Третья доза усилит иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже будете защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит Все ваши проблемы, и у вас нет никакого основания бояться восьмой дозы... Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...
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02.12.2021 00:19 Відповісти
Скажи, в какой момент тебе стало комфортно рядом с русскими сатанистами из рпц кгб?
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02.12.2021 00:22 Відповісти
Нарколог про пацієнта Зеленського. Відео
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01.12.2021 23:57 Відповісти
Курва, ну хоть один зеленоруснявый пропагандон расскажет подробности зепереворота?
показати весь коментар
01.12.2021 23:58 Відповісти
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01.12.2021 23:59 Відповісти
Главная новость сегодняшнего дня вот в этом - В Женеве полным ходом идёт специальная сессия "Всемирной ассамблеи здравоохранения" . На повестке дня стоит единственный вопрос - принять обязывающий нац.правительства «Пандемическое соглашение»...
Значит если коротко то - ВОЗ становится владельцем всего мира. Если какая то страна откажется, то в нее будут введены какие нибудь войска ВОЗ, типа с пандемией бороться. Ну вот, и конец человечеству.... Да-да-да !!! Вы правильно поняли, это государственный переворот, глобально, во всех странах сразу !!! Гениально.. Правда!? .....А думали, не доживем... Дожили ...
И те кто из нас выживут после этого - точно будут завидовать мертвым...
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02.12.2021 00:00 Відповісти
Випий валеріани та лягай спати
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02.12.2021 01:43 Відповісти
Герман Аксьом


@eternalrailway

·
20 мин



Головною вимогою до зеленського було прибрати найгірший атрибут його 2.5 років недопрезидентсва - російську консерву Ермака, яка злила вагнерів. Зеленський показово притащив його сьогодні в Раду. І це відверте оголошення війни нам всі. Війни яку ми не починали, але ми закінчимо.
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02.12.2021 00:12 Відповісти
Вже пізно звільняти Єрмака. Сьогодні вже об'явили нову вимогу - відставку президента й парламента.
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02.12.2021 00:50 Відповісти
Уйти должен Зеля, а вместе с ним Ермак и все остальные. Ермак должен был уйти неделю назад.
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02.12.2021 08:40 Відповісти
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02.12.2021 01:00 Відповісти
Що не так зі зверненням Зеленського в Раді: фактчекінг брехні
Редакція ZN.UA проаналізувала, що сказав президент у Раді, та співставила слова його брехні з фактами.
(детальніше читати за ссиллю)
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02.12.2021 02:45 Відповісти
Продажный -экс- клоун - ....резидент ЗЕбил капитулянт резко засудил проукраинские настроениях в обществе. И потом судорожно прохрипел и прокаркал что в обществе кроме "проплаченных" маршей есть именно огромный запрос на прекращении освободительной войны" и мир любой ценной даже капитуляцией и возможной потерей целостности и даже государственности Украинской державы... Добавил этот слуга но не украинского народа а слуга кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла, и слуга кровавых нелюдей убийц коллаборантов террористов с оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандония - ордло". Что же ему ...резиденту Иуде точно уже наступила пора срочно изучать маршрут бегства кровавого ЗЭКА в проклятую паРашу, чтобы и самому вовремя успеть унести ноги и спасти свою продажную шкуру кремлёвского холуя. А украинский народ никогда не позволит такой продажной антиукраинской власти ЗЕбилов в угоду кремлю поговорить с )(уйлом и устроить с ним преступную капитуляцию Украины на милость нашего лютого врага оккупанта Крыма и Донбасса с проклятой паРаши.
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02.12.2021 06:56 Відповісти
 
 