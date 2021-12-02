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Новости Политика Украины
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акция (2401) Зеленский (16511) Лукашенко (3501) митинг (2540) НАТО (8926) послание (63) протест (5753) Путин (29851) Россия (91213) Донбасс (26945) Столтенберг (1411) Блинкен (748) Стахив Остап (11)

Главные новости 1 декабря: послание Зеленского, протест на Майдане

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 1 декабря: послание Зеленского, протест на Майдане

Владимир Зеленский обратился к Раде, на Майдане требовали его отставки, Путин хочет гарантий, что Украина не будет в НАТО, – главные новости 1 декабря.

Выступление Зеленского в Раде

Президент обратился к депутатам с посланием. Полностью его выступление можно посмотреть здесь. Если коротко, то, по версии президента, в стране все хорошо. Дороги строят, армию развивают, зарплату врачей повышают. А маленькие украинцы скоро получат экономические паспорта, а вместе с ними – персональные счета, где будет накапливаться плата за использование недр (взрослым пока придется удовлетвориться кредитами под 5%). Словом - борьба с олигархами продолжается.

Еще Зеленский сказал, что без прямых переговоров с Путиным остановить войну невозможно.

Акция протеста на Майдане

Вечером на Майдане Независимости состоялась акция "ЗахисТИ Україну - зупини переворот". Митингующие требуют отставки Зеленского и полной перезагрузки властей. Участники акции провозгласили создание координационного совета объединенной оппозиции и пообещали, что протесты будут продолжены.

На Донбассе ранено гражданское лицо

Это произошло из-за дистанционного минирования окраин Марьинки войсками РФ.

Путин требует, чтобы Украина не вступала в НАТО

Россия хочет начать переговоры о юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток. В НАТО в переговорах отказали: Россия не имеет права вето в вопросе вступления Украины в альянс, – заявил Столтенберг.

Лукашенко рассказал о "нашем народе" в Украине

"Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, Украина, там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения. Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в этой тесной связке – экономически, юридически, политически – будем с Россией. И юридически – это главное", - заявил белорусский диктатор.

Напряжение из-за возможной агрессии РФ растет

Концентрация сил РФ вызывает тревогу, мы должны быть готовы к худшему, – говорит генсек НАТО Столтенберг. Россия подготовила планы агрессивных действий против Украины, – добавляет Блинкен.

Есть опасения, что могут "перевесить настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса", – утверждает секретарь Путина Песков. "Не может быть и речи", - отвечает МИД РФ на предложение Эрдогана о посредничестве в отношении Донбасса.

Сегодня же Россия начала обучение на полигонах граничащего с Украиной Южного военного округа. Участие в нем принимают 10 тыс. военнослужащих.

Стахив вышел из СИЗО

Около миллиона гривен залога за антивакцинатора внесли его сторонники.
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Топ комментарии
+6
Скажи, в какой момент тебе стало комфортно рядом с русскими сатанистами из рпц кгб?
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02.12.2021 00:22
+4
Курва, ну хоть один зеленоруснявый пропагандон расскажет подробности зепереворота?
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01.12.2021 23:58
+3
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01.12.2021 23:42
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"Послання Зеленського"
Далі ніж бачить.
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01.12.2021 23:30 Ответить
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01.12.2021 23:34 Ответить
За ігри на роялі послання чути не було.
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01.12.2021 23:41 Ответить
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01.12.2021 23:42 Ответить
Пісюнковий злодій
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01.12.2021 23:50 Ответить
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01.12.2021 23:53 Ответить
- Я так хочу.
- Чего?
- Ну же Шелдон, возьми меня.
- Куда же я тебя возьму, ты неодета?
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02.12.2021 00:15 Ответить
Слушай, а как мне активизировать чип? Дважды привился Модерной, а сигналы рептилоидов с Нибиру никак не могу принимать.Или это просто 555G сигнал блокирует?
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02.12.2021 00:02 Ответить
У тебя все впереди - главное терпение !!! ..Третья доза усилит иммунитет, поэтому после четвёртой вы уже будете защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не даёт ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит Все ваши проблемы, и у вас нет никакого основания бояться восьмой дозы... Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...
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02.12.2021 00:19 Ответить
Скажи, в какой момент тебе стало комфортно рядом с русскими сатанистами из рпц кгб?
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02.12.2021 00:22 Ответить
Нарколог про пацієнта Зеленського. Відео
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01.12.2021 23:57 Ответить
Курва, ну хоть один зеленоруснявый пропагандон расскажет подробности зепереворота?
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01.12.2021 23:58 Ответить
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01.12.2021 23:59 Ответить
Главная новость сегодняшнего дня вот в этом - В Женеве полным ходом идёт специальная сессия "Всемирной ассамблеи здравоохранения" . На повестке дня стоит единственный вопрос - принять обязывающий нац.правительства «Пандемическое соглашение»...
Значит если коротко то - ВОЗ становится владельцем всего мира. Если какая то страна откажется, то в нее будут введены какие нибудь войска ВОЗ, типа с пандемией бороться. Ну вот, и конец человечеству.... Да-да-да !!! Вы правильно поняли, это государственный переворот, глобально, во всех странах сразу !!! Гениально.. Правда!? .....А думали, не доживем... Дожили ...
И те кто из нас выживут после этого - точно будут завидовать мертвым...
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02.12.2021 00:00 Ответить
Випий валеріани та лягай спати
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02.12.2021 01:43 Ответить
Герман Аксьом


@eternalrailway

·
20 мин



Головною вимогою до зеленського було прибрати найгірший атрибут його 2.5 років недопрезидентсва - російську консерву Ермака, яка злила вагнерів. Зеленський показово притащив його сьогодні в Раду. І це відверте оголошення війни нам всі. Війни яку ми не починали, але ми закінчимо.
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02.12.2021 00:12 Ответить
Вже пізно звільняти Єрмака. Сьогодні вже об'явили нову вимогу - відставку президента й парламента.
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02.12.2021 00:50 Ответить
Уйти должен Зеля, а вместе с ним Ермак и все остальные. Ермак должен был уйти неделю назад.
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02.12.2021 08:40 Ответить
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02.12.2021 01:00 Ответить
Що не так зі зверненням Зеленського в Раді: фактчекінг брехні
Редакція ZN.UA проаналізувала, що сказав президент у Раді, та співставила слова його брехні з фактами.
(детальніше читати за ссиллю)
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02.12.2021 02:45 Ответить
Продажный -экс- клоун - ....резидент ЗЕбил капитулянт резко засудил проукраинские настроениях в обществе. И потом судорожно прохрипел и прокаркал что в обществе кроме "проплаченных" маршей есть именно огромный запрос на прекращении освободительной войны" и мир любой ценной даже капитуляцией и возможной потерей целостности и даже государственности Украинской державы... Добавил этот слуга но не украинского народа а слуга кремлёвских фашистов оккупантов )(уйла, и слуга кровавых нелюдей убийц коллаборантов террористов с оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандония - ордло". Что же ему ...резиденту Иуде точно уже наступила пора срочно изучать маршрут бегства кровавого ЗЭКА в проклятую паРашу, чтобы и самому вовремя успеть унести ноги и спасти свою продажную шкуру кремлёвского холуя. А украинский народ никогда не позволит такой продажной антиукраинской власти ЗЕбилов в угоду кремлю поговорить с )(уйлом и устроить с ним преступную капитуляцию Украины на милость нашего лютого врага оккупанта Крыма и Донбасса с проклятой паРаши.
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02.12.2021 06:56 Ответить
 
 