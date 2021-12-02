Главные новости 1 декабря: послание Зеленского, протест на Майдане

Владимир Зеленский обратился к Раде, на Майдане требовали его отставки, Путин хочет гарантий, что Украина не будет в НАТО, – главные новости 1 декабря.

Выступление Зеленского в Раде

Президент обратился к депутатам с посланием. Полностью его выступление можно посмотреть здесь. Если коротко, то, по версии президента, в стране все хорошо. Дороги строят, армию развивают, зарплату врачей повышают. А маленькие украинцы скоро получат экономические паспорта, а вместе с ними – персональные счета, где будет накапливаться плата за использование недр (взрослым пока придется удовлетвориться кредитами под 5%). Словом - борьба с олигархами продолжается.

Еще Зеленский сказал, что без прямых переговоров с Путиным остановить войну невозможно.

Акция протеста на Майдане

Вечером на Майдане Независимости состоялась акция "ЗахисТИ Україну - зупини переворот". Митингующие требуют отставки Зеленского и полной перезагрузки властей. Участники акции провозгласили создание координационного совета объединенной оппозиции и пообещали, что протесты будут продолжены.

На Донбассе ранено гражданское лицо

Это произошло из-за дистанционного минирования окраин Марьинки войсками РФ.

Путин требует, чтобы Украина не вступала в НАТО

Россия хочет начать переговоры о юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток. В НАТО в переговорах отказали: Россия не имеет права вето в вопросе вступления Украины в альянс, – заявил Столтенберг.

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"Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, Украина, там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения. Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в этой тесной связке – экономически, юридически, политически – будем с Россией. И юридически – это главное", - заявил белорусский диктатор.

Напряжение из-за возможной агрессии РФ растет

Концентрация сил РФ вызывает тревогу, мы должны быть готовы к худшему, – говорит генсек НАТО Столтенберг. Россия подготовила планы агрессивных действий против Украины, – добавляет Блинкен.

Есть опасения, что могут "перевесить настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса", – утверждает секретарь Путина Песков. "Не может быть и речи", - отвечает МИД РФ на предложение Эрдогана о посредничестве в отношении Донбасса.

Сегодня же Россия начала обучение на полигонах граничащего с Украиной Южного военного округа. Участие в нем принимают 10 тыс. военнослужащих.

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Около миллиона гривен залога за антивакцинатора внесли его сторонники.