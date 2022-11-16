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Пєсков: Реакція США на падіння ракети в Польщі - "стримана та професійна"

песков

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков похвалив Сполучені Штати за реакцію на падіння ракети в Польщі.

Слова Пєскова цитують російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У цьому випадку є сенс звернути увагу на стриману та набагато професійнішу реакцію американської сторони та американського президента", - сказав журналістам Пєсков.

За словами представника, ця реакція "контрастувала з абсолютно істеричною реакцією польської сторони та цілої низки інших країн".

"Чому так сталося, потрібно, напевно, питання поставити Варшаві і все-таки попросити польські офіційні особи бути більш стриманими, збалансованими та професійними в ті моменти, коли вони говорять про такі чутливі та потенційно небезпечні теми", - продовжив Пєсков.

Дивіться: Наслідки падіння ракети в Польщі: Працюють правоохоронці, збирають докази. ФОТО

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Також читайте: МЗС Польщі про інцидент з ракетою: Це наслідок вторгнення Росії до України

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговориввибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1684) Польща (8615) ракети (4057) росія (65925) США (23335)


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Топ коментарі
+18
а тим часом ЗСУ взяли під вогневий контроль три головні логістичниі шляхи в Крим
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16.11.2022 13:34
+16
если твой враг хвалит тебя,подумай,где ты совершил ошибку!
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16.11.2022 13:37
+16
Да все они поняли. Ракеты касапаские. Но войну никто начинать не будет. Полячкам это доходчиво обьяснили. Так что договорились что ракета или ничья😳! или украинская. Решили замять эпизод. Касапы тоже выдохнули. Была бы ракета действительно наша письков с лошадью уже все уши прожужжали бы что нам нужно перекрыть поставки, эскалация ну и т. д. Я собственно их реакции и ждал. И это показательно.
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16.11.2022 13:47
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16.11.2022 13:31 Відповісти
Байден тепер може гордитися, похвалили. Назвав наслідок і нічого про причину
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16.11.2022 13:31 Відповісти
Подлизнул!!!писькоф бидону
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16.11.2022 13:38 Відповісти
Ясно, кацапи зрозуміли що нічого їм за такі обстріли не буде.
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16.11.2022 13:33 Відповісти
Да!!!к сожалению,и это понимают не только орки,поняли все!!!
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16.11.2022 16:06 Відповісти
а тим часом ЗСУ взяли під вогневий контроль три головні логістичниі шляхи в Крим
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16.11.2022 13:34 Відповісти
дивлюсь на цю всю *****, погано шо Кравчук сдох, зараз би його повісити привселюно, підараси сдали ядерну зброю, всю іншу розпродали за якусь *****
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16.11.2022 13:35 Відповісти
Еще не поздно проделать такое с Кучмой, он там тоже при деле.
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16.11.2022 13:48 Відповісти
Он и подписывал будапештскую х -ню
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16.11.2022 14:17 Відповісти
надай докази...

а оце прочитай...
https://ms.detector.media/trendi/post/27933/2021-08-05-ukraina-mogla-zalyshyty-sobi-yadernu-zbroyu-i-shantazhuvaty-svit-pravda-chy-ni/

В Україні були й політики, які не підтримували ідею ядерного роззброєння: В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко, Володимир Толубко, військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський та інші.
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16.11.2022 15:43 Відповісти
Этого в интернете нет, это был 93 -й, тогда часами смотрел по ТВ заседания ВР и лично слушал все эти выступления по теме я.о. и прекрасно помню выступления Черновола, в том числе и по ЧФ.
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16.11.2022 16:06 Відповісти
в архівах є всі стенограми виступів всіх !!!!...
стенограми в студію....
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16.11.2022 20:00 Відповісти
Сча, ***, брошу чинить велосипед и помчусь в Киев искать в архивах стенограммы.
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16.11.2022 23:49 Відповісти
так ще можна викопати та повісити. Світовий досвід є. Прапрапра...дід нинішнього короля Великобританії Чарльза Третого, король Чарльз Другий в 17-у столітті наказав викопати тіло узурпатора Кромвеля та повісити на брамі Лондона
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16.11.2022 15:01 Відповісти
даже орден мабуть байдену дадути "за сдержанность и проФФесионализм" )
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16.11.2022 13:36 Відповісти
Тебя ******* усатого не спросили. Скоро будешь "стримано" ******* когда ракеты будут по мАцкве *******
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16.11.2022 13:36 Відповісти
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16.11.2022 13:51 Відповісти
Широта: 55°45′07″ с.ш. Долгота: 37°36′56″ в.д.
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16.11.2022 13:53 Відповісти
вуССатий телепень може ще деякий час лизати сраку діду
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16.11.2022 13:37 Відповісти
если твой враг хвалит тебя,подумай,где ты совершил ошибку!
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16.11.2022 13:37 Відповісти
Прямо Байден наш.
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16.11.2022 13:39 Відповісти
Байда стримано і професійно "без будь-яких експертиз і висновків війскових спеціалістів, "відбілив" рашистського вбивцю і окупанта України.
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16.11.2022 13:39 Відповісти
а вот реакция УКРАИНСКОГО НАРОДА на писькова-иди ***** *************** свинособака..............!
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16.11.2022 13:41 Відповісти
мабуть НАТО треба ще чекати прильотів, перший проковтнули ((
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16.11.2022 13:42 Відповісти
Розумники вони, вороги наші. Що хочете: кгб - вишкіл!
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16.11.2022 13:43 Відповісти
ахахахаха, опустили бідона, поводили фуєм по губах!!
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16.11.2022 13:44 Відповісти
А чому наша сторона нічого не заявляє? Хіба не можна прослідкувати траєкторію, саму ракету (номер)?
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16.11.2022 13:46 Відповісти
Да все они поняли. Ракеты касапаские. Но войну никто начинать не будет. Полячкам это доходчиво обьяснили. Так что договорились что ракета или ничья😳! или украинская. Решили замять эпизод. Касапы тоже выдохнули. Была бы ракета действительно наша письков с лошадью уже все уши прожужжали бы что нам нужно перекрыть поставки, эскалация ну и т. д. Я собственно их реакции и ждал. И это показательно.
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16.11.2022 13:47 Відповісти
Вот пожалуйста, убогая кремлядь в открытую измывается над Западом и конкретно США. Большего позора они еще не знали.
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16.11.2022 13:50 Відповісти
Да ....запад отлично отлизал свинособакам.
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16.11.2022 13:54 Відповісти
Реакцію США ти, падлюка, побачиш через місяць, коли рознесуть ваш чорноморський флот та літаки-бомбардувальники. От тоді і скажеш.
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16.11.2022 13:56 Відповісти
Есть понятие причинно-следственных связей, которое очень правильно поставил премьер-министр Нидерландов : если бы русские не осуществляли ракетную атаку на Украину, ПВО Украины не пуляло бы в ответ и эта ракета никуда бы не летела (если всё-таки будет установлено, что она наша). Поэтому всё равно вина за ситуацию на стране-агрессоре, пусть и непрямая.
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16.11.2022 13:58 Відповісти
Ну а нашим надо заявить о проведении технического расследования, провести его быстро и исчерпывающе и, если подтвердится вина наших ПВО, принести извинения и соболезнования полякам и предложить возмещение ущерба.
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16.11.2022 13:59 Відповісти
От жеж довбні. Не було б ваших Х-101 - не було би наших С-300 в Польщі. Навіть якщо це так.
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16.11.2022 14:05 Відповісти
Не было никаких "наших С-300 в Польщі", не нужно брать вину на себя и подпевать лжецам, кацапским и западным.
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16.11.2022 14:18 Відповісти
Убивця коментує свої дії ….
Маразматик!! Суши сухарі на ГААГу!!,
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16.11.2022 14:20 Відповісти
Ракеты С300 применяются РФ для ударов по наземным целям давно уже. Тип ракеты сам по себе ничего не доказывает...
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16.11.2022 14:22 Відповісти
Щось мене стошнило від цієї геополітики і так боляче за наш,вроді і добрий,щирий і в той же час такий дурний народ. ЗСУ люблю вас безмежно,бережи вас Боже.
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16.11.2022 14:34 Відповісти
А, то он воно як виходить, Україна винна, що збиває російські ракети, ну власне ми це вже чули.
"Впрочєм нічєго нового".
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16.11.2022 14:38 Відповісти
то вони мабудь і нашого вчили - "головне не стріляти"
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16.11.2022 14:55 Відповісти
Ну так если сам писькун писуаров дал оценку высокую профессионализму американческим дипломатам и прочим орлам из Пентагона---пусть себе они в тетрадку запишут---на память или на поминки писюкастому!
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16.11.2022 15:45 Відповісти
Если письков ляпнул что реакция США сдержанная и профессиональная, то это говорит о том что реакция позорная и ссыкливая
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16.11.2022 21:16 Відповісти
после такой похвалы от кацапов, настоящий американец бы просто застрелился от позора.
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17.11.2022 00:04 Відповісти
 
 