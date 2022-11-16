Песков: Реакция США на падение ракеты в Польше – "сдержанная и профессиональная"
Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков похвалил Соединенные Штаты за реакцию на падение ракеты в Польше.
Слова Пескова цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"В этом случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента", - сказал журналистам Песков.
По словам представителя, эта реакция "контрастировала с абсолютно истерической реакцией польской стороны и ряда других стран".
"Почему так произошло, нужно, наверное, вопрос задать Варшаве и все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными, сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах", - продолжил Песков.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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В Україні були й політики, які не підтримували ідею ядерного роззброєння: В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко, Володимир Толубко, військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський та інші.
стенограми в студію....
Маразматик!! Суши сухарі на ГААГу!!,
"Впрочєм нічєго нового".