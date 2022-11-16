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Новости
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Песков: Реакция США на падение ракеты в Польше – "сдержанная и профессиональная"

песков

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков похвалил Соединенные Штаты за реакцию на падение ракеты в Польше.

Слова Пескова цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"В этом случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента", - сказал журналистам Песков.

По словам представителя, эта реакция "контрастировала с абсолютно истерической реакцией польской стороны и ряда других стран".

"Почему так произошло, нужно, наверное, вопрос задать Варшаве и все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными, сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах", - продолжил Песков.

Смотрите: Байден о выдвижении Трампа: он подвел США. ВИДЕО

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Читайте: МИД Польши об инциденте с ракетой: Это следствие вторжения России в Украину

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Песков Дмитрий (1927) Польша (8497) ракеты (3599) россия (96057) США (27061)


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Топ комментарии
+18
а тим часом ЗСУ взяли під вогневий контроль три головні логістичниі шляхи в Крим
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16.11.2022 13:34
+16
если твой враг хвалит тебя,подумай,где ты совершил ошибку!
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16.11.2022 13:37
+16
Да все они поняли. Ракеты касапаские. Но войну никто начинать не будет. Полячкам это доходчиво обьяснили. Так что договорились что ракета или ничья😳! или украинская. Решили замять эпизод. Касапы тоже выдохнули. Была бы ракета действительно наша письков с лошадью уже все уши прожужжали бы что нам нужно перекрыть поставки, эскалация ну и т. д. Я собственно их реакции и ждал. И это показательно.
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16.11.2022 13:47
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16.11.2022 13:31 Ответить
Байден тепер може гордитися, похвалили. Назвав наслідок і нічого про причину
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16.11.2022 13:31 Ответить
Подлизнул!!!писькоф бидону
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16.11.2022 13:38 Ответить
Ясно, кацапи зрозуміли що нічого їм за такі обстріли не буде.
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16.11.2022 13:33 Ответить
Да!!!к сожалению,и это понимают не только орки,поняли все!!!
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16.11.2022 16:06 Ответить
а тим часом ЗСУ взяли під вогневий контроль три головні логістичниі шляхи в Крим
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16.11.2022 13:34 Ответить
дивлюсь на цю всю *****, погано шо Кравчук сдох, зараз би його повісити привселюно, підараси сдали ядерну зброю, всю іншу розпродали за якусь *****
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16.11.2022 13:35 Ответить
Еще не поздно проделать такое с Кучмой, он там тоже при деле.
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16.11.2022 13:48 Ответить
Он и подписывал будапештскую х -ню
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16.11.2022 14:17 Ответить
надай докази...

а оце прочитай...
https://ms.detector.media/trendi/post/27933/2021-08-05-ukraina-mogla-zalyshyty-sobi-yadernu-zbroyu-i-shantazhuvaty-svit-pravda-chy-ni/

В Україні були й політики, які не підтримували ідею ядерного роззброєння: В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко, Володимир Толубко, військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський та інші.
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16.11.2022 15:43 Ответить
Этого в интернете нет, это был 93 -й, тогда часами смотрел по ТВ заседания ВР и лично слушал все эти выступления по теме я.о. и прекрасно помню выступления Черновола, в том числе и по ЧФ.
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16.11.2022 16:06 Ответить
в архівах є всі стенограми виступів всіх !!!!...
стенограми в студію....
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16.11.2022 20:00 Ответить
Сча, ***, брошу чинить велосипед и помчусь в Киев искать в архивах стенограммы.
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16.11.2022 23:49 Ответить
так ще можна викопати та повісити. Світовий досвід є. Прапрапра...дід нинішнього короля Великобританії Чарльза Третого, король Чарльз Другий в 17-у столітті наказав викопати тіло узурпатора Кромвеля та повісити на брамі Лондона
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16.11.2022 15:01 Ответить
даже орден мабуть байдену дадути "за сдержанность и проФФесионализм" )
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16.11.2022 13:36 Ответить
Тебя ******* усатого не спросили. Скоро будешь "стримано" ******* когда ракеты будут по мАцкве *******
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16.11.2022 13:36 Ответить
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16.11.2022 13:51 Ответить
Широта: 55°45′07″ с.ш. Долгота: 37°36′56″ в.д.
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16.11.2022 13:53 Ответить
вуССатий телепень може ще деякий час лизати сраку діду
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16.11.2022 13:37 Ответить
если твой враг хвалит тебя,подумай,где ты совершил ошибку!
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16.11.2022 13:37 Ответить
Прямо Байден наш.
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16.11.2022 13:39 Ответить
Байда стримано і професійно "без будь-яких експертиз і висновків війскових спеціалістів, "відбілив" рашистського вбивцю і окупанта України.
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16.11.2022 13:39 Ответить
а вот реакция УКРАИНСКОГО НАРОДА на писькова-иди ***** *************** свинособака..............!
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16.11.2022 13:41 Ответить
мабуть НАТО треба ще чекати прильотів, перший проковтнули ((
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16.11.2022 13:42 Ответить
Розумники вони, вороги наші. Що хочете: кгб - вишкіл!
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16.11.2022 13:43 Ответить
ахахахаха, опустили бідона, поводили фуєм по губах!!
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16.11.2022 13:44 Ответить
А чому наша сторона нічого не заявляє? Хіба не можна прослідкувати траєкторію, саму ракету (номер)?
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16.11.2022 13:46 Ответить
Да все они поняли. Ракеты касапаские. Но войну никто начинать не будет. Полячкам это доходчиво обьяснили. Так что договорились что ракета или ничья😳! или украинская. Решили замять эпизод. Касапы тоже выдохнули. Была бы ракета действительно наша письков с лошадью уже все уши прожужжали бы что нам нужно перекрыть поставки, эскалация ну и т. д. Я собственно их реакции и ждал. И это показательно.
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16.11.2022 13:47 Ответить
Вот пожалуйста, убогая кремлядь в открытую измывается над Западом и конкретно США. Большего позора они еще не знали.
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16.11.2022 13:50 Ответить
Да ....запад отлично отлизал свинособакам.
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16.11.2022 13:54 Ответить
Реакцію США ти, падлюка, побачиш через місяць, коли рознесуть ваш чорноморський флот та літаки-бомбардувальники. От тоді і скажеш.
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16.11.2022 13:56 Ответить
Есть понятие причинно-следственных связей, которое очень правильно поставил премьер-министр Нидерландов : если бы русские не осуществляли ракетную атаку на Украину, ПВО Украины не пуляло бы в ответ и эта ракета никуда бы не летела (если всё-таки будет установлено, что она наша). Поэтому всё равно вина за ситуацию на стране-агрессоре, пусть и непрямая.
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16.11.2022 13:58 Ответить
Ну а нашим надо заявить о проведении технического расследования, провести его быстро и исчерпывающе и, если подтвердится вина наших ПВО, принести извинения и соболезнования полякам и предложить возмещение ущерба.
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16.11.2022 13:59 Ответить
От жеж довбні. Не було б ваших Х-101 - не було би наших С-300 в Польщі. Навіть якщо це так.
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16.11.2022 14:05 Ответить
Не было никаких "наших С-300 в Польщі", не нужно брать вину на себя и подпевать лжецам, кацапским и западным.
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16.11.2022 14:18 Ответить
Убивця коментує свої дії ….
Маразматик!! Суши сухарі на ГААГу!!,
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16.11.2022 14:20 Ответить
Ракеты С300 применяются РФ для ударов по наземным целям давно уже. Тип ракеты сам по себе ничего не доказывает...
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16.11.2022 14:22 Ответить
Щось мене стошнило від цієї геополітики і так боляче за наш,вроді і добрий,щирий і в той же час такий дурний народ. ЗСУ люблю вас безмежно,бережи вас Боже.
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16.11.2022 14:34 Ответить
А, то он воно як виходить, Україна винна, що збиває російські ракети, ну власне ми це вже чули.
"Впрочєм нічєго нового".
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16.11.2022 14:38 Ответить
то вони мабудь і нашого вчили - "головне не стріляти"
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16.11.2022 14:55 Ответить
Ну так если сам писькун писуаров дал оценку высокую профессионализму американческим дипломатам и прочим орлам из Пентагона---пусть себе они в тетрадку запишут---на память или на поминки писюкастому!
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16.11.2022 15:45 Ответить
Если письков ляпнул что реакция США сдержанная и профессиональная, то это говорит о том что реакция позорная и ссыкливая
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16.11.2022 21:16 Ответить
после такой похвалы от кацапов, настоящий американец бы просто застрелился от позора.
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17.11.2022 00:04 Ответить
 
 