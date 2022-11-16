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Новости Война
11 050 22

МИД Польши об инциденте с ракетой: Это следствие вторжения России в Украину

павел,яблонський

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский назвал инцидент с ракетами в польском приграничном селе следствием нападения России на Украину и призвал не спешить с выводами, чья это ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы впервые с начала войны столкнулись с последствиями нападения России на Украину. Мы допускали, что такое может произойти, и вчера это произошло", - отметил заместитель главы МИД.

Комментируя сообщения СМИ о том, что на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО, Яблонский призвал не спешить с какими-либо выводами.

"Хотел бы попросить всех проявить немного терпения. Есть разные предположения. То, что появляется в медиа, в итоге не всегда подтверждается. Может, сегодня, может позже, когда наступит время, мы официально обнародуем информацию... Нужно быть очень осторожными с попытками дезинформации, ведь с начала агрессии против Украины россияне очень активно работали на этом направлении", - отметил он.

На вопрос о том, почему польские военные не смогли перехватить ракету, министр отметил, что никакая ПВО и ПРО не дает 100% защиты и невозможно гарантированно "закрыть небо" над всей территорией страны, поэтому приоритетами являются стратегические объекты.

Заместитель главы МИД призвал не верить нарративу, что НАТО будет избегать вмешательства и в случае сознательного нападения на Польшу, назвав это попыткой российской дезинформации и изменения настроений общества по поддержке Украины.

Яблонского также спросили, допускает ли Варшава высылку посла России Сергея Андреева, которого 15 ноября вызвали в МИД в связи с инцидентом. Он ответил, что потенциально это может произойти, но для такого решения должны быть серьезные причины.

"В дипломатии иногда приходится поддерживать контакты не только с лицами, которые вам приятны, но и представителями недружественных стран", - отметил он, добавив, что Польша пытается сохранять контакты с Россией.

Читайте: Ракетного удара по Польше не произошло, если бы РФ не вела агрессивную войну против Украины, - Шольц

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Также читайте: Резников о трагедии в Польше: "Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ"

Польша (8497) ракеты (3599) россия (96057)


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Топ комментарии
+15
Нет. Кацап виноват в том, что делает. Никто кацапу чужие грехи не приписывает. А вот за то, что сотворили, будете отвечать. Закончились игры "эта не даказательства!!!"
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16.11.2022 12:45
+11
Одне не можу зрозуміти, якщо це укр. Ракета, як ракета з с300 "повітря повітря", могла зробити таку вирву в землі...
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16.11.2022 12:45
+10
Байден поспішив заявити, що то українська ракета, коли самі поляки заявляють, що ще нічого не знають.
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16.11.2022 12:47
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Правильно.. по определению касап виноват, потому что касапом родился...
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16.11.2022 12:39 Ответить
Нет. Кацап виноват в том, что делает. Никто кацапу чужие грехи не приписывает. А вот за то, что сотворили, будете отвечать. Закончились игры "эта не даказательства!!!"
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16.11.2022 12:45 Ответить
кацап то не є людина !!! кацап то тупа козломорда тварина !!!
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16.11.2022 12:46 Ответить
Так одна ракета була чи дві?
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16.11.2022 12:41 Ответить
Одне не можу зрозуміти, якщо це укр. Ракета, як ракета з с300 "повітря повітря", могла зробити таку вирву в землі...
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16.11.2022 12:45 Ответить
Ніяк, бо то не наша ракета. Вони самоліквідуються у повітрі, якщо не влучили в ціль. Так що той приліт - це виключно російська ракета, причому ймовірно випущена туди спеціально, аби перевірити реакцію НАТО...
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16.11.2022 12:49 Ответить
Если это не наша ракета а рфская х101, как писали ранее поляки - то стоявший рядом трактор - поразительно целый, как для трактора, рядом с которым гахнуло 400кг боевой части х101. Даже краска ни разу не обгорела.
Он в принципе поразительно целый, даже для того случая, если действительно рядом рванула еще советская ракета от ЗРК, самоликвидатору которой не менее 30 лет. По идее там решето должно быть от поражающих элементов, а не целехонький корпус.
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16.11.2022 13:59 Ответить
Байден поспішив заявити, що то українська ракета, коли самі поляки заявляють, що ще нічого не знають.
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16.11.2022 12:47 Ответить
Украина обстреляла Польшу. Может еще и НАТО нападет на Украину. А что? Байден первый кто попытался запутать ситуацию с ракетами. ВЫВОД: НАТО пытается избегать войны , даже не смотря на жертвы поляк
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16.11.2022 13:50 Ответить
припущень може бути безліч...
правда одна - не було б воєнної злочинної агресії русні і будь якого ракетного обстрілу України - не було б цього злочину проти мирного населення а ні України, а ні Польщі...
хворе ***** і є основна причина, чому гинуть безвинні люди
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16.11.2022 12:59 Ответить
Припущень не должно быть! В руки глобус, цыркуль и наставления по ракетам С-300 считать.
1. Для того, чтобы украинская ракета сбивала что-то над той деревней она должна была быть выпущена откуда-то из пол Люблина или Перемышля - стреляют всегда навстречу летящей ракете.
2. На снимки следы и последствия взрыва фугасной боеголовки, которые есть и используются только русскими.
3. Русские С-300 достают с баз на территории Белоруссии.
Итого загадка для тех, у кого есть мозги.
- Прилетела ракета с фугасным зарядом
- Прилететь могли ракеты из Украины и Белоруссии
- Только в Белоруссии находятся ракеты с фугасным зарядом
Вопрос: откуда прилетела ракета
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16.11.2022 13:41 Ответить
поделитесь этой информацией с Байденом, Дудой и Шольцем (хотябы)
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16.11.2022 13:51 Ответить
1. На этом же сайте есть видео за сегодня, как сбили КР - при чем ракета от ЗРК попала в хвост сзади.
2. Загадка со звездочкой: почему рядом стоящий трактор целый настолько, что в нем даже не обгорела краска, а обшивка даже не смята ударной волной / поражающими элементами ЗРК (если это она) / ударной волной от 400кг боевой части х101 (если это она)?
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16.11.2022 14:02 Ответить
по п.1 - видео опубликовано в 12.42
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16.11.2022 14:03 Ответить
Ваши доводы никто не оспаривает... да только мировым лидерам видимо они не доступны или не нужны (чтоб не нагнетать эскалацию и не дразнить раху с ее ЯО)
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16.11.2022 14:05 Ответить
поляки(чит. НАТО) - сциканули, от і все!!!! ***** перевірив реакцію......
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16.11.2022 13:04 Ответить
Да вы шо??? Господа поляки это поняли на девятый месяц войны?? В Польше , политики тоже ещё те говномуты...А в общем и целом -полякам сказали просто молчать...сцыканули паны поляки...
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16.11.2022 13:13 Ответить
Польша не вулнуйтесь через год или два прилетит на Варшаву. И прилетит именно потому что РФ увидела пасивную реакцию. Реакцию моя хата скраю. Что вы потом скажите? это же не на Варшаву, может ошиблись. Это показывает слабость Польши в первую очередь , а во вторую слабость НАТО. И за такое игнорирование справедливо было бы устроить протесты. 2 человека погибло, власть не гарантирует безопасность своих граждан, а так же пытается замять обстрел своей територии. Возможно этот обстрел ошибочный , возможно нет. Но РФ запомнила эту реакцию и сделала выводы.
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16.11.2022 13:45 Ответить
Главная задача властей Польши запутать чьи ракеты быди украиские или российские, а потом замять.
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16.11.2022 13:47 Ответить
Вони й досі заминають авіакатастрофу, в наслідок якої загинула вся демократична польська еліта, то що їм до загибелі якихось двох мешканців прикордонного села! Головне, це не нервувати парашку!
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16.11.2022 14:15 Ответить
Коротше кажучи, друзі поляки чекають дзвінка з Вашингтона. Як вирішить Бідон, того й виявиться ракета
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16.11.2022 15:01 Ответить
 
 