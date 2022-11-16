МИД Польши об инциденте с ракетой: Это следствие вторжения России в Украину
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский назвал инцидент с ракетами в польском приграничном селе следствием нападения России на Украину и призвал не спешить с выводами, чья это ракета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Мы впервые с начала войны столкнулись с последствиями нападения России на Украину. Мы допускали, что такое может произойти, и вчера это произошло", - отметил заместитель главы МИД.
Комментируя сообщения СМИ о том, что на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО, Яблонский призвал не спешить с какими-либо выводами.
"Хотел бы попросить всех проявить немного терпения. Есть разные предположения. То, что появляется в медиа, в итоге не всегда подтверждается. Может, сегодня, может позже, когда наступит время, мы официально обнародуем информацию... Нужно быть очень осторожными с попытками дезинформации, ведь с начала агрессии против Украины россияне очень активно работали на этом направлении", - отметил он.
На вопрос о том, почему польские военные не смогли перехватить ракету, министр отметил, что никакая ПВО и ПРО не дает 100% защиты и невозможно гарантированно "закрыть небо" над всей территорией страны, поэтому приоритетами являются стратегические объекты.
Заместитель главы МИД призвал не верить нарративу, что НАТО будет избегать вмешательства и в случае сознательного нападения на Польшу, назвав это попыткой российской дезинформации и изменения настроений общества по поддержке Украины.
Яблонского также спросили, допускает ли Варшава высылку посла России Сергея Андреева, которого 15 ноября вызвали в МИД в связи с инцидентом. Он ответил, что потенциально это может произойти, но для такого решения должны быть серьезные причины.
"В дипломатии иногда приходится поддерживать контакты не только с лицами, которые вам приятны, но и представителями недружественных стран", - отметил он, добавив, что Польша пытается сохранять контакты с Россией.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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Он в принципе поразительно целый, даже для того случая, если действительно рядом рванула еще советская ракета от ЗРК, самоликвидатору которой не менее 30 лет. По идее там решето должно быть от поражающих элементов, а не целехонький корпус.
правда одна - не було б воєнної злочинної агресії русні і будь якого ракетного обстрілу України - не було б цього злочину проти мирного населення а ні України, а ні Польщі...
хворе ***** і є основна причина, чому гинуть безвинні люди
1. Для того, чтобы украинская ракета сбивала что-то над той деревней она должна была быть выпущена откуда-то из пол Люблина или Перемышля - стреляют всегда навстречу летящей ракете.
2. На снимки следы и последствия взрыва фугасной боеголовки, которые есть и используются только русскими.
3. Русские С-300 достают с баз на территории Белоруссии.
Итого загадка для тех, у кого есть мозги.
- Прилетела ракета с фугасным зарядом
- Прилететь могли ракеты из Украины и Белоруссии
- Только в Белоруссии находятся ракеты с фугасным зарядом
Вопрос: откуда прилетела ракета
2. Загадка со звездочкой: почему рядом стоящий трактор целый настолько, что в нем даже не обгорела краска, а обшивка даже не смята ударной волной / поражающими элементами ЗРК (если это она) / ударной волной от 400кг боевой части х101 (если это она)?