МИД Польши об инциденте с ракетой: Это следствие вторжения России в Украину

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский назвал инцидент с ракетами в польском приграничном селе следствием нападения России на Украину и призвал не спешить с выводами, чья это ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Мы впервые с начала войны столкнулись с последствиями нападения России на Украину. Мы допускали, что такое может произойти, и вчера это произошло", - отметил заместитель главы МИД.

Комментируя сообщения СМИ о том, что на территории Польши могла упасть ракета украинской ПВО, Яблонский призвал не спешить с какими-либо выводами.

"Хотел бы попросить всех проявить немного терпения. Есть разные предположения. То, что появляется в медиа, в итоге не всегда подтверждается. Может, сегодня, может позже, когда наступит время, мы официально обнародуем информацию... Нужно быть очень осторожными с попытками дезинформации, ведь с начала агрессии против Украины россияне очень активно работали на этом направлении", - отметил он.

На вопрос о том, почему польские военные не смогли перехватить ракету, министр отметил, что никакая ПВО и ПРО не дает 100% защиты и невозможно гарантированно "закрыть небо" над всей территорией страны, поэтому приоритетами являются стратегические объекты.

Заместитель главы МИД призвал не верить нарративу, что НАТО будет избегать вмешательства и в случае сознательного нападения на Польшу, назвав это попыткой российской дезинформации и изменения настроений общества по поддержке Украины.

Яблонского также спросили, допускает ли Варшава высылку посла России Сергея Андреева, которого 15 ноября вызвали в МИД в связи с инцидентом. Он ответил, что потенциально это может произойти, но для такого решения должны быть серьезные причины.

"В дипломатии иногда приходится поддерживать контакты не только с лицами, которые вам приятны, но и представителями недружественных стран", - отметил он, добавив, что Польша пытается сохранять контакты с Россией.

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Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

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