МЗС Польщі про інцидент з ракетою: Це наслідок вторгнення Росії до України

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський назвав інцидент з ракетами у польському прикордонному селищі наслідком нападу Росії на Україну та закликав не поспішати з висновками, чия це ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми вперше з початку війни зіткнулися з наслідками нападу Росії на Україну. Ми допускали, що таке може статися, і вчора це сталося", - зазначив заступник глави МЗС.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО, Яблонський закликав не поспішати з будь-якими висновками.

"Хотів би попросити усіх проявити трохи терпіння. Є різні припущення. Те, що з’являється у медіа, у підсумку не завжди підтверджується. Може, сьогодні, може пізніше, коли настане час, ми офіційно оприлюднимо інформацію… Потрібно бути дуже обережними зі спробами дезінформації, адже від початку агресії проти України росіяни дуже активно працювали на цьому напрямку", - пояснив він.

На запитання про те, чому польські військові не змогли перехопити ракету, міністр зауважив, що ніяка ППО та ПРО не дає 100% захисту і неможливо гарантовано "закрити небо" над всією територією країни, тож пріоритетами є стратегічні об’єкти.

Заступник глави МЗС закликав не вірити наративу, що НАТО уникатиме втручання і в разі свідомого нападу на Польщу, назвавши це спробою російської дезінформації та зміни настроїв суспільства щодо підтримки України.

Яблонського також запитали, чи допускає Варшава вислання посла Росії Сергєя Андрєєва, якого 15 листопада викликали до МЗС у зв’язку з інцидентом. Він відповів, що потенційно це може статися, але для такого рішення мають бути серйозні причини.

"У дипломатії іноді доводиться підтримувати контакти не лише з особами, які вам приємні, але й представниками недружніх країн", - зазначив він, додавши, що Польща намагається зберігати контакти з Росією.

Також читайте: Ракетного удару по Польщі не сталося б, якби РФ не вела агресивну війну проти України, - Шольц

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Читайте також: Сунак про ракету в Польщі: Цього не було б, якби не вторгнення Росії в Україну