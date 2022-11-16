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Новини Війна
11 050 22

МЗС Польщі про інцидент з ракетою: Це наслідок вторгнення Росії до України

павел,яблонський

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський назвав інцидент з ракетами у польському прикордонному селищі наслідком нападу Росії на Україну та закликав не поспішати з висновками, чия це ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми вперше з початку війни зіткнулися з наслідками нападу Росії на Україну. Ми допускали, що таке може статися, і вчора це сталося", - зазначив заступник глави МЗС.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що на території Польщі могла впасти ракета української ППО, Яблонський закликав не поспішати з будь-якими висновками.

"Хотів би попросити усіх проявити трохи терпіння. Є різні припущення. Те, що з’являється у медіа, у підсумку не завжди підтверджується. Може, сьогодні, може пізніше, коли настане час, ми офіційно оприлюднимо інформацію… Потрібно бути дуже обережними зі спробами дезінформації, адже від початку агресії проти України росіяни дуже активно працювали на цьому напрямку", - пояснив він.

На запитання про те, чому польські військові не змогли перехопити ракету, міністр зауважив, що ніяка ППО та ПРО не дає 100% захисту і неможливо гарантовано "закрити небо" над всією територією країни, тож пріоритетами є стратегічні об’єкти.

Заступник глави МЗС закликав не вірити наративу, що НАТО уникатиме втручання і в разі свідомого нападу на Польщу, назвавши це спробою російської дезінформації та зміни настроїв суспільства щодо підтримки України.

Яблонського також запитали, чи допускає Варшава вислання посла Росії Сергєя Андрєєва, якого 15 листопада викликали до МЗС у зв’язку з інцидентом. Він відповів, що потенційно це може статися, але для такого рішення мають бути серйозні причини.

"У дипломатії іноді доводиться підтримувати контакти не лише з особами, які вам приємні, але й представниками недружніх країн", - зазначив він, додавши, що Польща намагається зберігати контакти з Росією.

Також читайте: Ракетного удару по Польщі не сталося б, якби РФ не вела агресивну війну проти України, - Шольц

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Читайте також: Сунак про ракету в Польщі: Цього не було б, якби не вторгнення Росії в Україну

Автор: 

Польща (8615) ракети (4057) росія (65925)


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Топ коментарі
+15
Нет. Кацап виноват в том, что делает. Никто кацапу чужие грехи не приписывает. А вот за то, что сотворили, будете отвечать. Закончились игры "эта не даказательства!!!"
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16.11.2022 12:45
+11
Одне не можу зрозуміти, якщо це укр. Ракета, як ракета з с300 "повітря повітря", могла зробити таку вирву в землі...
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16.11.2022 12:45
+10
Байден поспішив заявити, що то українська ракета, коли самі поляки заявляють, що ще нічого не знають.
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16.11.2022 12:47
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Правильно.. по определению касап виноват, потому что касапом родился...
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16.11.2022 12:39 Відповісти
Нет. Кацап виноват в том, что делает. Никто кацапу чужие грехи не приписывает. А вот за то, что сотворили, будете отвечать. Закончились игры "эта не даказательства!!!"
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16.11.2022 12:45 Відповісти
кацап то не є людина !!! кацап то тупа козломорда тварина !!!
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16.11.2022 12:46 Відповісти
Так одна ракета була чи дві?
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16.11.2022 12:41 Відповісти
Одне не можу зрозуміти, якщо це укр. Ракета, як ракета з с300 "повітря повітря", могла зробити таку вирву в землі...
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16.11.2022 12:45 Відповісти
Ніяк, бо то не наша ракета. Вони самоліквідуються у повітрі, якщо не влучили в ціль. Так що той приліт - це виключно російська ракета, причому ймовірно випущена туди спеціально, аби перевірити реакцію НАТО...
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16.11.2022 12:49 Відповісти
Если это не наша ракета а рфская х101, как писали ранее поляки - то стоявший рядом трактор - поразительно целый, как для трактора, рядом с которым гахнуло 400кг боевой части х101. Даже краска ни разу не обгорела.
Он в принципе поразительно целый, даже для того случая, если действительно рядом рванула еще советская ракета от ЗРК, самоликвидатору которой не менее 30 лет. По идее там решето должно быть от поражающих элементов, а не целехонький корпус.
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16.11.2022 13:59 Відповісти
Байден поспішив заявити, що то українська ракета, коли самі поляки заявляють, що ще нічого не знають.
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16.11.2022 12:47 Відповісти
Украина обстреляла Польшу. Может еще и НАТО нападет на Украину. А что? Байден первый кто попытался запутать ситуацию с ракетами. ВЫВОД: НАТО пытается избегать войны , даже не смотря на жертвы поляк
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16.11.2022 13:50 Відповісти
припущень може бути безліч...
правда одна - не було б воєнної злочинної агресії русні і будь якого ракетного обстрілу України - не було б цього злочину проти мирного населення а ні України, а ні Польщі...
хворе ***** і є основна причина, чому гинуть безвинні люди
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16.11.2022 12:59 Відповісти
Припущень не должно быть! В руки глобус, цыркуль и наставления по ракетам С-300 считать.
1. Для того, чтобы украинская ракета сбивала что-то над той деревней она должна была быть выпущена откуда-то из пол Люблина или Перемышля - стреляют всегда навстречу летящей ракете.
2. На снимки следы и последствия взрыва фугасной боеголовки, которые есть и используются только русскими.
3. Русские С-300 достают с баз на территории Белоруссии.
Итого загадка для тех, у кого есть мозги.
- Прилетела ракета с фугасным зарядом
- Прилететь могли ракеты из Украины и Белоруссии
- Только в Белоруссии находятся ракеты с фугасным зарядом
Вопрос: откуда прилетела ракета
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16.11.2022 13:41 Відповісти
поделитесь этой информацией с Байденом, Дудой и Шольцем (хотябы)
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16.11.2022 13:51 Відповісти
1. На этом же сайте есть видео за сегодня, как сбили КР - при чем ракета от ЗРК попала в хвост сзади.
2. Загадка со звездочкой: почему рядом стоящий трактор целый настолько, что в нем даже не обгорела краска, а обшивка даже не смята ударной волной / поражающими элементами ЗРК (если это она) / ударной волной от 400кг боевой части х101 (если это она)?
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16.11.2022 14:02 Відповісти
по п.1 - видео опубликовано в 12.42
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16.11.2022 14:03 Відповісти
Ваши доводы никто не оспаривает... да только мировым лидерам видимо они не доступны или не нужны (чтоб не нагнетать эскалацию и не дразнить раху с ее ЯО)
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16.11.2022 14:05 Відповісти
поляки(чит. НАТО) - сциканули, от і все!!!! ***** перевірив реакцію......
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16.11.2022 13:04 Відповісти
Да вы шо??? Господа поляки это поняли на девятый месяц войны?? В Польше , политики тоже ещё те говномуты...А в общем и целом -полякам сказали просто молчать...сцыканули паны поляки...
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16.11.2022 13:13 Відповісти
Польша не вулнуйтесь через год или два прилетит на Варшаву. И прилетит именно потому что РФ увидела пасивную реакцию. Реакцию моя хата скраю. Что вы потом скажите? это же не на Варшаву, может ошиблись. Это показывает слабость Польши в первую очередь , а во вторую слабость НАТО. И за такое игнорирование справедливо было бы устроить протесты. 2 человека погибло, власть не гарантирует безопасность своих граждан, а так же пытается замять обстрел своей територии. Возможно этот обстрел ошибочный , возможно нет. Но РФ запомнила эту реакцию и сделала выводы.
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16.11.2022 13:45 Відповісти
Главная задача властей Польши запутать чьи ракеты быди украиские или российские, а потом замять.
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16.11.2022 13:47 Відповісти
Вони й досі заминають авіакатастрофу, в наслідок якої загинула вся демократична польська еліта, то що їм до загибелі якихось двох мешканців прикордонного села! Головне, це не нервувати парашку!
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16.11.2022 14:15 Відповісти
Коротше кажучи, друзі поляки чекають дзвінка з Вашингтона. Як вирішить Бідон, того й виявиться ракета
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16.11.2022 15:01 Відповісти
 
 