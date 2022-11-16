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Новини Війна
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Ракетного удару по Польщі не сталося б, якби РФ не вела агресивну війну проти України, - Шольц

шольц

Обставини ракетного удару по польській території мають бути ретельно розслідувані, проте вже зрозуміло, що цього не сталося б, якби РФ не вела агресивну війну проти України.

Про це у Twitter повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ.

"Жахливий ракетний удар у Польщі має бути ретельно розслідуваний. Добре, що члени НАТО збираються, щоб швидко це зробити", - зазначив він.

За словами Шольца, наразі про будь-які передчасні висновки "не може бути й мови".

"Зрозуміло одне: нічого цього не сталося б без агресивної війни Росії проти України", - підсумував він.

Читайте: Сунак про ракету в Польщі: Цього не було б, якби не вторгнення Росії в Україну

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

На позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Також читайте: Литва закликає посилити ППО на кордоні Польщі та України й на всьому східному фланзі НАТО

Автор: 

обстріл (29037) Польща (8615) росія (65925) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+9
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16.11.2022 12:24
+4
То захищайте небо разом з нами а не триндіть шо сталось.
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16.11.2022 12:26
+4
Ось тут я з Шольцом згідний. Якби ти і тобі подібні шольци зупинили фашистів раші, такого бєзпрєдєлу б не було!
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16.11.2022 12:28
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16.11.2022 12:24 Відповісти
вибач, вроді ти не кацап, але лапті, ееее, давай примєряй, а то новічок - рот попа.дет, савсим дохлий будішь
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16.11.2022 12:34 Відповісти
Да, НАТО тут -- сдерживающий фактор.
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16.11.2022 12:41 Відповісти
точніше не скажеш...
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16.11.2022 12:25 Відповісти
Уже писала,що важкі гелікоптери пішли на Польщу, а сьогодні інформація куди,що ,коли дззвонити при критичній ситуації. Щось іде,недобре. Разом до Перемоги України
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16.11.2022 12:25 Відповісти
бельгійські?
ну то шо станеться?
просто як на Гостомель йшли тут русняві, то й бельгійські туди так само залетять... ну шо, залетіли, сіли, розвантажились, ну і?
чи ти про шо та про які мав на увазі?
над Києвом ці... конвертоплани літали, пуйло обгадився в бункері, ну і шо?
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16.11.2022 12:32 Відповісти
Не зрозуміло ваш посил. Я в Німеччині і реакція країни була миттєво. Ви про що? Досить негативного,іронічного і маніпуляції.
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16.11.2022 12:35 Відповісти
"була би миттєвою"?
знаєш, в витворі Доктор Моро.
цитата.
Містер - Заткни глотку.
ти зрозумів?
просто завали ти поняв шо.
ти поняв нє?
ну тоді ти дебіл
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16.11.2022 12:42 Відповісти
та я до політиків, вони там у вас ок., ви теж, не переживайте, все буде Аллах, хай буде Ім.я його крєпким. Всі молимось за Аятолу! хуг!
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16.11.2022 16:28 Відповісти
То захищайте небо разом з нами а не триндіть шо сталось.
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16.11.2022 12:26 Відповісти
считай шо можна би авакси і ф-22 робити безполітку...
нє, ну реально, тупо там би як раз "тренувались" як кацапи в Сирії.
тупо ці ...... дські ракети збивати - та це .... дуже прийнятливо.. тупо ... гарматами можна, ну, літаковими
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16.11.2022 12:37 Відповісти
Стандартную отмазку всем раздали-они и чешут. Гуляй кацапня. Заряжай еще сотню ракет.
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16.11.2022 12:27 Відповісти
захід від ситості і політкоректності став імпотентом
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16.11.2022 12:27 Відповісти
Ось тут я з Шольцом згідний. Якби ти і тобі подібні шольци зупинили фашистів раші, такого бєзпрєдєлу б не було!
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16.11.2022 12:28 Відповісти
Думаю, кацапам на тормозах этот обстрел не спустят. Европа уже не та, что была год назад. Постепенно приходит понимание, умиротворение агрессора - прямой путь к усилению агрессии.
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16.11.2022 12:31 Відповісти
Щей як спустят. Мало того вони усі обісрані з переляку
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16.11.2022 12:33 Відповісти
Задрот в НАТО бачив ракету і не збив😄
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16.11.2022 12:32 Відповісти
Ракетного удару по Польщі не сталося б, якби Захід після 21.09.22 (ядерн шантажу та великої мобілізації рф, з підтримкою пекіна в першому) зробив висновки у збільшенні якості і к-ті військової допомоги. Військової допомоги, яка б надала ЗСУ наносити удари по воєнній структурі на росії та білорусі. А також нарощуванні якості ударів на фронтах - у режиму пу були би інші проблеми на роботі. Традиційно, бачивши слабкість Заходу після 21.09.22 зробив "можем повторіть" - про це попереджали. На війні супротивник робить те, що йому дозволяють - це продемонстрував Захід і зокрема шольц своєю "леопардовою хворобою". Так що по факту - маємо результат.
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16.11.2022 12:32 Відповісти
"Збираються щось розслідувати''. Та тут треба зібратися і влупити по мордору! Бо поки ви будете в розслідування гратися ще кудись прилетить
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16.11.2022 12:33 Відповісти
На очереди Прибалтика? Туда ведь тоже украинские ПВО могут засандалить, нех делать,если ветер будет попутный.
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16.11.2022 12:48 Відповісти
Закрийте небо хоча б в прикордонних областях, нинішня ситуація дозволяє це зробити. Буде і Вам спокійніше та й нам легше.
Поки будуть вестись розслідування та консультаціїї, деякі країни можуть бути стерті з мапи.
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16.11.2022 12:48 Відповісти
саме так !
тому як найшвидше треба жорстко придушити цю агресію...якщо не підіймається рука на хцйло !!!
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16.11.2022 12:48 Відповісти
Яка блискуча аналітика від пана Щольца... Гігант мислі...
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16.11.2022 12:56 Відповісти
"НАТО, не бійтеся, ЗСУ з вами...."

(с) фб
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16.11.2022 13:04 Відповісти
потрібно як що можна збивать ракети які летять від ворга так щоб вони падали в рф і білорусі.
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16.11.2022 14:13 Відповісти
 
 