Ракетного удару по Польщі не сталося б, якби РФ не вела агресивну війну проти України, - Шольц

Обставини ракетного удару по польській території мають бути ретельно розслідувані, проте вже зрозуміло, що цього не сталося б, якби РФ не вела агресивну війну проти України.

Про це у Twitter повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ.

"Жахливий ракетний удар у Польщі має бути ретельно розслідуваний. Добре, що члени НАТО збираються, щоб швидко це зробити", - зазначив він.

За словами Шольца, наразі про будь-які передчасні висновки "не може бути й мови".

"Зрозуміло одне: нічого цього не сталося б без агресивної війни Росії проти України", - підсумував він.

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Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

На позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

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