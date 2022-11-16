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Наслідки падіння ракети в Польщі: Працюють правоохоронці, збирають докази. ФОТО

Польська влада показала фото з місця падіння ракет у Пшеводуві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі поліцейські експерти, кримінальне бюро спільно з іншими службами детально з’ясовують обставини події та збирають докази.

Читайте: МЗС Польщі про інцидент з ракетою: Це наслідок вторгнення Росії до України

Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.

Також читайте: Ракетного удару по Польщі не сталося б, якби РФ не вела агресивну війну проти України, - Шольц

Автор: 

Польща (8615)


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Топ коментарі
+25
Что то уж больно большая воронка для обычной ракеты ПВО С-300, ну я не эксперт и может не прав.
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16.11.2022 12:50
+12
Мой пост всего одна строчка ! В нем ни слова о войне, ни слова об искалации, ни слова о польских сми и ни слова о реакции НАТО ! Суть моего поста в том что я сомневаюсь что это С-300 !
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16.11.2022 13:02
+11
Нет у вас мєтодов против вована путіна , гаспада натовци .. Нє-єту . !!
.
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16.11.2022 13:11
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Что то уж больно большая воронка для обычной ракеты ПВО С-300, ну я не эксперт и может не прав.
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16.11.2022 12:50 Відповісти
Мой пост всего одна строчка ! В нем ни слова о войне, ни слова об искалации, ни слова о польских сми и ни слова о реакции НАТО ! Суть моего поста в том что я сомневаюсь что это С-300 !
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16.11.2022 13:02 Відповісти
Я тоже сомневаюсь... нет отверстий подобных как даже были на Боинге МН17
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16.11.2022 13:03 Відповісти
Россиянин, ты уже 2 день тут свою россию отмазываешь.
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16.11.2022 13:09 Відповісти
так, наче ракеті с-300 і не потрібно багато вибухівки, щоб залишити таку канаву!
в ракеті с-300 логіка роботи - розкидати шаром елементи, яку ушкодять корпус літючого на зустріч уламкам обʼєкту
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16.11.2022 13:26 Відповісти
У ракеты С-300 есть самоликвидатор на случай промаха это раз и во вторых она не фугасная а стреляет дробью ( ну так если сказать это по граждански )
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16.11.2022 13:30 Відповісти
і це також! але головне, якщо логічно мислити, в ракеті с-300 не потрібно багато вибухівки, щоб лишати такі "озера"!
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16.11.2022 13:34 Відповісти
Чув вираз "кіс-кіс заєло" ???
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16.11.2022 13:39 Відповісти
таки да заело
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16.11.2022 14:00 Відповісти
Но и слишком маленькая для боеголовки от 150 до 500 кг. Но это ничего не меняет. Причина гибели людей- нападение московского улуса на Украин6у. Теза простая- не было бы войн ы- не было бы жертв! Виноват всё равно агрессор!
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16.11.2022 14:11 Відповісти
Отака вирва після ракети про? Ні#уя собі...
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16.11.2022 12:52 Відповісти
Цілий котлован, але Байден каже що це впала ракета ППО .
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16.11.2022 12:57 Відповісти
Байден ще нічого не казав.
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16.11.2022 13:30 Відповісти
Байден поінформував G7 і партнерів по НАТО, що вибух у Польщі був спричинений українською ракетою ППО, - Reuters Джерело:
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16.11.2022 13:36 Відповісти
Можливо.Бо в Х-101 бойова частина 400 кг - то прицеп би рознесло на атоми,а він практично в епіценті розриву ...
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16.11.2022 12:59 Відповісти
Можливо, саме причеп сприяв утворенню такої воронки - сила вибуху, яка зазвичай здебільше йде вверх, тут пішла більше в землю

Як би то не було:
1. вибухи слід кваліфікувати як нещасний випадок (для України) або неспрямований обстріл (якщо рашка)
2. винна все одно рашка, бо не будь війни, не було б смерті поляків (а українців тим більше)

Москва має бути зруйнована!
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16.11.2022 13:08 Відповісти
що за маячню ти говориш? А ракета іскандер зі звичайним зарядом пів Київа зруйнує? Таке не обізнана людина як ти, теж тобі лайк зробив. На атоми це яо.
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16.11.2022 13:09 Відповісти
Слухай , обізнаний "кутузов" чи як там тебе,я написав образно,маючи на увазі,що бойова частина у С-300 приблизно в 10 разів менша за бойову частину ракет класу Х-55,101. Фото дуже ілюстративне -якщо взяти до уваги довжину сільгосппричепа,а вони як правило довші звичайних, приблизно 5-6 м такий і діаметр вирви.При підриві 400 кг ракети класу Х чи Іскандер а це 400 кг той причеп був би вибуховою хвилею розірваний і віднесені шматки на сотні метрів. Тяжко тобі певно жити з такою уявою і логікою...
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16.11.2022 16:17 Відповісти
але то перероблені ракети с-300! вже не ППО, а ракети земля-земля
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16.11.2022 13:28 Відповісти
С300 самоліквідується в повітрі, тільки московські модернізовані можуть використовуватись як земля-земля. І зауважте, що Ердоган сказав про третю країну а даному інценденті. Чекаємо офіційну інфу.
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16.11.2022 13:30 Відповісти
Я вже десь тут писав,що можливий пуск переробленої кацапами ракети з Білорусі,там гранична дальність польоту дозволяє долетіти.
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16.11.2022 16:21 Відповісти
Ракети ППО самоліквідуються в повітрі якщо не потрапили в ціль.
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16.11.2022 13:47 Відповісти
А якщо система самознищення не спрацьовує, що тоді? Взагалі то, у вирві видно якісь частини ракети - чиї вони? Якщо наші, ну, сорян, буває.
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16.11.2022 14:58 Відповісти
Забагато збігів, залетіла не туди, ще й несамознищилась. Звісно для НАТО набагато простіше сказати що це ракета ППО, а ніж визнати російську ракету.
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16.11.2022 16:32 Відповісти
нажаль ,ракети старі совкові,всякі збої можливі...Знаю одне - корінь зла то кацапосвині !
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16.11.2022 16:23 Відповісти
Рейтер - помийна газета. Байден говорив про те, що не схоже, що ракету запустили з мосоквії. Не та траєкторія. І не більше. А неназване джерело в НАТО - то видумка Рейтер.
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16.11.2022 12:54 Відповісти
Нехай НАТА почитає, як з неї глузують рашисти...

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16.11.2022 12:58 Відповісти
Тупая она просто

Как можно успеть за 3 сек сбить ракету?
Залетела она на 6 км на скорости 2000м/с

Если С-300 это
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16.11.2022 13:04 Відповісти
Такі ракети взагалі важко відслідковувати, тому і не спрацювала ППО. Тепер розробникам ППО є над чим замислитись.
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16.11.2022 13:13 Відповісти
Зенітні ракети здебільшого осколкові, начинені кульками, такої воронеи не залишать точно...
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16.11.2022 13:00 Відповісти
НАТО потужно реагує.Заохочує *****?
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16.11.2022 13:00 Відповісти
схоже що вони хочуть, щоб одні циганє вбили інших
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16.11.2022 13:29 Відповісти
то просто взагалі вияснити - зенітна ракета чи крилата кацапів? Боєголовки зенітних ракет нашпиговані вражаючими елементами, зазвичай то шарики (шрапнель) з тугоплавких металів. Особливості ураження ракети ППО це вибух біля цілі без прямого попадання. Тисячі таких шариків розльотом на величезній швидкості вражають ціль за десятки метрів. То вам скаже любий військовий експерт. Всі раніше бачили фото фрагменти збитих малазійського Боїнга та нашого в Ірані..Там на фото характерні пробоїни саме шрапнеллю. Шукайте на місці вибуху кульки. Їх немає??? то пішли в сраку Байден та інші з заявами щодо наших ракет ППО....
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16.11.2022 13:05 Відповісти
Не схоже на с-300.
Бо бойова частина це головним чином маленькі металів елементи ураження що створюють вибух шрапнелевої хмари біля цілі. Тобто увесь причип мав би бути врешето..
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16.11.2022 13:06 Відповісти
Пусть соберут таких и покажут

Если есть
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16.11.2022 13:32 Відповісти
Показати можна що завгодно постфактум. Краще покажіть де є наслідки шрапнельного ураження
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16.11.2022 13:37 Відповісти
Та заспокойтеся. Зараз експерти вияснять, що це взагалі снаряд ще часів другої світової (або навіть першої), і такий результат всіх влаштує))))
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16.11.2022 13:07 Відповісти
Нет у вас мєтодов против вована путіна , гаспада натовци .. Нє-єту . !!
.
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16.11.2022 13:11 Відповісти
Ещё может важно, от куда летела крылатка, ей навстречу соответственно про. Маршруты надо посмотреть. Я думаю это должно быть где то отмечено.
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16.11.2022 13:19 Відповісти
в Польші більше розвідувальних машинок чем в львівській області. Потому НАТО рявкнуло бистріше щоб поляки задумились та не назвали що то москалі вдарили по польші випадково.
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16.11.2022 19:53 Відповісти
- Координати Києва: 50.4501°N, 30.5234°E
- Координати Львову: 49.8429°N, 24.0311°E

Координати точки прильоту двох ракет в Польщі, в результаті чого загинули двоє людей: 50.4501°N, 24.0311°E

Але ж ні, заспокойтеся, це треба розслідувати років 20.

Що скажете?
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16.11.2022 13:21 Відповісти
Невже рашистські ракети такі високоточні? Ну, тоді нато слід запастись туалетною бамагою
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16.11.2022 15:03 Відповісти
давай..еще пуйла похвали... нет что б сказать - русня! и дать ПРО под шумок...несет лепет какой-то...
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16.11.2022 13:24 Відповісти
Выразят озабоченность и скажут что это наша ракета. Прям как с Боингом. А мы их ещё защищаем от орды. Если бы не ЗСУ то свинособаки уже бы в Брюсселе в кафе срали.
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16.11.2022 13:25 Відповісти
а тепер пригадайте історію за часів кучми, коли був збитий Ту-154, бортовий номер RA-85693
і знову гнилий захід злякався звинуватити єдиного злочинця - російську хфедерацію і переконав кучму взяти провину на Україну
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16.11.2022 13:32 Відповісти
А я читала десь, що то рашка уговорила кучму виручити братушків.
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16.11.2022 13:55 Відповісти
сша/озеро/даркон - у всіх одні й ті жгосподарі.
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16.11.2022 19:55 Відповісти
Хто? Мосони?
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16.11.2022 21:38 Відповісти
кому як.
хтось розуміє чому в 1934 знали про смартфони та фейсбуки. А хтось від голоду вмирав...
А хтось в день пам'яті ні разу свіку не поставив а тільки бухав та матюкав жону...
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17.11.2022 04:28 Відповісти
Потрібно навіть не вв'язуватись в дискусію. А то - виправдовуємось. Шукаємо не докази винуватості РФ, а докази своєї непричетності. Це слабша позиція. РФ сказала: не знаємо! - крапка, значця, не вони
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16.11.2022 13:40 Відповісти
Українці вже 9 місяців героїчно обороняють свою країну, а європа і далі продовжує боятись путіна. Звісно що ракети визнають українськими . а в доказ того знайдуть візитку Яроша на місці падіння.
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16.11.2022 13:42 Відповісти
А чого б це наше пво напрявлялось би в сторону Польші, а не назустріч летячим з іншого боку ракетам?
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16.11.2022 13:54 Відповісти
від ракети ППО причіп мав би бути як решето. ні?
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16.11.2022 13:58 Відповісти
Пока вопросов больше чем ответов.
С300 ПВО - какбэ у Украины нет версии земля-земля и не совсем понятно, если там осколки, на тот случай если отказала система самоликвидации и она таки взорвалась внизу.
Крылатая РФ - воронка слишком маленькая.
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16.11.2022 14:15 Відповісти
Ракеты С300 применялись РФ для ударов по наземным целя - факт.
от Беларуси до места падения 120 км - тоже факт.
Тип ракеты еще ничего не доказывает надо разбираться.
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16.11.2022 14:25 Відповісти
The village is on straight line
Grodno - Brest - Lviv.

Unusual:
Mass strike during the short daylight hours,
where non-radar air-defence could down rockets.

Late morning in Ukraine is early afternoon on Bali,
perhaps the G-20 still having lunch.

Why not attack during the hours from 00:00 to 04:00 Kijew time,
when very few people are on the
streets,
and could be killed accidentally ?

Perhaps that Russian rocket had a malfunction,
arriving too short of the target,
or not enough fuel due to a leak ?

If Russia attacks during busy hours
of the G-20 summit,
why not provoke NATO additionally,
using a little of Polish airspace ?
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16.11.2022 15:35 Відповісти
 
 