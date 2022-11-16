Наслідки падіння ракети в Польщі: Працюють правоохоронці, збирають докази. ФОТО
Польська влада показала фото з місця падіння ракет у Пшеводуві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наразі поліцейські експерти, кримінальне бюро спільно з іншими службами детально з’ясовують обставини події та збирають докази.
Раніше президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.
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в ракеті с-300 логіка роботи - розкидати шаром елементи, яку ушкодять корпус літючого на зустріч уламкам обʼєкту
Як би то не було:
1. вибухи слід кваліфікувати як нещасний випадок (для України) або неспрямований обстріл (якщо рашка)
2. винна все одно рашка, бо не будь війни, не було б смерті поляків (а українців тим більше)
Москва має бути зруйнована!
Как можно успеть за 3 сек сбить ракету?
Залетела она на 6 км на скорости 2000м/с
Если С-300 это
Бо бойова частина це головним чином маленькі металів елементи ураження що створюють вибух шрапнелевої хмари біля цілі. Тобто увесь причип мав би бути врешето..
Если есть
.
- Координати Львову: 49.8429°N, 24.0311°E
Координати точки прильоту двох ракет в Польщі, в результаті чого загинули двоє людей: 50.4501°N, 24.0311°E
Але ж ні, заспокойтеся, це треба розслідувати років 20.
Що скажете?
і знову гнилий захід злякався звинуватити єдиного злочинця - російську хфедерацію і переконав кучму взяти провину на Україну
хтось розуміє чому в 1934 знали про смартфони та фейсбуки. А хтось від голоду вмирав...
А хтось в день пам'яті ні разу свіку не поставив а тільки бухав та матюкав жону...
С300 ПВО - какбэ у Украины нет версии земля-земля и не совсем понятно, если там осколки, на тот случай если отказала система самоликвидации и она таки взорвалась внизу.
Крылатая РФ - воронка слишком маленькая.
от Беларуси до места падения 120 км - тоже факт.
Тип ракеты еще ничего не доказывает надо разбираться.
Grodno - Brest - Lviv.
Unusual:
Mass strike during the short daylight hours,
where non-radar air-defence could down rockets.
Late morning in Ukraine is early afternoon on Bali,
perhaps the G-20 still having lunch.
Why not attack during the hours from 00:00 to 04:00 Kijew time,
when very few people are on the
streets,
and could be killed accidentally ?
Perhaps that Russian rocket had a malfunction,
arriving too short of the target,
or not enough fuel due to a leak ?
If Russia attacks during busy hours
of the G-20 summit,
why not provoke NATO additionally,
using a little of Polish airspace ?