РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6876 посетителей онлайн
Новости Фото Война
13 334 61

Последствия падения ракеты в Польше: Работают правоохранители, собирают доказательства. ФОТО

Польские власти показали фото с места падения ракет в Пшеводуве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Полицейские эксперты, уголовное бюро совместно с другими службами подробно выясняют обстоятельства происшествия и собирают доказательства.

Смотрите: Уничтожение вражеской крылатой ракеты из ПЗРК. ВИДЕО

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Читайте: Ракетного удара по Польше не произошло, если бы РФ не вела агрессивную войну против Украины, - Шольц

Польша (8497)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Что то уж больно большая воронка для обычной ракеты ПВО С-300, ну я не эксперт и может не прав.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:50
+12
Мой пост всего одна строчка ! В нем ни слова о войне, ни слова об искалации, ни слова о польских сми и ни слова о реакции НАТО ! Суть моего поста в том что я сомневаюсь что это С-300 !
показать весь комментарий
16.11.2022 13:02
+11
Нет у вас мєтодов против вована путіна , гаспада натовци .. Нє-єту . !!
.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что то уж больно большая воронка для обычной ракеты ПВО С-300, ну я не эксперт и может не прав.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:50 Ответить
Мой пост всего одна строчка ! В нем ни слова о войне, ни слова об искалации, ни слова о польских сми и ни слова о реакции НАТО ! Суть моего поста в том что я сомневаюсь что это С-300 !
показать весь комментарий
16.11.2022 13:02 Ответить
Я тоже сомневаюсь... нет отверстий подобных как даже были на Боинге МН17
показать весь комментарий
16.11.2022 13:03 Ответить
Россиянин, ты уже 2 день тут свою россию отмазываешь.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:09 Ответить
так, наче ракеті с-300 і не потрібно багато вибухівки, щоб залишити таку канаву!
в ракеті с-300 логіка роботи - розкидати шаром елементи, яку ушкодять корпус літючого на зустріч уламкам обʼєкту
показать весь комментарий
16.11.2022 13:26 Ответить
У ракеты С-300 есть самоликвидатор на случай промаха это раз и во вторых она не фугасная а стреляет дробью ( ну так если сказать это по граждански )
показать весь комментарий
16.11.2022 13:30 Ответить
і це також! але головне, якщо логічно мислити, в ракеті с-300 не потрібно багато вибухівки, щоб лишати такі "озера"!
показать весь комментарий
16.11.2022 13:34 Ответить
Чув вираз "кіс-кіс заєло" ???
показать весь комментарий
16.11.2022 13:39 Ответить
таки да заело
показать весь комментарий
16.11.2022 14:00 Ответить
Но и слишком маленькая для боеголовки от 150 до 500 кг. Но это ничего не меняет. Причина гибели людей- нападение московского улуса на Украин6у. Теза простая- не было бы войн ы- не было бы жертв! Виноват всё равно агрессор!
показать весь комментарий
16.11.2022 14:11 Ответить
Отака вирва після ракети про? Ні#уя собі...
показать весь комментарий
16.11.2022 12:52 Ответить
Цілий котлован, але Байден каже що це впала ракета ППО .
показать весь комментарий
16.11.2022 12:57 Ответить
Байден ще нічого не казав.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:30 Ответить
Байден поінформував G7 і партнерів по НАТО, що вибух у Польщі був спричинений українською ракетою ППО, - Reuters Джерело:
показать весь комментарий
16.11.2022 13:36 Ответить
Можливо.Бо в Х-101 бойова частина 400 кг - то прицеп би рознесло на атоми,а він практично в епіценті розриву ...
показать весь комментарий
16.11.2022 12:59 Ответить
Можливо, саме причеп сприяв утворенню такої воронки - сила вибуху, яка зазвичай здебільше йде вверх, тут пішла більше в землю

Як би то не було:
1. вибухи слід кваліфікувати як нещасний випадок (для України) або неспрямований обстріл (якщо рашка)
2. винна все одно рашка, бо не будь війни, не було б смерті поляків (а українців тим більше)

Москва має бути зруйнована!
показать весь комментарий
16.11.2022 13:08 Ответить
що за маячню ти говориш? А ракета іскандер зі звичайним зарядом пів Київа зруйнує? Таке не обізнана людина як ти, теж тобі лайк зробив. На атоми це яо.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:09 Ответить
Слухай , обізнаний "кутузов" чи як там тебе,я написав образно,маючи на увазі,що бойова частина у С-300 приблизно в 10 разів менша за бойову частину ракет класу Х-55,101. Фото дуже ілюстративне -якщо взяти до уваги довжину сільгосппричепа,а вони як правило довші звичайних, приблизно 5-6 м такий і діаметр вирви.При підриві 400 кг ракети класу Х чи Іскандер а це 400 кг той причеп був би вибуховою хвилею розірваний і віднесені шматки на сотні метрів. Тяжко тобі певно жити з такою уявою і логікою...
показать весь комментарий
16.11.2022 16:17 Ответить
але то перероблені ракети с-300! вже не ППО, а ракети земля-земля
показать весь комментарий
16.11.2022 13:28 Ответить
С300 самоліквідується в повітрі, тільки московські модернізовані можуть використовуватись як земля-земля. І зауважте, що Ердоган сказав про третю країну а даному інценденті. Чекаємо офіційну інфу.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:30 Ответить
Я вже десь тут писав,що можливий пуск переробленої кацапами ракети з Білорусі,там гранична дальність польоту дозволяє долетіти.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:21 Ответить
Ракети ППО самоліквідуються в повітрі якщо не потрапили в ціль.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:47 Ответить
А якщо система самознищення не спрацьовує, що тоді? Взагалі то, у вирві видно якісь частини ракети - чиї вони? Якщо наші, ну, сорян, буває.
показать весь комментарий
16.11.2022 14:58 Ответить
Забагато збігів, залетіла не туди, ще й несамознищилась. Звісно для НАТО набагато простіше сказати що це ракета ППО, а ніж визнати російську ракету.
показать весь комментарий
16.11.2022 16:32 Ответить
нажаль ,ракети старі совкові,всякі збої можливі...Знаю одне - корінь зла то кацапосвині !
показать весь комментарий
16.11.2022 16:23 Ответить
Рейтер - помийна газета. Байден говорив про те, що не схоже, що ракету запустили з мосоквії. Не та траєкторія. І не більше. А неназване джерело в НАТО - то видумка Рейтер.
показать весь комментарий
16.11.2022 12:54 Ответить
Нехай НАТА почитає, як з неї глузують рашисти...

показать весь комментарий
16.11.2022 12:58 Ответить
Тупая она просто

Как можно успеть за 3 сек сбить ракету?
Залетела она на 6 км на скорости 2000м/с

Если С-300 это
показать весь комментарий
16.11.2022 13:04 Ответить
Такі ракети взагалі важко відслідковувати, тому і не спрацювала ППО. Тепер розробникам ППО є над чим замислитись.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:13 Ответить
Зенітні ракети здебільшого осколкові, начинені кульками, такої воронеи не залишать точно...
показать весь комментарий
16.11.2022 13:00 Ответить
НАТО потужно реагує.Заохочує *****?
показать весь комментарий
16.11.2022 13:00 Ответить
схоже що вони хочуть, щоб одні циганє вбили інших
показать весь комментарий
16.11.2022 13:29 Ответить
то просто взагалі вияснити - зенітна ракета чи крилата кацапів? Боєголовки зенітних ракет нашпиговані вражаючими елементами, зазвичай то шарики (шрапнель) з тугоплавких металів. Особливості ураження ракети ППО це вибух біля цілі без прямого попадання. Тисячі таких шариків розльотом на величезній швидкості вражають ціль за десятки метрів. То вам скаже любий військовий експерт. Всі раніше бачили фото фрагменти збитих малазійського Боїнга та нашого в Ірані..Там на фото характерні пробоїни саме шрапнеллю. Шукайте на місці вибуху кульки. Їх немає??? то пішли в сраку Байден та інші з заявами щодо наших ракет ППО....
показать весь комментарий
16.11.2022 13:05 Ответить
Не схоже на с-300.
Бо бойова частина це головним чином маленькі металів елементи ураження що створюють вибух шрапнелевої хмари біля цілі. Тобто увесь причип мав би бути врешето..
показать весь комментарий
16.11.2022 13:06 Ответить
Пусть соберут таких и покажут

Если есть
показать весь комментарий
16.11.2022 13:32 Ответить
Показати можна що завгодно постфактум. Краще покажіть де є наслідки шрапнельного ураження
показать весь комментарий
16.11.2022 13:37 Ответить
Та заспокойтеся. Зараз експерти вияснять, що це взагалі снаряд ще часів другої світової (або навіть першої), і такий результат всіх влаштує))))
показать весь комментарий
16.11.2022 13:07 Ответить
Нет у вас мєтодов против вована путіна , гаспада натовци .. Нє-єту . !!
.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:11 Ответить
Ещё может важно, от куда летела крылатка, ей навстречу соответственно про. Маршруты надо посмотреть. Я думаю это должно быть где то отмечено.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:19 Ответить
в Польші більше розвідувальних машинок чем в львівській області. Потому НАТО рявкнуло бистріше щоб поляки задумились та не назвали що то москалі вдарили по польші випадково.
показать весь комментарий
16.11.2022 19:53 Ответить
- Координати Києва: 50.4501°N, 30.5234°E
- Координати Львову: 49.8429°N, 24.0311°E

Координати точки прильоту двох ракет в Польщі, в результаті чого загинули двоє людей: 50.4501°N, 24.0311°E

Але ж ні, заспокойтеся, це треба розслідувати років 20.

Що скажете?
показать весь комментарий
16.11.2022 13:21 Ответить
Невже рашистські ракети такі високоточні? Ну, тоді нато слід запастись туалетною бамагою
показать весь комментарий
16.11.2022 15:03 Ответить
давай..еще пуйла похвали... нет что б сказать - русня! и дать ПРО под шумок...несет лепет какой-то...
показать весь комментарий
16.11.2022 13:24 Ответить
Выразят озабоченность и скажут что это наша ракета. Прям как с Боингом. А мы их ещё защищаем от орды. Если бы не ЗСУ то свинособаки уже бы в Брюсселе в кафе срали.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:25 Ответить
а тепер пригадайте історію за часів кучми, коли був збитий Ту-154, бортовий номер RA-85693
і знову гнилий захід злякався звинуватити єдиного злочинця - російську хфедерацію і переконав кучму взяти провину на Україну
показать весь комментарий
16.11.2022 13:32 Ответить
А я читала десь, що то рашка уговорила кучму виручити братушків.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:55 Ответить
сша/озеро/даркон - у всіх одні й ті жгосподарі.
показать весь комментарий
16.11.2022 19:55 Ответить
Хто? Мосони?
показать весь комментарий
16.11.2022 21:38 Ответить
кому як.
хтось розуміє чому в 1934 знали про смартфони та фейсбуки. А хтось від голоду вмирав...
А хтось в день пам'яті ні разу свіку не поставив а тільки бухав та матюкав жону...
показать весь комментарий
17.11.2022 04:28 Ответить
Потрібно навіть не вв'язуватись в дискусію. А то - виправдовуємось. Шукаємо не докази винуватості РФ, а докази своєї непричетності. Це слабша позиція. РФ сказала: не знаємо! - крапка, значця, не вони
показать весь комментарий
16.11.2022 13:40 Ответить
Українці вже 9 місяців героїчно обороняють свою країну, а європа і далі продовжує боятись путіна. Звісно що ракети визнають українськими . а в доказ того знайдуть візитку Яроша на місці падіння.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:42 Ответить
А чого б це наше пво напрявлялось би в сторону Польші, а не назустріч летячим з іншого боку ракетам?
показать весь комментарий
16.11.2022 13:54 Ответить
від ракети ППО причіп мав би бути як решето. ні?
показать весь комментарий
16.11.2022 13:58 Ответить
Пока вопросов больше чем ответов.
С300 ПВО - какбэ у Украины нет версии земля-земля и не совсем понятно, если там осколки, на тот случай если отказала система самоликвидации и она таки взорвалась внизу.
Крылатая РФ - воронка слишком маленькая.
показать весь комментарий
16.11.2022 14:15 Ответить
Ракеты С300 применялись РФ для ударов по наземным целя - факт.
от Беларуси до места падения 120 км - тоже факт.
Тип ракеты еще ничего не доказывает надо разбираться.
показать весь комментарий
16.11.2022 14:25 Ответить
The village is on straight line
Grodno - Brest - Lviv.

Unusual:
Mass strike during the short daylight hours,
where non-radar air-defence could down rockets.

Late morning in Ukraine is early afternoon on Bali,
perhaps the G-20 still having lunch.

Why not attack during the hours from 00:00 to 04:00 Kijew time,
when very few people are on the
streets,
and could be killed accidentally ?

Perhaps that Russian rocket had a malfunction,
arriving too short of the target,
or not enough fuel due to a leak ?

If Russia attacks during busy hours
of the G-20 summit,
why not provoke NATO additionally,
using a little of Polish airspace ?
показать весь комментарий
16.11.2022 15:35 Ответить
 
 