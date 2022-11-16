Последствия падения ракеты в Польше: Работают правоохранители, собирают доказательства. ФОТО
Польские власти показали фото с места падения ракет в Пшеводуве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Полицейские эксперты, уголовное бюро совместно с другими службами подробно выясняют обстоятельства происшествия и собирают доказательства.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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в ракеті с-300 логіка роботи - розкидати шаром елементи, яку ушкодять корпус літючого на зустріч уламкам обʼєкту
Як би то не було:
1. вибухи слід кваліфікувати як нещасний випадок (для України) або неспрямований обстріл (якщо рашка)
2. винна все одно рашка, бо не будь війни, не було б смерті поляків (а українців тим більше)
Москва має бути зруйнована!
Как можно успеть за 3 сек сбить ракету?
Залетела она на 6 км на скорости 2000м/с
Если С-300 это
Бо бойова частина це головним чином маленькі металів елементи ураження що створюють вибух шрапнелевої хмари біля цілі. Тобто увесь причип мав би бути врешето..
Если есть
.
- Координати Львову: 49.8429°N, 24.0311°E
Координати точки прильоту двох ракет в Польщі, в результаті чого загинули двоє людей: 50.4501°N, 24.0311°E
Але ж ні, заспокойтеся, це треба розслідувати років 20.
Що скажете?
і знову гнилий захід злякався звинуватити єдиного злочинця - російську хфедерацію і переконав кучму взяти провину на Україну
хтось розуміє чому в 1934 знали про смартфони та фейсбуки. А хтось від голоду вмирав...
А хтось в день пам'яті ні разу свіку не поставив а тільки бухав та матюкав жону...
С300 ПВО - какбэ у Украины нет версии земля-земля и не совсем понятно, если там осколки, на тот случай если отказала система самоликвидации и она таки взорвалась внизу.
Крылатая РФ - воронка слишком маленькая.
от Беларуси до места падения 120 км - тоже факт.
Тип ракеты еще ничего не доказывает надо разбираться.
Grodno - Brest - Lviv.
Unusual:
Mass strike during the short daylight hours,
where non-radar air-defence could down rockets.
Late morning in Ukraine is early afternoon on Bali,
perhaps the G-20 still having lunch.
Why not attack during the hours from 00:00 to 04:00 Kijew time,
when very few people are on the
streets,
and could be killed accidentally ?
Perhaps that Russian rocket had a malfunction,
arriving too short of the target,
or not enough fuel due to a leak ?
If Russia attacks during busy hours
of the G-20 summit,
why not provoke NATO additionally,
using a little of Polish airspace ?