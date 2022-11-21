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Прокуратура Польщі проти участі українців у розслідуванні вибуху ракети, - Rzeczpospolita

ракета,польща

Польська прокуратура не погодиться долучити українську сторону до розслідування вибуху ракети в селі Пшеводув, унаслідок якого загинули двоє чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Rzeczpospolita.

"Такої юридичної можливості немає, і це суперечило б процедурі, не кажучи вже про інтереси слідства, в рамках якого розглядаються всі можливі версії, в тому числі і про те, що могла впасти зенітна ракета з України", - кажуть джерела видання, знайомі з ходом справи.

Як зазначається, викликає подив поведінка політиків, які вводять в оману громадськість, стверджуючи, що не лише українці, а й американці вже є фігурантами розслідування. Нічого подібного не відбувається.

Читайте також: Дуда про слова Зеленського щодо падіння ракети в Польщі: "Емоції зрозумілі. Це наша спільна трагедія"

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українські експерти працюють на місці трагедії у Польщі.

Водночас Якуб Кумох, голова міжнародного відділу канцелярії президента Польщі, повідомив, що у Пшеводуві працює польсько-американська слідча група, що українці також звернулися з проханням про доступ до розслідування.

"Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американського боку не буде, то такий доступ може бути наданий найближчим часом. Якщо на технічному рівні у слідчої групи не буде зауважень, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі", - сказав він.

Однак на місці не було американських експертів - їхня роль полягає у забезпеченні доступу до секретних матеріалів з системи AWACS.

Рішення про хід розслідування та його напрямки приймаються виключно польською прокуратурою. Навіть голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера визнав, що хоча участь українських спостерігачів можлива, це не означає, що вони братимуть участь у розслідуванні, пояснивши, що "це вимагає дотримання правосуддя та суміжних процедур".

Участь українців у слідстві була б можливою в рамках міжнародної слідчої комісії - але поки що вона не створена.

"Загинули польські громадяни. Розслідування проводиться польською прокуратурою та співпрацюючими з нею польськими службами. Наразі ведуться переговори щодо вироблення принципів співпраці, включаючи такі питання, як передача матеріалів або обмін свідченнями", - повідомляють джерела, близькі до слідства.

Також читайте: У Польщі поки не знають, звідки була запущена ракета, яка впала у Пшеводуві, - Моравецький

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали"навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Читайте також: Падіння ракети в Польщі - нагадування про нерозсудливість Путіна, - Остін

Автор: 

Польща (8632) розслідування (2279)


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Топ коментарі
+29
Хочу всім нагадати.
У Польщі впало ДВІ РАКЕТИ!
По попереднім даним, це були:
Російська Х-101 та українська С-300 (яка збила російську ракету).
Але завдяки "розслідуванню" схоже, російська ракета просто "випарилась" у невідомость.
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21.11.2022 12:50 Відповісти
+21
Перед тим, як таке писати, потрібно розібратися у суті. А суть така: пльське законодавство не передбачає участі іноземних слідчих органів у розслідуваннях на польській території стосовно польських громадян. Але іноземні органи можуть бути спостерігачами у таких розслідуваннях. Поляки не будуть задля одного розслідувпння змінювати законодавство, чи поступатися суверенітетом.ю, плюючи на власні закони. До речі, вмериканці теж не беруть участь у розслідувпнні, а лише надають інформацію, отриману від власної системи Глобалхоук. Так що зрада відміняється.
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21.11.2022 12:53 Відповісти
+15
Нато сциць... не бійтеся, Україна Вас захистить.
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21.11.2022 12:54 Відповісти
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байден сказал-украинская и точка!
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21.11.2022 12:38 Відповісти
У твоїй голові, рашисте твердження Байдена "Немає підтвердження , що російська" та "Українська" - тотожні ? Ти геть тупий
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21.11.2022 12:44 Відповісти
всмокчи: Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони. Джерело:
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21.11.2022 12:46 Відповісти
Розвели бла бла бла

Що там розслідувати

2 Вибухи

1 в повітрі, спрацювало про

2 бойова частина російської ракети пішла в піке на територію Польщі

НАТО помахало пальчиком агресору, ви акуратніше не треба нас провокувати.
Все тема закрита
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21.11.2022 12:58 Відповісти
Приблизно так в 37-38 роках бiльшiсть справ й розслiдували..
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21.11.2022 14:13 Відповісти
Як вже відомо, кацапи навмисно били по Польщі, що наше ППО збили кацапську ракету, то полякам скоріш за все пощастило. Розслідувати треба куди саме кацапи били, це можна визначити дослідивши залишки кацапської ракети.
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21.11.2022 14:47 Відповісти
А причину "вибуху української ракети" Байден тобі вже повідомив? Може буть і версія щодо пошкодження українською ракетою російської крилатої, яке збило її з курсу І саме тому вона впала на польській території! Там ще розбираться і розбираться! Один збір уламків може не один тиждень зайнять! У нас колись МіГ упав - так два тижні по територоії уламки збирали Мусили кликать саперів з металошукачами бо були піщані грунти з болотянкою А потім ще тиждень в ангарі ті уламки розкладали - щоб розібраться у причинах катастрофи
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21.11.2022 13:01 Відповісти
сразу после прилета ракеты AP по заявлению представителя разведки США сообщило что ракета была пущена из рашки. Следят за территорией Аваксы и спутники. Поляки хотели иницировать 5 статью устава НАТО. Потом резко изменили тему после мычания байдена что ракета может принадлежать кому угодно. сейчас неумелая попытка свалить на Украину то что сделала расейка.
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21.11.2022 22:56 Відповісти
Клоуне , будь-ласка , наступного разу читай першоджерело

Але ти вже в спамі, а одже тебе оцінили гідно
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21.11.2022 13:57 Відповісти
<утверждая, что не только украинцы, но и американцы уже являются фигурантами расследования.> Источник:

Vo dajut omerigancy kliatyja, - zaxopili dva diuima bialarusskix bolot, ta puliajut ottudovo po Polsce ukrainskimi mežkontinentalnymi balističeskimi raketami 7-go pokolenija... A štob nixta ne dogodalsia.
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22.11.2022 06:31 Відповісти
До байдена є довіра, а до твого ***** немає жодної довіри, різницю вловив?
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21.11.2022 12:56 Відповісти
А трусеки семейные он покрутил ?
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21.11.2022 13:08 Відповісти
Слабаки
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21.11.2022 12:39 Відповісти
За такою логiкою, кацапи й не повиннi були надавати полякам доступ до справи про авiатрощу пiд Смоленськом...Чого тодi скиглили..
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21.11.2022 14:19 Відповісти
Ви мабуть не дочитали до кінця статтю. Треба створювать міжнародну групу експертів, тоді допускаються члени оговорених країн, поки такої групи не створено. Ніякої зради немає. Це справа не одного дня. То з дивана все дуже скоро і "правильно" вирішується. Вибачте, це без образ вас особисто.
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21.11.2022 14:25 Відповісти
Міжнародну групу експертів потрібно було створити на наступний день після вибухів ракет.Те що це не було зроблено, лише підверджує теорію зради,як і заява Байдена про українську ракету, без будь-якого розслідування.
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21.11.2022 22:15 Відповісти
Джерела, знайомі з ходом справи! Ви що серйозно? Такі справи ніяким джерелам не передають.
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21.11.2022 12:41 Відповісти
Пурга
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21.11.2022 12:47 Відповісти
Хочу всім нагадати.
У Польщі впало ДВІ РАКЕТИ!
По попереднім даним, це були:
Російська Х-101 та українська С-300 (яка збила російську ракету).
Але завдяки "розслідуванню" схоже, російська ракета просто "випарилась" у невідомость.
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21.11.2022 12:50 Відповісти
Цікаво, куди кацапня била, що так близько до Польщі. Хоча я вважаю, що орки спровокували таку ситуацію навмисно.
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21.11.2022 12:53 Відповісти
Куди била, відомо з першого ж дня. Широта -- ТЕЦ у Києві, довгота -- ТЕЦ (чи ТЕС) у Львові.
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21.11.2022 14:55 Відповісти
tupaja raketčika z Tyvy, či z Buriatiji poputala širotu s dovgotoju. Elementarno, Watson.
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22.11.2022 06:35 Відповісти
ще невідомо, що б було, якби наша її не збила
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21.11.2022 12:54 Відповісти
Причеп до каруци був би цiлий...
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21.11.2022 14:24 Відповісти
Цікаво який гешефт байдена і керівництва польщі що так завзято прикривають злочини рф в даному випадку.
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21.11.2022 13:01 Відповісти
Гешефт явний - НАТО боіться як вогню прямого зіткнення з росією, Столтенберг неодноразово заявляв, що першочергова задача НАТО - не допустити участі у війні з рашкою.
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21.11.2022 13:11 Відповісти
Боятися i запобiгти - це трошки рiзнi понятия..
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21.11.2022 14:26 Відповісти
Бояться... от і запобігають.
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21.11.2022 22:17 Відповісти
На жаль, Ларисо, більше схоже на те, що бояться.
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22.11.2022 09:53 Відповісти
Україно, позичіть братській Hаті хоч 10 відсоток вашої хоробрості.
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22.11.2022 06:39 Відповісти
дай пруф ХОЧ ОДИН
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21.11.2022 15:53 Відповісти
Перед тим, як таке писати, потрібно розібратися у суті. А суть така: пльське законодавство не передбачає участі іноземних слідчих органів у розслідуваннях на польській території стосовно польських громадян. Але іноземні органи можуть бути спостерігачами у таких розслідуваннях. Поляки не будуть задля одного розслідувпння змінювати законодавство, чи поступатися суверенітетом.ю, плюючи на власні закони. До речі, вмериканці теж не беруть участь у розслідувпнні, а лише надають інформацію, отриману від власної системи Глобалхоук. Так що зрада відміняється.
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21.11.2022 12:53 Відповісти
то варіант - а присутність й ознайомлення?
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21.11.2022 12:55 Відповісти
Так про це і йдеться. Саме присутносиі і ознайомлення поляки не забороняють. Українці були допущені на місце події і оглянули уламки ракети. Недопуск до розслідування означає, що сторона не може бути учасником процесуально. Тобто проводити процесуальні дії і робити висновки.
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21.11.2022 12:59 Відповісти
ну то все одно частина процесуальних дій, там інше - які висновки та комісія зробить, что чорне+біле=сіре..

але тут інше. пофігу на висновки (намалювати можна що завгодно, а у нас є власна думка), а де пшековське хвалене ППО від НАТИ??
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21.11.2022 13:06 Відповісти
Не плутайте звичайне ознайомлення з місцем події чи речовими доказами і їх процесуальне оформлення в якості доказів по справі Ви коли-небудь тримали а руках хоч одни протокол? А там в самому початку пишеться посада слідчого чи іншої процесуальної особи і вказується на підставі якої норми права він здійснює цю процесуальну дію! Питання:
1) чиї норми права діють на території Польщі?
2) На якій підставі діятиме український слідчий?
3) Яку процесуальну значимість будуть мать подібні докази?
Вас будь-який суддя чи адвокат з прокурором висміють!
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21.11.2022 13:20 Відповісти
Ви знаєте, до війни працювала в одній організації. Пов'язана з безпекою руху. Чомусь не висміювали.
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21.11.2022 13:26 Відповісти
Та ну! І слідчі виїжджали в іншу країну та виконували слідчі дії? Для цього існує спеціальна процедура - "окреме доручення" Коли слідчий направляє спеціальне доручення у слідчий орган іншої країни для вчинення відповідних слідчих дій Керівник цього органу доручає своєму підлеглому проведення відповідної слідчої діяльності Ця дія вчиняється у відповідності з чинним законодавством країни де ця дія проводиться На підставі ЧИЙОГО законодавства там будуть працювать українські слідчі? Адже вони НІХТО на території Польщі!
Людей не смішіть!
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21.11.2022 13:38 Відповісти
Вам довго розповідати все одно не зрозумієте. Якщо коротко і прост, поляки не можуть зьивпти ракети над українською територією. А чемез швидкість ракети не допустити її падіння ща 6 км від кордону можна було лише збивши цю ракету десь над Львівською областю. Так зрозуміло?
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21.11.2022 13:21 Відповісти
Ну так, сексизм він такий. Я вже тут писала - зробила б чоловічий нік, десь понакидала крутої інфи про себе - зневажливого відношення не було б.
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21.11.2022 13:28 Відповісти
Неправда!!! Ніколи не був сексистом! Непоінформованість не має статі. Як і некомпетентність та ідіотизм. Стосовно статей. У чоловіків є свої сильні сторони, у жінок - свої. Це через те, що в одних краще працює права півкуля, у інших - ліва. Якщо він і вона - ідіоти і поборюють одне одного, то це біда, якщо ж не ідіоти і доповнюють одне одного - то весь світ є їхнім.
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21.11.2022 13:33 Відповісти
не так не пішіть зневажливих постів - бо не тільки Ви вмієте писати у стилі - я б розповів, але ти не зрозумієш.

не треба думати - що Ви є істина в останній інстанції.
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21.11.2022 13:37 Відповісти
А КПК України відкрить і почитать важко? Ми Вам пишемо про слідство, саме опираючись на його норми!
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21.11.2022 13:41 Відповісти
Ось цікаво, ким працювала ця мадам з такими знаннями процесу <в одній організації. Пов'язана з безпекою руху.> Буфети у тих організаціях напевно є?
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22.11.2022 06:46 Відповісти
Ну чому відразу "у буфеті"? Могла працювать у якійсь страховій компанії, що займалася справами, пов"язаними з оформленням страхових полісів за кордоном Наприклад - для "дальнобоїв" Але ж це далеке навіть від ЦПК (про КПК вже й мови нема) Навіть при цивільному судочинстві розслідування ведеться правоохоронним органом тієї держави, на території якої сталася ДТП
А страховщики тільки користуються підготовленими поліцією та експертами документами
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22.11.2022 09:28 Відповісти
НУ НУ .слідами орбана починають ходити гидко все це. вилазить гниль лиш би не на путіна.
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21.11.2022 13:05 Відповісти
Та це ж для "більшості - "китайська грамота" Що таке "дія законодавства у просторі" їм не відомо! Я кілька років тому пробував пояснить одному поняття "екстериторіальність" так він мені ТАКОГО понаписував!
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21.11.2022 13:05 Відповісти
Ну ваащето и правильно, что не дают самолёт президента
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21.11.2022 13:11 Відповісти
У даному випадку це не суперечить міжнардним нормам. Тому власне поляки пішли іншим шляхом і таки довели і без самольота, що його збили кацапи.
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21.11.2022 13:23 Відповісти
Чому ця комісія не була створена на наступний день після ракетного удару? Я думаю що нема бажання створювати таку комісію,і вона не буде створена. Мабуть для цього існують важливі причини.Незалежно від результатів розслідування,Байден був би правий - ракета українська. "Участь українців у слідстві була б можливою в рамках міжнародної слідчої комісії - але поки що вона не створена." Джерело:
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21.11.2022 22:38 Відповісти
следователей не надо посылать. послать надо специалистов которые могут отличить украинские обломки ракеты от росийской. собственно и поляки могут это сделать. теперешня шумовая завеса исключительно для сокрытия информации о взорвавшейся X101. теперь ,правда, уже поздно можно никого не посылать.
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21.11.2022 23:01 Відповісти
Проти, тому що Єрмак пошле туди агентуру ФСБ або провокаторів, які тільки нас посварять із цивілізованим світом. Мені це цілком зрозуміло.
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21.11.2022 12:53 Відповісти
Нато сциць... не бійтеся, Україна Вас захистить.
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21.11.2022 12:54 Відповісти
Якщо ракета українська,то участь слідчої групи з Україні цілком необхідна.Але якщо вони починають віляти,то ясно що не хочуть,щоб світ дізнався,що НАТО обісрався.І злякалися підтвердити,що ракета москви.І показати московитам свою слабкість.У німеччини немає снарядів на мілліарди евро,запчастин,танки в жахливому стані.У НАТО закінчується зброя,при тому що вони не так багато її і дали.Це мильна бульбашка.Роками недофінансована Европою в першу чергу.Пам'ятаю Трамп(без поваги) пригрозив що припинить членство Америки,бо німеччина в першу чергу,і інші країни вкладали гроші недостаньо в бюджет Альянса.А левова частка фінансування була на США
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21.11.2022 12:55 Відповісти
Не мели дурниць! Вибух стався на території Польщі З якого це переляку поляки повинні допускать туди українських слідчих якщо то - ЇХ територія? Це називається порушенням суверенітету держави! Це - слідчі дії! І за чиїми законами українці повинні їх проводить? Польськими? Чи українськими?
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21.11.2022 13:10 Відповісти
За неделю уже можно поднять пердаки и назвать номер рокеты и имена трупаков?
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21.11.2022 13:14 Відповісти
А ти думаєш що "рокета" вся власними номерами розписана? Там номер стоїть у чітко визначеному місці - згідно з нормативними вимогами, встановленими заводом-виробником І про це може буть відомо лише тим людям що цю "рокету" зробили які її зберігали чи підвішували до літака чи заряджали в пускову установку Він може навіть буть невідомим самому льотчику чи командиру пускового комплексу що здійснив пуск І звідки тобі відомо, що саме цей елемент зберігся і його уже знайшли? А що тобі дадуть імена "трупаков"?
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21.11.2022 13:29 Відповісти
Nuuu, pane Jar,
koli trupaki v polskoj derevne razgliaduvali špili-vili, jak te dvoe moskaljskix špigunov,
to likvidacija svoix zasvečennyx agentov moskaljskoju roketoju, jak odna z versij, mae pravo žiti.
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22.11.2022 06:52 Відповісти
спецов пусть Украина пошлет, которые следакам могут доказать обломки какой ракеты в Польше. однако идея другая сокрыть удар росеянской ракеты чтобы НАТО не имело необходимости вмешиваться в войну.
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21.11.2022 23:05 Відповісти
Яких саме "спецов"? У поляків немає своїх ракетчиків? Потрібно буде - звернуться Раз не звертаються - значить, не бачать потреби Може, ще й не всі уламки зібрали, щоб проводить експертне дослідження І нічого створювать " змову" там, де її немає!
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22.11.2022 04:41 Відповісти
Опачки, а чому це
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21.11.2022 12:57 Відповісти
Нуууу... Пан розм'є, же... ))))
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21.11.2022 13:13 Відповісти
Альянс веде постійний моніторинг повітряного простору України завдяки літакам AWACS. https://defence-ua.com/news/scho_vidbuvalos_u_nebi_polschi_pid_chas_raketnoji_ataki_chomu_nato_tochno_mozhe_znati_vse-9666.html Ще десь читала, що на розслідування таких випадків дається 48 годин, тим більше, що все проглядається і з космосу теж, а тут вже неділя пройшла. Мені здається, що всі все знають (крім України), просто зараз знаходять формулювання як вийти з цієї ситуації, щоб "не втратили обличчя" ні Україна, ні США, ні НАТО. Чи не з метою узгодження тексту (у тому числі) до нас приїзджав Сунак?
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21.11.2022 12:58 Відповісти
Через Польщу в Украину идут грузы и военные и гуманитарные... путлеру нужно поссорить Польшу и Украину любой ценой...под любым Соусом...
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21.11.2022 12:58 Відповісти
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21.11.2022 12:59 Відповісти
Rostyslav Komarnytsky , маячню не треба писати, а як США потрапили в вашу струмку теорію
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21.11.2022 13:01 Відповісти
Координаты воронки в Пшеводуве находятся идеально точно на широте Киева и долготе Львова. В математике не бывает таких совпадений. Когда русня вбивала координаты цели - произошла человеческая ошибка.
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21.11.2022 13:01 Відповісти
Бредовая теория на мой взгляд, так как город Львов или Киев это не точка с координатами, а кацапы целятся в подстанции
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21.11.2022 13:05 Відповісти
не только в подстанции. а и по ЖД и по любому объекту критической инфраструктуры. если провести две прямые линии от воронки в Пшеводуве вертикально по той же широте до миилисекунды через Киев и горизонтально по долготе через Львов , то точно можно понять куда целилась русня в Киеве. Да и во Львове есть понимание куда должна была прилететь ракета Х101
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21.11.2022 13:37 Відповісти
u buriatskoj raketčika v 6-om klasse byla dvoika po geografiji. Vot i vesj rasklad.
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22.11.2022 06:56 Відповісти
Если ракета все же біла кацапской, то я могу предположить только один более менее вменяемый вариает для НАТО почему дело стоит замять. Вариант состоит в том, что в НАТО знают, что кацапские ракеты, по крайней мере высокоточные и которые труднее всего перехватывать у кацапов на исходе и таким образом кацапы пытаются таки выйти на диалог с НАТО и заключить большую сделку. То есть нужно не поддаватся на это и прежить возможно еще один-два подобных инцидента, а потом кацапы кроме как нескольких десятков ракет раз в нсколько месяцев запускать не смогут, а стаким количество справится украинская ПВО
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21.11.2022 13:02 Відповісти
А вторую ракету уже никто и не ищет
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21.11.2022 13:02 Відповісти
Первая Мировая война началась с убийства экс-герцога... Вторая Мировая началась с захвата и раздела Польши между двумя Негодяями... Гитлером и Сралиным...
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21.11.2022 13:06 Відповісти
С операции"Консервы", инсценировки СС нападению Польши на немецкую р/ст в городе Глайвиц,и пошла ВМВ..Пшеводув наших дней не что подобное от путлера..
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21.11.2022 19:46 Відповісти
Ясно. Ліш би нєбило вайни.
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21.11.2022 13:10 Відповісти
Яр Холодний , Вы же вроде здравомыслящий человек ,от вас такую дичь не ожидал . Ще раз пояснюю, ракета ППО вкривається тільки у повітрі. За винятком, випадку, у час перевантаження . Це по перше , в час взриву летить шрапнель навколо По друге, перше повідомлення було про дві ракети Х-101 о Х-55. До речі така ситуація була в часи Чорнобиля, , з ранку повідомили, про аварію, а потім на 4-ри доби усе було мовчки
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21.11.2022 13:13 Відповісти
А хто сказав що та "шрапнель" знищує крилату ракету прямо у місці вибуху боєголовки ракети ППО? Що таке "балістична траєкторія" тобі відомо? Он - вчені саме її планують для зміни траєкторії небезпечних астероїдів А ракета могла буть уражена шрапнеллю лише частково і могла після ураження пролетіть ще купу кілометрів
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21.11.2022 13:47 Відповісти
Взрываєтся
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21.11.2022 13:14 Відповісти
26 Ноября 1939 года чтобы начать войну с Финляндией советские бараны обстреляли деревушку Майнила...погибло и ранено 7 солдат кремлевского Вермахта...в газетах пошел резкий осуждам-с финских фашистов...а на рассвете 30 ноября начались авианалеты не все города Финляндии..миллионы тонн авиабомб обрушить с невиданной жестокостью..
Но это совсем другая история...
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21.11.2022 13:15 Відповісти
можливо друга ракета була американською а не українською?
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21.11.2022 13:33 Відповісти
Полякам відніше,ну не хочуть вони допускати до себе ефесбешную агентуру Єрмака и хрипатого гундосого поца.
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21.11.2022 13:36 Відповісти
але словоблудіє....
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21.11.2022 13:59 Відповісти
ти диви, яка принциповість!

де ж вона була під час розслідування вбивства президента Польщі з членами уряду під Смоленськом?
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21.11.2022 14:23 Відповісти
тому що від С-300 "залишається" воронка діаметром 20 м і глибиною 5 м, і зі слів рослідувачів це вибухнуло пальне цієї ракети, договорняк у всій його красі
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21.11.2022 14:28 Відповісти
Воронка очень напоминает взрыв крылатой ракеты. А рядом трактор явно не посечен фугасным зарядом как борт MH17. Мутная история.
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21.11.2022 14:29 Відповісти
"Фугасний заряд" не "січе" а розриває вибухом На те він і "фугас" Зенітні ракети мають в основному осколочну бойову частину От вона якраз і "січе" осколками корпус ЛА
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21.11.2022 16:58 Відповісти
Аналогічно - "Такої юридичної можливості немає, і це суперечило б процедурі, не кажучи вже про інтереси слідства, в рамках якого розглядаються всі можливі версії, в тому числі і про те, ((((Україні заборонити виданий дозвіл на ексгумаційні роботи для поляків, ))))
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21.11.2022 15:00 Відповісти
Ну это логично. Россию-то тоже не допустили до расследования по части взрывов на "потоках" как раз по сходной причине. А иначе двойные стандарты будут.
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21.11.2022 15:21 Відповісти
не хочуть бо все вже рішено Вашингтоном. Інцидент рішили замяти бо "путін нападе на нато".
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21.11.2022 15:52 Відповісти
Блазень СКАЗАВ ПРАВДУ--ЦЕ була НЕ НАША РАКЕТА! Це була ракета кацапська! І летіла вона в сторону ВАРШАВИ! ПРОСТО ППО Польщі і НАТО її ПРОГАВИЛИ! Це зараз вони вже підтягують ППО до границі з Україною, а ВЧОРА ТАМ БУЛО БЕЗ ППО ПОЛЬЩІ І НАТО! Іншими словами кацапська РАКЕТА ПРОСТО ЛЕТІЛА СОБІ В СТОРОНУ ВАРШАВИ, а наші ППО просто її підбили і ракета кацапська ПРОСТО ЩЕ ПРОЛЕТІЛА 7 км на територію Польщі і вже там вибухнула вдарившись об землю!!!!!!!!! Не знаю чи знали про цей прокол поляки, але американці вже точно знали!Не дуже велика відстань, нульові втрати -- що там двійко поляків!--надавили на ДУДУ, і списали на Україну! Ми ж вас підтримуємо! На війні все може бути! А блазня НЕ ПОІНФОРМУВАЛИ-- бо там куча всяких там єрмаків-- все зразу кацам зілльють! Був би Порошенко ПРЕЗИДЕНТ-- йому би Байден позвонив і все пояснив, що за двох поляків НАТО ВІЙНУ НЕ ПОЧИНАЮТЬ!
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21.11.2022 18:00 Відповісти
прямому учаснику інцидента відмовляють в розслідуванні....
ну не повинні ми чогось знати
і як каже моя дружина, якась мутна ця війна...
бо зброї дають щоб не програли, але щоб і не виграли
вздовж кордону на відстані 15-40км, десятки російських ТЕС НПЗ, котелень та водозаборів для міст та смт.
чому не б,ємо по них?
хто дав таку вказівку і для чого?????
щоб ***** не нервувало???
бояться *****вської ядерки???
от тому питаннь більше чим відповідей..а
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21.11.2022 18:40 Відповісти
a skilky potribno shob Rasha lyudey vbyla yaderkamy? 400K? 1 Million? ☢ Todi USA i EUropa zakydayut Rashu raketamy chy ni?
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21.11.2022 19:59 Відповісти
Кто такая Кулеба? Ляполка зелёная
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21.11.2022 18:53 Відповісти
prosto ne hochut shob bula vykryta brehnya. Vzhe v pershi chasy pislya padinnya rakety Brytanski mass-media govoryly sho to vpala raketa Moskvy, a potim NATO peressalo i vyrishylo ne sipatysya.
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21.11.2022 19:57 Відповісти
Видно, що Кацапія кинула великі сили своїх тролів, щоб посварити Україну з Польщею. Сволочі зі шкіри вилазять, за Пригожинські гроші брешуть як собаки...
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21.11.2022 20:21 Відповісти
В технічну групу українців допустять на рівні експертів за згодою америкосів, але в юридичну площину ні. Суверенітет права. Та і допускати крохоборів з ДБР, які зразу ж побіжать доповідати агенту ФСБ Кувшинову, не можна.
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21.11.2022 21:06 Відповісти
 
 