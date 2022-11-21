Прокуратура Польщі проти участі українців у розслідуванні вибуху ракети, - Rzeczpospolita
Польська прокуратура не погодиться долучити українську сторону до розслідування вибуху ракети в селі Пшеводув, унаслідок якого загинули двоє чоловіків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Rzeczpospolita.
"Такої юридичної можливості немає, і це суперечило б процедурі, не кажучи вже про інтереси слідства, в рамках якого розглядаються всі можливі версії, в тому числі і про те, що могла впасти зенітна ракета з України", - кажуть джерела видання, знайомі з ходом справи.
Як зазначається, викликає подив поведінка політиків, які вводять в оману громадськість, стверджуючи, що не лише українці, а й американці вже є фігурантами розслідування. Нічого подібного не відбувається.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що українські експерти працюють на місці трагедії у Польщі.
Водночас Якуб Кумох, голова міжнародного відділу канцелярії президента Польщі, повідомив, що у Пшеводуві працює польсько-американська слідча група, що українці також звернулися з проханням про доступ до розслідування.
"Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американського боку не буде, то такий доступ може бути наданий найближчим часом. Якщо на технічному рівні у слідчої групи не буде зауважень, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі", - сказав він.
Однак на місці не було американських експертів - їхня роль полягає у забезпеченні доступу до секретних матеріалів з системи AWACS.
Рішення про хід розслідування та його напрямки приймаються виключно польською прокуратурою. Навіть голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера визнав, що хоча участь українських спостерігачів можлива, це не означає, що вони братимуть участь у розслідуванні, пояснивши, що "це вимагає дотримання правосуддя та суміжних процедур".
Участь українців у слідстві була б можливою в рамках міжнародної слідчої комісії - але поки що вона не створена.
"Загинули польські громадяни. Розслідування проводиться польською прокуратурою та співпрацюючими з нею польськими службами. Наразі ведуться переговори щодо вироблення принципів співпраці, включаючи такі питання, як передача матеріалів або обмін свідченнями", - повідомляють джерела, близькі до слідства.
Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали"навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.
Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.
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Що там розслідувати
2 Вибухи
1 в повітрі, спрацювало про
2 бойова частина російської ракети пішла в піке на територію Польщі
НАТО помахало пальчиком агресору, ви акуратніше не треба нас провокувати.
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Але ти вже в спамі, а одже тебе оцінили гідно
Vo dajut omerigancy kliatyja, - zaxopili dva diuima bialarusskix bolot, ta puliajut ottudovo po Polsce ukrainskimi mežkontinentalnymi balističeskimi raketami 7-go pokolenija... A štob nixta ne dogodalsia.
У Польщі впало ДВІ РАКЕТИ!
По попереднім даним, це були:
Російська Х-101 та українська С-300 (яка збила російську ракету).
Але завдяки "розслідуванню" схоже, російська ракета просто "випарилась" у невідомость.
але тут інше. пофігу на висновки (намалювати можна що завгодно, а у нас є власна думка), а де пшековське хвалене ППО від НАТИ??
1) чиї норми права діють на території Польщі?
2) На якій підставі діятиме український слідчий?
3) Яку процесуальну значимість будуть мать подібні докази?
Вас будь-який суддя чи адвокат з прокурором висміють!
Людей не смішіть!
не треба думати - що Ви є істина в останній інстанції.
А страховщики тільки користуються підготовленими поліцією та експертами документами
koli trupaki v polskoj derevne razgliaduvali špili-vili, jak te dvoe moskaljskix špigunov,
to likvidacija svoix zasvečennyx agentov moskaljskoju roketoju, jak odna z versij, mae pravo žiti.
Но это совсем другая история...
де ж вона була під час розслідування вбивства президента Польщі з членами уряду під Смоленськом?
ну не повинні ми чогось знати
і як каже моя дружина, якась мутна ця війна...
бо зброї дають щоб не програли, але щоб і не виграли
вздовж кордону на відстані 15-40км, десятки російських ТЕС НПЗ, котелень та водозаборів для міст та смт.
чому не б,ємо по них?
хто дав таку вказівку і для чого?????
щоб ***** не нервувало???
бояться *****вської ядерки???
от тому питаннь більше чим відповідей..а