Потрібно посилити санкційний тиск на РФ, - Фіала

Фіала про посилання санкцій проти РФ

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала вважає, що на РФ потрібно посилити санкційний тиск після переговорів у Туреччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Radio Prague International.

Таку заяву Фіала озвучив після саміту Європейської політичної спільноти. Вона стала реакцією на прямі переговори між українською та російською делегаціями, які не призвели до припинення вогню.

"Якщо Росія діє так, як вона діє, наш тиск має посилитися", – сказав Фіала.

За його словами, подальші санкції - це має бути пакет, який "чітко продемонструє, що європейські країни не готові миритися з тим, що робить Росія і як вона підходить - або не підходить - до мирних переговорів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія на переговорах в Стамбулі вимагала, щоб Україна визнала окупацію та відмовилася від стягнення репарацій, - Bloomberg

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

Потрібно терміново!
Рашка вбиває щодня!!!
Щонеділі має десятки доказів що таке поводження не карається
показати весь коментар
17.05.2025 14:29 Відповісти
Гарна заява. Головне , що Чехія не тільки санкціями це робить ,але і ділом - розвиваючи власне ВПК ударними темпами. Хотілося б щоб уся ЄС рівнялася на них
показати весь коментар
17.05.2025 14:39 Відповісти
Чехія ще нам регулярно поставляє снаряди і давно вже перекрила снарядний голод. Якби 6 ефективних менеджера так займалися нашою обороною, як нею займаються чехи, то проблем було б в десять разів менше.
показати весь коментар
17.05.2025 18:33 Відповісти
Бла бла бла, рыжий ***** опять сказал что на переговорах тяжело с зеленским, а не с путиным, вы ***** начните ******** показывать что, мир многополярный и можно обоим *** в рот засунуть! Китай доказал, русня уже сосет, а трампу по губах провели!
показати весь коментар
17.05.2025 14:43 Відповісти
Потрібно замочити ***** і проблеми не стане
показати весь коментар
17.05.2025 14:53 Відповісти
Будемо, плануємо, треба і ще 1000 нових і старих та перевірених гасел в новому пакеті допомоги Україні...
показати весь коментар
17.05.2025 15:28 Відповісти
Потрібно посилити санкційний тиск на РФ, а саме - заборонити російським ведмедям пити горілку з гранованої склянки і грати потім на балалайці.- Фіала
показати весь коментар
17.05.2025 16:58 Відповісти
 
 