РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9728 посетителей онлайн
Новости Переговоры в Турции
534 7

Нужно усилить санкционное давление на РФ, - Фиала

Фиала о введении санкций против РФ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что на РФ нужно усилить санкционное давление после переговоров в Турции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Radio Prague International.

Такое заявление Фиала озвучил после саммита Европейского политического сообщества. Оно стало реакцией на прямые переговоры между украинской и российской делегациями, которые не привели к прекращению огня.

"Если Россия действует так, как она действует, наше давление должно усилиться", - сказал Фиала.

По его словам, дальнейшие санкции - это должен быть пакет, который "четко продемонстрирует, что европейские страны не готовы мириться с тем, что делает Россия и как она подходит - или не подходит - к мирным переговорам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия на переговорах в Стамбуле требовала, чтобы Украина признала оккупацию и отказалась от взыскания репараций, - Bloomberg

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

Автор: 

россия (96939) санкции (11769) Фиала Петр (87)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно терміново!
Рашка вбиває щодня!!!
Щонеділі має десятки доказів що таке поводження не карається
показать весь комментарий
17.05.2025 14:29 Ответить
Гарна заява. Головне , що Чехія не тільки санкціями це робить ,але і ділом - розвиваючи власне ВПК ударними темпами. Хотілося б щоб уся ЄС рівнялася на них
показать весь комментарий
17.05.2025 14:39 Ответить
Чехія ще нам регулярно поставляє снаряди і давно вже перекрила снарядний голод. Якби 6 ефективних менеджера так займалися нашою обороною, як нею займаються чехи, то проблем було б в десять разів менше.
показать весь комментарий
17.05.2025 18:33 Ответить
Бла бла бла, рыжий ***** опять сказал что на переговорах тяжело с зеленским, а не с путиным, вы ***** начните ******** показывать что, мир многополярный и можно обоим *** в рот засунуть! Китай доказал, русня уже сосет, а трампу по губах провели!
показать весь комментарий
17.05.2025 14:43 Ответить
Потрібно замочити ***** і проблеми не стане
показать весь комментарий
17.05.2025 14:53 Ответить
Будемо, плануємо, треба і ще 1000 нових і старих та перевірених гасел в новому пакеті допомоги Україні...
показать весь комментарий
17.05.2025 15:28 Ответить
Потрібно посилити санкційний тиск на РФ, а саме - заборонити російським ведмедям пити горілку з гранованої склянки і грати потім на балалайці.- Фіала
показать весь комментарий
17.05.2025 16:58 Ответить
 
 