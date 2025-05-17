Нужно усилить санкционное давление на РФ, - Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что на РФ нужно усилить санкционное давление после переговоров в Турции.

Такое заявление Фиала озвучил после саммита Европейского политического сообщества. Оно стало реакцией на прямые переговоры между украинской и российской делегациями, которые не привели к прекращению огня.

"Если Россия действует так, как она действует, наше давление должно усилиться", - сказал Фиала.

По его словам, дальнейшие санкции - это должен быть пакет, который "четко продемонстрирует, что европейские страны не готовы мириться с тем, что делает Россия и как она подходит - или не подходит - к мирным переговорам".

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.