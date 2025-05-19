МЗС Китаю про перемовини в Стамбулі: Сподіваємось на продовження роботи над мирною угодою

Китай виступає за укладення справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди про завершення війни в Україні шляхом діалогу та переговорів.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи переговори у Стамбулі минулої п’ятниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Її, зокрема, запитали про специфічну манеру їх ведення росіянами, які висували ультиматуми та погрожували воювати нескінченно й окупувати ще більше української землі.

"Я не знайома з деталями того, про що ви запитуєте", - сказала Мао про недипломатичну поведінку російських представників у Стамбулі.

Водночас вона наголосила, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР називають війну Росії проти України. - Ред.) є послідовною та чіткою.

"Ми сподіваємося, що всі відповідні сторони продовжать працювати над укладенням справедливої, довгострокової і обов’язкової мирної угоди шляхом діалогу та переговорів, що зрештою дозволить досягнути політичного врегулювання конфлікту", - заявила речниця зовнішньополітичного відомства.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбулу українську делегацію на переговори із російською стороною.

РосЗМІ згодом повідомили, що переговори делегацій України та РФ у Стамбулі перенесено на 16 травня.

Ввечері 15 травня президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня.

16 травня у другій половині дня розпочалася зустріч української та російської делегацій за участі турецької сторони.

Менш як через дві години зустріч між делегаціями України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня завершилася.

