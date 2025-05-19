МИД Китая о переговорах в Стамбуле: Надеемся на продолжение работы над мирным соглашением

Китай выступает за заключение справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения о завершении войны в Украине путем диалога и переговоров.

Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин, комментируя переговоры в Стамбуле в прошлую пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ее, в частности, спросили о специфической манере их ведения россиянами, которые выдвигали ультиматумы и угрожали воевать бесконечно и оккупировать еще больше украинской земли.

"Я не знакома с деталями того, о чем вы спрашиваете", - сказала Мао о недипломатичном поведении российских представителей в Стамбуле.

В то же время она подчеркнула, что позиция Китая относительно "украинского кризиса" (так в КНР называют войну России против Украины. - Ред.) является последовательной и четкой.

"Мы надеемся, что все соответствующие стороны продолжат работать над заключением справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения путем диалога и переговоров, что в конечном итоге позволит достичь политического урегулирования конфликта", - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

РосСМИ впоследствии сообщили, что переговоры делегаций Украины и РФ в Стамбуле перенесены на 16 мая.

Вечером 15 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с РФ в Турции, запланированном на 15-16 мая.

16 мая во второй половине дня началась встреча украинской и российской делегаций с участием турецкой стороны.

Менее чем через два часа встреча между делегациями Украины, России и Турции в Стамбуле 16 мая завершилась.

