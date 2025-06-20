УКР
Атаки Ізраїлю на Іран є "зрадою дипломатії" та "воєнними злочинами", - МЗС Ірану на Раді ООН

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що військова операція Ізраїлю "Висхідний лев" є "зрадою дипломатії". Він звинуватив країну у "неспровокованій агресії" та порушенні міжнародного права.

Про це він сказав під час виступу перед Радою ООН з прав людини у Женеві, повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, атаки на "мирні ядерні об'єкти" Тегерана – це "серйозні воєнні злочини".

"Ізраїль розпочав неспровоковану агресію проти Ірану, що є грубим порушенням пункту 4 статті 2 Статуту ООН та зухвалим нехтуванням усіх принципів і правил, які відстоює ця Рада", - каже він.

За словами міністра, внаслідок ударів Ізраїлю загинули й були поранені сотні іранців. Удари, додав Аракчі, були завдані по житлових районах, лікарнях, медичних установах і навіть по будівлі МЗС.

"Ми сповнені рішучості захищати нашу територіальну цілісність та суверенітет усіма силами", - наголосив він.

Очікується, що 20 червня у Женеві глава іранського МЗС має провести переговори з європейськими колегами щодо ядерної та ракетної програм.

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

+25
Ось як воно забазікало. А надавати срані шахеди кацапам для обстрілу українських міст та селищ нічого? Персі як і росіянці брехливі потвори
показати весь коментар
20.06.2025 17:28 Відповісти
+15
Та невже? Що ж ви мовчали, коли почалась неспровокована аресія, ваших кремлівських друзів і захоплення Запорізької АЕС? Чи це інше?
показати весь коментар
20.06.2025 17:29 Відповісти
+15
А по суті? З часу приходу тих релігійних фанатиків до влади, у них "з кожного утюга" лунали погрози знищення Ізраїлю... Читав - у одному з міст Ірану встановлений символічний годинник, що відраховує час до здійснення цієї загрози. Всі терористичні формування, розташовані у сусідніх з Ізраїлем, країнах, отримували зброю та фінансування з двох основних джерел - Іран та Росія. (араби вжн зрозуміли, що це несе - тому в цей конфлікт не вплутуються). Це те саме, що постійно робить і Росія - стосовно своїх сусідів... Чи треба було чекать, поки ті "шизоїди" напхають у боєголовки своєї балістики, ядерні боєголовки, і почнуть жбурлять, розпочавши ядерну війну?
показати весь коментар
20.06.2025 17:35 Відповісти
Коментувати
Формально він правий.
показати весь коментар
20.06.2025 17:25 Відповісти
тоді по твоїй логіці і пуйло правий дурник
показати весь коментар
20.06.2025 17:29 Відповісти
Це якраз по логіці Ізраїлю ху-йло праве. Тому що риторика один в один - вони там щось сказали, косо подивились і тому ми їх бомбим. Бо можем...
показати весь коментар
20.06.2025 17:33 Відповісти
"Формально він правий"

чего же он не был формально правым когда оон засудило агрессию россии? иран тогда сделал морду кирпичем
показати весь коментар
20.06.2025 18:08 Відповісти
Ви можете волати, верещати, битися головою в стіну - це не змінить того формального факту що Ізраїль здійснив акт збройної агресії проти суверенної держави. Очевидно у нього були на то причини, але це не відміняє факту.
У кожного агресора завжди є привід. Причому стопроцентно-залізобетонний, на його думку.
Крім того Іран, як і кожна країна в світі, тепер має право розробляти ЯЗ - особливо після того як гаранти підтерлися БМ і Договором про нерозповсюдження. І хай робить.

Нмд кращим запобіжником проти ЯЗ у Ірана мало б бути ************* русні за напад на Україну.
А як ні, то ні...
показати весь коментар
20.06.2025 18:29 Відповісти
амеробевзь,менше їх фрі,гамбургерів і кока-коли з попкорном! ви,амери від цього не тільки гладшаєте,а й тупієте1 2 ядерді держави ,Амери та Ізраїль,напали на Іран з метою відібрати у нього ЯЗ,якої немає. у 95-му році,2 ядерні держави.Амери та Рашка,шантажем,погрозами та підкупом відібрали у 2 мудаків Кравчука та Кучми укрЯЗ. тепер ми бачимо наслідки. але у Ірана немає ЯЗ! очевидно ви,амери,та сіоністи шукають просто казус беллі щоб скинуть мул і заволодіти нафто-газовими родовищами Ірану...ти хоч щось з цього зрозумів,жертва хот-догів та попкорну?
показати весь коментар
20.06.2025 18:52 Відповісти
Я не люблю Ізраїль. Але за останні два роки Іран двічі атакував євреїв сотнями ракет. Дочекався отвєтки, а тепер скиглять.
показати весь коментар
20.06.2025 17:31 Відповісти
Для мене вони обоє-рябоє...

Особливо після цього.

показати весь коментар
20.06.2025 17:34 Відповісти
Еге ж. Це остання користь від ООН. Голосування чітко показують, хто за кого мазу тягне.
показати весь коментар
20.06.2025 17:44 Відповісти
Іран утримався, Ізраїль проти...
показати весь коментар
20.06.2025 18:03 Відповісти
USA теж проти...
показати весь коментар
20.06.2025 22:48 Відповісти
Це виправдовує Ізраїль?
показати весь коментар
20.06.2025 22:51 Відповісти
А по суті? З часу приходу тих релігійних фанатиків до влади, у них "з кожного утюга" лунали погрози знищення Ізраїлю... Читав - у одному з міст Ірану встановлений символічний годинник, що відраховує час до здійснення цієї загрози. Всі терористичні формування, розташовані у сусідніх з Ізраїлем, країнах, отримували зброю та фінансування з двох основних джерел - Іран та Росія. (араби вжн зрозуміли, що це несе - тому в цей конфлікт не вплутуються). Це те саме, що постійно робить і Росія - стосовно своїх сусідів... Чи треба було чекать, поки ті "шизоїди" напхають у боєголовки своєї балістики, ядерні боєголовки, і почнуть жбурлять, розпочавши ядерну війну?
показати весь коментар
20.06.2025 17:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MU-skfusdoE
показати весь коментар
20.06.2025 19:01 Відповісти
Я думав - ми з тобою зрозуміли один одного - я тебе не бачу "в упор"... А ти чого до мене лізеш?
показати весь коментар
20.06.2025 19:09 Відповісти
я не лізу, я підтримую дискусію. більше того, я навіть цього питання і не вивчав. просто лише здогадувався. а тепер ці всі мої здогадки аргументовано розклав по поличкам Григорій Омельченко. що за тою ісламською революцією в Ірані таки точно стояв совок.
показати весь коментар
20.06.2025 19:18 Відповісти
Підтримуй дискусію з кимось іншим... Тут і без тебе "геніїв геополітики" вистачає... Кожен день хтось лізе - мізки засрать рветься...
показати весь коментар
20.06.2025 19:28 Відповісти
та мова не про мене. Григорія Омельченка подивіться. він то точно геній геополітики. і буквально, без лапок.
показати весь коментар
20.06.2025 19:41 Відповісти
Я й без тебе умію користуваться Інтернент... ТИ чого мені "без мила, в жопу, лізеш"?...
показати весь коментар
20.06.2025 20:18 Відповісти
не хаміть, діду. краще Омельченка подивіться. )
показати весь коментар
20.06.2025 20:31 Відповісти
іди нахєр!
показати весь коментар
20.06.2025 20:36 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 20:40 Відповісти
Щось я не пам'ятаю, щоб Іран засуджував кацапів.
Про їх шахеди та балістику згадувати не будемо.
показати весь коментар
20.06.2025 17:36 Відповісти
Там вище скріншот спільного голосування проти України - КНДР, Ізраїль, росія, США, Білорусь...
Іран утримався до речі...
показати весь коментар
20.06.2025 17:39 Відповісти
та пох на це голосування. воно нічого не значить. то тимчасове явище, щоб ху йла росположити до переговорів. типу американці нейтральні. той конфетно-букетний період між ху йлом і Чубом скоро закінчиться, хоче того Чуб чи ні.. тому на це голосування не варто звертати увагу.
показати весь коментар
20.06.2025 18:48 Відповісти
Щось він не просто не "закінчується", а переходить в відкриту підтримку російської агресії. Поки що в заморозці збройних поставок, але дійде й до ударів по "украінскай ваєнщінє".
І Ізраїль це підтримує - тому мені незрозумілі люди які топлять за них живучи в Україні...
показати весь коментар
20.06.2025 18:54 Відповісти
та не буде ніякої відкритої фази. видихай і не нагнітай.
показати весь коментар
20.06.2025 19:02 Відповісти
Країна-сателіт тероризму може вести якісь правові діалоги про мир? Нонсенс. Зажравша і охамівша від пережеру підорашка порозкидала свої метастази по всьому світу, як наживку; мовляв, хтось тай клюне.
Такі не розуміють слів дипломатії, такі розуміють тільки силу, жорстку силу. Це зазвичай гопота, котра фрайєрить, коли позаду є натовп підтримки з таких самих. Буде давити текстами і провокаціями. Та тільки но отримає по хлєбалу, натовп навтіки, а вони сидить і ниє.
показати весь коментар
20.06.2025 17:40 Відповісти
По факту іранська кліка релігійних фанатиків являються військовими злочинцями з моменту потрапляння шахедів у самий перший український цивільний будинок.
А той хто виправдовує мерзотних фанатиків ірану являється просто лицемірною мерзотою.
показати весь коментар
20.06.2025 18:09 Відповісти
Неправий. взагалі. хто першим почав обстріли? Ізраїль чи Іран? правильна відповіль - Іран. тож зараз усі ці дії - це відповідь Ізраїлю.
показати весь коментар
20.06.2025 18:34 Відповісти
Хто перший почав? Серйозно?
Пройшло ж всього п'ять днів...
показати весь коментар
20.06.2025 18:44 Відповісти
та які 5 днів? ще минулого року Іран першим почав куячити по Ізраїлю балістикою і шахедами. всі ж прекрасно знають у світі, хто стоїть за хамасом, хуситами і хезболою. проте Ізраїль не довзволяв собі через тих хуситів, хамас та хезболу куярити ракетами по Ірану. Першим ракетами почав куячити Іран. крапка.
показати весь коментар
20.06.2025 18:51 Відповісти
Брехні та лицемірству брехливих лицемірів-немає меж...
показати весь коментар
20.06.2025 17:27 Відповісти
Восток дело тонкое...
показати весь коментар
20.06.2025 17:27 Відповісти
Ось як воно забазікало. А надавати срані шахеди кацапам для обстрілу українських міст та селищ нічого? Персі як і росіянці брехливі потвори
показати весь коментар
20.06.2025 17:28 Відповісти
Та невже? Що ж ви мовчали, коли почалась неспровокована аресія, ваших кремлівських друзів і захоплення Запорізької АЕС? Чи це інше?
показати весь коментар
20.06.2025 17:29 Відповісти
Ві не панімаете, єта другое.
показати весь коментар
20.06.2025 17:39 Відповісти
Пізно каєтеся.
показати весь коментар
20.06.2025 17:29 Відповісти
Іран на голосуваннях в ООН щодо України часто утримується або голосує проти резолюцій.
показати весь коментар
20.06.2025 17:30 Відповісти
Зараз у них класичне "а нас та за чьто?"
показати весь коментар
20.06.2025 17:45 Відповісти
Більше того Іран визнає що Крим, як і Донбас - це Україна
А Ізраїль ні.
показати весь коментар
21.06.2025 11:48 Відповісти
а шахеди по цивільним це не військовий злочин ?!
показати весь коментар
20.06.2025 17:34 Відповісти
і Ланцети і Форпости
показати весь коментар
20.06.2025 18:21 Відповісти
❗️Ілон Маск запросив політичний притулок в РФ, - росЗМІ
показати весь коментар
20.06.2025 17:35 Відповісти
військова операція Ізраїлю "Вихідний лев"...
________________________________________________________
А то що за "Бабагаламага"?
Прямий переклад назви операції - "Ам кіЛаві", Народ як Лев", а весь вираз - "Вони народ як лев, що встає"
показати весь коментар
20.06.2025 17:36 Відповісти
світ рухається в бік третьої світової.
бо напад на державу тільки тому що комусь здалося що вона ось-ось зробить ядерну зброю це те саме що напад на Україну = путіну здалося що ми ось-ось станемо нацистами.
і щодо ірану - вже тричі євреї провокували америку напасти на іран,, тричі америка відмовлялася і тричі інформація ізраїля про іран виявлялася брехнею.
а 4 раз таки напали.
бо сцикунство америки, сцикунство НАТО і сцикунство европи відкрило вікно овертона - тепер можна все.
показати весь коментар
20.06.2025 17:36 Відповісти
Тобі б романи писати
До речі, на общєприйнятій, слово "писати" має два значення:
"писАть" и "пИсать".
У тебе значення №2.
показати весь коментар
20.06.2025 17:40 Відповісти
не тварюки що з 50 калібру жінок розстрілюють беззбройних буде мені вказувати що робити.
показати весь коментар
20.06.2025 17:52 Відповісти
Хто, де та коли -"...з 50 калібру жінок розстрілюють беззбройних"...?
показати весь коментар
20.06.2025 17:53 Відповісти
А ти спитайся його - як 50й калібр переводиться в міліметри? Впевнений - він не знає...
показати весь коментар
20.06.2025 17:57 Відповісти
А я тут до чого? Мені це відомо - таблиця європейських, британських і американських калібрів лежить у довіднику по зброї, вже багато років...
показати весь коментар
20.06.2025 18:44 Відповісти
Цікаво, які романи можна було б почитати, якби котра-небудь держава Х спрямувала бомби й ракети на Ізраїль під тим приводом, що їй не подобається ізраїльська програма озброєнь…
показати весь коментар
20.06.2025 17:52 Відповісти
Ти мені ще за "полковника Б.Н." не дав відповідь.
показати весь коментар
20.06.2025 17:55 Відповісти
https://gordonua.com/news/worldnews/v-rossii-putin-vuchich-i-netanyahu-prinyali-uchastie-v-akcii-bessmertnyy-polk-245421.html
показати весь коментар
20.06.2025 18:02 Відповісти
Хлопче, лех кібєнімать.
Це іврит, де лех - це йди, а кібєнімать навіть перекладати не стану, тому що це настільки страшно, що боюся твій мозок від жаху просто вибухне.
І так, втретє і востаннє питаю - хто такий "полковник Б.Н." Якщо не відповиш, відкрию тобі жахливий зміст слова - кібєнімать, і ти пошкодуєш, що на світ народився
показати весь коментар
20.06.2025 18:10 Відповісти
Гляди, луснеш від власної величі… Безсмертний полковник Б. Н. - за лінком посередині.

А я тебе так боюся, так боюся… Бо коли лускатимеш, бризки до мене долетять, доведеться змивати.
показати весь коментар
20.06.2025 18:14 Відповісти
Твій лінк засунь собі посередині між сідниць.
Хто такий "полковник Б.Н."?
показати весь коментар
20.06.2025 18:16 Відповісти
Ну, ти таки тупе й гівнороте, як оті двоє закоханих на світлині: Беньямінчик Нетаньяшка та Валодічка Путічка… Хто з них Б. Н., угадаєш із 333 разів?

І от же ж не випадково, що на обох Гаазький трибунал ордери виписав.
показати весь коментар
20.06.2025 18:24 Відповісти
Беньяміна Нетаньягу я знаю.
Я тебе, stupid fool, уже неодноразово питаю, хто такий "полковник Б.Н."
показати весь коментар
20.06.2025 18:39 Відповісти
Довів: ти невиправний. 333 рази тобі мало. Пиши романи.
показати весь коментар
20.06.2025 18:44 Відповісти
Не звертай уваги... Хлопчина вчитьсу у вищому училищі... на сантехніка...
показати весь коментар
20.06.2025 17:52 Відповісти
Ага, сантехнічний ліцей, факультет каналізації, письменницький потік
показати весь коментар
20.06.2025 17:57 Відповісти
Він би писав ті романи,
Но дзюріьи краще виходить.
Ржублі іуди текуть у кармани,
І писАти до сниданку у нього проходить.
показати весь коментар
20.06.2025 19:19 Відповісти
ви можете здивуватися але ізраїльтяни спровокували й Рашку напасти на Україну! один єврогенерал Яков Кедмі чого вартий,ніколи не слухали його? я вже не говорю про таку євродрібноту,як Соловйов,Вассерман,Авігдор Ескін,а деякі ізраїльтяни вже безпосередньо діють на ТОТ,Дімка Табачнік і Вадік Рабіновіч...
показати весь коментар
20.06.2025 19:03 Відповісти
А чого це ти так скромно обходиш стороною зєлєнскага? Він же головний із єареїв, хто спровокував рашку напасти на Україну? Він в твоєму списку повинен бути на першому місці? Га? Що скажеш зелений *********-провокатор?
показати весь коментар
20.06.2025 19:46 Відповісти
Яка може бути діпломатія зі скаженим та брехливими свиннями? ціх свинюк просто відстрелюють.
ІЗРАЇЛЬ ФОРЕВА!
показати весь коментар
20.06.2025 17:36 Відповісти
та невже??!! до речі,саме це говорять про україну та українців поважні ізраїльські пропогандони типу Я.Кедмі.А.Ескіна,Д.Табачніка,Сатановскава тощо,та й сам Бібі так думає і діє...
показати весь коментар
20.06.2025 19:06 Відповісти
Кацап, з вами, скаженими пігдогами, теж треба робити теж саме - відстрілювати. Шо СОУ і роблять.
показати весь коментар
20.06.2025 19:14 Відповісти
кацап,дуркуєш? ану,смірно! за русскім ваєнним карабльом,шагом,арш!
показати весь коментар
20.06.2025 19:19 Відповісти
От чому коли я представника тупого стада з тавром "россиянин" називаю кацапом, його завжди пердолить і ви ображаєтєсь? Ти хто чуваш, нанаєць, карачай, якут, балкарець, евенк, осетин, мордва, інгуш, тувінеуь си шось подібне?
показати весь коментар
20.06.2025 19:29 Відповісти
Ну так. Іранські шахеди над Києвом - це просто взірець дипломатії. Як починається оте з-з-з-з над головою, то чомусь бажаю рішучої перемоги Цахалу - кращому дипломатичному відомстві в світі!

רוֹמְמוֹת אֵל,בִּגְרוֹנָם; וְחֶרֶב פִּיפִיּוֹת בְּיָדָם

Нехай будуть хваління Божі у їхніх устах, а двосічний меч у їхній руці.

Псалми, 149:6.
показати весь коментар
20.06.2025 17:40 Відповісти
в уявленні іранців Україна це щось типу колонії чи домініону Ізраїля. тому тут і шахеди.
показати весь коментар
20.06.2025 19:08 Відповісти
От ви ж і тупі, кацапи.
показати весь коментар
20.06.2025 19:53 Відповісти
Не думаю, що вони (іранці) такі тупі.
показати весь коментар
21.06.2025 22:41 Відповісти
іранських шахедів вже давно немає над Україною. Це ми за звичкою так називаємо. Це вже давно китайськи, вироблені в засрашці.
Але ось "Ланцети" та "Форпости" в московії виробляються за технологіями, переданими ісраелем.
показати весь коментар
21.06.2025 11:54 Відповісти
Хай це не шахед, а герань, і хай збирають їх (як конструктор) десь за поребриком. Але комплектуючі мають бути з того ж Ірану (можливо, що частково з Китаю, ті швидко вчаться).
показати весь коментар
21.06.2025 22:42 Відповісти
Чия би корова мичала, випустили ішака до мікрофона, літак збили, людей страчують, терористів фінансуют та озброюют, а тут у стойло загнали, по всьму хліву корово, баранячо, ішачій вой стоить і десь тількі в курнику петушара хеймені забився в кут і боїться пікнути, відкукарекав!
показати весь коментар
20.06.2025 17:41 Відповісти
Заголовок "по дебільному написано": "...МЗС країни..." - якої країни? Може, нашої, бо у нас та ж сама ситуація
показати весь коментар
20.06.2025 17:41 Відповісти
Підоромамєд згадав про справедливість коли по мусалам отримав?
показати весь коментар
20.06.2025 17:42 Відповісти
Це карма за допомогу кацапам!!!
показати весь коментар
20.06.2025 17:43 Відповісти
Спочатку погрожують розхерачити Ізраїль ядеркою, а тепер кажуть, - не провокували. Дурбелики якісь.
показати весь коментар
20.06.2025 17:45 Відповісти
Прощення не буде ні кацапам, які на нас напали, ні північнокорейцям, які разом з кацапами вбивають українців, дали Засрашці ракети і іншу зброю і іранцям, які дали кацапні шахеди і ракети. Хіба Україна провокувала Іран? Хіба то ми по наказу кацапів збили пасажирський літак, щоб залякати чотирижди ухилянта Зелю? Ні. Просто росія, іран, хамас, північна корея, хусити та інша наволоч є терористами. Самі готувалися знищити Ізраїль - отримали у відповідь те, чого просили.
показати весь коментар
20.06.2025 17:50 Відповісти
до ісламської революції ,іранські жинки ,були самі красіві серед арабського та європейського світу , сьогодні це тіла в торбі , без права та голосу ,і нах такий Іран потрібен ?!!!
показати весь коментар
20.06.2025 17:56 Відповісти
Так при шахе Іран був розаітою, світсткою державою з розумним народом. Фанатизм особливо ісламський це чистой води мракобесіє та середньовічче. О
показати весь коментар
20.06.2025 19:57 Відповісти
Cпонсори світового тероризму заговорили про ...справедливість(Я вже десь чув схоже("владімір найс ґай"(((
показати весь коментар
20.06.2025 17:57 Відповісти
Найогидніше в тому всьму, що цю війну спровокував "миротворець" Трамп. Сам Ізраїль не наважився б на цю агресію. Його до того підштовхнув Трамп, що розпочти свою "переможну" війну. Бо ж все решта то ж не його.
Але, що найсмішніше, що Трамп тут навіть євреїв обдурив! Він ту херню спровокував, потім "роздумував" добу-дві, щоб вписатись. Потім то виявилось, що на то треба 2 тижні(!). А тепер нахрін то йому потрібно.
А тепер і євреям і персам треба думати, як з тої херні випарпатись, бо ж тепер то зовсім не просто, а в Трампа знову гольф, він зайнятий, йому ніколи якось хернею там займатись...
показати весь коментар
20.06.2025 17:58 Відповісти
Маю надію що це останні вскукарєки представника ісламістського Ірану в ООН. В майбутньому там будуть виступати вже інші іранці. Ті, які на рушниках повісять у Тегерані сьогодняшніх ,,аятол,,
показати весь коментар
20.06.2025 17:59 Відповісти
Так,звичайно.
Це зовсім не те,що українські оітаки збивати і зброю надавати для знищення українських міст...
показати весь коментар
20.06.2025 18:00 Відповісти
2 ядерні держави ,Амери та Ізраїль,напали на Іран з метою відібрати у нього ЯЗ,якої немає. у 95-му році,2 ядерні держави.Амери та Рашка,шантажем,погрозами та підкупом відібрали у 2 мудаків Кравчука та Кучми укрЯЗ. тепер ми бачимо наслідки. але у Ірана немає ЯЗ! очевидно ,амери,та сіоністи шукають просто казус беллі щоб скинуть мул і заволодіти нафто-газовими родовищами Ірану...
показати весь коментар
20.06.2025 18:54 Відповісти
Тут мало хто дивиться далі свого носа.
Думки формуються змі, які в Україні належть ж2ві
показати весь коментар
21.06.2025 11:57 Відповісти
А АТАКИ НА УКРАЇНУ ІРАНСЬКИМИ ШАХЕДАМИ І БАЛИСТИКОЮ - ЦЕ ЩО ⁉️⁉️
показати весь коментар
20.06.2025 19:04 Відповісти
а заклики представників Ізраїлю,з 2013 року ,знищити Україну та українців,це що??
показати весь коментар
20.06.2025 19:09 Відповісти
Це нахабство . Український Моссад круче всіх
показати весь коментар
20.06.2025 19:28 Відповісти
Я думаю, що Україні час надати Ірану гуманітарну допомогу. Для початку 1000 тонн української свинини.
показати весь коментар
20.06.2025 19:13 Відповісти
Ще один небздєня.
показати весь коментар
20.06.2025 19:35 Відповісти
 
 