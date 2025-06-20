Атаки Ізраїлю на Іран є "зрадою дипломатії" та "воєнними злочинами", - МЗС Ірану на Раді ООН
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що військова операція Ізраїлю "Висхідний лев" є "зрадою дипломатії". Він звинуватив країну у "неспровокованій агресії" та порушенні міжнародного права.
Про це він сказав під час виступу перед Радою ООН з прав людини у Женеві, повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, атаки на "мирні ядерні об'єкти" Тегерана – це "серйозні воєнні злочини".
"Ізраїль розпочав неспровоковану агресію проти Ірану, що є грубим порушенням пункту 4 статті 2 Статуту ООН та зухвалим нехтуванням усіх принципів і правил, які відстоює ця Рада", - каже він.
За словами міністра, внаслідок ударів Ізраїлю загинули й були поранені сотні іранців. Удари, додав Аракчі, були завдані по житлових районах, лікарнях, медичних установах і навіть по будівлі МЗС.
"Ми сповнені рішучості захищати нашу територіальну цілісність та суверенітет усіма силами", - наголосив він.
Очікується, що 20 червня у Женеві глава іранського МЗС має провести переговори з європейськими колегами щодо ядерної та ракетної програм.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.
У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.
чего же он не был формально правым когда оон засудило агрессию россии? иран тогда сделал морду кирпичем
У кожного агресора завжди є привід. Причому стопроцентно-залізобетонний, на його думку.
Крім того Іран, як і кожна країна в світі, тепер має право розробляти ЯЗ - особливо після того як гаранти підтерлися БМ і Договором про нерозповсюдження. І хай робить.
Нмд кращим запобіжником проти ЯЗ у Ірана мало б бути ************* русні за напад на Україну.
А як ні, то ні...
Особливо після цього.
Про їх шахеди та балістику згадувати не будемо.
Іран утримався до речі...
І Ізраїль це підтримує - тому мені незрозумілі люди які топлять за них живучи в Україні...
Такі не розуміють слів дипломатії, такі розуміють тільки силу, жорстку силу. Це зазвичай гопота, котра фрайєрить, коли позаду є натовп підтримки з таких самих. Буде давити текстами і провокаціями. Та тільки но отримає по хлєбалу, натовп навтіки, а вони сидить і ниє.
А той хто виправдовує мерзотних фанатиків ірану являється просто лицемірною мерзотою.
Пройшло ж всього п'ять днів...
А Ізраїль ні.
А то що за "Бабагаламага"?
Прямий переклад назви операції - "Ам кіЛаві", Народ як Лев", а весь вираз - "Вони народ як лев, що встає"
бо напад на державу тільки тому що комусь здалося що вона ось-ось зробить ядерну зброю це те саме що напад на Україну = путіну здалося що ми ось-ось станемо нацистами.
і щодо ірану - вже тричі євреї провокували америку напасти на іран,, тричі америка відмовлялася і тричі інформація ізраїля про іран виявлялася брехнею.
а 4 раз таки напали.
бо сцикунство америки, сцикунство НАТО і сцикунство европи відкрило вікно овертона - тепер можна все.
До речі, на общєприйнятій, слово "писати" має два значення:
"писАть" и "пИсать".
У тебе значення №2.
Це іврит, де лех - це йди, а кібєнімать навіть перекладати не стану, тому що це настільки страшно, що боюся твій мозок від жаху просто вибухне.
І так, втретє і востаннє питаю - хто такий "полковник Б.Н." Якщо не відповиш, відкрию тобі жахливий зміст слова - кібєнімать, і ти пошкодуєш, що на світ народився
А я тебе так боюся, так боюся… Бо коли лускатимеш, бризки до мене долетять, доведеться змивати.
Хто такий "полковник Б.Н."?
І от же ж не випадково, що на обох Гаазький трибунал ордери виписав.
Я тебе, stupid fool, уже неодноразово питаю, хто такий "полковник Б.Н."
Но дзюріьи краще виходить.
Ржублі іуди текуть у кармани,
І писАти до сниданку у нього проходить.
ІЗРАЇЛЬ ФОРЕВА!
רוֹמְמוֹת אֵל,בִּגְרוֹנָם; וְחֶרֶב פִּיפִיּוֹת בְּיָדָם
Нехай будуть хваління Божі у їхніх устах, а двосічний меч у їхній руці.
Псалми, 149:6.
Але ось "Ланцети" та "Форпости" в московії виробляються за технологіями, переданими ісраелем.
Але, що найсмішніше, що Трамп тут навіть євреїв обдурив! Він ту херню спровокував, потім "роздумував" добу-дві, щоб вписатись. Потім то виявилось, що на то треба 2 тижні(!). А тепер нахрін то йому потрібно.
А тепер і євреям і персам треба думати, як з тої херні випарпатись, бо ж тепер то зовсім не просто, а в Трампа знову гольф, він зайнятий, йому ніколи якось хернею там займатись...
Це зовсім не те,що українські оітаки збивати і зброю надавати для знищення українських міст...
Думки формуються змі, які в Україні належть ж2ві
А АТАКИ НА УКРАЇНУ ІРАНСЬКИМИ ШАХЕДАМИ І БАЛИСТИКОЮ - ЦЕ ЩО ⁉️⁉️