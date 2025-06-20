Атаки Ізраїлю на Іран є "зрадою дипломатії" та "воєнними злочинами", - МЗС Ірану на Раді ООН

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що військова операція Ізраїлю "Висхідний лев" є "зрадою дипломатії". Він звинуватив країну у "неспровокованій агресії" та порушенні міжнародного права.

Про це він сказав під час виступу перед Радою ООН з прав людини у Женеві, повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, атаки на "мирні ядерні об'єкти" Тегерана – це "серйозні воєнні злочини".

"Ізраїль розпочав неспровоковану агресію проти Ірану, що є грубим порушенням пункту 4 статті 2 Статуту ООН та зухвалим нехтуванням усіх принципів і правил, які відстоює ця Рада", - каже він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іран атакував місто Хайфа на півночі Ізраїлю балістичними ракетами: є поранені. ВІДЕО+ФОТО

За словами міністра, внаслідок ударів Ізраїлю загинули й були поранені сотні іранців. Удари, додав Аракчі, були завдані по житлових районах, лікарнях, медичних установах і навіть по будівлі МЗС.

"Ми сповнені рішучості захищати нашу територіальну цілісність та суверенітет усіма силами", - наголосив він.

Очікується, що 20 червня у Женеві глава іранського МЗС має провести переговори з європейськими колегами щодо ядерної та ракетної програм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція, Німеччина та Британія готують переговорну пропозицію Ірану щодо ядерної програми, - Макрон

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран запустили чергову серію ракет один по одному.

У неділю 15 червня президент США Дональд Трамп заявив, що змусить Іран та Ізраїль укласти угоду для завершення конфлікту між ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британська розвідка: Конфлікт Ірану й Ізраїлю створює для Росії ризики і вигоди