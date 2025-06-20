РУС
3 389 96

Атаки Израиля на Иран являются "предательством дипломатии" и "военными преступлениями", - МИД Ирана на Совете ООН

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что военная операция Израиля "Лев поднимается" является "предательством дипломатии". Он обвинил страну в "неспровоцированной агрессии" и нарушении международного права.

Об этом он сказал во время выступления перед Советом ООН по правам человека в Женеве, сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, атаки на "мирные ядерные объекты" Тегерана - это "серьезные военные преступления".

"Израиль начал неспровоцированную агрессию против Ирана, что является грубым нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и дерзким пренебрежением всех принципов и правил, которые отстаивает этот Совет", - говорит он.

По словам министра, в результате ударов Израиля погибли и были ранены сотни иранцев. Удары, добавил Аракчи, были нанесены по жилым районам, больницам, медицинским учреждениям и даже по зданию МИД.

"Мы полны решимости защищать нашу территориальную целостность и суверенитет всеми силами", - подчеркнул он.

Ожидается, что 20 июня в Женеве глава иранского МИД должен провести переговоры с европейскими коллегами по ядерной и ракетной программам.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Лев поднимается", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана в ответ

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

В воскресенье 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

Топ комментарии
+25
Ось як воно забазікало. А надавати срані шахеди кацапам для обстрілу українських міст та селищ нічого? Персі як і росіянці брехливі потвори
показать весь комментарий
20.06.2025 17:28 Ответить
+15
Та невже? Що ж ви мовчали, коли почалась неспровокована аресія, ваших кремлівських друзів і захоплення Запорізької АЕС? Чи це інше?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:29 Ответить
+15
А по суті? З часу приходу тих релігійних фанатиків до влади, у них "з кожного утюга" лунали погрози знищення Ізраїлю... Читав - у одному з міст Ірану встановлений символічний годинник, що відраховує час до здійснення цієї загрози. Всі терористичні формування, розташовані у сусідніх з Ізраїлем, країнах, отримували зброю та фінансування з двох основних джерел - Іран та Росія. (араби вжн зрозуміли, що це несе - тому в цей конфлікт не вплутуються). Це те саме, що постійно робить і Росія - стосовно своїх сусідів... Чи треба було чекать, поки ті "шизоїди" напхають у боєголовки своєї балістики, ядерні боєголовки, і почнуть жбурлять, розпочавши ядерну війну?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:35 Ответить
Формально він правий.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:25 Ответить
тоді по твоїй логіці і пуйло правий дурник
показать весь комментарий
20.06.2025 17:29 Ответить
Це якраз по логіці Ізраїлю ху-йло праве. Тому що риторика один в один - вони там щось сказали, косо подивились і тому ми їх бомбим. Бо можем...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:33 Ответить
"Формально він правий"

чего же он не был формально правым когда оон засудило агрессию россии? иран тогда сделал морду кирпичем
показать весь комментарий
20.06.2025 18:08 Ответить
Ви можете волати, верещати, битися головою в стіну - це не змінить того формального факту що Ізраїль здійснив акт збройної агресії проти суверенної держави. Очевидно у нього були на то причини, але це не відміняє факту.
У кожного агресора завжди є привід. Причому стопроцентно-залізобетонний, на його думку.
Крім того Іран, як і кожна країна в світі, тепер має право розробляти ЯЗ - особливо після того як гаранти підтерлися БМ і Договором про нерозповсюдження. І хай робить.

Нмд кращим запобіжником проти ЯЗ у Ірана мало б бути ************* русні за напад на Україну.
А як ні, то ні...
показать весь комментарий
20.06.2025 18:29 Ответить
амеробевзь,менше їх фрі,гамбургерів і кока-коли з попкорном! ви,амери від цього не тільки гладшаєте,а й тупієте1 2 ядерді держави ,Амери та Ізраїль,напали на Іран з метою відібрати у нього ЯЗ,якої немає. у 95-му році,2 ядерні держави.Амери та Рашка,шантажем,погрозами та підкупом відібрали у 2 мудаків Кравчука та Кучми укрЯЗ. тепер ми бачимо наслідки. але у Ірана немає ЯЗ! очевидно ви,амери,та сіоністи шукають просто казус беллі щоб скинуть мул і заволодіти нафто-газовими родовищами Ірану...ти хоч щось з цього зрозумів,жертва хот-догів та попкорну?
показать весь комментарий
20.06.2025 18:52 Ответить
Я не люблю Ізраїль. Але за останні два роки Іран двічі атакував євреїв сотнями ракет. Дочекався отвєтки, а тепер скиглять.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:31 Ответить
Для мене вони обоє-рябоє...

Особливо після цього.

показать весь комментарий
20.06.2025 17:34 Ответить
Еге ж. Це остання користь від ООН. Голосування чітко показують, хто за кого мазу тягне.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:44 Ответить
Іран утримався, Ізраїль проти...
показать весь комментарий
20.06.2025 18:03 Ответить
USA теж проти...
показать весь комментарий
20.06.2025 22:48 Ответить
Це виправдовує Ізраїль?
показать весь комментарий
20.06.2025 22:51 Ответить
А по суті? З часу приходу тих релігійних фанатиків до влади, у них "з кожного утюга" лунали погрози знищення Ізраїлю... Читав - у одному з міст Ірану встановлений символічний годинник, що відраховує час до здійснення цієї загрози. Всі терористичні формування, розташовані у сусідніх з Ізраїлем, країнах, отримували зброю та фінансування з двох основних джерел - Іран та Росія. (араби вжн зрозуміли, що це несе - тому в цей конфлікт не вплутуються). Це те саме, що постійно робить і Росія - стосовно своїх сусідів... Чи треба було чекать, поки ті "шизоїди" напхають у боєголовки своєї балістики, ядерні боєголовки, і почнуть жбурлять, розпочавши ядерну війну?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MU-skfusdoE
показать весь комментарий
20.06.2025 19:01 Ответить
Я думав - ми з тобою зрозуміли один одного - я тебе не бачу "в упор"... А ти чого до мене лізеш?
показать весь комментарий
20.06.2025 19:09 Ответить
я не лізу, я підтримую дискусію. більше того, я навіть цього питання і не вивчав. просто лише здогадувався. а тепер ці всі мої здогадки аргументовано розклав по поличкам Григорій Омельченко. що за тою ісламською революцією в Ірані таки точно стояв совок.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:18 Ответить
Підтримуй дискусію з кимось іншим... Тут і без тебе "геніїв геополітики" вистачає... Кожен день хтось лізе - мізки засрать рветься...
показать весь комментарий
20.06.2025 19:28 Ответить
та мова не про мене. Григорія Омельченка подивіться. він то точно геній геополітики. і буквально, без лапок.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:41 Ответить
Я й без тебе умію користуваться Інтернент... ТИ чого мені "без мила, в жопу, лізеш"?...
показать весь комментарий
20.06.2025 20:18 Ответить
не хаміть, діду. краще Омельченка подивіться. )
показать весь комментарий
20.06.2025 20:31 Ответить
іди нахєр!
показать весь комментарий
20.06.2025 20:36 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2025 20:40 Ответить
Щось я не пам'ятаю, щоб Іран засуджував кацапів.
Про їх шахеди та балістику згадувати не будемо.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:36 Ответить
Там вище скріншот спільного голосування проти України - КНДР, Ізраїль, росія, США, Білорусь...
Іран утримався до речі...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:39 Ответить
та пох на це голосування. воно нічого не значить. то тимчасове явище, щоб ху йла росположити до переговорів. типу американці нейтральні. той конфетно-букетний період між ху йлом і Чубом скоро закінчиться, хоче того Чуб чи ні.. тому на це голосування не варто звертати увагу.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:48 Ответить
Щось він не просто не "закінчується", а переходить в відкриту підтримку російської агресії. Поки що в заморозці збройних поставок, але дійде й до ударів по "украінскай ваєнщінє".
І Ізраїль це підтримує - тому мені незрозумілі люди які топлять за них живучи в Україні...
показать весь комментарий
20.06.2025 18:54 Ответить
та не буде ніякої відкритої фази. видихай і не нагнітай.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:02 Ответить
Країна-сателіт тероризму може вести якісь правові діалоги про мир? Нонсенс. Зажравша і охамівша від пережеру підорашка порозкидала свої метастази по всьому світу, як наживку; мовляв, хтось тай клюне.
Такі не розуміють слів дипломатії, такі розуміють тільки силу, жорстку силу. Це зазвичай гопота, котра фрайєрить, коли позаду є натовп підтримки з таких самих. Буде давити текстами і провокаціями. Та тільки но отримає по хлєбалу, натовп навтіки, а вони сидить і ниє.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:40 Ответить
По факту іранська кліка релігійних фанатиків являються військовими злочинцями з моменту потрапляння шахедів у самий перший український цивільний будинок.
А той хто виправдовує мерзотних фанатиків ірану являється просто лицемірною мерзотою.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:09 Ответить
Неправий. взагалі. хто першим почав обстріли? Ізраїль чи Іран? правильна відповіль - Іран. тож зараз усі ці дії - це відповідь Ізраїлю.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:34 Ответить
Хто перший почав? Серйозно?
Пройшло ж всього п'ять днів...
показать весь комментарий
20.06.2025 18:44 Ответить
та які 5 днів? ще минулого року Іран першим почав куячити по Ізраїлю балістикою і шахедами. всі ж прекрасно знають у світі, хто стоїть за хамасом, хуситами і хезболою. проте Ізраїль не довзволяв собі через тих хуситів, хамас та хезболу куярити ракетами по Ірану. Першим ракетами почав куячити Іран. крапка.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:51 Ответить
Брехні та лицемірству брехливих лицемірів-немає меж...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:27 Ответить
Восток дело тонкое...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:27 Ответить
Ось як воно забазікало. А надавати срані шахеди кацапам для обстрілу українських міст та селищ нічого? Персі як і росіянці брехливі потвори
показать весь комментарий
20.06.2025 17:28 Ответить
Та невже? Що ж ви мовчали, коли почалась неспровокована аресія, ваших кремлівських друзів і захоплення Запорізької АЕС? Чи це інше?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:29 Ответить
Ві не панімаете, єта другое.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:39 Ответить
Пізно каєтеся.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:29 Ответить
Іран на голосуваннях в ООН щодо України часто утримується або голосує проти резолюцій.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:30 Ответить
Зараз у них класичне "а нас та за чьто?"
показать весь комментарий
20.06.2025 17:45 Ответить
Більше того Іран визнає що Крим, як і Донбас - це Україна
А Ізраїль ні.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:48 Ответить
а шахеди по цивільним це не військовий злочин ?!
показать весь комментарий
20.06.2025 17:34 Ответить
і Ланцети і Форпости
показать весь комментарий
20.06.2025 18:21 Ответить
❗️Ілон Маск запросив політичний притулок в РФ, - росЗМІ
показать весь комментарий
20.06.2025 17:35 Ответить
військова операція Ізраїлю "Вихідний лев"...
________________________________________________________
А то що за "Бабагаламага"?
Прямий переклад назви операції - "Ам кіЛаві", Народ як Лев", а весь вираз - "Вони народ як лев, що встає"
показать весь комментарий
20.06.2025 17:36 Ответить
світ рухається в бік третьої світової.
бо напад на державу тільки тому що комусь здалося що вона ось-ось зробить ядерну зброю це те саме що напад на Україну = путіну здалося що ми ось-ось станемо нацистами.
і щодо ірану - вже тричі євреї провокували америку напасти на іран,, тричі америка відмовлялася і тричі інформація ізраїля про іран виявлялася брехнею.
а 4 раз таки напали.
бо сцикунство америки, сцикунство НАТО і сцикунство европи відкрило вікно овертона - тепер можна все.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:36 Ответить
Тобі б романи писати
До речі, на общєприйнятій, слово "писати" має два значення:
"писАть" и "пИсать".
У тебе значення №2.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:40 Ответить
не тварюки що з 50 калібру жінок розстрілюють беззбройних буде мені вказувати що робити.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:52 Ответить
Хто, де та коли -"...з 50 калібру жінок розстрілюють беззбройних"...?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:53 Ответить
А ти спитайся його - як 50й калібр переводиться в міліметри? Впевнений - він не знає...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:57 Ответить
А я тут до чого? Мені це відомо - таблиця європейських, британських і американських калібрів лежить у довіднику по зброї, вже багато років...
показать весь комментарий
20.06.2025 18:44 Ответить
Цікаво, які романи можна було б почитати, якби котра-небудь держава Х спрямувала бомби й ракети на Ізраїль під тим приводом, що їй не подобається ізраїльська програма озброєнь…
показать весь комментарий
20.06.2025 17:52 Ответить
Ти мені ще за "полковника Б.Н." не дав відповідь.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:55 Ответить
https://gordonua.com/news/worldnews/v-rossii-putin-vuchich-i-netanyahu-prinyali-uchastie-v-akcii-bessmertnyy-polk-245421.html
показать весь комментарий
20.06.2025 18:02 Ответить
Хлопче, лех кібєнімать.
Це іврит, де лех - це йди, а кібєнімать навіть перекладати не стану, тому що це настільки страшно, що боюся твій мозок від жаху просто вибухне.
І так, втретє і востаннє питаю - хто такий "полковник Б.Н." Якщо не відповиш, відкрию тобі жахливий зміст слова - кібєнімать, і ти пошкодуєш, що на світ народився
показать весь комментарий
20.06.2025 18:10 Ответить
Гляди, луснеш від власної величі… Безсмертний полковник Б. Н. - за лінком посередині.

А я тебе так боюся, так боюся… Бо коли лускатимеш, бризки до мене долетять, доведеться змивати.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:14 Ответить
Твій лінк засунь собі посередині між сідниць.
Хто такий "полковник Б.Н."?
показать весь комментарий
20.06.2025 18:16 Ответить
Ну, ти таки тупе й гівнороте, як оті двоє закоханих на світлині: Беньямінчик Нетаньяшка та Валодічка Путічка… Хто з них Б. Н., угадаєш із 333 разів?

І от же ж не випадково, що на обох Гаазький трибунал ордери виписав.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:24 Ответить
Беньяміна Нетаньягу я знаю.
Я тебе, stupid fool, уже неодноразово питаю, хто такий "полковник Б.Н."
показать весь комментарий
20.06.2025 18:39 Ответить
Довів: ти невиправний. 333 рази тобі мало. Пиши романи.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:44 Ответить
Не звертай уваги... Хлопчина вчитьсу у вищому училищі... на сантехніка...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:52 Ответить
Ага, сантехнічний ліцей, факультет каналізації, письменницький потік
показать весь комментарий
20.06.2025 17:57 Ответить
Він би писав ті романи,
Но дзюріьи краще виходить.
Ржублі іуди текуть у кармани,
І писАти до сниданку у нього проходить.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:19 Ответить
ви можете здивуватися але ізраїльтяни спровокували й Рашку напасти на Україну! один єврогенерал Яков Кедмі чого вартий,ніколи не слухали його? я вже не говорю про таку євродрібноту,як Соловйов,Вассерман,Авігдор Ескін,а деякі ізраїльтяни вже безпосередньо діють на ТОТ,Дімка Табачнік і Вадік Рабіновіч...
показать весь комментарий
20.06.2025 19:03 Ответить
А чого це ти так скромно обходиш стороною зєлєнскага? Він же головний із єареїв, хто спровокував рашку напасти на Україну? Він в твоєму списку повинен бути на першому місці? Га? Що скажеш зелений *********-провокатор?
показать весь комментарий
20.06.2025 19:46 Ответить
Яка може бути діпломатія зі скаженим та брехливими свиннями? ціх свинюк просто відстрелюють.
ІЗРАЇЛЬ ФОРЕВА!
показать весь комментарий
20.06.2025 17:36 Ответить
та невже??!! до речі,саме це говорять про україну та українців поважні ізраїльські пропогандони типу Я.Кедмі.А.Ескіна,Д.Табачніка,Сатановскава тощо,та й сам Бібі так думає і діє...
показать весь комментарий
20.06.2025 19:06 Ответить
Кацап, з вами, скаженими пігдогами, теж треба робити теж саме - відстрілювати. Шо СОУ і роблять.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:14 Ответить
кацап,дуркуєш? ану,смірно! за русскім ваєнним карабльом,шагом,арш!
показать весь комментарий
20.06.2025 19:19 Ответить
От чому коли я представника тупого стада з тавром "россиянин" називаю кацапом, його завжди пердолить і ви ображаєтєсь? Ти хто чуваш, нанаєць, карачай, якут, балкарець, евенк, осетин, мордва, інгуш, тувінеуь си шось подібне?
показать весь комментарий
20.06.2025 19:29 Ответить
Ну так. Іранські шахеди над Києвом - це просто взірець дипломатії. Як починається оте з-з-з-з над головою, то чомусь бажаю рішучої перемоги Цахалу - кращому дипломатичному відомстві в світі!

רוֹמְמוֹת אֵל,בִּגְרוֹנָם; וְחֶרֶב פִּיפִיּוֹת בְּיָדָם

Нехай будуть хваління Божі у їхніх устах, а двосічний меч у їхній руці.

Псалми, 149:6.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:40 Ответить
в уявленні іранців Україна це щось типу колонії чи домініону Ізраїля. тому тут і шахеди.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:08 Ответить
От ви ж і тупі, кацапи.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:53 Ответить
Не думаю, що вони (іранці) такі тупі.
показать весь комментарий
21.06.2025 22:41 Ответить
іранських шахедів вже давно немає над Україною. Це ми за звичкою так називаємо. Це вже давно китайськи, вироблені в засрашці.
Але ось "Ланцети" та "Форпости" в московії виробляються за технологіями, переданими ісраелем.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:54 Ответить
Хай це не шахед, а герань, і хай збирають їх (як конструктор) десь за поребриком. Але комплектуючі мають бути з того ж Ірану (можливо, що частково з Китаю, ті швидко вчаться).
показать весь комментарий
21.06.2025 22:42 Ответить
Чия би корова мичала, випустили ішака до мікрофона, літак збили, людей страчують, терористів фінансуют та озброюют, а тут у стойло загнали, по всьму хліву корово, баранячо, ішачій вой стоить і десь тількі в курнику петушара хеймені забився в кут і боїться пікнути, відкукарекав!
показать весь комментарий
20.06.2025 17:41 Ответить
Заголовок "по дебільному написано": "...МЗС країни..." - якої країни? Може, нашої, бо у нас та ж сама ситуація
показать весь комментарий
20.06.2025 17:41 Ответить
Підоромамєд згадав про справедливість коли по мусалам отримав?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:42 Ответить
Це карма за допомогу кацапам!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 17:43 Ответить
Спочатку погрожують розхерачити Ізраїль ядеркою, а тепер кажуть, - не провокували. Дурбелики якісь.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:45 Ответить
Прощення не буде ні кацапам, які на нас напали, ні північнокорейцям, які разом з кацапами вбивають українців, дали Засрашці ракети і іншу зброю і іранцям, які дали кацапні шахеди і ракети. Хіба Україна провокувала Іран? Хіба то ми по наказу кацапів збили пасажирський літак, щоб залякати чотирижди ухилянта Зелю? Ні. Просто росія, іран, хамас, північна корея, хусити та інша наволоч є терористами. Самі готувалися знищити Ізраїль - отримали у відповідь те, чого просили.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:50 Ответить
до ісламської революції ,іранські жинки ,були самі красіві серед арабського та європейського світу , сьогодні це тіла в торбі , без права та голосу ,і нах такий Іран потрібен ?!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 17:56 Ответить
Так при шахе Іран був розаітою, світсткою державою з розумним народом. Фанатизм особливо ісламський це чистой води мракобесіє та середньовічче. О
показать весь комментарий
20.06.2025 19:57 Ответить
Cпонсори світового тероризму заговорили про ...справедливість(Я вже десь чув схоже("владімір найс ґай"(((
показать весь комментарий
20.06.2025 17:57 Ответить
Найогидніше в тому всьму, що цю війну спровокував "миротворець" Трамп. Сам Ізраїль не наважився б на цю агресію. Його до того підштовхнув Трамп, що розпочти свою "переможну" війну. Бо ж все решта то ж не його.
Але, що найсмішніше, що Трамп тут навіть євреїв обдурив! Він ту херню спровокував, потім "роздумував" добу-дві, щоб вписатись. Потім то виявилось, що на то треба 2 тижні(!). А тепер нахрін то йому потрібно.
А тепер і євреям і персам треба думати, як з тої херні випарпатись, бо ж тепер то зовсім не просто, а в Трампа знову гольф, він зайнятий, йому ніколи якось хернею там займатись...
показать весь комментарий
20.06.2025 17:58 Ответить
Маю надію що це останні вскукарєки представника ісламістського Ірану в ООН. В майбутньому там будуть виступати вже інші іранці. Ті, які на рушниках повісять у Тегерані сьогодняшніх ,,аятол,,
показать весь комментарий
20.06.2025 17:59 Ответить
Так,звичайно.
Це зовсім не те,що українські оітаки збивати і зброю надавати для знищення українських міст...
показать весь комментарий
20.06.2025 18:00 Ответить
2 ядерні держави ,Амери та Ізраїль,напали на Іран з метою відібрати у нього ЯЗ,якої немає. у 95-му році,2 ядерні держави.Амери та Рашка,шантажем,погрозами та підкупом відібрали у 2 мудаків Кравчука та Кучми укрЯЗ. тепер ми бачимо наслідки. але у Ірана немає ЯЗ! очевидно ,амери,та сіоністи шукають просто казус беллі щоб скинуть мул і заволодіти нафто-газовими родовищами Ірану...
показать весь комментарий
20.06.2025 18:54 Ответить
Тут мало хто дивиться далі свого носа.
Думки формуються змі, які в Україні належть ж2ві
показать весь комментарий
21.06.2025 11:57 Ответить
А АТАКИ НА УКРАЇНУ ІРАНСЬКИМИ ШАХЕДАМИ І БАЛИСТИКОЮ - ЦЕ ЩО ⁉️⁉️
показать весь комментарий
20.06.2025 19:04 Ответить
а заклики представників Ізраїлю,з 2013 року ,знищити Україну та українців,це що??
показать весь комментарий
20.06.2025 19:09 Ответить
Це нахабство . Український Моссад круче всіх
показать весь комментарий
20.06.2025 19:28 Ответить
Я думаю, що Україні час надати Ірану гуманітарну допомогу. Для початку 1000 тонн української свинини.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:13 Ответить
Ще один небздєня.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:35 Ответить
 
 