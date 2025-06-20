Атаки Израиля на Иран являются "предательством дипломатии" и "военными преступлениями", - МИД Ирана на Совете ООН
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что военная операция Израиля "Лев поднимается" является "предательством дипломатии". Он обвинил страну в "неспровоцированной агрессии" и нарушении международного права.
Об этом он сказал во время выступления перед Советом ООН по правам человека в Женеве, сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, атаки на "мирные ядерные объекты" Тегерана - это "серьезные военные преступления".
"Израиль начал неспровоцированную агрессию против Ирана, что является грубым нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и дерзким пренебрежением всех принципов и правил, которые отстаивает этот Совет", - говорит он.
По словам министра, в результате ударов Израиля погибли и были ранены сотни иранцев. Удары, добавил Аракчи, были нанесены по жилым районам, больницам, медицинским учреждениям и даже по зданию МИД.
"Мы полны решимости защищать нашу территориальную целостность и суверенитет всеми силами", - подчеркнул он.
Ожидается, что 20 июня в Женеве глава иранского МИД должен провести переговоры с европейскими коллегами по ядерной и ракетной программам.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Лев поднимается", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.
Израильские СМИ сообщали, что иранский чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ответные удары Ирана в ответ
Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.
Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.
В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.
В воскресенье 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чего же он не был формально правым когда оон засудило агрессию россии? иран тогда сделал морду кирпичем
У кожного агресора завжди є привід. Причому стопроцентно-залізобетонний, на його думку.
Крім того Іран, як і кожна країна в світі, тепер має право розробляти ЯЗ - особливо після того як гаранти підтерлися БМ і Договором про нерозповсюдження. І хай робить.
Нмд кращим запобіжником проти ЯЗ у Ірана мало б бути ************* русні за напад на Україну.
А як ні, то ні...
Особливо після цього.
Про їх шахеди та балістику згадувати не будемо.
Іран утримався до речі...
І Ізраїль це підтримує - тому мені незрозумілі люди які топлять за них живучи в Україні...
Такі не розуміють слів дипломатії, такі розуміють тільки силу, жорстку силу. Це зазвичай гопота, котра фрайєрить, коли позаду є натовп підтримки з таких самих. Буде давити текстами і провокаціями. Та тільки но отримає по хлєбалу, натовп навтіки, а вони сидить і ниє.
А той хто виправдовує мерзотних фанатиків ірану являється просто лицемірною мерзотою.
Пройшло ж всього п'ять днів...
А Ізраїль ні.
________________________________________________________
А то що за "Бабагаламага"?
Прямий переклад назви операції - "Ам кіЛаві", Народ як Лев", а весь вираз - "Вони народ як лев, що встає"
бо напад на державу тільки тому що комусь здалося що вона ось-ось зробить ядерну зброю це те саме що напад на Україну = путіну здалося що ми ось-ось станемо нацистами.
і щодо ірану - вже тричі євреї провокували америку напасти на іран,, тричі америка відмовлялася і тричі інформація ізраїля про іран виявлялася брехнею.
а 4 раз таки напали.
бо сцикунство америки, сцикунство НАТО і сцикунство европи відкрило вікно овертона - тепер можна все.
До речі, на общєприйнятій, слово "писати" має два значення:
"писАть" и "пИсать".
У тебе значення №2.
Це іврит, де лех - це йди, а кібєнімать навіть перекладати не стану, тому що це настільки страшно, що боюся твій мозок від жаху просто вибухне.
І так, втретє і востаннє питаю - хто такий "полковник Б.Н." Якщо не відповиш, відкрию тобі жахливий зміст слова - кібєнімать, і ти пошкодуєш, що на світ народився
А я тебе так боюся, так боюся… Бо коли лускатимеш, бризки до мене долетять, доведеться змивати.
Хто такий "полковник Б.Н."?
І от же ж не випадково, що на обох Гаазький трибунал ордери виписав.
Я тебе, stupid fool, уже неодноразово питаю, хто такий "полковник Б.Н."
Но дзюріьи краще виходить.
Ржублі іуди текуть у кармани,
І писАти до сниданку у нього проходить.
ІЗРАЇЛЬ ФОРЕВА!
רוֹמְמוֹת אֵל,בִּגְרוֹנָם; וְחֶרֶב פִּיפִיּוֹת בְּיָדָם
Нехай будуть хваління Божі у їхніх устах, а двосічний меч у їхній руці.
Псалми, 149:6.
Але ось "Ланцети" та "Форпости" в московії виробляються за технологіями, переданими ісраелем.
Але, що найсмішніше, що Трамп тут навіть євреїв обдурив! Він ту херню спровокував, потім "роздумував" добу-дві, щоб вписатись. Потім то виявилось, що на то треба 2 тижні(!). А тепер нахрін то йому потрібно.
А тепер і євреям і персам треба думати, як з тої херні випарпатись, бо ж тепер то зовсім не просто, а в Трампа знову гольф, він зайнятий, йому ніколи якось хернею там займатись...
Це зовсім не те,що українські оітаки збивати і зброю надавати для знищення українських міст...
Думки формуються змі, які в Україні належть ж2ві
А АТАКИ НА УКРАЇНУ ІРАНСЬКИМИ ШАХЕДАМИ І БАЛИСТИКОЮ - ЦЕ ЩО ⁉️⁉️