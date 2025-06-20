Атаки Израиля на Иран являются "предательством дипломатии" и "военными преступлениями", - МИД Ирана на Совете ООН

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что военная операция Израиля "Лев поднимается" является "предательством дипломатии". Он обвинил страну в "неспровоцированной агрессии" и нарушении международного права.

Об этом он сказал во время выступления перед Советом ООН по правам человека в Женеве, сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, атаки на "мирные ядерные объекты" Тегерана - это "серьезные военные преступления".

"Израиль начал неспровоцированную агрессию против Ирана, что является грубым нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и дерзким пренебрежением всех принципов и правил, которые отстаивает этот Совет", - говорит он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран атаковал город Хайфу на севере Израиля баллистическими ракетами: есть раненые. ВИДЕО+ФОТО

По словам министра, в результате ударов Израиля погибли и были ранены сотни иранцев. Удары, добавил Аракчи, были нанесены по жилым районам, больницам, медицинским учреждениям и даже по зданию МИД.

"Мы полны решимости защищать нашу территориальную целостность и суверенитет всеми силами", - подчеркнул он.

Ожидается, что 20 июня в Женеве глава иранского МИД должен провести переговоры с европейскими коллегами по ядерной и ракетной программам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция, Германия и Великобритания готовят переговорное предложение Ирану по ядерной программе, - Макрон

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Лев поднимается", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Издание Axios писало, что Израиль готовил атаку на Иран, которую совершил в ночь на 13 июня, в течение восьми месяцев. Подготовка осуществлялась в полной тайне.

Израильские СМИ сообщали, что иранский чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Впоследствии вечером 13 июня Израиль нанес два удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Также ЦАХАЛ мог атаковать одну из резиденций Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Ответные удары Ирана в ответ

Напомним, что Иран атаковал Израиль десятками баллистических и крылатых ракет в ответ на авиаудары в ночь на 13 июня. В Тель-Авиве раздавались взрывы.

Сначала было известно о 35 пострадавших. По состоянию на утро 14 июня известно о по меньшей мере двух погибших и более 50 раненых из-за ночной атаки на Израиль.

В ночь на 15 июня Израиль и Иран запустили очередную серию ракет друг по другу.

В воскресенье 15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что заставит Иран и Израиль заключить соглашение для завершения конфликта между ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британская разведка: Конфликт Ирана и Израиля создает для России риски и выгоды