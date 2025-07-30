Стефанчук про НАБУ і САП: Не може бути в Україні безконтрольних органів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні не може бути органів, які діють безконтрольно.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Рада", коментуючи президентський законопроєкт №13533 про НАБУ та САП інформує Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту вважає, що важливо зберігати баланс: установи мають бути незалежними, але водночас діяти в межах закону та в інтересах держави.

За словами Стефанчука, президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП спрямований на дві ключові цілі: посилення незалежності антикорупційних органів та запобігання впливу з боку РФ на українських посадовців.

"Тому що, ну, не може бути в Україні безконтрольних органів, тому що потрібно бути незалежним, але не незалежним від закону, від бачення і від, скажімо так, від української перемоги",- сказав голова ВР.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

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