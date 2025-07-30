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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Стефанчук про НАБУ і САП: Не може бути в Україні безконтрольних органів

голова ВР Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні не може бути органів, які діють безконтрольно.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Рада", коментуючи президентський законопроєкт №13533 про НАБУ та САП інформує Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту вважає, що важливо зберігати баланс: установи мають бути незалежними, але водночас діяти в межах закону та в інтересах держави.

За словами Стефанчука, президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП спрямований на дві ключові цілі: посилення незалежності антикорупційних органів та запобігання впливу з боку РФ на українських посадовців.

"Тому що, ну, не може бути в Україні безконтрольних органів, тому що потрібно бути незалежним, але не незалежним від закону, від бачення і від, скажімо так, від української перемоги",- сказав голова ВР.

Читайте також: Розраховуємо на ухвалення президентського законопроєкту щодо НАБУ/САП у цілому, - Стефанчук

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Читайте також: Нардепи хочуть гарантій, що НАБУ і САП не переслідуватимуть тих, хто голосував за закон №12414, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5356) САП (2420) Стефанчук Руслан (773)


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Топ коментарі
+20
Невже??? А хто ж контролює ОПУ?
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30.07.2025 17:17 Відповісти
+15
Ти дебіл? Свинорилий!!!
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30.07.2025 17:17 Відповісти
+12
і оцей свинорилий каливан керує україною.
це, тупе зелене падло мародер, за освітою правознвець, навіть на мить не віддупляє, що в будь якій цивілізованій країні все підпорядковується закону!!!
не органам, а виключно закону!!!!
і будь які органи підпорядковується закону!!!
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30.07.2025 17:23 Відповісти
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Свинориле каже прямою мововю- мені надано вказівка закрити можливість викиду того, що наговорили зільоні вблдки у Мєндіча на хазі?
А нова стратегія екстортниця-прем"єр Єрмака не дає ходу прийняття керівника БЕБ -

вони справді уст ці дні протестів ЇЛИ уХУ ? ЧИВОНИ УСІ НА КОМПРОМАТІ ЛАРЬОЧНИКА?
Спостерігала за ************ ВЖЕ вчора обрізані кадри з перемовин останніх Ердогана . Якщо в той день були фотосесії Єрмака а умєров десь там за кадром ... в той час мітинги проти ЗЄ просто крутили всю вечірню помийну передачу _ ІДІОТИ показали рабам рашизму СПРАВЖНІХ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ. А вчора-кадри з мітингами вичищені ,трумп-Козир вичищений, лише медінский та умеров в кадрах...
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30.07.2025 17:28 Відповісти
а щодо того ЩО!!! НАБАЛАБОЛИЛИ зільоні вблдки у Мєндіча на хазі- так воно вже все злите до ЦРУ та MI-6
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30.07.2025 17:30 Відповісти
Тобто наступний крок підпорядкувати суддів генпрокурору?
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30.07.2025 17:17 Відповісти
Судді вже підпорядковуються Вищій раді правосуддя.
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30.07.2025 17:21 Відповісти
Відновити/прийняти Закон України "Про порядок відкликання виборцями депутатів ВРУ" !!!
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30.07.2025 17:22 Відповісти
Ти дебіл? Свинорилий!!!
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30.07.2025 17:17 Відповісти
Якщо персонально проти нього і його родичів Захід введе санкції, конфіскує активи і заборонить в'їзд на цивілізовані території, цей хряк добровільно визнає, що воно - дебіл, щей й зробить це на камеру.
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30.07.2025 17:55 Відповісти
Ні, він подонок, а не дебіл. Дебіли ті, хто за нього і таких, як він, проголосували. А ще, це відверта відповідь всім на сподівання, що щось зміниться після тих протестів. Тільки винос тушок, як в 14-му, але вже тепер реально, зачистка тотальна.
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30.07.2025 18:19 Відповісти
Невже??? А хто ж контролює ОПУ?
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30.07.2025 17:17 Відповісти
Забугорні хазяїни.
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30.07.2025 17:19 Відповісти
це коли ахметов став загуборним хазяїном?
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30.07.2025 18:02 Відповісти
буква "ж".
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30.07.2025 17:23 Відповісти
стефанчук ублюдок

можете банити . дістали зельоні гниди
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30.07.2025 17:18 Відповісти
А чому не може бути впливу лише країни 404??? А інші що, мають право впливати на рішення державних інституцій. Ви там в тій раді більшість зовсім їбануті?
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30.07.2025 17:20 Відповісти
Інші за свій вплив гроші платять у вигляді грантів.
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30.07.2025 17:22 Відповісти
Судова гілка влади є незалежною і "безконтрольною". А зрештою, щоб викривати корупційну складову в органах влади, інституція має бути непідконтрольною цій владі.
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30.07.2025 17:20 Відповісти
Самі по собі - потім аудит і все проявиться - для чого на них давити?
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30.07.2025 17:21 Відповісти
Негайно потрібно передати контроль в липкі лапці стефанчука і його родини назавжди.
Це лише коротка вижимка із його довгого спітчу.
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30.07.2025 17:21 Відповісти
Не спітчу, а хрюкання .
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30.07.2025 17:24 Відповісти
та його ж вибрали саме Українці.
На Вільних Виборах.
Не кацапи і не "кляті західні капіталісти".
Саме українці понавибирали і його, і бойка (навіть після історії про його вишки), і бужанського, а скоро виберуть знову навіть юлІя луценка і юльку тимошенко.
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30.07.2025 18:30 Відповісти
і оцей свинорилий каливан керує україною.
це, тупе зелене падло мародер, за освітою правознвець, навіть на мить не віддупляє, що в будь якій цивілізованій країні все підпорядковується закону!!!
не органам, а виключно закону!!!!
і будь які органи підпорядковується закону!!!
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30.07.2025 17:23 Відповісти
Креатура ФСБ проти рашистського впливу?
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30.07.2025 17:24 Відповісти
Эта жирная тварь довольно тупая. А что до этого НАБУ и САП не руководствовались УПК и УК?
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30.07.2025 17:24 Відповісти
Так у нас нема не підконтрольних органів, все під контролем дєрьмака, а він контролюється з Кремля
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30.07.2025 17:26 Відповісти
і до чого тут перемога? Хіба що лишимся без підтримки ЄС. Мозок жиром заплив?
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30.07.2025 17:26 Відповісти
Кнурь вилизує просррченого
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30.07.2025 17:27 Відповісти
Кловане, а Єрмак про це знає?!
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30.07.2025 17:27 Відповісти
О, як перелякана свиня заварещала! Боіться, бо знає що в неі рило в пушку! І знову ж та сама риторика, що і у кремлівського піськограя з московських саун- хто проти влади, той проти закону і перемоги і агент кремля! Все як в притчі- голосніше всіх ,,Тримай злодія", кричить саме злодій.....
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30.07.2025 17:30 Відповісти
цей свинорил щось знає про завтрашнє голосування.
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30.07.2025 17:31 Відповісти
Як сказав "слуга" Вірастюк:

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30.07.2025 17:34 Відповісти
вірастюк сам давно перейшов на сторону зла (корупції), як просрочений та зіпсований йогурт.
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30.07.2025 17:57 Відповісти
Якщо заважають красти, значить агенти кремля
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30.07.2025 17:34 Відповісти
Вважаю, що НАБУ і САП завтра мають відсвяткувати голосування Ради парочкую гучних справ проти ЗЕ-топів!
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30.07.2025 17:35 Відповісти
Коли дивишся російські фільми то українці там або якісь напівдурки,або круглі ідіоти.І всі як один хитрі,жадібні,підступні і лицемірні.Наш президент створив не один москальський фільм і Стефанчука підібрав по тому самому принципу.Так шоб був контраст - от ми,євреї,умниє,мужествєниє,а поруч з нами розкормлений як кабан українець Стефанчук,з інтелектом того ж кабана...
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30.07.2025 17:36 Відповісти
Чому ти впевнений, що стефанчук українець? По пачпорту може і українець, але думає одне, говорить інше, а робить третє - формєнний #ид.
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30.07.2025 18:10 Відповісти
ага, питання тільки в тому, а хто ж їх буде контролювати? мабуть, Стефанчук спить та бачить, як ці органи контролюють саме ті люди, кого вони переслідують за корупцію..., оце свято...
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30.07.2025 17:37 Відповісти
Борцы с коррупцией должны быть подконтрольны коррупционерам?
Толстунчик идиот?
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30.07.2025 17:38 Відповісти
Сьогодні дуже багато триндить
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30.07.2025 17:39 Відповісти
Прекрасно - зацитуйте це Єврокомісії, Європарламенту та МВФ.

І кожну відмову у фінансуванні треба підписувати, щоб бідосі знали своїх героїв.
Цього місяця пенсам та бюджетникам *** через Зеленського.
А наступного через Стефанчука.
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30.07.2025 17:39 Відповісти
Хороший президент виправляє клсяк поганого президента.Слава президенту!
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30.07.2025 17:43 Відповісти
Отож бо - не даремно у клоунів ковпаки двох кольорів
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30.07.2025 18:06 Відповісти
Як це безконтрольні, а 80 обшуків в НАБУ кишеньковим СБУ і ДБР. Свинарчук, тобі ще який контроль потрібен???
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30.07.2025 17:45 Відповісти
Ти мразь. Тебе треба першого відп...дити
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30.07.2025 17:49 Відповісти
Шрек
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30.07.2025 17:55 Відповісти
Та ні, цей страшніший
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30.07.2025 18:04 Відповісти
якщо в чиновника немає награбованого (тим більше під час війни) то і боятися незалежності НАБУ і САП нема чого.
Страх є тільки в тих, хто нещадно грабував Україну всі ці роки, стефанчук один з них.
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30.07.2025 17:55 Відповісти
Це все ,що треба знати про цю зграю!
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30.07.2025 18:01 Відповісти
А безконтрольно порушувати закони і регламенти можна? Як воно стало доктором юридичних наук? Академіком... Кавеенщик недобитий, шлєпер вєсьолий і находчівий, одоробло уйобищне
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30.07.2025 18:03 Відповісти
Не може бути в Україні особи, зокрема, на посаді у ВРУ, яка використовує службове положення, виключно для завдання шкоди Національним інтересам України, особливо, під час московської війни!
Якуновощ, це може підтвердити, з купою ригоАНАЛІВ і литвином!!
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30.07.2025 18:03 Відповісти
У нас є Конституція і вся влада повинна дотримуватися тільки Конституції.Верховна рада повинна створювати закони які відповідають Конституції.Але хто з влади ту Конституцію читає і виконує,адже внас немає відповідальності влади ні перед Конституцією ні перед народом.
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30.07.2025 18:11 Відповісти
Ця вгодована свиня, хоч сама зарозуміла, що прохрюкала? І без нього зрозуміло, що БУДЬ-ЯКІ органи керуються законами! А ще бажано, але наполеончика це влаштовує, - нічим іншим, окрім закону! Ні дзвінком з ОП, ні типу того! А я можна керуватись "баченням української перемоги", це взагалі юридичний нонсенс!
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30.07.2025 18:15 Відповісти
Коливан вам все подебільному роз"яснив!
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30.07.2025 18:16 Відповісти
Безконтрольні зєлємойські мародери можуть бути, а незалежних антикорупційних органів ні. Це те саме що рекетири не хочуть щоб їх судили і відправляли в тюрми. Янукович теж не хотів.
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30.07.2025 18:27 Відповісти
Крім поганих слів нічого не приходить вони просто уху їли
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30.07.2025 18:27 Відповісти
Як казали їхні куратори : дума нє мєсто для діскусій..
Як оманський завхоз сказав так і голосувати треба
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30.07.2025 18:46 Відповісти
в Україні та ж ОПа, зРада та кабмін ось вже з 2019го вже діють безконтрольно.... точніше діють на догоду лише вашій банді зєлєнскага.. с.ки свинорогі, продажні, зеленські...
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30.07.2025 18:46 Відповісти
президент же може
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30.07.2025 19:02 Відповісти
 
 