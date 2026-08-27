4 вересня суд Хорватії вирішуватиме питання екстрадиції українця Журавльова у справі підриву "Північних потоків"
У Хорватії 4 вересня розглядатимуть питання щодо можливої екстрадиції українця Володимира Журавльова до Німеччини у справі про підрив "Північних потоків". Раніше польський суд уже відмовив у його видачі німецькій стороні.
Про це повідомили в юридичній компанії "Катеринчук, Моор і партнери", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"4 вересня в Хорватії знову вирішуватиметься доля Володимира Журавльова! Ще минулого року польський суд відмовив Німеччині в його екстрадиції та звільнив Володимира з-під варти. Але в серпні цього року Журавльова знову затримали, цього разу в Хорватії, на підставі того самого європейського ордера на арешт.
Тепер Хорватія має відповісти на питання: чи може людина, яку польський суд уже відмовився видати Німеччині, бути екстрадована повторно?" - зазначили там.
Захисники наголосили, що держава Україна має використовувати всі доступні міжнародно-правові та процесуальні механізми для захисту прав та законних інтересів свого громадянина.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
- 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
- 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.
- 20 серпня суд Хорватії відправив Журавльова під варту.
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