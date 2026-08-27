4 вересня суд Хорватії вирішуватиме питання екстрадиції українця Журавльова у справі підриву "Північних потоків"

У Хорватії 4 вересня розглядатимуть питання щодо можливої екстрадиції українця Володимира Журавльова до Німеччини у справі про підрив "Північних потоків". Раніше польський суд уже відмовив у його видачі німецькій стороні.

Про це повідомили в юридичній компанії "Катеринчук, Моор і партнери", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"4 вересня в Хорватії знову вирішуватиметься доля Володимира Журавльова! Ще минулого року польський суд відмовив Німеччині в його екстрадиції та звільнив Володимира з-під варти. Але в серпні цього року Журавльова знову затримали, цього разу в Хорватії, на підставі того самого європейського ордера на арешт.

Тепер Хорватія має відповісти на питання: чи може людина, яку польський суд уже відмовився видати Німеччині, бути екстрадована повторно?" - зазначили там.

Захисники наголосили, що держава Україна має використовувати всі доступні міжнародно-правові та процесуальні механізми для захисту прав та законних інтересів свого громадянина.

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Підрив "Північних потоків"

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