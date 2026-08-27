4 сентября суд Хорватии будет решать вопрос об экстрадиции украинца Журавлёва по делу о подрыве "Северных потоков"

В Хорватии 4 сентября будет рассмотрен вопрос о возможной экстрадиции украинца Владимира Журавлева в Германию по делу о подрыве "Северных потоков". Ранее польский суд уже отказал в его выдаче немецкой стороне.

Об этом сообщили в юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", сообщает Цензор.НЕТ.

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"4 сентября в Хорватии вновь будет решаться судьба Владимира Журавлева! Еще в прошлом году польский суд отказал Германии в его экстрадиции и освободил Владимира из-под стражи. Но в августе этого года Журавлева снова задержали, на этот раз в Хорватии, на основании того же самого европейского ордера на арест.

Теперь Хорватия должна ответить на вопрос: может ли человек, которого польский суд уже отказался выдать Германии, быть экстрадирован повторно?" — отметили там.

Защитники подчеркнули, что государство Украина должно использовать все доступные международно-правовые и процессуальные механизмы для защиты прав и законных интересов своего гражданина.

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