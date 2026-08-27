4 сентября суд Хорватии будет решать вопрос об экстрадиции украинца Журавлёва по делу о подрыве "Северных потоков"
В Хорватии 4 сентября будет рассмотрен вопрос о возможной экстрадиции украинца Владимира Журавлева в Германию по делу о подрыве "Северных потоков". Ранее польский суд уже отказал в его выдаче немецкой стороне.
Об этом сообщили в юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"4 сентября в Хорватии вновь будет решаться судьба Владимира Журавлева! Еще в прошлом году польский суд отказал Германии в его экстрадиции и освободил Владимира из-под стражи. Но в августе этого года Журавлева снова задержали, на этот раз в Хорватии, на основании того же самого европейского ордера на арест.
Теперь Хорватия должна ответить на вопрос: может ли человек, которого польский суд уже отказался выдать Германии, быть экстрадирован повторно?" — отметили там.
Защитники подчеркнули, что государство Украина должно использовать все доступные международно-правовые и процессуальные механизмы для защиты прав и законных интересов своего гражданина.
Взрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
- 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
- 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
- 20 августа суд Хорватии поместил Журавлева под стражу.
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