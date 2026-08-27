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Новости Подрыв Северных потоков
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4 сентября суд Хорватии будет решать вопрос об экстрадиции украинца Журавлёва по делу о подрыве "Северных потоков"

Взрыв "Северных потоков": экстрадируют ли Журавлева?

В Хорватии 4 сентября будет рассмотрен вопрос о возможной экстрадиции украинца Владимира Журавлева в Германию по делу о подрыве "Северных потоков". Ранее польский суд уже отказал в его выдаче немецкой стороне.

Об этом сообщили в юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"4 сентября в Хорватии вновь будет решаться судьба Владимира Журавлева! Еще в прошлом году польский суд отказал Германии в его экстрадиции и освободил Владимира из-под стражи. Но в августе этого года Журавлева снова задержали, на этот раз в Хорватии, на основании того же самого европейского ордера на арест.

Теперь Хорватия должна ответить на вопрос: может ли человек, которого польский суд уже отказался выдать Германии, быть экстрадирован повторно?" — отметили там.

Защитники подчеркнули, что государство Украина должно использовать все доступные международно-правовые и процессуальные механизмы для защиты прав и законных интересов своего гражданина.

Читайте: Кузнецов действовал как военнослужащий от имени властей Украины во время подрыва "Северных потоков", - прокуратура Германии

Взрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
  • 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
  • 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
  • 20 августа суд Хорватии поместил Журавлева под стражу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала собственное расследование по делу о подрыве "Северных потоков" после обвинений Кузнецова в Германии

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