Зустрічей щодо кандидатів на посаду генпрокурора поки не проводив, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не проводив зустрічей із кандидатами на посаду генерального прокурора.

Про це глава держави заявив у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Антон Ковальський зараз є виконувачем обов'язків генпрокурора. Щодо кандидатів на посаду генпрокурора я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив", - сказав президент.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.

17 вересня президент Зеленський підписав указ, згідно з яким обов’язки генпрокурора виконуватиме Антон Ковальський.

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