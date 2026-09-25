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Зустрічей щодо кандидатів на посаду генпрокурора поки не проводив, - Зеленський

У Зеленського поки немає кандидата на посаду генпрокурора

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не проводив зустрічей із кандидатами на посаду генерального прокурора.

Про це глава держави заявив у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Антон Ковальський зараз є виконувачем обов'язків генпрокурора. Щодо кандидатів на посаду генпрокурора я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив", - сказав президент.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
  • Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
  • 15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.
  • 17 вересня президент Зеленський підписав указ, згідно з яким обов’язки генпрокурора виконуватиме Антон Ковальський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27144) призначення (1332) Генпрокурор (52)
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Топ коментарі
+14
Конкурс проводь, в не кастинги "чаво изволите, господин президент".
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25.09.2026 11:37 Відповісти
+11
а до чого тут ти Оманська Гнида

генпрокурор має вибиратись на прозорому конкурсі , з переважаючим голосом міжнародних членів комісії
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25.09.2026 11:38 Відповісти
+10
все правильно , бо "..буни королев" , та "двушкарі на маскву" дуже добре попросили, щоб не поспішав
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25.09.2026 11:36 Відповісти

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