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Зустрічей щодо кандидатів на посаду генпрокурора поки не проводив, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не проводив зустрічей із кандидатами на посаду генерального прокурора.
Про це глава держави заявив у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Антон Ковальський зараз є виконувачем обов'язків генпрокурора. Щодо кандидатів на посаду генпрокурора я ще жодної зустрічі, жодного спілкування не проводив", - сказав президент.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
- 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
- Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
- Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
- 15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.
- 17 вересня президент Зеленський підписав указ, згідно з яким обов’язки генпрокурора виконуватиме Антон Ковальський.
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генпрокурор має вибиратись на прозорому конкурсі , з переважаючим голосом міжнародних членів комісії