1 106 19
Встреч по поводу кандидатов на должность генерального прокурора пока не проводил, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не проводил встреч с кандидатами на должность генерального прокурора.
Об этом глава государства заявил в комментарии СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Антон Ковальский сейчас является исполняющим обязанности генпрокурора. Что касается кандидатов на должность генпрокурора, я пока ни одной встречи, ни одного общения не проводил", — сказал президент.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
- 15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.
- 17 сентября президент Зеленский подписал указ, согласно которому обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
генпрокурор має вибиратись на прозорому конкурсі , з переважаючим голосом міжнародних членів комісії