Встреч по поводу кандидатов на должность генерального прокурора пока не проводил, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не проводил встреч с кандидатами на должность генерального прокурора.

Об этом глава государства заявил в комментарии СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Антон Ковальский сейчас является исполняющим обязанности генпрокурора. Что касается кандидатов на должность генпрокурора, я пока ни одной встречи, ни одного общения не проводил", — сказал президент.

Читайте также: Посредники обсуждают перемирие в Черном море с Россией, Украина ждет ответа, - Зеленский

Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.

17 сентября президент Зеленский подписал указ, согласно которому обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.

Читайте: До зимы Россия будет только эскалировать конфликт, если не будет давления со стороны партнеров, - Зеленский