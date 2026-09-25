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Новости Новый генпрокурор
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Встреч по поводу кандидатов на должность генерального прокурора пока не проводил, - Зеленский

У Зеленского пока нет кандидата на должность генерального прокурора

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не проводил встреч с кандидатами на должность генерального прокурора.

Об этом глава государства заявил в комментарии СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Антон Ковальский сейчас является исполняющим обязанности генпрокурора. Что касается кандидатов на должность генпрокурора, я пока ни одной встречи, ни одного общения не проводил", — сказал президент.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
  • 15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.
  • 17 сентября президент Зеленский подписал указ, согласно которому обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25990) назначение (2296) Генпрокурор (47)
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Топ комментарии
+14
Конкурс проводь, в не кастинги "чаво изволите, господин президент".
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25.09.2026 11:37 Ответить
+11
а до чого тут ти Оманська Гнида

генпрокурор має вибиратись на прозорому конкурсі , з переважаючим голосом міжнародних членів комісії
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25.09.2026 11:38 Ответить
+10
все правильно , бо "..буни королев" , та "двушкарі на маскву" дуже добре попросили, щоб не поспішав
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25.09.2026 11:36 Ответить

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