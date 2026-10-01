69% українців підтримують проведення конкурсу на посаду генпрокурора із залученням іноземних експертів, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
69% українців підтримують проведення незалежного конкурсу на посаду генерального прокурора за участі іноземних експертів.
Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, більшість - 69% - підтримують проведення незалежного конкурсу на посаду генпрокурора за участі іноземних експертів.
Не підтримують – 25% (решта 6% не визначилися із своєю думкою).
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
- 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
- Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
- Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
- 15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
- Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, "проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".
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24 вересня "Українська правда" повідомила, що знайшла Кравченка у столиці Австрії — у Відні. За даними видання, він та його дружина зареєстровані в Австрії за адресою офісу компанії, яка, зокрема, займається продажем уже зареєстрованих компаній.
Топ коментарі
+6 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар01.10.2026 11:39 Відповісти Посилання
+2 фома фоммич #577697
показати весь коментар01.10.2026 11:36 Відповісти Посилання
+2 Danger Zone
показати весь коментар01.10.2026 11:50 Відповісти Посилання
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