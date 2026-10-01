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69% українців підтримують проведення конкурсу на посаду генпрокурора із залученням іноземних експертів, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Конкурс на посаду генпрокурора за участі іноземцці: думка українців

69% українців підтримують проведення незалежного конкурсу на посаду генерального прокурора за участі іноземних експертів.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, більшість - 69% - підтримують проведення незалежного конкурсу на посаду генпрокурора за участі іноземних експертів.

Не підтримують – 25% (решта 6% не визначилися із своєю думкою).

Конкурс на посаду генпрокурора за участі іноземцці: думка українців

Читайте: Зеленський вивів Руслана Кравченка зі складу РНБО

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
  • Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
  • 15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, "проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".

  • 24 вересня "Українська правда" повідомила, що знайшла Кравченка у столиці Австрії — у Відні. За даними видання, він та його дружина зареєстровані в Австрії за адресою офісу компанії, яка, зокрема, займається продажем уже зареєстрованих компаній.

Читайте: Зустрічей щодо кандидатів на посаду генпрокурора поки не проводив, - Зеленський

Автор: 

опитування (2020) КМІС (406) Офіс Генпрокурора (3848) Генпрокурор (52)
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Топ коментарі
+6
А музиканти вже не підходять ?
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01.10.2026 11:39 Відповісти
+2
Тільки зовнішнє управління. Тільки воно може врятувати Україну. Ніяких своїх прокурорів. Ніяких своїх суддів. Виписати з США 200 -300 нігерів з оглоблею, хай керують.
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01.10.2026 11:36 Відповісти
+2
Дехто з виборців цього шлімазела, на 7-му році помітив шо воно грає на фано не традіційним засобом. Але більшість впевнена - саме така традіція і є безумовним виконанням. Вони просто йьоб....і.
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01.10.2026 11:50 Відповісти

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