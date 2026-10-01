69% українців підтримують проведення конкурсу на посаду генпрокурора із залученням іноземних експертів, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

24 вересня "Українська правда" повідомила, що знайшла Кравченка у столиці Австрії — у Відні. За даними видання, він та його дружина зареєстровані в Австрії за адресою офісу компанії, яка, зокрема, займається продажем уже зареєстрованих компаній.