РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11984 посетителя онлайн
Новости Новый генпрокурор
670 36

69% украинцев поддерживают проведение конкурса на должность генерального прокурора с привлечением иностранных экспертов, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Конкурс на должность генерального прокурора с участием иностранцев: мнение украинцев

69 % украинцев поддерживают проведение независимого конкурса на должность генерального прокурора с участием иностранных экспертов

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, большинство — 69% — поддерживают проведение независимого конкурса на должность генпрокурора с участием иностранных экспертов.

Не поддерживают — 25% (остальные 6% не определились со своим мнением).

Конкурс на должность генпрокурора с участием иностранцев: мнение украинцев

Читайте: Зеленский исключил Руслана Кравченко из состава СНБО

Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
  • 15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.
  • Сам Кравченко сообщил, что выехал за границу, чтобы, как он пояснил, "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".

  • 24 сентября "Украинская правда" сообщила, что обнаружила Кравченко в столице Австрии — в Вене. По данным издания, он и его жена зарегистрированы в Австрии по адресу офиса компании, которая, в частности, занимается продажей уже зарегистрированных компаний.

Читайте: Встреч по поводу кандидатов на должность генерального прокурора пока не проводил, - Зеленский

Автор: 

опрос (3143) КМИС (402) Офис Генпрокурора (3499) Генпрокурор (47)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А музиканти вже не підходять ?
показать весь комментарий
01.10.2026 11:39 Ответить
+5
Дехто з виборців цього шлімазела, на 7-му році помітив шо воно грає на фано не традіційним засобом. Але більшість впевнена - саме така традіція і є безумовним виконанням. Вони просто йьоб....і.
показать весь комментарий
01.10.2026 11:50 Ответить
+4
Тільки зовнішнє управління. Тільки воно може врятувати Україну. Ніяких своїх прокурорів. Ніяких своїх суддів. Виписати з США 200 -300 нігерів з оглоблею, хай керують.
показать весь комментарий
01.10.2026 11:36 Ответить

Загрузка...

 
 