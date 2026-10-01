69% украинцев поддерживают проведение конкурса на должность генерального прокурора с привлечением иностранных экспертов, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

24 сентября "Украинская правда" сообщила, что обнаружила Кравченко в столице Австрии — в Вене. По данным издания, он и его жена зарегистрированы в Австрии по адресу офиса компании, которая, в частности, занимается продажей уже зарегистрированных компаний.