"Суттєвий прогрес" у перемовинах, запобіжні заходи фігурантам справи "Карфаген" та ураження літака РФ у Криму: головні новини за 7 вересня. ВIДЕО

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення "суттєвого прогресу" у мирних перемовинах за підсумками візитів до Києва та Москви. ВАКС обрав запобіжні заходи фігурантам справи "Карфаген" – Єлизаветі Івахненко та водію посадовця ОГП Сергія Кропиви – Сергію Куцому, а генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що не планує йти у відставку.

Цензор.НЕТ зібрав головні новини за 7 вересня.

Віткофф заявляє про "суттєвий прогрес" щодо перемовин

Спецпредставник президента США Стів Віткофф після візитів разом із Джаредом Кушнером до Києва та Москви заявив про досягнення "суттєвого прогресу" у мирних перемовинах щодо припинення війни Росії проти України.

За даними газети Le Figaro, спецпредставники Трампа повідомили європейським союзникам про "нову готовність Росії до мирних перемовин" з Україною після виборів у російську Держдуму.

Джерела видання Financial Times повідомляли, що Віткофф та Кушнер привезли до Києва оновлені версії попередніх американських мирних пропозицій, а головною суперечністю залишається питання Донбасу.

Кравченко не збирається йти у відставку

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не збирається звільнятися після оприлюднення записів в межах операції "Карфаген".

Він також заявив, що після обшуків у його кабінеті та будинку його не допитували, а процесуального статусу свідка чи підозрюваного у справі "Карфаген" він наразі не має.

Арешт "Музи" Івахненко та водія Кропиви

ВАКС обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка фігурує у справі "Карфаген", у вигляді арешту з можливістю застави у 20 мільйонів гривень.

Також ВАКС взяв під варту Сергія Куцого — водія посадовця ОГП, фігуранта справи "Карфаген" Сергія Кропиви, якого підозрюють у покриванні шахрайських колцентрів.

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