"Существенный прогресс" в переговорах, меры пресечения в отношении фигурантов дела "Карфаген" и сбитый самолет РФ в Крыму: главные новости за 7 сентября
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил о достижении "существенного прогресса" в мирных переговорах по итогам визитов в Киев и Москву. ВАКС избрал меры пресечения фигурантам дела "Карфаген" — Елизавете Ивахненко и водителю чиновника ОГП Сергея Кропивы — Сергею Куцому, а генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что не планирует уходить в отставку.
Цензор.НЕТ собрал главные новости за 7 сентября.
Уиткофф заявляет о "существенном прогрессе" в переговорах
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после визитов вместе с Джаредом Кушнером в Киев и Москву заявил о достижении "существенного прогресса" в мирных переговорах о прекращении войны России против Украины.
По данным газеты Le Figaro, спецпредставители Трампа сообщили европейским союзникам о "новой готовности России к мирным переговорам" с Украиной после выборов в российскую Госдуму.
Источники издания Financial Times сообщали, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев обновленные версии предыдущих американских мирных предложений, а главным камнем преткновения остается вопрос Донбасса.
Кравченко не собирается уходить в отставку
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не собирается уходить в отставку после обнародования записей в рамках операции "Карфаген".
Он также заявил, что после обысков в его кабинете и доме его не допрашивали, а процессуального статуса свидетеля или подозреваемого по делу "Карфаген" у него пока нет.
Арест "Музы" Ивахненко и водителя Кропивы
ВАКС избрал меру пресечения Елизавете Ивахненко, фигурирующей в деле "Карфаген", в виде ареста с возможностью залога в размере 20 миллионов гривен.
Также ВАКСвзял под стражу Сергея Кутого - водителя чиновника ОГП, фигуранта дела "Карфаген" Сергея Кропивы, которого подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров.
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