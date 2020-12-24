Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда
Решение Офиса генерального прокурора передать расследование дела о хищениях имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения. Вмешательства в деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в этом нет, заявляют в Офисе генпрокурора.
Об этом сказано в ответе Офиса генпрокурора на запрос агентства "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Определение Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2020 года по жалобе стороны защиты обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу. При этом суд констатировал, что НАБУ выступать органом досудебного расследования в данном уголовном производстве не может. Это решение генпрокурора обжаловалось в апелляционной и кассационной инстанциях. Определением Верховного суда, которое поступило в Офис генпрокурора 23 декабря 2020 года, решение Печерского райсуда оставлено в силе, и оно было выполнено", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.
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В ответе Офисе генпрокурора значится, что суд обосновывал свое решение тем, что ни один из фигурантов не принадлежит к субъектам, подследственным НАБУ, а "размер предмета преступления в 250 тыс грн" (сумма предполагаемых хищений в 250 тыс грн. - Ред.) также ниже, чем для преступлений, расследуемых НАБУ.
"Все решения приняты Офисом генпрокурора на основании решения суда, и они основываются исключительно на требованиях уголовного процессуального законодательства и Конституции Украины. Какого-либо вмешательства в законную деятельность и расследование уголовных производств НАБУ Офисом генпрокурора не осуществляется и не осуществлялось", - резюмируют в пресс-службе.
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Ранее в Национальном антикоррупционном бюро пояснили, что их дела передают в другие органы по отработанной схеме, в которой задействованы Печерский райсуд и СБУ.
Сегодня стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
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ГОЛОВНИЙ ПЛЮС НА ЙОГО ПІДТРИМКУ СЬОГОДНІ - ЙОГО З"ЇЛА МАФІЯ РАЗОМ З КРЕМЛЕМ! А ЛОХУ нічого не пробачиться , НІЧОГО НІКОЛИ! Бо він знав що він лох і знав що війна, і знав що його уХйло тримає за яйця й пішов здавати свою батьківщину! Свідомим своїм клованським дебільним умішком - АЛЕ ПІШОВ! ОН ЕТА СДЄЛАЛ! АМІНЬ!
Бо з "йолкі" вже й шапку свиснули.
Бо з "йолкі"вже й шапку свиснули...
****задрала эта мышиная возня. Вместо того чтобы заниматься делом эти уроды думают только о себе и чихать им на народ Украины.Лохторат им нужен только на выборах.
- Шота пацаны работы никуя нет. Чем бы заняться?
- Есть идея. А давайте рассмотрим подследственность дела Татарова?
- Точно, давайте. Все равно делать некуй.
До слез. Нужно добавить еще и полвареника
Ну кто бы сомневался.