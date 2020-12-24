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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда

Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда

Решение Офиса генерального прокурора передать расследование дела о хищениях имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения. Вмешательства в деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в этом нет, заявляют в Офисе генпрокурора.

Об этом сказано в ответе Офиса генпрокурора на запрос агентства "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Определение Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2020 года по жалобе стороны защиты обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу. При этом суд констатировал, что НАБУ выступать органом досудебного расследования в данном уголовном производстве не может. Это решение генпрокурора обжаловалось в апелляционной и кассационной инстанциях. Определением Верховного суда, которое поступило в Офис генпрокурора 23 декабря 2020 года, решение Печерского райсуда оставлено в силе, и оно было выполнено", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.

Читайте на Цензор.НЕТ: В НАБУ раскрыли детали "похищения" дела Татарова

В ответе Офисе генпрокурора значится, что суд обосновывал свое решение тем, что ни один из фигурантов не принадлежит к субъектам, подследственным НАБУ, а "размер предмета преступления в 250 тыс грн" (сумма предполагаемых хищений в 250 тыс грн. - Ред.) также ниже, чем для преступлений, расследуемых НАБУ.

"Все решения приняты Офисом генпрокурора на основании решения суда, и они основываются исключительно на требованиях уголовного процессуального законодательства и Конституции Украины. Какого-либо вмешательства в законную деятельность и расследование уголовных производств НАБУ Офисом генпрокурора не осуществляется и не осуществлялось", - резюмируют в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

Ранее в Национальном антикоррупционном бюро пояснили, что их дела передают в другие органы по отработанной схеме, в которой задействованы Печерский райсуд и СБУ.

Сегодня стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен был избрать Олегу Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Однако из-за передачи дела, заседание ВАКС не состоялось.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Автор: 

Татаров Олег (366) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+11
Спрут Реформирует сам Себя , - Какие реформы , о чем мы Говорим.После Революции Достоинства , - Осталось все как Было и более того приобрело Образ осьминога пьющий кровь с Украины и при том в Открытую .
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24.12.2020 18:50
+9
Татаров як невловимий Джо,вже сьомий рік як ловлять,та ніяк не спіймають))
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24.12.2020 18:45
+7
Так и представляю себе эту картину: Сидят судьи печерского суда:
- Шота пацаны работы никуя нет. Чем бы заняться?
- Есть идея. А давайте рассмотрим подследственность дела Татарова?
- Точно, давайте. Все равно делать некуй.
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24.12.2020 18:51
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Татаров як невловимий Джо,вже сьомий рік як ловлять,та ніяк не спіймають))
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24.12.2020 18:45 Ответить
печерские охотники за головами .
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24.12.2020 18:49 Ответить
Це Венедіктова , лярва харківської мафії, по-своєму зрозуміла те, як Вовка обіцяв її не звільнити до кінця року дивлячиї на справи її? Чи Вовка саме Таку службу її й оцінить належно- не звільнить...
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24.12.2020 18:52 Ответить
Як ця лярва допливла до кловуна,та на волі,може справа не у Вовкє,а у мафіозної системі в Україні вцілому?
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24.12.2020 18:56 Ответить
бубочка не виноват?
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24.12.2020 18:58 Ответить
бубочка-ху"бочка просто кловун,не він цю мафію створив,він просто лох,який опинився при владі,і не знає шо робити.
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24.12.2020 19:04 Ответить
Справа у тому, що історія України сьогоднішня , 7 річної давнини, кувала з плоть від плоті породженця політично-олігархічної мафії України справжнього лідера . ТАК, Я ПРО ПРО ПОРОХА. Не усе він почав одразу (памятаємо як і з уХйлом мріяв домовитись, за три тижні вийну скінчити, ЯК КУМА ГЕНПРПОКУРОРОМ ЗРОБИВ ТА БАГАТО ЧОГО ЩЕ... АЛЕ!!! врятували Україну справжні українці під ЙОГО ПРЕЗИДЕНТСТВОМ! Захід з його вимогами поірив у нього , а він пішов нехай не швидко але на умови заходу.
ГОЛОВНИЙ ПЛЮС НА ЙОГО ПІДТРИМКУ СЬОГОДНІ - ЙОГО З"ЇЛА МАФІЯ РАЗОМ З КРЕМЛЕМ! А ЛОХУ нічого не пробачиться , НІЧОГО НІКОЛИ! Бо він знав що він лох і знав що війна, і знав що його уХйло тримає за яйця й пішов здавати свою батьківщину! Свідомим своїм клованським дебільним умішком - АЛЕ ПІШОВ! ОН ЕТА СДЄЛАЛ! АМІНЬ!
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24.12.2020 19:23 Ответить
І таке враження що в Києві не "нові обличчя", а що Янукович повернувся! Офіс генпрокурора: Справу Татарова передали в СБУ за рішенням суду - Цензор.НЕТ 1929
Бо з "йолкі" вже й шапку свиснули.
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24.12.2020 19:28 Ответить
І таке враження що в Києві не "нові обличчя", а що Янукович повернувся! Офіс генпрокурора: Справу Татарова передали в СБУ за рішенням суду - Цензор.НЕТ 8380
Бо з "йолкі"вже й шапку свиснули...
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24.12.2020 19:34 Ответить
Чому я не вірю, сумніваюся.? Звідки в мене це? Ну не можуть ці люди брехати?! Тим більше "око государево"
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24.12.2020 18:49 Ответить
Та печера, з якої судить цей суд скоро буде рпалити свої архіви та знищувати свої диски- запитайте у Тані як це буває...Дай їй боже захисту достойного...
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24.12.2020 18:49 Ответить
Спрут Реформирует сам Себя , - Какие реформы , о чем мы Говорим.После Революции Достоинства , - Осталось все как Было и более того приобрело Образ осьминога пьющий кровь с Украины и при том в Открытую .
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24.12.2020 18:50 Ответить
Как же **** задрала эта мышиная возня. Вместо того чтобы заниматься делом эти уроды думают только о себе и чихать им на народ Украины.Лохторат им нужен только на выборах.
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24.12.2020 19:23 Ответить
Так и представляю себе эту картину: Сидят судьи печерского суда:
- Шота пацаны работы никуя нет. Чем бы заняться?
- Есть идея. А давайте рассмотрим подследственность дела Татарова?
- Точно, давайте. Все равно делать некуй.
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24.12.2020 18:51 Ответить
"Определение Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2020 года по жалобе стороны защиты обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу. При этом суд констатировал, что НАБУ выступать органом досудебного расследования в данном уголовном производстве не может. Это решение генпрокурора обжаловалось в апелляционной и кассационной инстанциях. Определением Верховного суда, которое поступило в Офис генпрокурора 23 декабря 2020 года, решение Печерского райсуда оставлено в силе, и оно было выполнено", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.Источник: https://censor.net/ru/n3239011
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24.12.2020 19:16 Ответить
Вы правильно подметили что ж именно обжаловалось - определение суда или решение генпрокурора. Ранее Венедиктова вообще заявила, что решение принял её зам и вообще не упоминала об определении суда.
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25.12.2020 04:40 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триваї і прогресує !!))
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24.12.2020 18:52 Ответить
Что там по нардепу Юрченко? Сидит уже? Бубочька обищал же...
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24.12.2020 18:52 Ответить
Палочка выручалочка пока а не суды)
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24.12.2020 18:52 Ответить
а потом после 250 тысяч это уже не коррупция и не воровство а БИЗНЕС инвестиционные няни..
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24.12.2020 18:53 Ответить
а 99% всех учреждений исполнений наказаний (зоны) заполнены теми кто от голода нищеты сложных обстоятельств положил в карман 100 грн на работе плитку шоколадку даже пусть и украл да да понимаю---это также грех и злочин..... пирожок с капустой.. а тут 250 тыс туда миллиард сюда 100 миллионов оттудова и не ваше собачье дело вмешиваться в дела ваших Слуг... суки да все надо решать только с помощью военного переворота хунты и революции.. всех тварей у мантиях... из кабинетов с мундатами и миллиардами поставить и всех нафиг в расход.. потом поля ихним пеплом посыпать хоть какая то да польза будет...
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24.12.2020 18:57 Ответить
сидят те, кто положил в карман 100 грн, плитку шоколада или пирожок с капустой...
До слез. Нужно добавить еще и полвареника
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24.12.2020 22:09 Ответить
а чего смеемся то если вы не в курсе я то в курсе насмотрелся по работе кто и как сидит и за что те кто замутивал с десяток тысяч рублей сотен миллионов редко попадали под раздачу сидели шестерки или кого назначали сидеть а потом сидели тек то вынес 100 грамм колбасы а в это время директор мясокомбината.. зав базой директора торговых сетей ресторанов воровали миллионами на той самой колбасе.. и так это все плавно переехало на купо карбованцы гривны доллар бакс евро... ничего не поменялось.. только все те директора судьи прокуроры и чинуши не прячутся как Корейко.... а нагло плюют нам всем в лицо.. каста неприкасаемых...
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24.12.2020 22:15 Ответить
Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда - Цензор.НЕТ 294
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24.12.2020 18:53 Ответить
Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда - Цензор.НЕТ 9660
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24.12.2020 18:53 Ответить
подання адвоката , потом решение суда и ...расследование НАБУ , равнозначные вещи ??? для прокуратуры конечно важнее решение суда чем борьба с коррупцией , видать тартаров вову уже дерьмом обмазал и на дно выгребной ямы сам тонуть не хочет
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24.12.2020 18:53 Ответить
Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда - Цензор.НЕТ 2083
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24.12.2020 18:54 Ответить
Безплатно.
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25.12.2020 04:41 Ответить
Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда - Цензор.НЕТ 7236
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24.12.2020 18:54 Ответить
_Бандиты ссут народу в очи... А отчего бы им и не ссать, в самом деле? Народ ведь им отпора не даёт.
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24.12.2020 18:55 Ответить
Мы в меньшинстве . Умных всего 27% .
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24.12.2020 18:59 Ответить
Определение Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2020 года по жалобе стороны защиты обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу.

Ну кто бы сомневался.
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24.12.2020 18:57 Ответить
так так с точки зрения УПК как суд вообще может обязывать Генпрокурора решать какие то споры???!! что за еврейские фунюшки прописал Пагорбный суд в свой хахашке-промокашке.. по чем слово там 100 тыс или лям??????
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24.12.2020 18:59 Ответить
Это не суд прописал. Это Венедиктова так добакланилась, чтобы с себя отвественность снять.
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24.12.2020 19:02 Ответить
Передали по рішенню суду? А що в Україні вже з'явився не корумпований суд?
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24.12.2020 19:01 Ответить
Судді, наступна революція швидше за все почнеться зі здирання шкури з вас, можливо навіть не з найбільш винуватих та корумпованих... але печерні гниди теж не уникнуть справедливого суду.
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24.12.2020 19:01 Ответить
Решение какого суда ? Опять всё через ж.. карманный суд !
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24.12.2020 19:01 Ответить
такого днища Украина не видела даже при Януковиче !!!!
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24.12.2020 19:03 Ответить
Ну да, ну да. Ось тільки прокуратурою, судами, як і дбр, заплавляє одна істота. Керівник татарова- портнов.
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24.12.2020 19:03 Ответить
Eсли с этой шмонькой, или с любым другим украинофобным фекалоидом случится так как с кернесом, то с меня фейерверк.
Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда - Цензор.НЕТ 4654
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24.12.2020 19:05 Ответить
А суд видимо тот же, что закрыл дело о недостоверной декларации Венедиктовой...
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24.12.2020 19:09 Ответить
Ну так шо, ЗеʼкоМанда? Так хто там наживається на війні? Хто розкрадає Нацгвардію? Головний пРезЕдент, хто там "руки гріє" на крові?
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24.12.2020 19:17 Ответить
Як там вночі або після дози - душі загиблих ще не являються?
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24.12.2020 19:22 Ответить
Турук Макто...
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24.12.2020 19:23 Ответить
"антиукраинские кровосиси "запрятались в пещере и офисе генпрокурора
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24.12.2020 19:25 Ответить
Вовка не здає ні лярв харківських ні татарових - бо знає, що умовний Портнов ТАКЕ НА НЬОГО ВИВЕРНЕ!!! А Медведчуку він торує шлях до влади на умові себе захистити - ПОТІМ
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24.12.2020 19:28 Ответить
Т.е. если в некой преступной группировке кроме пахана, получавшего большую часть украденного, есть еще и шестерки, кормившиеся мелочью с его стола, но выполнявшие его приказы, то следствие должны вести по этому делу разные правоохранительные органы в зависимости от того, кто сколько украл. Бред!
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24.12.2020 19:31 Ответить
Одно эта курица забыла упомянуть, что на НАБУ распространяются только решения ВАКС, а не карманного печерского так называемого "суда".
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24.12.2020 19:34 Ответить
решение не вступило в силу, писали что сап подало апелляцию
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24.12.2020 19:47 Ответить
Одне корумповане зекодло при владі!
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24.12.2020 20:40 Ответить
Офіс генпрокурора: Справу Татарова передали в СБУ за рішенням суду - Цензор.НЕТ 383
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24.12.2020 20:53 Ответить
Біло-блакитні очі і яскрава помада, це треш
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24.12.2020 21:40 Ответить
Одне фото, а ріже по живому
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24.12.2020 21:41 Ответить
Это то фсбу которое вагнеровцев ловило( как бутусов говорит). Ну тада да😷
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24.12.2020 21:47 Ответить
Этот суд в камеру, и там пусть себе выносит приговор.
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24.12.2020 23:23 Ответить
 
 