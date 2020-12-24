УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10396 відвідувачів онлайн
Новини Справа заступника глави ОП Татарова
5 110 58

Офіс генпрокурора: Справу Татарова передали в СБУ за рішенням суду

Офіс генпрокурора: Справу Татарова передали в СБУ за рішенням суду

Рішення Офісу генерального прокурора передати розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення. Втручання у діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у цьому немає, заявляють в Офісі генпрокурора.

Про це сказано у відповіді Офісу генпрокурора на запит агентства "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рішення Печерського районного суду Києва від 14 грудня 2020 року щодо скарги сторони захисту зобов'язує генпрокурора вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити проведення досудового розслідування в ньому іншому органу. При цьому суд констатував, що НАБУ виступати органом досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні не може. Це рішення генпрокурора оскаржували в апеляційній і касаційній інстанціях. Ухвалою Верховного Суду, яка надійшла до Офісу генпрокурора 23 грудня 2020 року, рішення Печерського райсуду залишено в силі, й воно було виконано", - йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

Також читайте: У НАБУ розкрили подробиці "викрадення" справи Татарова

У відповіді Офісу генпрокурора значиться, що суд обґрунтовував своє рішення тим, що жоден із фігурантів не належить до суб'єктів, підслідних НАБУ, а "розмір предмета злочину в 250 тис. грн" (сума ймовірних розкрадань у 250 тис. грн - ред.) також нижче, ніж для злочинів, що розслідує НАБУ.

"Усі рішення прийняті Офісом генпрокурора на підставі рішення суду, і вони ґрунтуються виключно на вимогах кримінального процесуального законодавства та Конституції України. Будь-якого втручання в законну діяльність і розслідування кримінальних проваджень НАБУ Офіс генпрокурора не здійснює і не здійснював", - резюмують у пресслужбі.

Раніше в Національному антикорупційному бюро пояснили, що їх справи передають в інші органи за відпрацьованою схемою, в якій задіяні Печерський райсуд і СБУ.

Сьогодні стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

Автор: 

Татаров Олег (425) Офіс Генпрокурора (3258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Спрут Реформирует сам Себя , - Какие реформы , о чем мы Говорим.После Революции Достоинства , - Осталось все как Было и более того приобрело Образ осьминога пьющий кровь с Украины и при том в Открытую .
показати весь коментар
24.12.2020 18:50
+9
Татаров як невловимий Джо,вже сьомий рік як ловлять,та ніяк не спіймають))
показати весь коментар
24.12.2020 18:45
+7
Так и представляю себе эту картину: Сидят судьи печерского суда:
- Шота пацаны работы никуя нет. Чем бы заняться?
- Есть идея. А давайте рассмотрим подследственность дела Татарова?
- Точно, давайте. Все равно делать некуй.
показати весь коментар
24.12.2020 18:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Татаров як невловимий Джо,вже сьомий рік як ловлять,та ніяк не спіймають))
показати весь коментар
24.12.2020 18:45 Відповісти
печерские охотники за головами .
показати весь коментар
24.12.2020 18:49 Відповісти
Це Венедіктова , лярва харківської мафії, по-своєму зрозуміла те, як Вовка обіцяв її не звільнити до кінця року дивлячиї на справи її? Чи Вовка саме Таку службу її й оцінить належно- не звільнить...
показати весь коментар
24.12.2020 18:52 Відповісти
Як ця лярва допливла до кловуна,та на волі,може справа не у Вовкє,а у мафіозної системі в Україні вцілому?
показати весь коментар
24.12.2020 18:56 Відповісти
бубочка не виноват?
показати весь коментар
24.12.2020 18:58 Відповісти
бубочка-ху"бочка просто кловун,не він цю мафію створив,він просто лох,який опинився при владі,і не знає шо робити.
показати весь коментар
24.12.2020 19:04 Відповісти
Справа у тому, що історія України сьогоднішня , 7 річної давнини, кувала з плоть від плоті породженця політично-олігархічної мафії України справжнього лідера . ТАК, Я ПРО ПРО ПОРОХА. Не усе він почав одразу (памятаємо як і з уХйлом мріяв домовитись, за три тижні вийну скінчити, ЯК КУМА ГЕНПРПОКУРОРОМ ЗРОБИВ ТА БАГАТО ЧОГО ЩЕ... АЛЕ!!! врятували Україну справжні українці під ЙОГО ПРЕЗИДЕНТСТВОМ! Захід з його вимогами поірив у нього , а він пішов нехай не швидко але на умови заходу.
ГОЛОВНИЙ ПЛЮС НА ЙОГО ПІДТРИМКУ СЬОГОДНІ - ЙОГО З"ЇЛА МАФІЯ РАЗОМ З КРЕМЛЕМ! А ЛОХУ нічого не пробачиться , НІЧОГО НІКОЛИ! Бо він знав що він лох і знав що війна, і знав що його уХйло тримає за яйця й пішов здавати свою батьківщину! Свідомим своїм клованським дебільним умішком - АЛЕ ПІШОВ! ОН ЕТА СДЄЛАЛ! АМІНЬ!
показати весь коментар
24.12.2020 19:23 Відповісти
І таке враження що в Києві не "нові обличчя", а що Янукович повернувся! Офіс генпрокурора: Справу Татарова передали в СБУ за рішенням суду - Цензор.НЕТ 1929
Бо з "йолкі" вже й шапку свиснули.
показати весь коментар
24.12.2020 19:28 Відповісти
І таке враження що в Києві не "нові обличчя", а що Янукович повернувся! Офіс генпрокурора: Справу Татарова передали в СБУ за рішенням суду - Цензор.НЕТ 8380
Бо з "йолкі"вже й шапку свиснули...
показати весь коментар
24.12.2020 19:34 Відповісти
Чому я не вірю, сумніваюся.? Звідки в мене це? Ну не можуть ці люди брехати?! Тим більше "око государево"
показати весь коментар
24.12.2020 18:49 Відповісти
Та печера, з якої судить цей суд скоро буде рпалити свої архіви та знищувати свої диски- запитайте у Тані як це буває...Дай їй боже захисту достойного...
показати весь коментар
24.12.2020 18:49 Відповісти
Спрут Реформирует сам Себя , - Какие реформы , о чем мы Говорим.После Революции Достоинства , - Осталось все как Было и более того приобрело Образ осьминога пьющий кровь с Украины и при том в Открытую .
показати весь коментар
24.12.2020 18:50 Відповісти
Как же **** задрала эта мышиная возня. Вместо того чтобы заниматься делом эти уроды думают только о себе и чихать им на народ Украины.Лохторат им нужен только на выборах.
показати весь коментар
24.12.2020 19:23 Відповісти
Так и представляю себе эту картину: Сидят судьи печерского суда:
- Шота пацаны работы никуя нет. Чем бы заняться?
- Есть идея. А давайте рассмотрим подследственность дела Татарова?
- Точно, давайте. Все равно делать некуй.
показати весь коментар
24.12.2020 18:51 Відповісти
"Определение Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2020 года по жалобе стороны защиты обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу. При этом суд констатировал, что НАБУ выступать органом досудебного расследования в данном уголовном производстве не может. Это решение генпрокурора обжаловалось в апелляционной и кассационной инстанциях. Определением Верховного суда, которое поступило в Офис генпрокурора 23 декабря 2020 года, решение Печерского райсуда оставлено в силе, и оно было выполнено", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.Источник: https://censor.net/ru/n3239011
показати весь коментар
24.12.2020 19:16 Відповісти
Вы правильно подметили что ж именно обжаловалось - определение суда или решение генпрокурора. Ранее Венедиктова вообще заявила, что решение принял её зам и вообще не упоминала об определении суда.
показати весь коментар
25.12.2020 04:40 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триваї і прогресує !!))
показати весь коментар
24.12.2020 18:52 Відповісти
Что там по нардепу Юрченко? Сидит уже? Бубочька обищал же...
показати весь коментар
24.12.2020 18:52 Відповісти
Палочка выручалочка пока а не суды)
показати весь коментар
24.12.2020 18:52 Відповісти
а потом после 250 тысяч это уже не коррупция и не воровство а БИЗНЕС инвестиционные няни..
показати весь коментар
24.12.2020 18:53 Відповісти
а 99% всех учреждений исполнений наказаний (зоны) заполнены теми кто от голода нищеты сложных обстоятельств положил в карман 100 грн на работе плитку шоколадку даже пусть и украл да да понимаю---это также грех и злочин..... пирожок с капустой.. а тут 250 тыс туда миллиард сюда 100 миллионов оттудова и не ваше собачье дело вмешиваться в дела ваших Слуг... суки да все надо решать только с помощью военного переворота хунты и революции.. всех тварей у мантиях... из кабинетов с мундатами и миллиардами поставить и всех нафиг в расход.. потом поля ихним пеплом посыпать хоть какая то да польза будет...
показати весь коментар
24.12.2020 18:57 Відповісти
сидят те, кто положил в карман 100 грн, плитку шоколада или пирожок с капустой...
До слез. Нужно добавить еще и полвареника
показати весь коментар
24.12.2020 22:09 Відповісти
а чего смеемся то если вы не в курсе я то в курсе насмотрелся по работе кто и как сидит и за что те кто замутивал с десяток тысяч рублей сотен миллионов редко попадали под раздачу сидели шестерки или кого назначали сидеть а потом сидели тек то вынес 100 грамм колбасы а в это время директор мясокомбината.. зав базой директора торговых сетей ресторанов воровали миллионами на той самой колбасе.. и так это все плавно переехало на купо карбованцы гривны доллар бакс евро... ничего не поменялось.. только все те директора судьи прокуроры и чинуши не прячутся как Корейко.... а нагло плюют нам всем в лицо.. каста неприкасаемых...
показати весь коментар
24.12.2020 22:15 Відповісти
Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда - Цензор.НЕТ 294
показати весь коментар
24.12.2020 18:53 Відповісти
Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда - Цензор.НЕТ 9660
показати весь коментар
24.12.2020 18:53 Відповісти
подання адвоката , потом решение суда и ...расследование НАБУ , равнозначные вещи ??? для прокуратуры конечно важнее решение суда чем борьба с коррупцией , видать тартаров вову уже дерьмом обмазал и на дно выгребной ямы сам тонуть не хочет
показати весь коментар
24.12.2020 18:53 Відповісти
Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда - Цензор.НЕТ 2083
показати весь коментар
24.12.2020 18:54 Відповісти
Безплатно.
показати весь коментар
25.12.2020 04:41 Відповісти
Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда - Цензор.НЕТ 7236
показати весь коментар
24.12.2020 18:54 Відповісти
_Бандиты ссут народу в очи... А отчего бы им и не ссать, в самом деле? Народ ведь им отпора не даёт.
показати весь коментар
24.12.2020 18:55 Відповісти
Мы в меньшинстве . Умных всего 27% .
показати весь коментар
24.12.2020 18:59 Відповісти
Определение Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2020 года по жалобе стороны защиты обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу.

Ну кто бы сомневался.
показати весь коментар
24.12.2020 18:57 Відповісти
так так с точки зрения УПК как суд вообще может обязывать Генпрокурора решать какие то споры???!! что за еврейские фунюшки прописал Пагорбный суд в свой хахашке-промокашке.. по чем слово там 100 тыс или лям??????
показати весь коментар
24.12.2020 18:59 Відповісти
Это не суд прописал. Это Венедиктова так добакланилась, чтобы с себя отвественность снять.
показати весь коментар
24.12.2020 19:02 Відповісти
Передали по рішенню суду? А що в Україні вже з'явився не корумпований суд?
показати весь коментар
24.12.2020 19:01 Відповісти
Судді, наступна революція швидше за все почнеться зі здирання шкури з вас, можливо навіть не з найбільш винуватих та корумпованих... але печерні гниди теж не уникнуть справедливого суду.
показати весь коментар
24.12.2020 19:01 Відповісти
Решение какого суда ? Опять всё через ж.. карманный суд !
показати весь коментар
24.12.2020 19:01 Відповісти
такого днища Украина не видела даже при Януковиче !!!!
показати весь коментар
24.12.2020 19:03 Відповісти
Ну да, ну да. Ось тільки прокуратурою, судами, як і дбр, заплавляє одна істота. Керівник татарова- портнов.
показати весь коментар
24.12.2020 19:03 Відповісти
Eсли с этой шмонькой, или с любым другим украинофобным фекалоидом случится так как с кернесом, то с меня фейерверк.
Офис генпрокурора: Дело Татарова передали в СБУ по решению суда - Цензор.НЕТ 4654
показати весь коментар
24.12.2020 19:05 Відповісти
А суд видимо тот же, что закрыл дело о недостоверной декларации Венедиктовой...
показати весь коментар
24.12.2020 19:09 Відповісти
Ну так шо, ЗеʼкоМанда? Так хто там наживається на війні? Хто розкрадає Нацгвардію? Головний пРезЕдент, хто там "руки гріє" на крові?
показати весь коментар
24.12.2020 19:17 Відповісти
Як там вночі або після дози - душі загиблих ще не являються?
показати весь коментар
24.12.2020 19:22 Відповісти
Турук Макто...
показати весь коментар
24.12.2020 19:23 Відповісти
"антиукраинские кровосиси "запрятались в пещере и офисе генпрокурора
показати весь коментар
24.12.2020 19:25 Відповісти
Вовка не здає ні лярв харківських ні татарових - бо знає, що умовний Портнов ТАКЕ НА НЬОГО ВИВЕРНЕ!!! А Медведчуку він торує шлях до влади на умові себе захистити - ПОТІМ
показати весь коментар
24.12.2020 19:28 Відповісти
Т.е. если в некой преступной группировке кроме пахана, получавшего большую часть украденного, есть еще и шестерки, кормившиеся мелочью с его стола, но выполнявшие его приказы, то следствие должны вести по этому делу разные правоохранительные органы в зависимости от того, кто сколько украл. Бред!
показати весь коментар
24.12.2020 19:31 Відповісти
Одно эта курица забыла упомянуть, что на НАБУ распространяются только решения ВАКС, а не карманного печерского так называемого "суда".
показати весь коментар
24.12.2020 19:34 Відповісти
решение не вступило в силу, писали что сап подало апелляцию
показати весь коментар
24.12.2020 19:47 Відповісти
Одне корумповане зекодло при владі!
показати весь коментар
24.12.2020 20:40 Відповісти
Офіс генпрокурора: Справу Татарова передали в СБУ за рішенням суду - Цензор.НЕТ 383
показати весь коментар
24.12.2020 20:53 Відповісти
Біло-блакитні очі і яскрава помада, це треш
показати весь коментар
24.12.2020 21:40 Відповісти
Одне фото, а ріже по живому
показати весь коментар
24.12.2020 21:41 Відповісти
Это то фсбу которое вагнеровцев ловило( как бутусов говорит). Ну тада да😷
показати весь коментар
24.12.2020 21:47 Відповісти
Этот суд в камеру, и там пусть себе выносит приговор.
показати весь коментар
24.12.2020 23:23 Відповісти
 
 