Офіс генпрокурора: Справу Татарова передали в СБУ за рішенням суду

Рішення Офісу генерального прокурора передати розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення. Втручання у діяльність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у цьому немає, заявляють в Офісі генпрокурора.

Про це сказано у відповіді Офісу генпрокурора на запит агентства "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рішення Печерського районного суду Києва від 14 грудня 2020 року щодо скарги сторони захисту зобов'язує генпрокурора вирішити спір про підслідність у кримінальному провадженні та доручити проведення досудового розслідування в ньому іншому органу. При цьому суд констатував, що НАБУ виступати органом досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні не може. Це рішення генпрокурора оскаржували в апеляційній і касаційній інстанціях. Ухвалою Верховного Суду, яка надійшла до Офісу генпрокурора 23 грудня 2020 року, рішення Печерського райсуду залишено в силі, й воно було виконано", - йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

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У відповіді Офісу генпрокурора значиться, що суд обґрунтовував своє рішення тим, що жоден із фігурантів не належить до суб'єктів, підслідних НАБУ, а "розмір предмета злочину в 250 тис. грн" (сума ймовірних розкрадань у 250 тис. грн - ред.) також нижче, ніж для злочинів, що розслідує НАБУ.

"Усі рішення прийняті Офісом генпрокурора на підставі рішення суду, і вони ґрунтуються виключно на вимогах кримінального процесуального законодавства та Конституції України. Будь-якого втручання в законну діяльність і розслідування кримінальних проваджень НАБУ Офіс генпрокурора не здійснює і не здійснював", - резюмують у пресслужбі.

Раніше в Національному антикорупційному бюро пояснили, що їх справи передають в інші органи за відпрацьованою схемою, в якій задіяні Печерський райсуд і СБУ.

Сьогодні стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

24 грудня, Вищий антикорупційний суд має обрати Олегу Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу Президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Однак через передачу справи, засідання ВАКС не відбулося.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".